DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2 

1- MUTLU VE ÇAPKIN HAKİM KARŞISINDA (1)

* FETÖ\'nün mülkiye yapılanmasına yönelik Eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu ile Eski İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın\'ın da aralarında bulunduğu 15 sanığın yargılamasına başlandı.

Haber: Ümit TÜRK Kamera: İdris TİFTİKCİ- İstanbul / DHA

15 Temmuz darbe girişiminin ardından başlatılan FETÖ soruşturmaları kapsamında tutuklanan Eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu ile Eski İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın\'ın da aralarında bulunduğu 14\'ü tutuklu 15 eski vali ve kaymakamın yargılaması başladı. İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından, Silivri Ceza ve İnfaz Kurumu karşısında bulunan salondaki duruşmada 13 sanık hazır bulundu. Mutlu ile Çapkın sanık sandalyesinde ön sırada yan yana oturdu. Mahkeme başkanı, kimlik tespitinin ardından sanıklar hakkında iddia edilen suçlamaların özetini okudu. İlk savunmayı, Eski Kadıköy Kaymakamı Birol Kurubal yapıyor.

İDDİANAMEDEN...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu savcısı Emine Koçak tarafından hazırlanan iddianamede 15 sanık hakkında, \"Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs\", \"Hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs\" ve \"TBMM\'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs\" suçlarından 3\'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor. Sanıklar hakkında ayrıca \"Silahlı terör örgütü üyeliği\" suçundan ise 7,5 yıldan 15\'er yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

İddianamede, Hüseyin Avni Mutlu\'nun, 7 Şubat\'ta MİT Müsteşarı Hakan Fidan\'ın ifadeye çağrılmasından bir gün sonra, FETÖ üyesi kamu görevlilerini İstanbul emniyetinin İstihbarat, Terör ve KOM gibi kritik birimlerinin başına getirilmesini sağladığı, yapılan bu atamaların da örgüte üye kamu görevlilerinin devlet aleyhine başlatmış oldukları 17/25 Aralık kumpas soruşturması ile Selam Tevhid kumpas soruşturmalarını devam ettirmeye yönelik olduğu, ayrıca soruşturmaların sızmamasını sağlamaya çalışıldığı belirtiliyor.

İddianamede Hüseyin Çapkın da, FETÖ üyelerinin emniyetin kritik birimlerinin başına getirilmesine onay vermekle suçlanıyor. Çapkın, 3 Eylül 2016\'da tutuklanmış, avukatının itirazı üzerine 8 Kasım 2016\'da tahliye edilmişti. Hakkında yurt dışına çıkış yasağı konulan Çapkın, iddianamenin tamamlanıp gönderildiği 30. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yeniden tutuklanmasına karar verilmişti.

İddianamede şüphelilerden eski Bağcılar Kaymakamı Fatih Şahin, eski Rize ve Çorum Valisi Nurullah Çakır ve eski Şanlıurfa Valisi Yusuf Yavaşcan\'ın Bylock kullandığı tespitine yer verildi.

Davanın sanıkları şu isimlerden oluşuyor:

1-Eski Kadıköy Kaymakamı Birol Kurubal

2-Eski Bağcılar Kaymakamı Erdal çakır

3-Eski Muğla Valisi Fatih Şahin

4-Eski Sancaktepe Kaymakamı Feyzullah Özcan

5-Eski Mülkiye Başmüfettişi Gürkan Polat

6-Eski İstanbul Vali Yardımcısı Haluk Nadir

7-Eski İstanbul Emniyet müdürü Hüseyin Çapkın

8-Eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu

9-Eski Başbakanlık Müsteşar Yardımcısı Mürteza Balcı

10-Eski Artvin ve Hakkari Valisi Necmettin Kalkan

11-Eski Rize ve Çorum Valisi Nurullah Çakır

12-Eski Pendik Kaymakamı Osman Tunç

13-Eski Mülikye Başmüffettişi ve İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Genel Sekreteri Yılmaz Kurt

14-Eski Şanlıurfa Valisi Yusuf Yavaşcan

15-Eski Denizli Valisi Abdülkadir Demir

Görüntü Dökümü:

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-Duruşma salonu çevresinden detaylar

23.08.2017 - 11.51 Haber Kodu : 170823050

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2- İSTANBUL\'DAKİ DARBE TEŞEBBÜSÜ ANA DAVASI (1)

* Duruşmada tutuklu sanık eski Kurmay Yarbay Fatih Karakaya savunma yapıyor.

Serpil KIRKESER / İstanbul DHA

Terör Örgütü FETÖ\'nün 15 Temmuz darbe girişiminde İstanbul\'daki eylemleri planladıkları iddia edilen 6\'sı general 9\'u firari 24 sanığın yargılandığı davanın 7. duruşması başladı. Silivri Ceza İnfaz Kurumları Kampüsünün karşısında bulunan binada İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından görülen duruşmaya 15 tutuklu sanık ile taraf avukatları hazır bulundu.

SANIK KARAKAYA SAVUNMA YAPTI

Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık eski Kurmay Yarbay Fatih Karakaya, emir komuta zinciri dışına çıkmadığını belirterek, hakkındaki suçlamaları reddetti.

Kışlada yılda iki kez mühimmat sayımı yapıldığı, ilkinin 15 Ocak\'ta diğerinin 15 Temmuz\'da yapıldığını kaydeden sanık Karakaya, \"Sorumluluğum grereği o gün cephanelikteydim, sayıma nezaret etmek zorundaydım\" diyerek sayımın darbeyle ve suçla bir ilgisinin olmadığını savundu. \"Suçsuz yere bir olayın ortasında kaldım. Bir an firar etmek aklıma gelmedi\" diyen sanık Karakaya \"Darbe girişimi olduğunu anladığımda Onur Karan\'ı aradım. \'Halka ateş etmeyin\' dedim. Onur Karan da \'Havaya ateş ettim halk galeyana geldi\' dedi. Ben de \'Ateş etmeyin\' emri verdim. Olayın kalkışma olduğunu anlayınca personeli kışlaya çağırdım, personel de geri döndü.

Ben araçları kışladan çıkarma emri vermedim, zaten öyle bir yetkim de yok. Benim sevk ve idarem de değildirler. Ben darbe girişimi taraftarı olmadım, hatta önlemeye çalıştım\" şeklinde konuştu.

Duruşma Karakaya\'nın savunmasıyla devam ediyor.

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3- İSTANBUL\'DA DHKP-C OPERASYONU: 6 GÖZALTI

Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul DHA

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütü DHKP-C\'ye yönelik 5 ilçede operasyon düzenledi. Polis ekipleri Sancaktepe, Eyüp, Sultanbeyli, Sultangazi ve Çekmeköy\'de bulunan 13 adreste gece saatlerinde eş zamanlı yaptıkları baskınlarda 6 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda 1 tabanca ile çok sayıda dijital malzemeye incelemek üzere el koydu. Gözaltına alınan şüpheliler Vatan Caddesi\'ndeki Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.

KEPENK KAPATTIRAN VE CEZALANDIRAN KİŞİLER

Şüphelilerin terör örgütü DHKP-C adına esnafa zorla kepenk kapattıran ve örgüt adına cezalandırma eylemlerine katılan kişiler olduğu ileri sürüldü.

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4 - ŞARKICIYLA BAĞLANTILI SİLAH KAÇAKÇILARINA OPERASYONU: 22 GÖZALTI

* İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 11 ilde silah ticareti ve silah kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 22 kişiyi gözaltına aldı.

* Şüphelilerin Silivri\'de eğlence mekanlarında müzisyenlik yapan ve geçtiğimiz aylarda tutuklanan Günter Bayraktar ile bağlantılı olduğu belirlendi.



Haber-Kamera: Çağatay KENARLI, İstanbul DHA

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri silah ticareti ve silah kaçakçılığının önlenmesine yönelik yaptığı çalışmalarda belirlediği şüphelileri 6 boyunca yaptığı fiziki ve teknik takiple izledi. Polis ekipleri şüphelileri yakalamak için 17 Ağustos\'ta İstanbul merkezli Tekirdağ, Edirne, Gaziantep, Çorum, Ankara, Trabzon, Bursa, Mersin, Konya ve Giresun\'da eş zamanlı baskın düzenledi. Yapılan operasyonda 22 av tüfeği, 10 tabanca, 2 kuru sıkı tabanca, 407 tane farklı çaplarda mermi ile fişek ele geçirildi. Ekipler yaptığı operasyonda 22 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan 22 şüpheli Vatan Caddesi\'nde ki Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü\'ndeki işlemlerinin ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.



MÜZİSYENİN DE ŞÜPHELİLERLE BAĞLANTISI BELİRLENDİ

Polis ekipleri, silah ticareti ve silah kaçakçılığı yaptığı iddia edilen kişiler hakkında çalışma yaptığı sırada Silivri\'de eğlence mekanlarında müzisyenlik yapan Günter Bayraktar\'ı 12 Nisan\'da yakalayarak gözaltına almıştı.Bayraktar\'ın takipteki şüphelilerle silah ticareti yaptığı öne sürüldü. Bayraktar\'ın yakalandığı operasyonda evinde ve otomobilinde yapılan aramalarda 10 tabanca, 5 susturucu, 2 tabanca lazeri, 642 değişik çapta mermi ile polis frekansları yüklü el telsizi ele geçirilmişti. Bayraktar emniyetteki işlemlerinin ardından çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanmıştı.

Görüntü Dökümü

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-Sergiden görüntü

-Ele geçirilen silahların görüntüsü

-Tüfeklerden görüntü

-Genel ve detaylar

(ARŞİV)

(POLİS KAMERASI)

-Günter Bayraktar\'ın evinde yapılan aramalar

-Ele geçirilen silahlar ve susturucular

-Güter Bayraktar\'ın gözaltına alınması



(AKTÜEL GÖRÜNTÜ)

-Sergiden görüntü

-Silahlardan görüntüler

-Susturucu takılı tabancalar

-Genel ve detay görüntüler

23.08.2017 - 11.50 Haber Kodu : 170823049

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5- JANDARMANIN UYUŞTURUCU BASKINI KAMERADA

* Jandarma, uyuşturucu şebekesinin şemasını ortaya çıkarabilmek için aylarca keşif yaptı. Ameliyathane kapısında bekledi. Keşifler sonuç verdi, 15 kişi gözaltına alındı.

* Baskın jandarma kamerasına yansıdı.

Haber: İhsan YALÇIN - Kamera: İstanbul DHA

İstanbul İl Jandarma ekiplerinin uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonları sürüyor. Son olarak Silivri\'de faaliyet gösteren şebekeyi takibe alan ekipler, 15 kişiyi gözaltına aldı. Baskınlarda uyuşturucu ve çok sayıda silah ele geçirildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine, Silivri\'de uyuşturucu satıcılarıyla ilgili çok sayıda ihbar geldi. İhbarları değerlendiren ekipler, günler süren takip neticesinde önce torbacı olarak tabir edilen satıcılara, ardından da uyuşturucu maddeyi temin eden bir şebekeye ulaştı.

AMELİYATHANE KAPISINDA BEKLEDİLER

Şebekeyi takibe alan jandarma ekipleri, örgütün tüm şemasını ortaya çıkarabilmek için uzun süre keşif yaptı. Jandarma, kimseyle yüz yüze temas kurmayan ve açık kimliği belli olmayan \'Baron\' lakaplı şebeke liderinin belirlenmesi için de ayrı bir çaba gösterdi. Ekipler, \'Baron\'a ulaşabilmek için eşinin doğum yaptığı ameliyathanenin kapısında bile bekledi.

OPERASYON İÇİN DÜĞMEYE BASILDI

Aylar süren takipler sonuç verdi. Örgüt liderinin kimliği tespit edildi ve operasyon için düğmeye basıldı. Yapılan operasyon sonrasında şebeke liderinin de aralarında bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise satışa hazır 4 kilogram taş kokain, bir miktar esrar ile çok sayıda silah ele geçirildi. Jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7\'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Görüntü Dökümü:

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(JANDARMA KAMERASI)

-Jandarmanın baskın anı

-Şüphelinin gözaltına alınması

-Evlerde yapılan aramalar

-Ele geçirilen uyuşturucu madde

23.08.2017 - 10.02 Haber Kodu : 170823021

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6- GEMİ TAŞIYAN GEMİ İSTANBUL BOĞAZI\'NDAN BÖYLE GEÇTİ

Haber: İstanbul DHA

Gemi taşıyan gemi İstanbul Boğazı\'ndan geçti. Sahildekiler de bu ilginç anları cep telefonlarıyla kaydetti.

Üzerinde 10 gemi yüklü dev nakliye gemisi Kıyı Emniyeti\'ne bağlı 2 römorkör eşliğinde dün İstanbul Boğazı\'ndan geçti. Dev geminin üzerinde taşıdığı gemileri gören sahildekiler bu anları cep telefonlarıyla çekip sosyal medyada paylaştı. İstanbul Boğazı\'ndan geçişi yaklaşık 1 saatte tamamlayan gemi Karadeniz\'e açıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Geminin boğazdan geçişi

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