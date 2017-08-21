DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2 

1- BEYKOZ\'DA HORTUM (2)

Haber: Uğur AYAZSIN - Cengiz ÇOBAN - İSTANBUL DHA

Beykoz ve çevresinde sıradışı hava koşulları etkili oluyor. Denizde ve sahilde hortum gözlendi. Yağış başladı.

Görüntü Dökümü:

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-Hortumdan görüntü

-Bulutlar ve yağış

21.08.2017 - 10.31 Haber Kodu : 170821038_

21.08.2017 - 10.36 Haber Kodu : 170821041

21.08.2017 - 10.49 Haber Kodu : 170821045_

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2- İSTANBUL\'DAKİ DARBE TEŞEBBÜSÜ ANA DAVASI (1)

* Mahkemeye ulaşan evrakların okunmasıyla duruşma devam ediyor.

Serpil KIRKESER / İstanbul DHA

Terör Örgütü FETÖ\'nün 15 Temmuz darbe girişiminde İstanbul\'daki eylemleri planladıkları iddia edilen 6\'sı general 9\'u firari 24 sanığın yargılandığı davanın 5. duruşması başladı. Silivri Ceza İnfaz Kurumları Kampüsünün karşısında bulunan binada İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından görülen duruşmaya 15 tutuklu sanık ile taraf avukatları hazır bulundu. Duruşma mahkemeye ulaşan evrakların okunmasıyla devam ediyor, ardından tutuklu sanıkların savunmalarının alınmasına devam edilecek.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca hazırlanan iddianamede Terör örgütü FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen bir numaralı şüpheli olarak gösteriliyor.

Gülen ile birlikte 11 sanık, İstanbul\'da darbecilerin silahından çıkan kurşunla şehit olan 89 kişiden sorumlu tutuluyor.

Şüphelilerin işlediği iddia edilen suçlar ise şöyle: \"Türkiye Büyük Millet Meclisini Ortadan Kaldırmaya veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme\", \"Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme\", \"Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etme\", \"7 kez olmak üzere bir suçu işleyememekten dolayı duyduğu infialle ve kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme\", \"82 kez olmak üzere tasarlayarak bir suçu işleyememekten dolayı duyduğu infialle kasten öldürme\",

\"2 kez cebir kullanarak, silahla, birden fazla kişi tarafından birlikte, kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle, kamu görevinin sağladığı nüfus kötüye kullanılmak suretiyle kişiyi hürriyetinden yoksun kılmaya teşebbüs etme\", \"2 kez cebir kullanmak suretiyle gece vakti, silahla, kamu görevinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle ve birden fazla kişi tarafından birlikte konut dokunulmazlığını ihlal etme\", \"2 kez cebir kullanmak suretiyle gece vakti, silahla, kamu görevinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle ve birden fazla kişi tarafından birlikte konut dokunulmazlığını ihlal etme\", \"silahlı terör örgütü kurmak\", \"4 kez kara ulaşım araçlarının alıkonulması, \"2 kez hava ulaşım araçlarının alıkonulması,

\"2 kez gece vakti, cebir kullanmak suretiyle, silahla, birden fazla kişi tarafından birlikte ve kamu görevinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle işyeri dokunulmazlığını ihlal\", \"Haberleşmenin engellenmesi\", \"işyeri dokunulmazlığını ihlal\", \"7 kez olmak üzere silahla, birden fazla kişi tarafından birlikte ve kamu görevinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle kamu hizmetlerinden yararlanma hakkının engellenmesi\", \"Silahla, birden fazla kişi tarafından birlikte ve kamu görevinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle siyasi hakların kullanılmasının engellenmesi.\"

DARBECİ ASKERLERE 92\'ŞER KEZE AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET TALEBİ...

İddianamede Fetullah Gülen, Tümgeneral Fethi Alpay, Tuğgeneral Mehmet Nail Yiğit, Tuğgeneral Özkan Aydoğdu, Tuğgeneral Eyyüp Gürler, Muzaffer Düzenli, Uzay Şahin, Onur Özden, Ahmet Zeki Gerehan, Mehmet Murat Çelebioğlu ve Murat Yanık hakkında atfedilen tüm suçlardan ayrı ayrı 92\'şer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 56\'şar yıldan 174\'er yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması isteniyor.

Şüpheliler Engin Durmaz, Mehmet Kapan ve Fatih Karakaya hakkında 47 kez, şüpheli Sadık Cebeci hakkında 17 kez, şüpheliler Nebi Gazneli, Müslüm Kaya hakkında 6 kez, şüpheliler Şakir Çınar, Rıfkı Keser, İrfan Arat, Ömer Faruk Özköse, Ahmet Gümüş, Erdal Öztürk ve Yüksel Durak hakkında ise 3\'er kez ağırlaştırılmış müebbet ve \"Silahlı terör örgütüne üye olmak\" suçundan 7,5 yıldan 15\'er yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

YURTTA SULH KONSEYİ İSTANBUL YAPILANMASI...

İddianamede, \"Yurtta Sulh Konseyi İstanbul Yapılanması\"nın; Fethi Alpay, Mehmet Nail Yiğit, Özkan Aydoğdu, Eyyüp Gürler, Muzaffer Düzenli, Uzay Şahin, Onur Özden, Ahmet Zeki Gerehan, Mehmet Murat Çelebioğlu ve Murat Yanık isimli şüphelilerden oluştuğu belirtiliyor.



Görüntü Dökümü:

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-Duruşma Salonundan görüntü

-Silivri Cezaevi\'nden görüntü

21.08.2017 - 11.29 Haber Kodu : 170821063

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3- SİLİVRİ\'DE DURUŞMA ÖNCESİ KADEM\'DEN AÇIKLAMA

* KADEM Genel Başkanı Doç Dr. Sare Aydın Yılmaz,

\"15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi, canlarımız pahasına sokakları, meydanları doldurup, millet olarak tek yürek olarak demokrasimize sahip çıktığımız gibi bugün de burada aynı kararlılıkla şehit ailelerimizin yanında duruyoruz. Bu hain girişimi unutmadık, unutturmayacağız\"

Haber-Kamera: Serpil KIRKESER / İstanbul DHA

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) üyeleri, Terör Örgütü FETÖ\'nün 15 Temmuz darbe girişiminde İstanbul\'daki eylemleri planladıkları iddia edilen 24 sanığın yargılandığı davanın 5. duruşmasını izlemek için Silivri\'ye geldi. Silivri\'de bulunan duruşma salonu önünde açıklama yapan KADEM Genel Başkanı Doç Dr. Sare Aydın Yılmaz, \"Kadın ve Demokrasi Derneği olarak bugün, 15 Temmuz hain darbe girişiminin cesurca karşısında duran 249 şehidimiz, 2 bin 193 gazimiz ve ailelerinin adalet mücadelesini desteklemek için Silivri\'deyiz. 15 Temmuz gecesi TSK içindeki FETÖ mensubu bir grup asker kıyafetli terörist tarafından Genelkurmay Başkanlığı Karargâhı\'nda darbe girişimi gerçekleştirildi. Bu girişim, ellerinde bayraklarla tankları durdurmak için sokağa çıkarak demokrasimize sahip çıkan aziz milletimiz ve kararlılığı ile halkımıza cesaret veren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan sayesinde bastırıldı\" dedi.

\"DARBE ANA DAVASINI TAKİP ETMEK AMACIYLA SİLİVRİ ADLİYESİ\'NDEYİZ\"

\"15 Temmuz gecesi, vatana ihanet edenler şimdi mahkemelerde ihanetlerinin hesabını veriyorlar\" diyen Yılmaz, \"Özgürlüğünü, bayrağını, vatanını, geleceğini korumak uğruna canını vermekten çekinmeyen şehit ve gazilerimiz için, onların emaneti olan kıymetli aileleri için, darbe ana davasını takip etmek ve desteğimizi göstermek amacıyla bugün Silivri Adliyesi\'ndeyiz. KADEM olarak 15 Temmuz darbe ana davasının takipçisi olacağımızı ve bir daha böyle hain girişimlerin yaşanmaması için var gücümüzle çalışacağımızı ilan ediyoruz. 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi, canlarımız pahasına sokakları, meydanları doldurup, millet olarak tek yürek olarak demokrasimize sahip çıktığımız gibi bugün de burada aynı kararlılıkla şehit ailelerimizin yanında duruyoruz. Bu hain girişimi unutmadık, unutturmayacağız\" ifadelerini kullandı. KADEM Genel Başkanı Yılmaz ve KADEM üyeleri açıklamanın ardından davayı izlemek için duruşma salonuna girdi.

Görüntü Dökümü:

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-KADEM Başkanı Yılmaz\'ın açıklaması

-KADEM üyelerinden görüntü

-Genel ve detaylar

21.08.2017 - 11.33 Haber Kodu : 170821064

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4- KAZA SIRASINDA CANLI YAYINDAYDI

- Çiğ köfte sırası beklerken ağır yaralandı

Haber: Güven USTA - İSTANBUL DHA

Samsun\'da çiğ köfte almak için yol kenarında eşi ile bekleyen Emre Temel, bir aracın çarpması sonucu ağır yaralandı. Kaza sırasında Temel, telefonuyla canlı yayın yapıyordu. Feci kaza Temel\'in yaptığı yayına yansıdı.

Kaza Samsun\'da geçtiğimiz gün akşam saatlerinde meydana geldi. Çiğ köfteci önünde motosikletini kaldırım kenarına park ederek, sosyal medya hesabından canlı yayın yapıp, sıra bekleyen Tuğba ve Emre Temel çifti, bir aracın çarpması sonucu yaralandı. Emre Temel\'in durumunun ağır olduğu öğrenilirken kaza Temel\'in telefonuyla yaptığı canlı yayına yansıdı.

Temel çiftine çarpan sürücü olay sonrası gözaltına alındı.

Görüntü Dökümü:

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-Kaza anının görüntüsü

21.08.2017 - 09.37 Haber Kodu : 170821018_

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5- NİKAH DAİRESİNDE TAKI KAVGASI: 1 KİŞİ BIÇAKLANDI

Haber-Kamera: Özgür EREN, İstanbul DHA

Kağıthane, Sadabat Evlendirme Dairesinde gelin ile damadın yakınları takı yüzünden kavga etti. Çıkan kavgada gelinin kuzeni bıçaklandı.

Olay Kağıthane Belediyesi Evlendirme Dairesi Sadabah Nikah Dairesinde saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Gelin ve damat çifti nikah dairesine yakınları ile birlikte geldi. Nikahları kıyılan çift daha sonra takı merasimine geçti. iddiaya göre takılar takıldıktan sonra gelinin annesi kızının ve damadının üzerindeki takıları fotoğraf çekileceği için çıkartarak çantasına koydu. Damadın annesi bu duruma tepki göstererek dünürüyle tartıştı. Tartışma büyüdü. Akrabaların da dahil olduğu tartışma dışarıda da devam etti. Kavgaya dönüşen tartışmaya gelinin kuzeni İbrahim Ateş de dahil oldu. Kimliği henüz belirlenmeyen bir kişi İbrahim Ateş\'e bıçak ile saldırdı. Bacağından yaralanan Ateş olduğu yere yığıldı. Saldırgan olayın ardından yaya olarak olay yerinde kaçtı. Çevredekiler durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri İbrahim Ateş\'e ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra Ateş Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. İsmail Ateş\'in bıçaklandığını gören yakınları olay yerinde sinir krizleri geçirdi. Polis ekipleri saldırganın eşkalini belirlemek için görgü tanıkların ifadesine başvurdu. Evlendirme dairesinin güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Görüntü Dökümü

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-Bıçakla yaralanan kişinin yerde yatması

-Sağlık ekiplerinin yaralıya müdahale etmesi

-Yaralının ambulansa alınması

-Ambulansın gidişi

-Yaralının yakınlarının sinir krizi geçirmesi

-Nikah dairesinden genel ve yakın detaylar

20.08.2017 - 18.23 Haber Kodu : 170820114

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6- HAVADA LEYLEK ALARMI

Haber-Kamera: Murat ÇAKIR-İSTANBUL DHA

Leylek göçlerinin başlamasının ardından pilotlar diğer uçakların tehlike yaşamaması için Atatürk Havalimanı Hava trafik Kontrol Kulesi\'ne leylek sürülerini rapor ediyor.

Leylek sürülerinin yaz mevsiminin bitmesine yaklaşılması nedeniyle daha sıcak iklimlere dönüş yolculuğuna çıkmaya başlaması İstanbul\'da iniş ve kalkış yapacak uçaklar için de \'Leylek\' alarmı verilmesine yol açtı. Pilotlar da gördükleri göç eden leylek sürüleri nedeniyle kule görevlilerini sürekli bilgilendiriyor. Atatürk Havalimanı Hava Trafik Kontrol Merkezi görevlileri leylek sürülerini gören pilotların bilgilendirmeleri üzerine diğer pilotları uyarıyor. Kule görevlileri leylek sürülerine göre yönlendirme yapıyor.

Görüntü Dökümü:

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-Uçak inişleri görüntüsü ( üzerinde pilotların leylek sürülerini gördüğünü bildirmesi)

21.08.2017 - 09.38 Haber Kodu : 170821020

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7 - JANDARMADAN DRONE\'LU UYUŞTURUCU OPERASYONU



İstanbul DHA

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri drone kullanarak yaptıkları operasyonda hint keneviri ve esrar ele geçirdi.

Jandarma ekipleri Şile Değirmençayırı mahallesindeki evin bahçesinde hint keneviri yetiştirildiğini drone ile tespit etti. Bunun ardından yaptıkları operasyonda domates fidelerinin arasına gizlenmiş vaziyette ekili toplam 224 kök dişi hint keneviri ile evde yapılan aramada 500 gram kurutulmuş kubar esrar ele geçirildi. Operasyonda evin sahibi İ.B. gözaltına alındı. İ.B. sevkedildiği adliyede tutuklanırken uyuşturucu ise ilçe tarım müdürlüğü görevlileri nezaretinde yakılarak imha edildi.

Görüntü Dökümü:

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-Operasyonun görüntüsü

21.08.2017 - 09.57 Haber Kodu : 170821032