DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2 

1- KADIKÖY\'DE BETON MİKSERİNİN KÖPRÜDEN UÇMA ANI KAMERADA

Haber: Cengiz ÇOBAN İstanbul DHA

Kadıköy\'de köprü üstünden bariyerleri aşarak alt yola uçan beton mikserinin altında kalan aracın içindeki 5 kişiden, 1\'i hayatını kaybetti, 4\'ü ise yaralandı. Beton mikserinin düşme anı, saniyelerle altında kalmaktan kurtulduğu bir araçtaki kameraya yansıdı. Feci kazaya ilişkin o görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

Görüntü Dökümü:

-------

-Sosyal medyada paylaşılan kaza anına ilişkin araç kamerası görüntüsü

19.08.2017 - 10.52 Haber Kodu : 170819032

=============================

2 - BETON MİKSERİ DEHŞETİNDE CAN VEREN GENCİN YAKINLARI İSYAN ETTİ

\"Devletimiz buna bir çare bulsun\"

Haber-Kamera: Enver ALAS - İstanbul,DHA

Kadıköy\'de köprü üstünden bariyerleri aşarak alt yola uçan beton mikserinin altında kalan aracın içinde hayatını kaybeden mobilya montajı ustası Ergani Özcan\'ın (29) cenazesini Adli Tıp Kurumu\'ndan almayan gelen yakınları büyük acı yaşadı. Özcan\'ın akrabası Gültekin Aksu, şehir içi trafiğinde kamyon ve TIR\'lara önlem alınması gerektiğini belirterek, \" Yeter artık. Devletimiz buna bir çare bulsun. Adamlar \'jet\' gibi gidiyor. Bu nedir, neye yetişiyorsunuz? Allah\'tan korkun biraz\" dedi.

Beton mikseri kazasında hayatını kaybeden Ergani Özcan\'ın cenazesi Yenibosna\'daki Adli Tıp Kurumu\'ndaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesi ve akrabaları tarafından alındı. Mobilya montajı ustası olan Özcan\'ın kaza anında araçta bulunan arkadaşlarıyla montajdan döndüğü öğrenildi. Özcan\'ın ailesi ve akrabaları ise acılı haberin üzüntüsünü yaşıyor. Adli Tıp önünde basın mensuplarına konuşan Özcan\'ın akrabaları, şehir içi trafiğinde kamyon ve TIR\'lara önlem alınması gerektiğini belirten Özcan\'ın akrabaları devletin bu duruma bir çare bulmasını istedi.

\"DEVLET BİR ÇARE BULSUN\"

Gencin akrabalarından Gültekin Aksu, acılarının büyük olduğunu belirterek, \"Ergani yeğenim oluyor. Dün miksek faciasında hayatını kaybetti. Bir evlat çok zor yetişiyor ancak maalesef kamyon terörüne hergün can veriyoruz. Bizim canımız yandı ama başkalarının canı yanmasın. Yeter artık. Devletimiz buna bir çare bulsun. Adamlar \'jet\' gibi gidiyor. Bu nedir, neye yetişiyorsunuz? Allah\'tan korkun biraz\" diye konuştu. Ergani Özcan\'ın kuzeni Nazım Aksu da, \"Trafikte bu kamyonlardan TIR\'lardan canımız yandı. Gencecik insanlarımızı toprağa verdik. Tek isteğim, trafik polislerinin hızlı giden kamyonlara TIR\'lara, otobüslere önem vermesi. Umarım bu kaza son olur. Bizim canımız yandı, inşallah bundan sonra kimsenin canının yanmaması en büyük dileğimizdir\" derken, Ali Duran adlı akrabası da \"Görüntüleri izledik Beton mikserinin hızlı olduğu ve köprüden aşağı uçtuğunu gördük. Bu kazaların yaşanmaması için devletimize büyük iş düşüyor\" ifadelerini kullandı.

CENAZE ADLİ TIP KURUMUNDAN ALINDI

4 yıllık evli olduğu öğrenilen Ergani Özcan\'ın cenazesi yakınları ve ailesi tarafından Adli Tıp Kurumu\'ndan İstanbul Büyükşehir Belediyesi\'ne ait cenaze nakil aracı ile alındı. Özcan\'ın cenazesi Florya Şenlikköy Camii\'nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Esenyurt\'ta toprağa verilecek.

Görüntü Dökümü

-------------------

-Adli Tıp kKurumu\'ndan görüntüler

-Ergani Özcan\'ın akrabaları

-Gültekin Aksu ile röp

-Nazım Aksu ile röp

-Cenazenin Adli Tıptan çıkışı

-Ergani Özcan\'In fotoğrafı

-Ergani Özcan\'ın eşi ile resmi

-Kaza anının görüntüsü

19.08.2017 - 12.34 Haber Kodu : 170819053_

=================

3 - KARTAL\'DA MOTOSİKLETLİ POLİS KAZA YAPTI

Haber-Kamera:Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL-DHA

Kartal\'da emniyet şeridine giren minibüse çarpan motosikletli trafik polisi ağır yaralandı.

Kaza saat 10.00 sıralarında D-100 Karayolu Edirne istikameti Kartal Köprü yakınında meydana geldi. İddialara göre motosikletli trafik polisi Burak Kaya, emniyet şeridindeki minibüse arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile motosikletten düşen Kaya, ağır yaralandı.Kazayı gören vatandaşlar durumu polise ve sağlık ekiplerine haber verdi.Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılan polis memuru yoğun bakımda tedavi altına alındı. Kaya\'nın durumunun ciddi olduğu bildirildi.Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlatırken, park halindeki minübüsün sürücüsü gözaltına alınarak Kartal Polis Merkezi\'ne götürüldü. Kaza nedeniyle D-100 karayolunda trafik yoğunluğu yaşanırken, kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Kazanın önğnde olduğunu belirten Anıl Çolak isimli sürücü \"Ben sol şeritten geliyordum minibüs bir anda sağ şeride girdi. Polis de sinyallerini yakmıştı hızlı geliyordu .Araca arkadan çarptı\" diye konuştu.

Polisin kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor.

Görüntü Dökümü

--------

-Kaza yapan motosikletin görüntüsü

-Polis ekiplerinden görüntü

-Kazaya karışan minibüsün görüntüsü

-Görgü tanığı ile röp

-Kazaya karışan araçların kaldırılması

-Trafikten görüntü

-Genel ve detay görüntüler

19.08.2017 - 11.44 Haber Kodu : 170819047

================================

4- BOĞULDU ZANNEDİLEN KİŞİ ELİNDE BALIKLA DENİZDEN ÇIKINCA...

* Gürpınar\'da zıpkınla balık avlamak için denize dalan iki arkadaştan biri gözden kaybolunca endişeli anlar yaşandı.

* Sahil güvenlik ekiplerinin denizde aradığı kişi, 4 saat sonra elinde balıkla sudan çıkınca ilginç anlar yaşandı.

Haber-Kamera: Ersan SAN - İSTANBUL DHA

Olay Beylikdüzü Gürpınar sahilinde meydana geldi. Sinan Nuhpaşa ile Cengiz Namlıoğlu, dalgıç kıyafetlerini giyerek zıpkınla balık avlamak için saat 06.00 sıralarında denize girdi. Nuhpaşa bir süre sonra arkadaşı Cengiz Namlıoğlu\'nu göremeyince panik yaşadı. Durumu polise ve Sahil Güvenlik ekiplerine bildirdi. Namlıoğlu\'nun ailesi de hemen sahile geldi. Polis ve Sahil Güvenlik ekipleri Cengiz Namlıoğlu\'nun bulabilmek için çalışma başlattı. 44 yaşındaki Cengiz Namlıoğlu\'nun ailesi ise sahilde endişeli bir şekilde beklemeye başladı.

ELİNDE BALIKLA DENİZDEN ÇIKTI

Arama çalışmaları dördüncü saatine girererken bir anda Namlıoğlu yüzerek kıyıya yaklaştı. Elinde tuttuğu levrek bulunan Cengiz Namlıoğlu kalabalığı görünce şaşkınlık yaşadı. Namlıoğlu ile ihbarda bulunan arkadaşı Nuhpaşa arasında polis ve sahil güvenlik ekiplerini gülümseten diyaloglar yaşandı. Namlıoğlu, arkadaşına ve çevredekilerine \"Ben hergün dalıyorum. Deli misiniz siz\" diyerek tepki gösterdi. Sinan Nuhpaşa, \"Saatlerdir arıyoruz. 5 yıllık ömrünü yedi\" dedi. Cengiz Namlıoğlu ise yıllardır daldığını belirterek, \"Ben sola gittim o sağa gitti. Bir çıktım herkes burada\" diye konuştu.

İki arkadaş ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Görüntü Dökümü:

-----------

-Arama çalışmalarından görüntüler

-Ailesinin beklemesi

-Denizden çıkması

-Elindeki balık

-Arkadaşına kızması

-Polis ve sahil güvenlik ekipleriyle konuşması

-Nuhpaşa ile röp.

-Namlıoğlu ile röp.

-Detaylar

19.08.2017 - 10.42 Haber Kodu : 170819029

==================

5- GANALI ABDULLAH\'IN HAYALİ GERÇEK OLDU



Haber-Kamera: Faik KAPTAN-Murat ÇAKIR/İSTANBUL,(DHA)

Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın ziyareti öncesi TRT\'nin Gana\'da drone ile yaptığı belgesel çekimleri sırasında drone\'u eline alarak \" Beni bunun biraz daha büyüğü ile hacca götürebilir misiniz? \" diye soran Ganalı Abdullah\'ın hayali gerçek oldu ve bugün İstanbul\'dan Medine\'ye gitti.

Masraflarını Erzurumlu Samet adında bir polis memurunun karşıladığı, ulaşımını THY\'nin üstlendiği ve tüm prosedürlerini de Dışişleri Bakanlığının yerine getirdiği 82 yaşındaki Ganalı Abdullah\'ın mutluluğu gözlerinden okunurken Atatürk Havalimanı\'nda da ilgi odağı oldu.

DRONE OLMADI ,THY İLE UÇTU

Köyünde TRT World ekibi tarafından çekim yapılırken ilk kez drone ile karşılaştığında sorduğu, \" Bunun biraz daha büyüğü ile beni hacca götürebilir misiniz?\" şeklindeki sorusuyla sosyal medyada Erzurumlu polis Samet tarafından yayınlanıp tanınmasının ardından Dışişleri Bakanı Mevlut Çavuşoğlu\'nun girişimleriyle üç gün önce İstanbul\'a gelen 82 yaşındaki Al Hassan Abdullah hacca gitmek için geldiği Atatürk Havalimanı\'nda duygularını şöyle paylaştı:

\" Allaha ve bunu gerçekleştiren Türk halkına teşekkür ediyorum. Ayrıca beni burada üç gündür misafir ettiniz İstanbul halkına de teşekkür ederiz. Çok uzun yıllardır haccı hayal ediyordum. Müslümanlığımı rahat yaşayamadığım için köyümden ayrıldığımdan beri hacca gitmeyi hayal ediyordum. İnşallah hacca gidişime sebep olan Samet kardeşime dua edeceğim. Ondan sonra bunu mümkün kılan Türkiye ve Türk halkına dua edeceğim. Samet bey fotoğrafı sosyal medyada görüp bana ulaştı. Daha sonra Büyük elçilik devreye girince işler buyük bir hızla yürüdü. Ödemeleri polis kardeşimiz Samet bey karşıladı. Bu arada THY\'ye teşekkür ederiz. Bu güzel hikayeyi duyduklarında bu hikayenin bir parçası olmak istediler. Gana THY müdür Ferhat Bey Gana\'dan İstanbul\'a, İstanbul\'dan Hacca tüm bu hatların biletlerinin karşılayacaklarını bildirdi. Hac masraflarını Samet bey karşıladı. Prosedürleri Dış işleri biletleri de THY verdi. Seyahaimiz de Business Clas olarak karşılandı\"

POLİSİN DE HAYALİ

Fotoğrafının çekilmesini ve soyadının yazılmasını istemeyen Polis Memuru Samet ise şunları söyledi: \"Fotoğrafı eşim sosyal medyada görüp bana gösterdi. Ben onun üzerine devreye girdim. Yakınlarımın desteğini aldım. Büyük Elçiliğimiz aracılığı ile Abdullah amcaya ulaştık. Tüm prosedürleri Dışişleri Bakanlığı karşıladı. Masrafları da karşılamak istediler. Ben bunun üzerine çok üzüldüm. Bunun bir hayalim olduğunu söyledim. Yaklaşık 6 aylık birikimimi ve yakın dost ve akrabalarımın gayretiyle bunu başardık. Allah kabul etsin.\" Ganalı Abdullah daha THY\'nin İstanbul\'dan Medine\'ye giden uçağına binmek üzere kendisini uğurlayanlarla vedalaştı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

------------

-Ganalı Abdullah\'ın havalimanında görüntüleri

-Ganalı Abdullah\'ın konuşması

-Ganalı Abdullah\'ın bilet işlemlerini yaptırması

-Ganalı Abdullah\'ın kendisini uğurlayanlarla vedalaşması

-Ganalı Abdullah\'ın pasaporttan geçişi ve el sallaması