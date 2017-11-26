DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1  

1- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, SUUDİ ARABİSTAN KRALI AL SUUD İLE GÖRÜŞTÜ

Haber: Gülseli KENARLI / İstanbul DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman Bin Abdulaziz Al Suud ile dün akşam telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre; telefon görüşmesinde, başta Suriye olmak üzere bölgesel konular ve ikili ilişkiler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın, Astana süreci ve Soçi\'deki üçlü zirve çerçevesinde Suriye meselesine çözüm arayışı konusunda, Suud Kralı Selman\'la bilgi paylaşımında bulunduğu belirtildi.

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2- BASIN EKSPRES YOLUNDA ZİNCİRLEME KAZA: 9 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ, 5 YARALI

Haber-Kamera: İbrahim AKTÜRK - Murat SOLAK - Soner HASIRCIOĞLU / İstanbul DHA

Bağcılar, Basın Ekspres yolunda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 9 araç birbirine girdi. Kazada 5 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle yol, Edirne istikametine yaklaşık 2 saat trafiğe kapatıldı.

Kaza, saat 05.00 sıralarında Güneşli mevkii Basın Ekspres otoyolu Edirne istikametinde meydana geldi. Seyir halindeyken henüz bilinmeyen nedenle kontrolden çıkan bir araç, aynı istikamette ilerleyen araca arkadan çarptı. Arkadan gelen araçların da kaza yapan araçlara çarpmasıyla zincirleme kaza meydana geldi. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada yaralanan 5 kişiyi çevredeki hastanelere kaldırdı. Polis aracı, hafriyat kamyonu, servis aracı, belediye otobüsünün de karışmış olduğu kaza nedeniyle Basın Ekspres yolu Edirne istikameti trafiğe kapatıldı. Araçların olay yerinden çekilmesiyle, yaklaşık 2 saat sonra yol trafiğe açıldı. 9 aracın karıştığı kaza nedeniyle polis soruşturma başlattı.



Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden detay görüntüler

-Kazaya karışan araçlardan görüntüler

-Hafif yaralı polis memurundan detaylar

-Yol temizleme araçlarından görüntü

-Kapalı olan yoldan detaylar

-Yolun temizlenmesi

-Polis ekiplerinden görüntü

-Detaylar



26.11.2017 - 05.38 Haber Kodu : 171126009

26.11.2017 - 06.03 Haber Kodu : 171126011

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3- KADINLAR, İSTİKLAL CADDESİ\'NDE KADINA KARŞI ŞİDDET PROTESTO ETTİ

Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER - Murat DELİKLİTAŞ - Özgür EREN - Akın ÇELİKTAŞ / İstanbul DHA

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü\'nde Beyoğlu\'nda 2 bin kadın, kadınlara yönelik şiddeti ve kadın cinayetlerini protesto etti.

25 Kasım Kadın Platformu ve çeşitli kadın dernekleri ile sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla İstiklal Caddesi\'nde bir araya gelen yaklaşık 2 bin kadın, kadınlara yönelik şiddete karşı uluslararası mücadele gününde yaşanan kadın cinayetlerine tepki gösterdi. Dün Tünel Meydanı\'nda 18.00\'de toplanan kitleler, Galatasaray Meydanı\'na doğru yürüyüşe geçti. \'Devlet şiddetine itaat etmiyoruz, hayatlarımızdan da mücadelemizden de vazgeçmiyoruz\' pankartı açılan yürüyüşe CHP\'li milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu, Ali Şeker ile HDP\'li Pervin Buldan\'da katıldı. Hollanda Konsolosluğu önüne kadar yürüyen grup burada basın açıklaması okundu.

Türkçe, Kürtçe ve Arapça okunan basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Dayanışma ve Mücadele Günü\'nde, Türkiye\'nin ve dünyanın dört bir yanında ayağa kalkan kadınlarla beraber bir kez daha sokaklardayız. Sadece bugün değil 1 yıldır neredeyse aralıksız kentlerin meydanlarında itiraz ediyoruz, direniyoruz. Hayatlarımızı çevreleyen, olağanlaştırılmaya çalışılan erkek şiddetine, olağanüstü halle kadın düşmanlığının dozajını arttıran devlet şiddetine, faşizmin her türlü uygulamasına karşı susmamaya, itaat etmemeye devam ediyoruz. Boşanıp boşanmayacağımız, doğurup doğurmayacağımız ve kaç çocuğu nasıl doğuracağımız bizim kararımızdır. Çocukların velayetini kimin alacağını, hangi mahallenin imam hatip okuluna mecbur edileceklerini, hangi topraklarda, hangi savaşta ölmeleri gerektiğini, haysiyetli bir biçimde gömülüp gömülmeyeceklerini belirleyen sisteminize itaat etmiyoruz.

Basın açıklamasının ardından toplanan kadınlar, buradan ayrıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Tünel\'de toplanan gruplar

-Yürüyüşe geçilmesi

-İstiklal Caddesi\'nde atılan sloganlar

-Basın açıklamasının okunması

-Grupların dağılması

Taksim Tünel\'de toplanan kadınlar

-Sloganlar atılması

-Ellerdeki dövizler, açılan pankartlar

-Genel ve detaylar

25.11.2017 - 18.38 - Haber Kodu : 171125175

25.11.2017 - 19.03 - Haber Kodu : 171125184

25.11.2017 - 21.00 Haber Kodu : 171125196

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4- ASANSÖR FACİASINDA BEBEĞİ ÖLEN ANNE OLAY ANINI ANLATTI

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İstanbul DHA

Esenyurt\'ta geçtiğimiz gün bir sitenin asansör boşluğuna düşerek ölen bebeğin annesi olay anını anlattı. Olay Esenyurt, Yeşilkent Mahallesinde cuma günü saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alfiye Şayahmetova 3 çocuğu ile birlikte Nazım Hikmet Bulvarı üzerinde bulunan lüks bir sitede oturan yakın arkadaşını ziyarete gitti. Anne Şayahmetova apartmanın eksi birinci katından, Azamat Şayahmetof (10) ile Salma Şayahmetova\'yı (5) yukarı çıkmak için asansöre bindirdi. Daha sonra da 9 aylık Muhammed\'in bulunduğu bebek aracını da asansör kabinine koydu. Bu sırada çocukların bulunduğu asansör henüz bilinmeyen bir nedenle hareket etti. Küçük Muhammed\'in bulunduğu bebek arabası duvar ile asansör kabini arasında sıkıştı. Kırılan bebek arabasından düşen Muhammed eksi dördüncü katın zeminine düştü. Annenin çığlıkları üzerine bina sakinleri yardıma koşarken bir yandan da durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Ağır yaralanan Muhammed sitenin hemen karşısında bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kabin içinde kalan diğer iki çocuğu kapıyı kırarak kurtardı. İlk müdahalesi özel hastanede yapılan bebek daha sonra ambulansla Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Küçük Muhammed hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

ASANSÖR ÇALIŞMIYORMUŞ

Anne Şayahmetova\'nın misafirliğe gittiği yakını olan kadın, \"Benim eve geldiler misafir olarak. Sonra gelmişler düğmeye basıyormuş ama asansör çalışmıyormuş. Tamam demiş, kendim çıkarım yukarı derken asansörün kapısı açılmış. Asansörden birisi inmiş, \'Çalışıyor mu asansör\' diye sormuş. Evet cevabını alınca ilk önce 2 çocuğu binmiş asansöre. Küçük çocuğu elinde uyuyormuş. Sonra bebek arabasına koymuş çocuğunu ve yarısına kadar itmiş. Asansör bir anda yukarı çıkmış hızlı bir şekilde. Yukarı çıkınca asansör çocuk eksi dört kat aşağı düşmüş. Beni arıyor ağlıyor, ben anlamadım ilk baştan. Asansörde kalmışlar diye düşündüm. Asansör hızla yukarı çıkıp aşağı iniyor. Çocuklar asansörün içinde bağırıyor. Tamam açacaklar dedim. Asansörün kapısını açtılar, gitmişler hastaneye. Çocuk çok kötü durumdaydı.

ANNE ÖLEN BEBEĞİNİN VİDEOLARINI GÖZYAŞLARI İLE İZLEDİ

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan anne Alfiye Şayahmetova, \"Çocuğumu komşumuzun kardeşi kurtarmış. Sonra benim bebeği çıkarmışlar. Bebeği götürdüler hastaneye. Güvenlik mi bilmiyorum ama bir kişi çok kötü konuştu benimle. Bebek aşağı düştü dedim, çıkarın çocuğu oradan. Diğer iki çocukta yukarı çıktı dedim bana sakin ol sakin ol dediler\" dedi. Gözü yaşlı anne cep telefonundan ölen küçük Muhammed\'in videolarını izlerken duygu dolu anlar yaşadığı görüldü. Anne Şayahmetova diğer iki çocuğunu da yanından ayırmadığı görüldü. Ayrıca olayın yaşandığı binada oturduğu öğrenilen Sude Naz isimli bir bayan ise, küçük Muhammed\'in düştüğü eksi dördüncü katın asansör kapısının olmadığını ve olaydan sonra takıldığını söyledi. Ayrıca asansörlere uyarı yazılarının da sonradan yapıştırıldığını söyledi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

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-Küçük Muhammed\'in annesi ile röp

-Binanın içinden görüntü

-Olayın meydana geldiği asansörden görüntü

-Bina sakinleri ile röp

-Annenin yakını ile röp

-Bebeğin fotoğrafları

-Bebeğin gülerken görüntüsü

-Bebeğin sedyedeki görüntüsü

-Genel ve detaylar

25.11.2017 - 17.59 Haber Kodu : 171125168

26.11.2017 - 01.07 Haber Kodu : 171126004

25.11.2017 - 17.59 Haber Kodu : 171125168

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5- TAKSİCİ, BOĞUŞTUĞU GASPÇININ KİMLİĞİNİ ALDI

Haber-Kamera: Murat DELİKLİTAŞ-Ali Kerem BENGİ / İstanbul DHA

Fatih\'te, kuru sıkı tabancayla kendisini gasp etmek isteyen müşteriyle boğuşan taksici, parasını ve cep telefonunu kurtarırken, gaspçının da kimliğini aldı.

Olay, Sümbül Efendi Mahallesi Hacı Hamza Mektebi Sokak\'ta dün saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 TCR 41 plakalı taksiyi kullanan Osman Dikici, Sümbül Efendi Camii önünden aldığı müşteriyi, verilen adrese götürmek için yola çıktı. Hacı Hamza Mektebi Sokağı üzerine geldikleri sırada, müşteri belinden çıkardığı tabancayı taksici Dikici\'ye doğrultarak cüzdanı ve cep telefonunu istedi. Cüzdanı ile cep telefonunu veren taksici, tabancanın kuru sıkı olduğunu fark edince, araçtan inmeye çalışan gaspçıyı durdurmaya çalıştı. İkili arasında bir süre boğuşma yaşandı. Taksici, boğuşma sırasında gaspçının montuna elini atarak, cüzdanını ve cep telefonunu geri aldı. Gaspçı, tabancanın kabzasıyla Dikici\'nin kafasına vurduktan sonra kaçmaya çalışırken, kimliği de taksicinin elinde kaldı.

SOKAK ORTASINDA BOĞUŞTULAR

Gaspçı, araçtan indikten sonra yaya olarak kaçarken, taksici Osman Dikici, arkasından koşarak yetişti. Taksi şoförü ile gaspçı arasında bu kez de sokak ortasında boğuşma yaşandı. Bir sokak sakininin olayı görerek bağırması üzerine panikleyen gaspçı, kuru sıkı tabancayla havaya bir el sıktıktan sonra, taksicinin elinden kurtularak kaçtı.

Taksici Osman Dikici\'nin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kafasından yaralanan Dikici, ambulansta yapılan pansumanın ardından, gaspçıdan aldığı kimliği polise teslim etti. Kimliğin, 38 yaşındaki E. D. adlı kişiye ait olduğu öğrenildi.

GASPÇININ KİMLİĞİNİ ALDI

Tedavisinin ardından ifadesinin alınması için Aksaray Polis Merkezi\'ne götürülün taksici Osman Dikici, gaspçının taksiye müşteri olarak bindiğini belirterek \" Sümbül Efendi Camii önünden bu sokağa geldiğimizde bana silah çekti. Üzerimdeki parayı aldı. 500 liraya yakın paramı, ehliyetimi, kimliğimi, cep telefonumu aldıktan sonra giderken ben arkadan ona saldırdım. Elini onun cebine attım. Benden aldıklarını hepsini aldım cebine sokmuştu. Parayla beraber o arada kendi kimliği de benim elime geçti. Kimlik şimdi polis arkadaşlarda. Boğuşma yaşadım, sokağın başında mücadele ettik. Daha sonra kaçtı gitti\" dedi.



Görüntü Dökümü

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-Taksi aracından detaylar

-Polis ve Sağlık ekipleri

-Aracı inceleyen polisler

-Şoför koltuğunda bulunan bozuk paralar

-Sağlık ekipleri taksi şoförüne müdahalesi

-Apartmanın camından olayı izleyen vatandaşlar

-Taksi şoförü ile röp.

-Genel ve detaylar

26.11.2017 - 00.42 Haber Kodu : 171126001

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6- SELVİ KILIÇDAROĞLU: BU GİDİŞLE ADALETİ HEP ARAYACAĞIZ

Haber-Kamera: Yüksel KOÇ / İstanbul DHA

Avcılar\'da 25 yıl önce işten çıktıktan sonra evine dönmek isterken kimliği belirlenemeyen bir kişinin tecavüzüne uğradıktan sonra öldürülen 5 aylık hamile Gülsevin Buket Değirmenci\'nin adı, Kadın ve Aile Danışma Merkezi\'ne verildi. Merkezin açılışına katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, \"Yakalanıyorlar. Ya indirimden yararlanıyorlar ya da infaz yasasından. Anlayamıyoruz zaten. Adam 15 yıla mahkum oluyor, 6 sene yatıp çıkıyor. Yani ben anlayamıyorum, şimdiye kadar hiçbir hukukçu da bana anlatamadı\" dedi.

Avcılar Belediyesi, Avcılar Firüzköy\'deki eski polis karakolu olarak kullanılan binasını Kadın ve Aile Danışma Merkezi\'ne dönüştürdü. Merkeze, 25 yıl önce evine dönerken tecavüz edilerek öldürülen ve faili hala bulunamayan 5 aylık hamile Gülseli Buket Değirmenci\'nin adı verildi. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü\'nde yapılan açılışa, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak Benli, Gülseli Buket Değirmenci\'nin annesi Nazire Değirmenci, babası Fikret Değirmenci, ablası Yasemin Değirmenci ile CHP\'liler katıldı. Açılıştan önce merkezde gazetecilere açıklama yapan Yasemin Değirmenci, 25 yıl önce meydana gelen olayın açıklığa kavuşması, katilin yakalanması için her türlü mücadeleyi yaptıklarını belirterek, \"5 aylık hamile olan kardeşim bir ilk okulun bahçesinden evine doğru gitmekte iken katil tarafından yakalanıyor. Bir takım mücadeleler sonucunda boğuluyor, tecavüze uğruyor. Kardeşimin adını yaşatmak üzere açılan bu yerin, öyle bir gün gelir ki buraya danışacak bir bayan, bir kadın, bir kız, müracaat etmemiş bir ortamı yakalayabiliriz\" dedi.

\"BU DÜNYADA ÖLMESİN, ÖLMESİNİ İSTEMİYORUM...\"

Buraya kızının adını bu merkeze vererek yaşatan Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak Benli\'ye teşekkür eden anne Nazire Değirmence, \"Ben öyle doluyum ki, ömür boyu anlatsam az gelir. Bir volkan gibi durup durup kalbim patlıyor, yüreğim patlıyor. Allah inşallah öbür dünyada kim yaptıysa yakasına yapışacak. Bu dünyada ölmesinler, ölmelerini istemiyorum. Parça parça, her bir parçası bir yerde kalsın. Benim yüreğim yandı, başka annelerin yanmasın\" ifadesini kullandı.

SELVİ KILIÇDAROĞLU İNFAZ YASASINI ELEŞTİRDİ

İnfaz Yasası\'nı eleştiren Selvi Kılıçdaroğlu, söyleyecek kelime bulamadığını belirterek, \"Klişe bir laf ama ateş düştüğü yeri yakıyor; fakat bunlar bir türlü bitmiyor. Faili meçhuller. Bu konuda zaten biraz tescilli bir ülkeyiz. Bir de bu şekilde, hani siyaseten değil bunlar, günlük yaşamla ilgili olan şeyler. Kaç sene geçmiş; ama unutulmasına imkan yok. Ne diyebiliriz ki. Her gün bu ülkede bir iki tane kadın öldürülüyor. Bunların failleri de var. Yakalanıyorlar. Ya indirimden yararlanıyorlar ya da infaz yasasından. Anlayamıyoruz zaten. Adam15 yıla mahkum oluyor, 6 sene yatıp çıkıyor, yakınlarına, aileye haber dahi verilmiyor. Tekrar şey ediyor tekrar giriyor. Böyle bir sistem de olamaz. Yani ben anlayamıyorum, şimdiye kadar hiçbir hukukçu da bana anlatamadı. Bir de böyle yıllar önce öldürülmüş, yeterince ilgilenilmemiş, ihmal edilmiş gençlerimiz var, genç kızlarımız var. Söylenecek bir şey yok, üzgünüz\" dedi.

Bir gazetecinin eşinin bir süre önce adalet aradığını, Değirmenci ailesinin de 25 yıldır adaleti aradığını hatırlattığı Selvi Kılıçdaroğlu, \"Bu gidişle adaleti hep arayacağız. O hep aranacak bir şey. Aramaya devam edeceğiz\" diye konuştu.

\'25 YIL ÖNCE İŞLENEN BU CİNYAETTEN ÇOK ETKİLENMİŞTİM\'

Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak Benli de şunları söyledi:

\"Bugün 25 Kasım. Uluslararası Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü. Bugünleri anarken tabii ki altını doldurmak, yıllarca adalet arayanlar da var. Ben Avcılar\'lıyım. 25 yıl önce bu cinayetten çok etkilenmiştim. Tam sağlık ocağımın karşısındaki bir alandaydı. Beni çok etkileyen ve katilinin bulunduğunu düşündüğüm bir cinayetti. Belediye başkanı olunca Kadın Türkü Söyler projesi yaptık. Orada türkü söyleyen kadınlarımızın aracılığı ile Değirmenci ailesine ulaşmış olduk. Ve Gülseli Buket\'in ailesi olduğunu öğrendim. Katilin bulunmadığını bilmiyordum, öğrendiğimde de çok üzüldüm. Hem Buket\'in adını yaşatmak hem de kadın bir daha kadın cinayeti işlenmemesi için kadına yönelik şiddetin olmaması için bizim burada yapacağımız mücadelenin de ismi olacak. O nedenle de burada yaptığımız ilk merkeze onun adını verdik.\"

Görüntü Dökümü:

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-Selvi Kılıçdaroğlu\'nun gelişi

-Handan Toprak Benli\'nin Selvi Kılıçdaroğlu\'nu karışlaması

-Selvi Kılıçdaroğlu\'nun Gülseli Buket Değirmenci\'nin annesi Nazire, ablası Yasemin ve babası Fikret ile tanışması

-Nazire Değirmenci\'nin Selvi Kılıçdaroğlu\'na sarılması

-Selvi Kılıçdaroğlu, Handan Toprak Benli, Nazire ve Yasemin Değirmenci\'nin merkezde açıklama yapması

-Merkezin açılışının kurdele kesilerek yapılması

-Merkezden genel ve detay görüntü

25.11.2017 - 18.58 - Haber Kodu : 171125182

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7- FATİH\'TE KALDIRIMDA ERKEK CESEDİ BULUNDU

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İstanbul DHA

Fatih\'te gece saatlerinde sokakta erkek cesedi bulundu.

Fatih, Koca Mustafa Paşa Mahallesi Şırlağan Sokak\'taki kaldırımda hareketsiz yatan bir kişiyi gören mahalle sakinleri, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri hareketsiz yatan kişinin öldüğünü belirledi. Ceset, polisin olay yerindeki incelemelerinin ardından Yenibosna Adli Tıp Kurumu\'na kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Yerdeki cesedin görüntüsü

-Sağlık ekiplerinin müdahalesi

-Polis ekiplerinin çalışması

-Genel ve detaylar

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8- ARNAVUTKÖY\'DE HAFRİYAT KAMYONU DEVRİLDİ: 1 YARALI

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İstanbul DHA

Arnavutköy\'de kontrolden çıkan hafriyat kamyonu yol kenarına devrildi. Şoför araç içinde sıkıştı.

Kaza, Arnavutköy\'de saat 02.00 sıralarında meydana geldi. 34 JG 9403 plakalı hafriyat kamyonunu, Eski Edirne Asfaltı, Yassıören mevkiinde şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan araç yol kenarına yan yattı; sürücü araç içinde sıkıştı. Yoldan geçen diğer sürücüler durumu jandarma, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.

İtfaiye ekipleri sürücüyü sıkıştığı yerden çıkardı. Yaralı şoför ambulansla Arnavutköy Devlet Hastanesi\'ne kaldırdı.

Devrilen hafriyat kamyonu vinç yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Kazanın olduğu yerden görüntü

-İtfaiye ekiplerinin çalışması

-Kurtarılan sürücünün görüntüsü

-Jandarma ekiplerinden görüntü

-Yoldan geçen hafriyat kamyonları

-Genel ve detaylar



