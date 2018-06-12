DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1

1- KILIÇDAROĞLU\'NDAN DEMİRÖREN AİLESİNE TAZİYE ZİYARETİ

Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER/İSTANBUL,(DHA)

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Demirören Holding kurucusu ve Demirören Holding ve Hürriyet Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören\'in vefatı nedeniyle Demirören Ailesi\'ne taziye ziyaretinde bulundu.

8 Haziran Cuma günü hayatını kaybeden Erdoğan Demirören dün gerçekleşen cenaze töreni sonrasında sonsuzluğa uğurlandı. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu akşam 20.30 sıralarında Demirören ailesinin Kanlıca\'daki evlerine gelerek baş sağlığı dileklerinde bulundu. Kemal Kılıçdaroğlu\'nu Yıldırım Demirören ve Tayfun Demirören kapıda karşıladı. Kılıçdaroğlu\'na CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu eşlik etti. Yaklaşık 10 dakika içeride kalan Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler daha sonra buradan ayrıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Kılıçdaroğlu\'nun aracının gelişi

-Yıldırım ve Tayfun Demirören\'in Kılıçdaroğlu\'nu karşılaması

-Kılıçdaroğlu\'nun Yıldırım Demirören\'e baş sağlığı dilemesi

-Kılçdaroğlu\'nun ayrılması

-Genel ve detaylar

11.06.2018 - 21.46 Haber Kodu : 180611258

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2- FATİH\'TE CİNAYET: DAİREDEN GELEN KOKULAR VAHŞETİ ORTAYA ÇIKARDI

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ - Ozan URAL - Cemil ÖZDEMİR/İstanbul DHA

Fatih\'te bir evin ardiye bölümünde alçıpanla kapatılmış bölümünde ceset bulundu. Polis olayla ilgili biri kadın 3 kişiyi gözaltına aldı.

Fatih\'te 4 katlı binanın giriş katından gelen kötü kokular üzerine bina sakinleri polise haber verdi. Olay Kızanlık Caddesi 13 numaralı binanın giriş katında sabah saat 04:00 sıralarında yaşandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri içeri girmek için kapıyı çaldı. İddiaya göre içeride bulunanlar uzun süre kapıyı açmadı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin kapıyı açmasıyla cinayet ortaya çıktı.

ALÇIPANLALA KAPATMIŞLAR

Eve giren polis ekipleri evde yaptıkları incelemelerde ardiye olarak kullanılan bölümde normalin dışında bir durumla karşılaştı. Alçıpanla yeni yapıldığı belirlenen bölümü kıran polisler Tunuslu olduğu öğrenilen ve hakkında kayıp başvurusu bulunan bir kişinin bulaşık makinesinin içine bavulla konulmuş cesedi ile karşılaştı.



EVDE BULUNAN 3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Polisin tüm çabalarına rağmen evde bulundukları belirlenen ve kapıyı açmayan biri kadın üç kişi polis tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar emniyete götürülürken, aralarında bulunan kadın şüphelinin fenalık geçirdiği görüldü.

POLİSİN OLAY YERİNDEKİ ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Cinayetin ortaya çıkmasının ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin evdeki çalışmaları devam ediyor.



Görüntü Dökümü:

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-Polis ekiplerinden görüntü

-Çevredeki vatandaşlardan görüntü

-İtfaiye ekiplerinden görüntü

-Gözaltına alınan şüpheliler

-Sağlık görevlilerinden görüntü

-Olay yeri inceleme ekibinin gelişi

-Genel ve Detaylar

12.06.2018 - 06.00 Haber Kodu : 180612017

12.06.2018 - 07.25 Haber Kodu : 180612018

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3- KAĞITHANE\'DE KAÇAK SİGARA OPERASYONU



Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İstanbul DHA

Kağıthane\'de şüphe üzerine başlayan takip sonucu 55 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarla Mücadale Şube Müdürlüğü ekipleri, Kağıthane\'de şüphelendikleri bir otomobili takip etmeye başladı. Sultan Selim Mahallesi\'nde başlayan takip Yeşil Sokak\'ta bulunan bir oto yıkamada son buldu.



ARAÇTAN SONRA OTOPARKA GİRİLDİ

Takip ettikleri aracın girdiği oto yıkamaya giren ekipler, yaptıkları aramalarda 55 bin adet kaçak sigara ele geçirdi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alınırken ele geçirilen kaçak sigaranın 550 bin lira değerinde olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.



Görüntü Dökümü:

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-Oto yıkamadan görüntü

-Yakalanan kaçak sigaraların gösterilmesi

-Gözaltına alınan şüpheliler

-Sokaktan görüntü

-Genel ve detay görüntüler

11.06.2018 - 23.30 Haber Kodu : 180611274

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4- DENİZE ATLAYAN KİŞİYİ POLİS KURTARDI

Haber-Kamera: Özgür EREN - Murat DELİKLİTAŞ / İSTANBUL (DHA)

Haliç Metro Köprüsü\'nden atlayan kişiyi deniz polisi kurtardı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olay, Haliç Metro Köprüsü üzerinde dün saat 20.00 sıralarında meydana geldi. Üzerinden kimlik çıkmayan 20-25 yaşlarında erkek bir kişi, metro köprüsü üzerinde bir süre bekledikten sonra kişisel eşyalarını yere bırakarak suya atladı. Olayı görenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen deniz polisi, genci hemen sudan çıkartarak bota aldı. Sağlık ekipleri, yaralı gence ilk müdahaleyi botta yaptı. Polis ekipleri, yaralı kişiyi Karaköy İskelesine götürdü. Çevredekiler, deniz polisinin botunun önünde bir süre olup bitenleri izledi.

Yaralanan kişi, ambulansa alındıktan sonra İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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-Deniz polisinin gelişi

-Deniz polisinin botu iskeleye yanaştırması

-Sağlık ekiplerinin gelişi

-Sağlık ekiplerinin yaralıya müdahale etmesi

-Yaralının ambulansa alınması

-Ambulanstan detay görüntü

11.06.2018 - 21.48 Haber Kodu : 180611259

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5- KUMKAPI SAHİLİNDE DENİZDEN ERKEK CESEDİ ÇIKARILDI



Haber-Kamera: Taner YENER - Murat SOLAK /İSTANBUL,(DHA)

Fatih Kumkapı sahilinde denizde 25-30 yaşlarında bir erkeğe ait ceset bulundu. Deniz polisi tarafından sudan çıkarılan cesedin üzerinden kimlik çıkmazken, cesette herhangi bir darp ya da yara izine rastlanmadı.

Kumkapı sahilinde dün saat 18.00 sıralarında deniz yüzeyinde hareketsiz bir kişinin yattığını gören çevredekiler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis, sahilden uzaklaşan cesede ulaşmak için Deniz polisine bilgi verdi. Deniz polisi, suda kaybolan cesedi arama çalışmalarına başladı. Polisler, yaklaşık 15 dakika süren çalışmanın ardından sahile yakın bir bölgede cesede ulaştı. Üzerinden kimlik çıkmayan bir erkeğe ait ceset, vatandaşların da yardımıyla kıyıya çıkartıldı. Ceset, incelenmek üzere ambulansla Samatya\'daki İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Bir görgü tanığı, \"Biz burada oturuyorduk. Ben sandım arkadaş midye çıkarıyor. Kayaların arasında gidip geliyordu. Sonra baktım ses yok. Herhangi bir canlanma yoktu. Ondan sonra buradaki polis arkadaşlara söyledim. Ayaklarını kayaların arasında gördüm. Sonra dalga aldı götürdü. Beş dakika su yüzeyinde gidip geliyordu. Sonra deniz dibine çöktü\" diye konuştu.



Görüntü Dökümü:

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-Vatandaşlardan görüntü

-Deniz polisinden görüntü

-Ekiplerin çalışmaları

-Cesedin sudan çıkarılması

-Röp

-Genel ve detaylar

11.06.2018 - 20.25 Haber Kodu : 180611250



