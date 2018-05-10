DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1 

1- SAĞANAK YAĞIŞ İSTANBULLULARA ZOR ANLAR YAŞATTI



Haber-Kamera:Ertan KILIÇ-Ozan URAL-Soner HASIRCIOĞLU-Ali Kerem BENGİ/İstanbul DHA

İstanbul\'da gece saatlerinde etkili olan sağanak yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı. Birçok vatandaş yağmurdan korunmak için iş yerlerine sığınırken gecenin kazananı ise şemsiye satıcıları oldu.



İstanbul\'da gece saatlerinde başlayan sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Meteorolojinin yaptığı uyarının ardından gece saat 01.00\'den itibaren sağanak yağış İstanbul genelinde etkisini gösterdi. Yağmurdan korunmak isteyenler açık olan iş yerlerine sığındı.



Yağmurdan korunmak isteyenlerin imdadına şemsiye satıcıları yetişti. Şemsiye almak zorunda kalan bazı vatandaşlar fiyatlardan şikayet ederek, \"2 liralık şemsiyeyi 10 liraya alıyoruz\" diyerek tepki gösterdi. Çocuklarıyla birlikte gezmeye çıkan ailelerde yağmurdan dolayı zor anlar yaşadı

Üsküdar Sahili\'nde de vatandaşlar sağanak yağışta zor anlar yaşadı. Aracı bozulan bir kişi ise şemsiye altına aracını temir etmek için uğraştı. Kimi vatandaşlar yağışta zor anlar yaşarken bazıları balık tutatarak bir çift ise yağmur altına Kız Kulesi\'ni görüntüleyerek yağmurun keyfini çıkardı.



Görüntü dökümü:

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-Taksim Meydanı\'ndan görüntü

-İstiklal caddesinden görüntü

-Şemsiyesi olan vatandaşlar

-Yağmurdan dolayı iş yerlerine sığınanlar

-Su birinkintisi

-Şemsiye satan çocuklar

-Şemsiye alan vatandaşın tepkisi

-Üsküdar sahilden görüntüler

-Balık tutanlar

-Belediye işçilerinin çalışması

-Aracını tamir etmeye çalışan vatandaş

-Eminönü\'nden görüntüler

10.05.2018 - 02.16 Haber Kodu : 180510003

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2 - FRANSIZ BAŞKONSOLOSLUĞU ÖNÜNDE PROTESTO EYLEMİ

Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER/İSTANBUL,(DHA)

Alperen Ocakları İstanbul İl Başkanlığı, Fransa\'da Kuran-ı Kerim\'in içerisinden bazı ayetlerin çıkarılması yönünde yapılan açıklamaları Fransız Başkonsolosluğu önünde protesto etti.

Alperen Ocakları\'na bağlı bir grup, Fransa\'da Kuran-ı Kerim\'de yer alan bazı ayetlerin gözden geçirilmesi yönünde yapılan açıklamalara tepki gösterdi. İstiklal Caddesi\'nde yer alan Fransız Başkonsolosluğu önünde toplanan bir grup Alperen slogan atarak, basın açıklaması yaptı.

Alperen Ocakları Genel Başkanı Kürşat Mican\'ın okuduğu açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Biliyoruz ki, bu taş devri çıkış Fransa\'nın ilk icraatı değil. Sizin karşı çıktığınız ve içerisinde şiddet barınıyor diyerek, güncellenmesini talep ettiğiniz cihadı emreden ayetlerin ne olduğunu bizler çok iyi biliyoruz. Bu ayetler sizin insanlıktan nasibini almamış, canavarlaşmış, sömürü ve soykırım üzerine inşa edilmiş yönetimlerinize karşı mücadele için indirilmiş ayetler olduklarını bizler çok iyi biliyoruz. Şunu iyi bilin ki, Allah-ü Teala\'nın vaadi var. \'Kuran-ı Kerim\'i tüm ayetleriyle harfi harfine kıyamete kadar ben koruyacağım\' diye buyurmuştur. Biz bütün insanlığın bir ve beraber, kardeşçe yaşamasını istiyoruz. Farklı fikirler olabilir.

Grup daha sonra buradan ayrıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Gruptan detay

-Slogan atanlar

-Basın açıklaması

-Genel ve detaylar

09.05.2018 - 22.49 Haber Kodu : 180509226

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3- PERİNÇEK: TÜRK MİLLETİNİN GERÇEK İKTİDARININ KURULACAĞI BİR DÖNEME GİRİYORUZ

Haber- Kamera: Mehmet İlkay ÖZER / İSTANBUL,(DHA)

Cumhurbaşkanlığı adaylığı için gerekli olan yüz bin imzayı toplayan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, partililere hitaben yaptığı konuşmada, \"Bu sistem ekonomisiyle, siyasetiyle, yozlaşan kültürüyle, Atatürk devrimini tahrip etme iddiasıyla bu sistem çökmektedir. Türkiye buradan büyük bir çözümle çıkacak. Tarihin pususundayız dediğimiz dönemin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Türk milletinin gerçek iktidarının kurulacağı bir sürece giriyoruz\" dedi.

24 Haziran\'da yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, adaylık için gerekli olan yüz bin imzayı topladıktan sonra, partisinin genel merkezinde saat 22.30 sıralarında partililerle buluştu. Perinçek, toplananlara hitap etti. Sözlerine imza toplama aşamasında çalışanlara teşekkür ederek başlayan Perinçek, \"Bu imzalar kağıda değil atılmamış, sizin emeğinizle kayalara oyulmuştur. Tarihe geçen kayalara atılan imzalardır\" dedi. Perinçek şöyle devam etti:

\"Bu sistem ekonomisiyle, siyasetiyle, yozlaşan kültürüyle, Atatürk devrimini tahrip etme iddiasıyla bu sistem çökmektedir. Türkiye buradan büyük bir çözümle çıkacak. Tarihin pususundayız dediğimiz dönemin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Türk milletinin gerçek iktidarının kurulacağı bir sürece giriyoruz. Türkiye bağımsız olacak. Başı dik olacak. Amerika\'nın karşısında eğilmeyecek, bükülmeyecek. Atatürk\'ün Türkiye\'si olacak. Türkiye şeyhler, dervişler, müritler ülkesi olamayacak. Türkiye aydınlanmış, üreten, çalışan, kardeşçe yaşayan vatandaşların ülkesi olacak. Önümüzdeki döneme umutla bakıyoruz. Milletimize iyimserlik taşıyacağız. Önümüzdeki çetin günlerde karamsarlığı yasaklıyoruz. İyimserlik var\"

Görüntü Dökümü:

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-Toplanan partililer

-Perinçek\'in gelişi

-Atılan sloganlar

-Perinçek\'in açıklamaları

-Genel ve detaylar

10.05.2018 - 01.02 Haber Kodu : 180510001

