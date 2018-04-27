1- OLAYLI DERBİ SORUŞTURMASI: 22 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA

Tatil edilen Fenerbahçe-Beşiktaş maçıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltında bulunan 22 şüpheli de sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi. Dün de 25 şüpheli adliyeye sevk edilmiş aralarında Şenol Güneş\'in yaralanmasına sebebiyet verdiği iddia edilen S.D.\'nin de bulunduğu 3 kişi tutuklanmıştı.

Üsküdar\'daki İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü\'ndeki 22 şüpheli sabah saatlerinde önce sağlık kontrolünden geçirildi. Emniyette getirilen şüpheliler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kartal\'daki Anadolu Adalet Sarayı\'na sevk edildi.

3 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Maçta çıkan olaylara ilişkin Şenol Güneş\'in yaralanmasına sebebiyet verdiği iddia edilen S.D.\'nin de aralarında bulunduğu 25 şüpheli dün sabah saatlerinde Anadolu Adalet Sarayı\'na sevk edilmişti. Mahkemeye sevk edilen Şenol Güneş\'in yaralanmasına sebebiyet verdiği iddia edilen S.D. G.T. M.S.Y. \"Silahla yaralama\" suçundan tutuklanırken 2 şüpheli ise adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılmıştı.

Görüntü dökümü:

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-Şüphelilerin sağlık kontrolünden geçirilmesi(Özel)

-Şubeden çıkarılan şüpheliler

-Şüphelilerin araçlara bindirilmesi

-Genel ve detaylar

27.04.2018 - 07.10 Haber Kodu : 180427005

27.04.2018 - 07.35 Haber Kodu : 180427006

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2- OLAYLI DERBİ SORUŞTURMASI: 3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Haber: Serpil KIRKESER / Kamera: Ramazan EĞRİ / İstanbul DHA

Fenerbahçe- Beşiktaş arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarıfinal rövanş maçında çıkan olaylara ilişkin mahkemeye sevk edilen 3 şüpheli \"Silahla yaralama\" suçundan tutuklandı, 2 şüpheli ise adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı. Şenol Güneş\'in yaralanmasına neden olduğu iddia edilen ve tutuklanan şüpheli S.D. ifadesinde \"Kesinlikle Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş\'i hedef alarak fırlatmadım. Çakmak alıp attığım doğrudur ancak kimseyi hedef almadım\" dediği öğrenildi.

SABAH SAATLERİNDE ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Maçta çıkan olaylara ilişkin Şenol Güneş\'in yaralanmasına sebebiyet verdiği iddia edilen S.D.\'nin de aralarında bulunduğu 25 şüpheli bu sabah saatlerinde Anadolu Adalet Sarayı\'na sevk edildi.



SAVCIYA İFADE VERDİLER

25 şüpheli, Basın ve Spor Suçları Soruşturma Bürosu Cumhuriyet Savcısı Ahmet Aslan\'a ifade verdi. 5 şüphelinin ifadelerinin ardından serbest bırakılmasına karar veren Savcı Aslan, 15 şüpheliyi ise \"Yasak madde kullanarak müsabaka düzenini bozma\" suçundan adli kontrol hükümlerinin uygulanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk etti. Şüpheli S.D.\'nin de aralarında bulunduğu 5 şüpheli ise \"Silahla kasten yaralama\" suçundan tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.



S.D.\'NİN DE ARALARINDA BULUNDUĞU 3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Anadolu 7. Sulh Ceza Hakimliği, önce 15 şüpheliye adli kontrol hükümleri uygulayarak serbest bıraktı. Ardından hakimlik, şüpheliler G.T. M.S.Y. ve S.D.\'nin üzerlerine atılı \"Silahla yaralama\" suçundan tutuklanmasına karar verdi. Hakimlik, somut delillerin bulunması, şüphelilerin kaçma şüphesi, diğer şüphelileri etkileme şüphesi, delillerin karartılma ihtimali, meydana gelen eylemin toplumda huzursuzluk oluşturması, delillerin tam olarak toplanamamış olması, öngörülen ceza miktarı, adli kontrol tedbirinin bu aşamada yetersiz kalması ve tutuklama tedbirinin ölçülü olduğu gerekçeleriyle tutuklanmalarına karar verdiğini kararında belirtti.

2 ŞÜPHELİYE ADLİ KONTOL TEDBİRİ

Şüpheliler T.Ç ve S.G.\'nin tutuklama talebinin reddine karar veren hakimlik, T.Ç. ve S.G.\'nin adli kontrol hükümleri uygulayarak serbest bırakıldı.



ŞÜPHELİ S.D.: GÜNEŞİ HEDEF ALARAK ATMADIM

Şüpheli S.D. ifadesinde, \"Kocaeli\'nde yaşıyorum. Eskiden galericilik yapardım. Şu an bu işi bıraktım. Herhangi bir iş yapmıyorum. 19 Nisan\'da Fenerbahçe- Beşiktaş müsabakasının yapıldığı Ülker Stadyumu\'nda Fenerium alt tribününde maçı izliyordum. Bu maç için 400 TL karşılığında kara borsadan bilet aldım. Maçın ikinci yarısında Beşiktaş\'ın yedek kalecisi Tolga bizim tribündeki taraftarlar ile tartışmaya başladı, küfürlü konuşmalar oldu. Bu esnada benim de önüme üst tribünden atılan bir çakmak düşmüştü. Ben stadyuma çakmak ile gelmedim. Yerden bu çakmağı alıp yedek kulübesinin arkasını hedef alarak fırlattım. Kesinlikle Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş\'i hedef alarak fırlatmadım. Polis tespitine yansıyan kamera görüntülerini kabul ediyorum. Çakmak alıp attığım doğrudur ancak kimseyi hedef almadım. Fenerbahçe taraftarıyım. Ben bundan önce yaklaşık 4-5 kez futbol müsabakası izlemek için stadyumlarda bulundum. Düzenli olarak maçlara gitmiyorum. Beni gerçekleştirdiğim eylem için kimse önceden yönlendirmedi. Oraya maç izlemeye geldim ve çıkan olaylardan etkilenerek bu şekilde davrandım. Böyle bir eylemde bulunmak için kimseden talimat almadım. Maddi bir kazanç sağlamadım. Yine tribünde benim tanıdığım kimse yoktu. Taraftarlar ile anlaşmam, birlikte hareket etmem söz konusu değildir. Kendi başıma böyle bir eylemde bulundum. Üzerime atılı suçlamayı anlattığım şekilde kabul ederim\" dediği öğrenildi.

ŞÜPHELİ M.S.Y. : OLAY ANLIK OLARAK GERÇEKLEŞTİ, PİŞMANIM\"

Şüpheli M.S.Y. ise ifadesinde, bulunduğu bölgede taraftarlar arasında sözlü tartışma olduğunu belirterek, \"Ben de bu kargaşada yanımda getirdiğim kalemin başlığını tribünün önüne doğru fırlattım. Bu eylemi kimseyi yaralamak kastıyla gerçekleştirmedim. O anki ruh hali ile elimdeki kalem başlığını fırlattım. Bu eylem için kimseden talimat almadım. Hiçbir taraftar ile anlaşma içerisinde değildik. Olay anlık olarak gerçekleşti. Bu şekilde davrandım. Pişmanım\" dediği kaydedildi.

ŞÜPHELİ G.T. \"SİNİRLERİME YENİLDİM, PİŞMANIM\"

Şüphelilerden G.T. \'nin de ifadesinde maç sırasında müsabakanın ikinci yarısında kargaşa çıktığını belirterek, \"Maç durdu, küfürler edildi. Yedek kulübesinden de taraftara doğru küfürler edildi. Ben de bunun üzerine elimdeki dolu su şişesini körük adı verilen bölgeye doğru, hiç kimseyi hedef almaksızın attım. Bu esnada Beşiktaş teknik heyeti ve futbolcuları körüğe giriyorlardı. Ben o esnada görmedim ama sonra yakalanmadan önce televizyonda olayları izlerken attığım şişenin Şenol Güneş\'e isabet ettiğini gördüm. Yaralama kastıyla, herhangi bir kişiyi hedef alarak eylemde bulunmadım. Böyle bir eylemde bulunmak için kimseden talimat almadım. Ben Hatay\'dan geldiğim için tribünden de kimseyi tanımam. O kargaşa içerisinde böyle bir eylemde anlık olarak bulundum. Sinirlerime yenildim, pişmanım\" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

50 KURUŞ ATTIK KİMSEYE GELMEDİ

Serbest bırakılan şüpheliler T.Ç. ve S.G. de ellerindeki 50 kuruşu da sahaya doğru fırlattıklarını, kimseye gelmediğini iddia ederek, pişman olduklarını söyledikleri öğrenildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Kadıköy Şükrü Saraçoğlu Stadyumu\'nda oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş futbol müsabakası esnasında 19 Nisan 2018 tarihinde çıkan ve Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş\'in de yaralanmasıyla sonuçlanan olaylarla ilgili \"Silahla Yaralama\", \"Müsabaka Alanına Yasak Madde Sokma ve Seyircilere Temin Etme\", \"Müsabaka Alanında Yanıcı/Yakıcı Madde Kullanma\" suçlarından soruşturma başlatmıştı. Soruşturma kapsamında 4\'ü çocuk olmak üzere 62 kişi hakkında işlem yapan savcılık, 6 şüpheliyi ise emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakmıştı. Soruşturma kapsamında 47 şüpheli gözaltına alınmış, bunlardan 25\'i bu sabah Anadolu Adalet Sarayı\'na sevk edilmişti. Öte yandan, 5 şüphelinin ise aranmasına devam ediliyor.

Görüntü Dökümü:

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-Adliyeden görüntü

-Serbest kalanların adliyeden çıkmaları

-Adliye önünde bekleyen yakınlarına sarılmaları

Genel ve detaylar

26.04.2018 - 18.18 Haber Kodu : 180426178

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3- GÜNGÖREN\'DEKİ SALDIRIDA ÖLEN KADININ KOCASI ŞÜPHELİ OLARAK ARANIYOR

- SALDIRI ANI KAMERADA

Haber-Kamera: Murat SOLAK - Cemil ÖZDEMİR / İSTANBUL DHA

Güngören\'de, ilk belirlemelere göre trafik tartışmasından dolayı yaşandığı belirtilen cinayetin, çarpıcı detayları ortaya çıktı. Aracın önünü kesen Serhat K.\'nın trafikte öldürdüğü kadının karısı Zübeyde K. olduğu öğrenildi. Serhat K. polis tarafından aranıyor.

Olay, Çinçindere Caddesi üzerinde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Serhat K., aracıyla trafikte seyrederken önündeki 06 AFS 948 plakalı aracın içerisinde eşi Zübeyde K.\'yı gördü. Aracından inen Serhat K., önündeki aracın sürücüsü Veysel Yıldız ile tartıştı. Öfkeli koca Serhat K., daha sonra eşi Zübeyde K. ile Veysel Yıldız\'a kurşun yağdırdı. Zübeyde K. vücuduna aldığı kurşunlarla hayatını kaybederken, sürücü Veysel Yıldız yaralanarak Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Tedavisi süren Yıldız\'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olay yerinden uzaklaşarak kaçtığı sokaktan araçtan inen Serhat K. yaya olarak kaçarken, polis ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Bölgeyi güvenlik şeridiyle kapatan polis, olay yeri incelemesi yaptı. İncelemenin ardından, kadının cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu\'na götürülürken saldırıya uğradıkları araç çekici ile kaldırılarak polis otoparkına çekildi.

\"KADIN ÖLDÜ ADAM BOĞAZINDAN YARALIYDI\"

Bir mahalleli \"Kadınla adam aracın içindeymiş, şuraya aracını park etmiş, \'siz korkmuyor musunuz\' deyip kadına ve adama iki el ateş etmiş. Kadın ölmüş, adam da boğazından yaralıydı. Mahallemiz çok sakin bir mahalle ilk defa böyle bir şey oluyor.\" dedi.

SALDIRI ANI KAMERADA

Saldırı anı çevredeki bir işyerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde araca yaklaşan saldırganın, saldırıyı gerçekleştirdikten sonra koşarak tekrar kendi aracına binip ara sokağa girdiği görülüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yeri

-Polis ekipleri

-Otomobilden görüntü

-İnceleme yapması

-Cep telefonu kamerasından olayın hemen sonrası

-Aracın kaldırılması

-Bir mahalleli ile röp.

CEP TELEFONU KAMERASI

-Yaralının araçtan çıkarılması

GÜVENLİK KAMERA GÖRÜNTÜLERİ

-Saldırganın araca yaklaşması

-Saldırıyı gerçekleştirdikten sonra koşarak kendi aracına binmesi

-Aracıyla ra sokağa girmesi

26.04.2018 - 18.48 Haber Kodu : 180426184

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4- DEV LED EKRAN PANELLERİNİN DEVRİLME ANI KAMERADA

-Toplantı salonuna kurulan dev LED ekran panelleri devrildi.

-Panellerin arkasında bulunan çalışanlar, devrilmeyi son anda fark ederek zemin altı kablo boşluğuna saklanıp kurtuldu.

Haber: Alper KORKMAZ / İstanbul DHA

Beşiktaş\'ta bulunan bir otelin toplantı salonunda kurulan dev LED ekran panellerinin devrilme anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Panellerin devrilmeye başladığını fark eden çalışanlar, zemin altı kablo boşluğuna saklanarak kurtuldu.

Olay, önceki gün Levent\'te bulunan bir otelin toplantı salonunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, otelde yapılacak bir toplantı için kurulmaya çalışılan dev LED ekran panelleri sallanmaya başladı. Arkada bulunan çalışanlar, kurmaya çalıştıkları panellerin üzerlerine doğru devrilemeye başladığını fark etti. Yaklaşık 10 çalışan koşarak zemin altı kablo boşluğuna saklanınca faciadan dönüldü. Çok sayıda LED ekranın monte edildiği paneller, çalışanların bulunduğu alana doğru devrildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken LED ekranlarda hasar oluştu.

O anlar otelin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Görüntü Dökümü:

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Güvenlik kamera görüntüleri

-Dev LED ekran panellerinin sallanması

-Çalışanların kaçışması

-Çalışanların zemin altı kablo boşluğuna saklanması

-Ekran panellerinin devrilmesi



26.04.2018 - 23.45 Haber Kodu : 180426208

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5- OTOMOBİL 30 METREDE ASILI KALDI



Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA

Sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği otomobil viyadükte iki yolu ayıran yaklaşık 30 metre yüksekliğindeki boşlukta asılı kaldı. Kazayı sürücü yara almakdan atlatırken yanındaki kişi hafif sıyrıklarla atlattı.

30 METREDE ASILI KALDI

Kaza, Ümraniye Şerifali Mahallesi, Hatboyu Bulvarı\'nda saat 22.40 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Dudullu istikametine ilerleyen 34 HU 61 plakalı otomobilin sürücüsü Erhan Uçar\'ın hakimiyetini kaybettiği otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle orta refüje çaptı. Otomobil çarpmanın etkisiyle demir korkulukları aşıp yolunun ortasındaki yaklaşık 30 metre yükseklikteki boşlukta asılı kaldı. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

BİR YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Otomobilin içerisinden vatandaşların yardımıyla çıkan sürücü Erhan Uçar kazayı yara almadan atlatırken yan koltuktaki Taşkın Demir hafif sıyrıklarla atlattı. Demir, tedbir amaçlı ambulansla Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı.



Kaza yerine gelen polis ekipleri, cep telefonlarıyla video çekmeye çalışan kişiler nedeniyle zor anlar yaşadı. Kaza nedeniyle düşmesi nedeniyle Dudulu istikameti kısa süreliğine trafiğe kapatıldı. Otomobilin asılı kaldığı yerden kaldırılması yaklaşık bir saat sürdü. Otomobilin kaldırılmasıyla trafik normale döndü. Otomobilin sürücüsü Erhan Uçar kaza ilgili ifadesi alınması için Çakmak Polis Merkez Amirliği\'ne götürüldü. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.



Görüntü Dökümü

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-Kaza yeri

-Polis ekiplerin çalışması

Otomobilden detaylar

-Otomobilin olay yerinden kaldırılması

-Cep telefonuyla görüntü çekenler

-Yolunun trafiğe açılması

-Genel ve detaylar

27.04.2018 - 01.30 Haber Kodu : 180427002

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6- KARTAL\'DA AKARYAKIT İSTASYONU YAKININDA YANGIN

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ / İstanbul DHA

Kartal\'da D-100 Karayolu üzerindeki bir akaryakıt istasyonun arkasında bulunan kağıt toplama yerinde çıkan yangın paniğe yolaçtı.

Yangın, Esentepe Mahallesi D-100 Karayolu üzerinde bulan bir akaryakıt istasyonunun arkasındaki kağıt atık toplama yerinde saat 19.40 sıralarında çıktı. Yangın çıkan yerin akaryakıt istasyonuna yakın olması nedeniyle panik yaşandı. Bildirilmesi üzerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

Görüntü Dökümü:

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-Ekiplerin yangına müdahalesi

-Yaşanan hareketlilik

26.04.2018 - 19.57 Haber Kodu : 180426192

26.04.2018 - 20.44 Haber Kodu : 180426196

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7- GALATA KULESİ\'NDE GÖRSEL ŞÖLEN

Haber-Kamera: Murat DELİKLİTAŞ-Hasan YILDIRIM/İstanbul,(DHA)

İstanbul Gençlik Festivali\'nin tanıtımı için Galata Kulesi\'nde yapılan video mapping gösterisi ilgi çekmeye devam ediyor. Vatandaşların cep telefonlarıyla kayıt etmeye çalıştıkları gösteri 10 gün boyunca 21.00-00.00 saatleri arasında izlenebilecek.

Bu yıl, 3\'ncüsü yapılacak olan İstanbul Gençlik Festivali\'nde konser, eğlence, kültür-sanat, bilim-teknoloji, söyleşi, spor, sosyal sorumluluk ve e-oyunların da aralarında bulunduğu çok sayıda etkinlik gerçekleştirilecek. 2-6 Mayıs tarihinde yapılacak olan festivalin tanıtımı amacıyla tarihi Galata Kulesi\'nde video mapping gösterisi yapıldı. Tarihi kulenin duvarlarına yansıtılan görsel şova İstanbullular büyük ilgi gösterdi. Işık ve renk oyunlarını keyifle izleyen vatandaşlar, bu anları ölümsüzleştirmek için de cep telefonlarıyla kayıt yaptılar. Gösteri, 10 gün boyunca, 21.00-00.00 saatleri arasında izlenebilecek.

VİDEO MAPPİNG

Mimari yapılara uygun olarak tasarlanan animasyon videosunun projeksiyonların geniş ekrana verilmesiyle oluşan görsel şölen. Yapılan animasyona belli bir perspektif verilerek 3d algısı oluşturuluyor.

Görüntü Dökümü:

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Galata Kulesinden görüntü

Geri sayım

Video Mappingin başlaması

Galata kulesi önünde toplananlar

Gösteriyi izleyenler

Cep telefonu ile fotoğraf ve video çekenler

Genel ve detaylar

26.04.2018 - 22.24 Haber Kodu : 180426203

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8- HAYDARPAŞA RO-RO LİMANI\'NDA 120 TİLKİ KÜRKÜ ELE GEÇTİ

Haber-Kamera: İSTANBUL,(DHA)

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı\'na bağlı İstanbul Haydarpaşa Ro-do Limanı\'nda bir TIR\'da yapılan aramada 10 çuval içinde 120 adet kaçak tilki kürkü ele geçirildi.

İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü tarafından yürütülen kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında; Haydarpaşa Ro-Ro Limanı\'na gelen gemilerden indirilen TIR\'lar gümrük muhafaza ekipleri tarafından risk değerlendirmesine tabi tutuldu. Ukrayna\'dan gelen bir gemiden indirilen ve transit yükü kereste olan TIR, Haydarpaşa Ro-Ro Limanı\'na inmesini müteakip gümrük muhafaza memurlarınca yapılan değerlendirme sonucunda x-ray taramasına sevk edildi. Yapılan tarama esnasında x-ray operatörlerince TIR\'ın çekici kısmında şüpheli yoğunluk farklı görülen noktalar işaretlenerek, araç aranmak üzere refakatle arama hangarına yönlendirildi.

Gümrük muhafaza memurlarınca çekicide yapılan detaylı aramada çok sayıda çuvalın içerisinde 120 adet tilki kürkü olduğu ve bu eşyalara ilişkin araç şoförü tarafından herhangi bir beyanda bulunulmadığı anlaşıldı. Yapılan ön görüşmede kürklerin kendisine ait olduğunu ifade eden sürücü M.G. hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Tilki kürklerine ise el konuldu.

Görüntü Dökümü

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Çuvalların TIR\'dan indirilmesi

Kürklerin çuvallardan çıkarılması

Kürklerden detaylar

Ele geçen kürkler toplu halde

Detaylar

26.04.2018 - 19.34 Haber Kodu : 180426186



