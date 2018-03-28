DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1 

1- ORTAKÖY\'DE GECE KULÜBÜ ÖNÜNDE SİLAHLI KAVGA: 1 ÖLÜ, 2 YARALI

- Çevredeki araçlara da kurşun isabet etti.

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL-Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA

Ortaköy\'de bir gece kulübü önüde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle silahlı kavga çıktı. Olayda bir kişi ölürken 2 kişi de yaralandı. Edinilen bilgiye göre, olay, saat 04.30 sıralarında Beşiktaş Ortaköy Muallim Naci Caddesi\'ndeki bir gece kulübü önünde yaşandı. İki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan silahlı kavga sonucu U.K. öldü, 2 kişi de yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Silahlı kavga sırasında caddede bulunan bazı araçlara da mermiler isabet etti. Polisler de olay yerine güvenlik şeridi çekerek caddeyi çift yönlü araç ve yaya trafiğine kapattı. Yaklaşık 3.5 saat sonra ise cadde yeniden trafiğe açıldı.

Görüntü dökümü

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-Kulüp önünden görüntü

-Yerdeki ceset

-Özel harekat polisleri

-Trafiğe kapalı cadde

-İki kadının ağlaması

-Olay yeri inceleme ekipleri

-Yoldaki mermi kovanları

-Mermi isabet eden araçlardan görüntü

-Genel ve detaylar

28.03.2018 - 05.22 Haber Kodu : 180328014

28.03.2018 - 06.47 Haber Kodu : 180328015

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2- İSTANBUL\'DA GECE SİS ETKİLİ OLDU



Haber-Kamera:Ertan KILIÇ-Ozan URAL-Soner Hasırcıoğlu / İstanbul DHA

İstanbul\'da gece etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi oldukça düştü. Sis nedeniyle İstanbul\'u adeta beyaz bir örtü kaplarken araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti.İstanbul Boğazı da kısıtlı görüş nedeniyle çift yönlü olarak gemi trafiği askıya alındı.

İstanbul\'da gece saatlerinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi oldukça düştü. Trafikte ilerlemekte güçlük çeken araçlar sis lambalarını ve dörtlü flaşörlerini yakarak ilerleyebildi. Özellikle İstanbul Boğaz\'ında etkili olan sis nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü görünmez hale geldi. İstanbul Boğazı\'nda da kısıtlı görüş nedeniyle gemi geçişleri çift olarak askıya alındı.

Görüntü dökümü:

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-Beykoz sis

-FSM Köprü üzeri sis

-15 Temmuz Köprüsü sis

-Araçların dörtlülerini yakarak ilerlemesi

-Genel ve Detay görüntüler

28.03.2018 - 03.06 Haber Kodu : 180328008

28.03.2018 - 04.01 Haber Kodu : 180328012

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3- TİYATROCULAR KADIKÖY\'DE YÜRÜDÜ

Haber-Kamera : Mehmet İlkay ÖZER İstanbul DHA

27 Mart Dünya Tiyatro Günü dolayısıyla Kadıköy\'de toplanan tiyatrocular, \"Özgür sanat, özgür tiyatro\" sloganıyla yürüyüş düzenledi. Yağan yağmura aldırmadan devam eden yürüyüşe evlerinin pencerelerine çıkan Kadıköylüler de destek verdi.

Dünya Tiyatro Günü Kadıköy\'de düzenlenen etkinlikle kutlandı. Aralarında tiyatro oyuncuları, yönetmenleri, çalışanları ve tiyatroya gönül verenlerin olduğu bir grup 17.30\'da Kadıköy Nazım Hikmet Kültür Merkezinde toplandı. Burada \"Bir hayalden bir dünya kuranların günü kutlu olsun\" pankartı açan grup \"Özgür sanat, özgür tiyatro\" sloganları eşliğinde Bahariye Caddesi\'ne çıktı.

\"VARDIK, VARIZ, VAR OLACAĞIZ\"

Süreyya Operası önünde tiyatro sanatçısı Metin Çoşkun tarafından bir bildiri okundu. Açıklamanın ardından yürüyüş Mehmet Ayvalıtaş Parkı\'na kadar devam etti. Burada bir basın açıklaması okundu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Bugün 27 Mart. Bugün binlerce sahnede milyonlarca göz kendi hayatına tanıklık edecek. Dün olduğu, yarın olacağı gibi. Sahneden sesler yayılacak. Kulak verelim bu sese. Bu ses bir kabustan uyanan kadının, bir emekçinin öfkesinin, bir gencin ilk aşkının sesi olabilir. Bu ses, bir hayalden bir dünya yaratanların sesidir. Bu ses, hayatı düşlerle yoğurup, sizi kendi avuçlarınıza bırakanların sesi, bu ses tiyatronun sesidir. Bugün 27 Mart. Dünya tiyatrolarının kararlılığının en güçlü duyulduğu gün. Vardık, varız, var olacağız. Bugün binlerce sahnede milyonlarca göz kendi hayatına tanıklık ediyor. Shakespeare\'in kadim cümleleri, Vasıf Öngören\'in sesi hala çelik gibi sağlam. Haldun Taner\'i dinleyelim, Bertolt Brecht\'i, Lorca\'yı: cesareti, hüznü, inancı, aşkı, inadı, öfkeyi, acıyı, direnişi, anlamayı, kahkayı. Emperyalist devletlerin barbarlığına karşı, tiyatronun insanı savunmasının yeni yaşı. Kutlu olsun insanın kendini, düşlerini, sanatla savunması. Tiyatro kapılarının polislerce dolaşıldığı, sansürün, yasakların A4 kağıtlarına remi mühürlerle yazıldığı, umudun, barışın sesinin kısılmaya çalışıldığı bu zamanlarda, yaşasın bir hayalden bir dünya yaratanların çılgınlığı.

\"BU UMUDUN BÜTÜN TÜRKİYE\'YE YAYILMASINI DİLİYORUM\"

Tiyatrocuların yürüyüşüne Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu\'da destek verdi. Nuhoğlu, \"Tiyatro binlerce yaşamı anlatıyor. Yaşamda umudu, sıcaklığı, sevgiyi, mücadeleyi... Bu anlamda tiyatrocuların bu yağmurda yürüyüş yapmaları, bir araya gelip, bu heyacanı oluşturmaları çok güzel. Bu umudun bütün Türkiye\'ye yayılmasını diliyorum\" dedi.

\"2018 YILININ DÜNYA TİYATRO GÜNÜ\'NÜN TEK MESELESİNİN BARIŞI, EŞİTLİĞİ, ÖZGÜRLÜĞÜ HALKI İLE BERABER KIŞKIRTMAK OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM\"

Yürüyüşe katılan usta sanatçı Orhan Aydın, tiyatronun görevleri olduğunu belirterek, \"Yalnız burada değil, dünyada bir çok sahnede, sokaklarda, meydanlarda, insanın olduğu her yerde Dünya Tiyatro Günü kutlanıyor. Dünyanın içinden geçtiği çok önemli bir süreç var. Savaşlar, kan, zulüm, kin, nefret ve düşmanlık... Yalnız insan için değil, doğa için de bir tehlikeyle karşı karşıyayız. Kapitalizm önce insanı kirlettiği için hayatta kirleniyor. Tiyatronun buradaki temel görevi bütün bunlara karşı duvar olmak. 2018 yılının Dünya Tiyatro Günü\'nün tek meselesi barışı, eşitliği, özgürlüğü halkı ile beraber kışkırtmak olduğunu düşünüyorum\" diye konuştu.

\"TİYATRO YARATICIDIR, DEĞİŞTİRİCİDİR. HAYATA MÜDAHALE EDER\"

Tiyatro sanatçısı Metin Çoşkun ise, \"Tiyatro yaşamımızdaki en önemli şeylerden biri. Tiyatrosuz bir dünya düşünmek zor. Tiyatro yaratıcıdır, değiştiricidir. Hayata müdahale eder, yön verir. Tiyatro tek başına değiştiremez ama değiştirmenin yollarını açar. İnsanı değiştirir. İnsanı değiştirmek, dünyayı değiştirmenin bir yoludur\" dedi.

Basın açıklamasının ardından parkta yapılması planlanan gösteri yoğun yağmur nedeniyle iptal edildi.



Görüntü Dökümü:

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-Toplanan grup

-Atılan sloganlar

-Pankartın açılması

-Yürüyüşten görüntüler

-Basın açıklamasının okunması

-Genel ve detaylar

27.03.2018 - 19.26 Haber Kodu : 180327206

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4- NEVRUZ ETKİNLİKLERİNDE GÖZALTINA ALINANLARIN 28\'İ TUTUKLANDI

Haber-Kamera: Çağatay KENARLI / İSTANBUL DHA

Bakırköy\'deki Nevruz etkinlikleri sırasında gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 73 kişiden 28\'i tutuklanırken 45\'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bakırköy ilçesi Halk Pazarı\'nda 21 Mart günü gerçekleştirilen Nevruz etkinliklerinde, terör örgütü propagandası yapmak, görevli memura hakaret, mukavemet suçlarından gözaltına alınan 73 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Bakırköy Adliyesi\'ne sevk edilen 73 şüpheliden 28\'i tutuklanırken 45\'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü:(ARŞİV)

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-Şüphelilerin görüntüleri

27.03.2018 - 23.50 Haber Kodu : 180327231

