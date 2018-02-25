DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1

1- BAHÇELİEVLER\'DE YANGIN: 8 KİŞİ İTFAİYE TARAFINDAN KURTARILDI

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU - İSTANBUL DHA

Bahçelievler\'de gece saatlerinde 5 katlı bir binanın giriş katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. İtfiaye ekipleri dumandan etkilenen 2\'si çocuk 8 kişiyi tahliye etti.

Yangın Bahçelievler, Zafer Mahallesi\'nde gece saat 02.0 sıralarında çıktı. İddiaya göre, Hilal Sokak üzerinde bulunan 5 katlı bir binanın giriş katında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Apartman sakinleri komşularının dairesinden dumanların yükseldiğini görünce önce yardıma koştu daha sonra da durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Polis ekiplerinin de olay yerinde önlem aldığı görüldü.

İTFAİYE EKİPLERİ 2\'Sİ ÇOCUK 8 KİŞİYİ TAHLİYE ETTİ

İtfaiye ekipleri yangının çıktığı daireden bir anne ve çocuğunu çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Ambulansta kontrolleri yapılan anne ve çocuğunun sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Ayrıca, itfaiye ekipleri çıkan yangını söndürmesi sonrası binada duman tahliyesi yaptı. Apartmanın üst katlarına çıkan duman nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Bu sırada yangının çıktığı binanın üçüncü katında bulunan bir kadın cama çıkarak yardım çağrısında bulundu. Astım hastası olduğunu camdan bağıran kadın itfaiye ekiplerince kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekipleri dumandan etkilenen kadının ilk müdahalesini olay yerinde yaparak en yakın hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. İtfaiye ekipleri yangın sonrası, dumandan etkilenen 1\'i çocuk 6 kişiyi binadan tahliye ederek sağlık ekiplerine teslim etti. Binadan tahliye edilen diğer vatandaşlara ise olay yerinde bulunan ambulanslarda oksijen verilerek ayakta tedavi edildiği görüldü. İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, polis ekiplerinin de olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

---------------------------

- Olayın meydana geldiği bina

- İtfaiye ekiplerinin çalışması

- Binadaki vatandaşların görüntüsü

- Polis ekiplerinin önlemi

- Camdan yardım isteyen kadın

- Kurtarılan kadının ambulansa alınması

- Vatandaşların ambulanslardaki tedavileri

- Genel ve detaylar

25.02.2018 - 04.36 Haber Kodu : 180225006

=====================

2- PENDİK\'TE MİNİBÜS VE KONTEYNER ALEV ALEV YANDI

Haber: İstanbul DHA

Pendik\'te bir inşaat alanında park halindeki minibüs ve konteyner alev alev yandı.

Harmandere Mahallesi Ankara Caddesi üzerindeki inşaat alanının içinde bulunan minibüste henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler aracın yanındaki boş konteynere de sıçradı. Minibüs ve konteyner alev alev yanmaya başladı. Yangını gören inşaatın bekçisinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yanan minibüs ve konteyner kısa sürede söndürüldü. Yangın sırasında ölen yada yaralanan olmazken yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Görüntü dökümü:

------------

-Alev alev yanan araç ve konteyner

-İtfaiye ekiplerinin müdahalesi

-Genel ve detay görüntüler

24.02.2018 - 21.26 Haber Kodu : 180224223

===================

3- ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ YAREN BÜYÜKÖLMEZ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

* Anne Müjde Büyükölmez, \"Benim kızım olay yerinde can vermiş, bir hiç uğrana, yok pahasına. Sabah okula gönderdim bir daha gelmedi\"

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Harun UYANIK / İSTANBUL DHA

16 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kazada hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Yaren Büyükölmez son yolcuğuna uğurlandı.

Yeditepe Üniversitesi Kamu Yönetimi ikinci sınıf öğrencisi olan 20 yaşındaki Büyükölmez için Üsküdar Şakirin Cami\'nde ikindi namazının ardından cenaze töreni düzenlendi. Cenazede Büyükölmez\'in annesi Müjde Büyükölmez\'in güçlükle ayakta durduğu görülürken, taziyeleri baba Timur Büyükölmez kabul etti.

BİRBİRİLERİNE SARILARAK AĞLADILAR

Cenazeye Yaren Büyükölmez\'in yakınları, okul arkadaşları, öğretmenleri katıldı. Büyükölmez\'in 6 yaşındaki kardeşi Yağmur Büyükölmez ise cenazeye getirilmedi. Büyükölmez\'in tabutuna duvak örtülüp çiçekler konuldu. Büyükölmez\'in anne ve babası tabutun başında birbirine sarılarak ağladı.

\"SABAH OKULA GÖNDERDİM BİR DAHA GELMEDİ\"

Büyükölmez\'in annesi Müjde Büyükölmez, \"Ben kızımı kaybettim, karşı tarafa ne diyeyim o da 16 yaşında. Benim Yaren\'im geri gelemeyecek ki… Benim kızım olay yerinde can vermiş, bir hiç uğrana, yok pahasına. Sabah okula gönderdim bir daha gelmedi\" dedi.

Baba Timur Büyükölmez ise \"Benim kızımın çiçeklerini gördünüz mü? Dekanlar bile gelmiş buraya. Kendi başarısı, bizim için değil, kendi için istikbali için çalışıyordu\" şeklinde konuştu. Kılınan cenaze namazının ardından Yaren Büyükölmez Kulaksız Mezarlığı\'na defnedildi.

Görüntü Dökümü:

-Tabutun görüntüsü

-Tabuta örtülen duvak

-Anne ile röportaj

-Baba ile röportaj

-Annenin tabuta sarılıp ağlaması

-Anne ile babanın sarılıp ağlaması

-Cenaze namazından görüntüler

-Helallik alınması

-Tabutun götürülmesi

- Haren Büyükölmez\'in fotoğrafları

-Detaylar

24.02.2018 - 17.55 Haber Kodu : 180224183

====================

4- HAVALİMANINDA PİST IŞIKLARI YANDI

İSTANBUL DHA

İstanbul\'u 3. Havalimanı\'nı inşaatında pist yapımının tamamlanmasının ardından ışıklandırma sistemi deneme amacıyla devreye alındı.

İnşaat çalışmalarının yüzde 80\'i tamamlanan ve 29 Ekim 2018\'de faaliyete geçecek havalimanıyla ilgili Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı bir tanıtım videosu yayınladı. Videoda pistin ışıklarının yandığı görülürken Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan da helikopterden havalimanı inşaatını inceliyor.

Görüntü dökümü:

-----------

-3. havalimanı tanıtım videosu

24.02.2018 - 21.24 Haber Kodu : 180224222

==============