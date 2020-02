DHA İSTANBUL BÜLTENİ -  1 

1- VOLKAN KONAK\'IN SAHNE ALDIĞI BARIN ÖNÜNDE HAVAYA ATEŞ AÇILMASI: BİR KİŞİ TUTUKLANDI...

Haber: Serpil KIRKESER / İstanbul DHA

Ünlü Sanatçı Volkan Konak\'ın Ataşehir\'de sahneye çıktığı barın önüne gelerek pompalı tüfekle havaya ateş açılması olayıyla ilgili şüphelilerden İ.Ç., \'Silahla tehdit\' ve \'Ruhsatsız silah taşıma\' suçlarından tutuklanırken, 2 kişi de serbest bırakıldı. Dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda ünlü sanatçı Volkan Konak\'ın Ataşehir\'de sahneye çıktığı barın önüne gelerek ateş açtığı iddiasıyla İ.Ç ve S.D ile onlara müdahale ettiği belirtilen M.Y. polis tarafından gözaltına alınmıştı. M.Y. ile İ.Ç. ve S.D.\'nin Ataşehir Asayiş Büro Amirliği\'ndeki işlemlerinin ardından Kartal\'daki Anadolu Adliyesi\'ne sevk edildi. Nöbetçi 3. Sulh Ceza Hakimliği, şüphelilerden İ.Ç., \'Silahla tehdit\' ve \'Ruhsatsız silah taşıma\' suçlarından tutuklanmasına, S.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yine şüphelilerden M.Y. de ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

ANADOLU CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI AÇIKLAMA YAPTI: OLAYIN AYDINLATILMASI İÇİN ÇALIŞMALAR DEVAM ETMEKTEDİR

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili yaptığı yazılı basın açıklamasında şu ifadelere yer verdi: \"22 Şubat 2018 günü saat 00.10 civarında Ataşehir İlçesi Barbaros Mahallesi\'nde faaliyet gösteren bir eğlence mekânında silahlı eylem yapılması olayıyla ilgili olarak bazı basın/yayın organları ile sosyal medya siteleri aracılığıyla muhtelif haberler ve beyanat yayınlandığı görülmüş olup, kamuoyu nezdinde oluşması muhtemel yanlış algıların önüne geçmek maksadıyla ve soruşturmanın gizliliği ilkesi ile lekelenmeme hakkı sınırları çerçevesinde basın açıklaması yapılmasına gerek duyulmuştur:

Belirtilen tarihte sanatçı Volkan Konak\'ın da içerisinde bulunduğu eğlence mekânında silahla ateş etme eylemi ve bu eyleme bağlı olarak çıkan arbede esnasında yaralanma olayları yaşandığının ihbar edilmesi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal soruşturma başlatılarak olay mahallinde inceleme yapılıp suç delilleri toplanmış, çevredeki güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler temin edilip incelenmiş ve ilk belirlemelere göre mekâna gelen üç kişiden ikisinin havaya ateş açarak işyerine zarar verdiği, akabinde bu kişiler ile mekânda bulunanlar arasında arbede yaşanması sonucu yaralananlar olduğu anlaşılmıştır. Olaylara karışan şüpheliler İ.Ç, S.D ve M.Y. kısa süre içinde yakalanarak gözaltına alınmış, şüpheli U.K ise olay yerinden kaçmıştır.

Aynı gün içinde Cumhuriyet Başsavcılığımızca ifadeleri alınan şüpheliler İ.Ç ve M.Y tutuklanma, olaylar esnasında ateşli silahla her

iki bacağından yaralanan diğer şüpheli S.D ise adli kontrol altına alınma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiştir.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince yapılan sorguyu müteakip eğlence mekanına gelip havaya ateş açtığı iddia olunan şüpheli İ.Ç 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu\'nun 100 vd. maddeleri uyarınca Silahla Tehdit (Türk Ceza Kanunu\'nun 106/2-a maddesi) ve Ruhsatsız Silah Taşıma (6136 sayılı Kanun\'un 13/1 maddesi) suçlarından tutuklanarak Maltepe Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderilmiş, eğlence mekânında görevli olup ateş açan şahıslardan birini yaraladığı iddia olunan şüpheli M.Y\'ye yönelik tutuklama talebi yaralanan şahsın kendisine başka kişi tarafından ateş açıldığı şeklindeki beyanı dikkate alınarak sorgu hakimliğince reddedilmiş, yaralı şüpheli S. D ise 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu\'nun 109/3-b maddesi uyarınca haftada bir gün karakola imza atmak suretiyle \"Silahla Tehdit\" (Türk Ceza Kanunu\'nun 106/2-a maddesi)suçundan adli kontrol altına alınmıştır. Mezkûr olayın her yönüyle aydınlatılmasına, kaçan şüphelinin yakalanmasına ve varsa eyleme iştirak eden diğer kişilerin tespit ve yakalanmalarına yönelik çalışmalar aralıksız olarak devam etmektedir. Kamuoyuna ve tüm basın/yayın kuruluşlarına saygıyla duyurulur.\"

Görüntü Dökümü:

------------

-Saldırıyla ilgili görüntüler

========================

2 - BEŞİKTAŞ\'TA HALKEVLERİ YÖNETİCİ VE ÜYELERİNİN GÖZALTINA ALINMASI PROTESTO EDİLDİ

Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER İstanbul DHA

Beşiktaş\'ta toplanan Halkevleri üyesi bir grup, Halkevleri eş genel başkanı Dilşat Aktaş ve 8 Halkevi üyesinin gözaltına alınmasını protesto etti.

Akşam saat 19.30\'da CHP Beşiktaş İlçe Başkanlığı önünde toplanan aralarında Halkevleri, CHP Beşiktaş İlçe başkanlığı üyeleri, KESK, Eğitim-Sen, Birleşik Haziran Hareketi\'nin de olduğu bir grup basın açıklaması yaptı.

Halkevleri eş genel başkanı Nuri Günay\'ın okuduğu açıklamada, \"Bu sabah saatlerinde Ankara\'da Halkevleri eş genel başkanımız Dilşat Aktaş ve 8 üyemiz polis operasyonuyla gözaltına alındı. Aynı saatlerde öğrenci Kolektiflerinden 4 üniversiteli de gözaltına alındı. Ortada bir suç olmadığını biz biliyoruz. İktidar da biliyor. Halkevleri susmaz, bu memleket susmaz. Bu memleketi susturamayacaklarını tüm dost kurumlar ve mücadele arkadaşlarımızla göstereceğiz\" denildi.

Sık sık slogan atan grup basın açıklamasının ardından buradan ayrıldı.

Görüntü Dökümü:

----------------------

-Toplanan grup

-Slogan atılması

-Basın açıklaması

-Genel ve detaylar



22.02.2018 - 22.21 Haber Kodu : 180222215

=============================

3- BOŞANMAK İSTEYEN EŞİNİ ÖLDÜREN SANIĞIN DAVASINDA KARAR...

MAHKEME AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI VERDİ, İNDİRİM UYGULAMADI...

Haber-Kamera Özden ATİK İstanbul, DHA

Kağıthane\'de 7 Aralık 2016\'da boşanma davası açan eşi Nisa Ece İnçke\'yi, dışarıdan silah sesinin duyulmaması için televizyonun sesini sonuna kadar açtıktan sonra 4 kez kurşunlayarak öldürmekten yargılanan Recep İnçke\'nin davasında karar çıktı. Mahkeme, sanık Recep İnçke\'yi Tasarlayarak kasten eşini öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı ve sanığın kişiliği ve suçun işlenmesindeki özellikleri dikkate alarak verdiği cezada takdir indirim uygulamadı.

İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Recep İnçke getirildi. Şikayetçiler öldürülen Nisa Ece İnçke\'nin ağabeyi Hasan Ece, Bedrettin Ece ve annesi Caziye Ece ile şikayetçi Aile ve Sosyal ve Politikalar Bakanlığı ile Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) avukatları duruşmada hazır bulundu. Duruşmada söz alan Recep İnçke\'nin avukatı, müvekkilinin üzerinde yoğun medya baskısı olması nedeniyle son sözünü kapalı oturumda söylemek istediğini bu nedenle kapalı oturum yapılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, kapalı oturum talebini reddetti.

ÇOK PİŞMANIM

Son savunması sorulan sanık Recep İnçke, Onurum, gururum ve şerefim için buradayım. Bunu söylemekte zorlanıyorum. Çok sevdiğim eşim vardı, aldatıldım, ihanet etti. En son kendimi öldürmeye kalktım. Banka kredilerime bakın, geçmişime bakın, bu hale nasıl geldiğime bir bakın. Bir insan bu hale nasıl gelir. Telefon mesajlarında da bu hususları zaten söylemiştim. En son kendimi kaybettim. Cinnet getirdim. Allah kimseye yaşatmasın. Çok zor. Yüce adaletinize sığınıyorum. Çok pişmanım dedi.

TASARLAYARAK EŞİNİ ÖLDÜRMEK SUÇUNDAN AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS VERİLDİ

Mahkeme heyeti, Recep İnçke\'yi, Tasarlayarak kasten eşini öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanığa Ruhsatsız silah bulundurmak suçundan da 2,5 yıl hapis cezası ve 2 bin 400 TL adli para cezası veren mahkeme, kişiliği ve suçun işlenmesindeki özellikleri dikkate alarak herhangi bir indirim uygulamadı.

O BİZİM CİĞERİMİZİ YAKTI

Duruşmanın ardından Nisa Ece\'nin ailesi ve avukatları adliye önündeki meydanda basın açıklaması yaptı. KADEM avukatı Pınar Hacıbektaşoğlu, Mahkemenin herhangi bir indirim yapmadan cezanın en üst sınırı ağırlaştırılmış müebbet hapis olarak verdiği ceza, en azından Nisa\'yla igili hepimizin yaşadığı, vicdanını yaralayan acıyı, üzüntüyü bir nebze olsun hafifletmiştir. Son günlerde çocuğa yönelik istismar ve kadına yönelik şiddeti bugünlerde çok daha sık konuşuyorken bu kararın verilmiş olması elbette çok mutluluk ve bizim açımızdan da umut vaadetmektedir dedi. Avukat Mustafa Hadi Okuducu da kararın toplum barışına hizmet eden bir karar olduğunu ifade etti. Ölen Nisa Ece\'nin annesi Caziye Ece ise, Siz benim derdimi biliyorsunuz. Ben hep ağıt yaparak anlattım. Şimdi daha artık mecalim kalmadı söyleyecek çok fazla bir şey. O bizim ciğerimizi yaktı. Kızımı benden aldı. Ama yine de verilen karar nedeniyle içim rahat dedi.

Görüntü Dökümü

-------------------------

-Pınar Hacıbektaşoğlu açıklama

-Mustafa hadi Okuducu

-Caziye Ece açıklama

-Genel ve detaylar...

22.02.2018 - 18.13 Haber Kodu : 180222189