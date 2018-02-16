DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1 

1- İLK GÜNÜNDE EDS YOKMUŞ GİBİ İHLAL YAPTILAR

Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER / İstanbul DHA

İstanbul\'da Elektronik Denetleme Sistemleri (EDS) dün (perşembe) çalışmaya başladı. Uygulamanın hayata geçtiği gün yollarda hız ihlali yapan, emniyet şeridini kullanmaya devam edenler oldu.

İlk günde D-100 karayolunda uyarı levhalarını hiçe sayarak emniyet şeridini kullanan araçlar oldu. Haliç Köprüsü çıkışı, köprü istikametinde emniyet şeridine her 40 metrede bir konulan uyarı levhasına rağmen bazı araçlar emniyet şeridini kullandı. Trafik yoğunluğunun yaşandığı bir diğer nokta olan Mecidiyeköy\'de de sıkışıklıktan kaçmak isteyen araçlar emniyet şeridini işgal etti

Trafikte düzenli ve güvenli akışı sağlamak amacıyla İstanbul yollarına kameralar konuldu. Elektronik Denetleme Sistemleri (EDS) adı verilen uygulama ile trafik akışını tehlikeye düşüren, kural ihlali yapan ve emniyet şeridini kullanan araçlar kameralar yardımı ile tespit edilip, ceza kesilecek.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü\'nden yapılan yazılı açıklamada, \"İstanbul genelinde \'Kırmızı ışık\', \'Ortalama hız\', \'Park\', \'Emniyet şeridi\', \'Tramvay yolu\', \'Ters yön\', \'Yaya yolu\', \'Ofset taralı alan\', \'Dönüş yasağı\' ve \'Mobil ihlal tespit sistemi\' olmak üzere faaliyete geçirilen 455 ihlal tespit sistemi ile ihlal yaptığı tespit edilen araç plakalarını trafik para cezası düzenlenmeye başlanmıştır\" denildi.

Görüntü Dökümü:

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-EDS tabelası

-Emniyet şeridine giren araçlardan görüntü

-Tabela görüntüsü

-Genel ve detay görüntüler

15.02.2018 - 19.33 Haber Kodu : 180215208

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2- 400 BİN LİRALIK GASP KAMERADA

- POLİS GİBİ DAVRANIP GASP YAPTILAR

Haber-Kamera: Ali AKSOYER /İSTANBUL DHA

Bayrampaşa\'da kendilerini polis süsü vererek önünü kestikleri araçtaki kişinin 400 bin lira değerindeki ziynet eşyasını gasp eden şüpheliler, polis tarafından yakalandı. Film sahnelerini aratmayan olay kamerada saniye saniye yansıdı.

Bayrampaşa\'da 30 Ocak\'ta saat 22.30 sıralarında meydana gelen olayda mağdur İsmail Ç.\'nin otomobilinin önü başka bir araç tarafından kesildi. Otomobil ve arkasından gelen bir başka otomobilden inen şüpheliler, kendilerini polis olarak tanıtarak İsmail Ç.\'nin çantasında bulunan arkadaşına ait 400 bin lira ziynet eşyasını gasp ederek kaçtılar. Film sahnelerini aratmayan gasp olayı kameralar tarafından saniye saniye görüntülendi. Kameralara, otomobilin önünün kesilmesi ve şüphelilerin gasp olayının ardından kaçış görüntüleri yansıdı. Gasp Büro Amirliği tarafından başlatılan soruşturmada polis, güvenlik kamera görüntülerini kullanarak önce şüphelilerin kullandığı araçların plakasını, ardından zanlıların kimliklerini tespit etti. Önceki gün düzenlenen operasyonla S.A.(35), M.E.(40), F.E.E.(43), gözaltına alındı. Bu kişilerin ifadesi doğrultusunda diğer şüpheliler M.Ş.(30) ile D.Ç.(23) de yakalandı. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü:

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GÜVENLİK KAMERA GÖRÜNTÜLERİ

-Otomobilin önünün kesilmesi

-Şüphelilerin gaspın ardında kaçmaları

AKTÜEL

Şüphelilerin emniyetten çıkışları

15.02.2018 - 19.29 Haber Kodu : 180215207

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3- ARNAVUTKÖY\'DEKİ CESETLERİN SIRRI ÇÖZÜLDÜ: POLİS ÖLDÜRÜLEN ÇİFTİN 10 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUNU ARIYOR

Haber: Ali AKSOYER/İSTANBUL(DHA)

Arnavutköy\'de boğularak öldürülerek yol kenarına atılan cesetlerin, 1 buçuk aylık hamile olan Suriye uyruklu Nısrın Kırıdı ve Lübnanlı eşi Muhammet Kırıdı olduğu tespit edildi. Tekstil işi yapan çifti evlerinde gasp eden 2 Suriyeli uyruklu şahıs ise polis tarafından yakalandı. Polis ortada olmayan çiftin 10 yaşındaki çocuklarını bulmaya çalışıyor

Arnavutköy, Deliklikaya tren yolu mevkiinde önceki gün yol kenarında ağzı ve burnu koli bandıyla kapatılmış iki ceset bulunmuştu. Cesetlerin boğularak öldürüldüğü tespit edilmişti. Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada üzerlerinden kimlik çıkmayan cesetlerin kimlikleri tespit edildi. Cesetlerden kadın olanının Suriye uyruklu 1 buçuk aylık hamile olan Nısrın Kırıdı\'ya erkek cesedinin ise Lübnanlı eşi Muhamet Kırıdı\'ya ait olduğu belirlendi. Çiftin Türkiye\'de tekstil işiyle uğraştıkları öğrenildi.

İKİ KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Polis olayla ilgili yaptığı soruşturmada Kırıdı çiftinin, olayın olduğu gün Suriye uyruklu iki kişi tarafından evlerine kadar takip edilerek paralarının gasp edildiğini ardından öldürüldüğünü belirledi. Şüphelilerin polis tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.

ÇOCUK ARANIYOR

Cinayet Büro Amirliğinde sorgulanan şüphelilerle ilgili işlemlerin sürdüğü öğrenilirken çiftin kayıp olan 10 yaşındaki çocuklarının bulunması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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-Öldürülen çiftin fotoğrafı

ARŞİV

-Cesetlerin bulunduğu yer

-Polis ekiplerinin çalışmaları

-Cesetlerin kaldırılması

15.02.2018 - 18.43 Haber Kodu : 180215198

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4- AVCILAR\'DA CAMİ KÜTÜPHANESİNDE YANGIN

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU /İSTANBUL DHA

Avcılar\'da Cihangir Camii\'nin çay ocağı ve kütüphane olarak kullanılan bölümünde yangın çıktı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın sonrası kütüphanede maddi hasar meydana gelirken, bazı dini kitapların da zarar gördüğü görüldü.

Yangın Avcılar, Cihangir Mahallesinde gece saat 03:00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kahraman Sokak üzerinde bulunan Cihangir Camisi\'nin çay ocağı ve kütüphane olarak kullanılan bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle gece yangın çıktı. Mahalle sakinleri cami bahçesinden yükselen alevleri görünce durumu hemen itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan kütüphaneye müdahale etti. Polis ekipleri çevrede önlem alırken, herhangi bir olumsuzluğa karşı da İGDAŞ ekiplerinin hazır beklediği görüldü.

DİNİ KİTAPLAR ZARAR GÖRDÜ

Yangını haber alınca hemen olay yerine gelen Avcılar Cihangir Cami imamı Şerif Çakır, \"Arkadaş haber verdi bize. Çay ocağı ve kütüphane olarak kullanılıyor. Yangının çıkış sebebi hakkında bilgimiz yok ama büyük bir ihtimal pano burada. Herhalde elektrik kontağı olabilir. İçeride kimse yok. İçeride dini kitaplar var onlar zarar görmüş\" dedi. İtfaiye ekipleri yangını camiye sıçramadan söndürerek soğutma çalışması yaptı. Bu sırada kütüphanede bulunan bazı dini kitapların zarar gördüğü görüldü.

İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, polis ekiplerinin de olay ile ilgili soruştıurma başlattığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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- Yangının çıktığı cami

- İtfaiye ekiplerinin çalışması

- Polis ekiplerinden görüntü

- Yanan kütüphaneden görüntü

- Camii imamı ile röp

- Zarar görmüş dini kitaplardan görüntü

- Genel ve detaylar

16.02.2018 - 04.35 Haber Kodu : 180216006

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5- BAHÇELİEVLER\'DE BEYAZ EŞYA MAĞAZASI SOYULDU

Haber - Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA

Bahçelievler\'de sabaha karşı beyaz eşya mağazasına gelen yüzleri maskeli kişi yada kişiler camını kırarak girdikleri mağazadan yaklaşık 10 bin liralık eşya alarak kayıplara karıştı.

Olay Bahçelievler, Fevziçakmak Mahallesinde sabaha karşı 05:00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yıldırım Beyazıt Caddesi üzerinde bulunan bir beyaz eşya mağazasına araçla gelen yüzleri maskeli kişi yada kişiler camı kırarak içeri girdi. Bir süre mağazada dolaşan şüpheliler, yaklaşık 10 bin lira değerinde 3 tablet, 7 telefon ve bir televizyonu alıp geldikleri araçla kayıplara karıştı. Çevredeki vatandaşlar durumu hemen polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri mağazanın soyulduğunu görünce, kaçan şüphelileri yakalamak için çevrede çalışma başlattı. Mağaza yetkililerine haber veren polis ekipleri içeride olay yeri çalışması yaptı. Çevredeki vatandaşların da ifadelerine başvuran polis ekipleri, işyerinin de güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Bu sırada şüphelilerin kaçarken bir elektrik süpürgesini kaldırıma düşürdükleri görüldü. Polis ekipleri süpürge üzerinde de parmak izi çalışması yaptı.

Görüntü Dökümü:

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-Olayın meydana geldiği yer

-Beyaz eşya mağazasının kırılan camı

-Polis ekiplerinden görüntü

-Yere düşürülen elektrik süpürgesinin görüntüsü

-Genel ve detaylar

16.02.2018 - 06.51 Haber Kodu : 180216007

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6- KADIKÖY\'DE OTOMOBİL BARİYERLERE ÇARPTI: 2 YARALI



Haber-Kamera:Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA

Kadıköy\'de sürücüsünün hakimiyetinden çıkan otomobilin bariyerlere çarpması sonucu oluşan kazada araçtaki iki kişi yaralandı.

Kaza, saat 00.00 sıralarında D-100 Karayolu İstanbul Medeniyet Üniversitesi mevki yan yolda meydana geldi. İddiaya göre Kadiköy istikametinden Ankara istikametinde ilerleyen 41 YS 247 plakalı otomobil, sürücüsü Atakan Oğuz direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.



SÜRÜCÜ ARAÇTA SIKIŞTI

Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri sürücüsünün otomobil içerisinde sıkıştığını görerek itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Bunun üzerine itfaiye ekipleri olay yerine gelerek otomobil içerisinde sıkışan sürücü Oğuz\'u yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.



OTOMOBİL HURDAYA DÖNDÜ

Yaralı olarak otomobil içerisinden çıkarılan Atakan Oğuz ve kaza esnasında otomobilde bulunan hafif sıyrıklarla kurtulan Yonca Tut ilk müdahalenin ardından S.B. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim Ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Otomobilin hurdaya döndüğü görülürken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Görüntü Dökümü

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-Ambulans aracı

-Sağlık ekipleri

-Polis ekipleri

-Çevredeki vatandaşlar

-Hurdaya dönen otomobilden detaylar

-Otomobilin çekici yardımıyla çekilmesi

-Genel ve detaylar

16.02.2018 - 01.31 Haber Kodu : 180216004