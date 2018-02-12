DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1 

1- KADİR İNANIR HASTANEYE KALDIRILDI

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL / İSTANBUL DHA

Yeşilçam\'ın ünlü oyuncusu Kadir İnanır, beynine pıhtı atması nedeniyle dün akşam saatlerinde Fulya\'da bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Ameliyat edilen sanatçı tedbir amaçlı olarak yoğun bakımda tutuluyor.

Yeşilçam\'ın unutulmaz isimleri arasında yer alan ve bir çok filmde rol alan ünlü oyuncu Kadir İnanır yoğun bakıma alındı. Dün akşam saatlerinde beynine pıhtı atması sonucu yakınları tarafından Beşiktaş Fulya\'da bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Kısa sürede ameliyata alınan İnanır, tedbir amaçlı olarak yoğun bakıma alındı.

HAYATİ TEHLİKESİ YOK

Kısa sürede ameliyat edilen İnanır\'ın yoğun bakımdaki tedavisi devam ederken hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.



GAZETECİLER HASTANE ÖNÜNDE BEKLEYİŞTE

İnanır\'ın hastaneye getirilmesinin ardından basın mensupları da hastaneye akın etti.

BİR ÇOK FİLMDE BAŞROL OYNADI

69 yaşında olan Kadir İnanır, ilk olarak 1970 yılında çekilen \"Kara Gözlüm\" filmiyle beyaz perdeye adım attı. İnanır bir çok filmde baş rol oynadı. Kadir İnanır\'ın unutulmayan bazı filmleri Selvi Boylum Al Yazmalım, Tatar Ramazan, Bir Yudum Sevgi, Ölüm Yolu, Fırtına, Elveda Katya, Emanet, Kavgamız, Katırcılar, Bitirimler Sosyetede, Üç Arkadaş, Karılar Koğuşu, Son Cellat, Acılar Paylaşılmaz, Hüzün Çemberi, Yedi Uyuyanlar, Umut Hep Vardır, Film Bitti, Bedel, Ah Gardaşım.. İnanır ayrıca bir çok dizidede rol almıştır.

Görüntü dökümü:

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-Hastaneden detay

-Hastane önünde bekleyen gazeteciler

-İnanır\'ın arşiv görüntüleri (EK)

12.02.2018 - 03.02 Haber Kodu : 180212007

12.02.2018 - 04.15 Haber Kodu : 180212008

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2- AFRİN ŞEHİDİ UZMAN ÇAVUŞ KORAY KARACA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

*Şehidin Afrin\'e operasyona gittiğini annesine üzülmemesi için söylemediği öğrenildi

Haber-Kamera: Erhan TEKTEN- İSTANBUL DHA

Afrin\'deki \'Zeytin Dalı Harekatı\'nda teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Koray Karaca\'nın (25) cenazesi, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Üzülmemesi için annesi Hamide Karaca\'ya görev için Hatay\'a gittiğini söylediği öğrenilen Uzman Çavuş Karaca\'nın tabutuna sarılan annesi, \"Sen beni niye kandırdın yavrum. Gel oğlum evimize gidelim. Bir daha seni göremeyeceğim\" diye gözyaşı döktü.

CENAZE TÖRENİNE ÜST DÜZEY KATILIM

Şehit Uzman Çavuş Koray Karaca\'nın cenazesi, baba evinde alınan helalliğin ardından Pendik 15 Temmuz Şehitler Camisi\'ne getirildi. Şehidin babası Ramazan Karaca, annesi Fadime Karaca ve dedesi Efe Karaca taziyeleri kabul etti. Şehidi son yolculuğuna, yağmurlu havaya aldırış etmeyen binlerce vatandaş uğurladı. Cenazeye, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Ak Parti Genel Başkan Yardımcıları Mehdi Eker ve Hayati Yazıcı, CHP İstanbul milletvekilleri Akif Hamzaçebi ve Mahmut Tanal, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, 1. Ordu Komutanı Musa Avsever, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ve İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan da katıldı. Şehit Uzman Çavuş Koray Karaca\'nın cenazesi, ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından, \"Şehitler ölmez vatan bölünmez\" sloganlarıyla cenaze arabasına konuldu. Karaca\'nın cenazesi törenin ardından Kartal Kurfalı Mezarlığı\'nda toprağa verildi. Cenaze namazının ardından düzenlenen resmi tören sırasında camide bulunan vatandaşlardan yüzlercesinin cep telefonlarıyla o anları kaydetmesi dikkat çekti.



Görüntü dökümü:

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-Caminin görüntüsü

-Yağış

-Şemsiyeli vatandaşar

-Cenazeye katılanlar

-TBMM Başkanı Kahraman\'ın gelişi

-Bakanlardan görüntü

-Aileye taziyede bulunanlar

-Cenaze namazı

-Helallik alınması

-Tabutu askerlerin taşıması

-Annesinin görüntüsü

-Cep telefonlarıyla çekenler

-Genel ve detaylar

11.02.2018 - 17.20 Haber Kodu : 180211133

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3- YÜZLERCE MOTOSİKLETLİ AFRİN ŞEHİTLERİ İÇİN SÜRDÜ

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-İSTANBUL DHA

Türkiye Motosiklet Platformu üyesi yüzlerce motosiklet sürücüsü Afrin şehitleri için saygı sürüşü yaptı.

Suadiye\'de buluşan platform üyeleri Türk bayrakları taşıdı. Saat 17.00\'de harekete geçen motosiklet sürücüleri klakson çalarak Kadıköy İskelesi\'ne doğru harekete geçti. Motosiklet sürücülerine çevredeki vatandaşlar da destek verdi. İskele Meydanı\'na gelen motosiklet sürücüsü Türk bayrakları açtı, saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı okudu. Grup adına yapılan basın açıklamasında Türk Silahlı Kuvvetlerinin yanında ve destekçisi olunduğu ifade edildi. Açıklamada şöyle denildi: \"Şanlı TSK tarafından bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak üzere Afrin bölgesinde terör gruplarını etksiz hale getirmek için operasyona başlamıştır. TSK\'nın yanında ve destekçisiyiz. Bugüne kadar ülkemize zarar vermeye çalışan teröristlere nasıl geçit verilmediyse yine geçit verilmeyecektir. Afrin operasyonunda şehit olanları hürmetle anıyoruz. Mekanları cennet olsun. Yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz\".

Açıklamanın ardından Afrin\'de şehit düşen askerlerin isimleri sayıldı. Motosiklet sürücüleride hep bir ağızdan \"Burada\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Motosiklet sürücüleri

-Saygı sürüşü

-İstiklal Marşı ve Saygı duruşu

-Basın açıklaması

-İsim okunması

-Burada denilmesi

-Detaylar

11.02.2018 - 17.31 Haber Kodu : 180211139

11.02.2018 - 18.22 Haber Kodu : 180211150

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4- ERDOĞAN\'DAN PUTİN\'E TAZİYE MESAJI

Haber: Gülseli KENARLI / İstanbul DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Moskova\'da yolcu uçağının düşmesiyle yaşanan trajediyle ilgili olarak Rusya Federasyonu Başkanı Vladimir Putin\'e taziye dileğinde bulundu. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin\'e gönderdiği taziye mesajında, Moskova Domodedovo Havalimanı\'ndan kalkan yolcu uçağının düşmesi neticesinde 71 kişinin hayatını kaybetmesinden derin üzüntü duyduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın trajik kazada hayatlarını kaybedenlerin ailelerine sabır, Putin\'e ve onun şahsında tüm Rus halkına başsağlığı dilediği kaydedildi.