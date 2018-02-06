DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1 

1 - İSTANBUL\'DA ÖZEL HAREKAT DESTEKLİ UYUŞTURUCU OPERASYONU



Haber-Kamera:Ertan KILIÇ-Ali Kerem BENGİ/İstanbul DHA

İstanbul\'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon yapıldı. Daha önce belirlenen adreslere eş zamanlı olarak yapılan operasyonlarda açılmayan kapılar koç başı ile kırıldı. Operasyona Özel Harekat Timleri de destek verdi.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul genelinde sokak satıcılarına yönelik olarak yapılan operasyonda aralarında Beylikdüzü, Bayrampaşa ve Başakşehir ilçelerinin de bulunduğu ilçelerde eş zamanlı operasyon yapıldı. Narkotik ekipleri tarafından adres ve isimleri daha önceden belirlenen kişilere yönelik yapılan operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.



KAPILAR \'KOÇBAŞI\' İLE KIRILDI

Narkotik ekiplerinin operasyon yaptığı adreslerin biri de Başakşehir ilçesine bağlı Ziya Gökalp Mahallesi Fırat Sokak\'taki 4 katlı bina oldu. Saat 02:30 sıralarında sokağa gelen ekipler, binanın 4. katındaki dairenin kapısını çaldı. Kapının açılmaması üzerine ekipler koçbaşı ile kapıyı kırarak içeri girdi.



UYUŞTURUCU MADDELERİ PENCEREDEN ATTILAR

Polislerin içeri girdiğini gören zanlılar içinde hassas terazi ve uyuşturucu madde bulunan poşeti mutfak penceresinden apartmanın arka bahçesine attı. Bina etrafında da arama yapan polisler, tek katlı olan yan binanın etrafında yaptığı aramalarda poşet içerisindeki malzemeleri buldu. Eş zamanlı olarak yapılan operasyonda çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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-Operasyona gidilmesi

-Narkotik ve Özel Harekat Timleri binaya girmesi

-Özel Harekat Timi koçbaşı ile kapıyı kırması

-Binadan detay

-Güvenlik önlemi alan polisler

-Narkotik polisleri çevrede arama yapması

-Ele geçirilen malzemeler

-Genel ve detaylar

06.02.2018 - 04.01 Haber Kodu : 180206005

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(ÖZEL)

2- ATAŞEHİR\'DE MUHASEBECİ CİNAYETİ

Haber- Kamera: Ozan URAL-Ramazan EĞRİ / İstanbul DHA

Ataşehir\'de muhasebeci olduğu öğrenilen Abdülkadir Kaya (36) silahla vurularak öldürüldü. Olay saat 21.30 sıralarında Ataşehir Mevlana Mahallesi\'nde bulunan sitenin B Blok 25 numaralı dairesinde gerçekleşti. Edinilen Bilgiye göre silahlı kişi yada kişiler sitenin 10. katında bulunan Kaya\'nın dairesinin kapısını çaldı. Kapıyı açan Kaya\'ya silahla ateş açtılar. Aldığı yaralarla yere yığılırken saldırıyı gerçekleştiren kişiler olay yerinden kaçtı.Silah seslerini duyan site sakinleri olayın olduğu kata geldiklerinde Kaya\'yı kanlar içinde kapının önünde yatarken buldu.Durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdiler.Olay yerine gelen sağlık ekipleri Vücuduna altı kurşun isabet eden Kaya\'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Cinayet haberini alarak olay yerine gelen Abdülkadir Kaya\'nın yakınların fenalık geçirirken, yapılan incelemelerin ardından cenaze Kartal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Morgu\'na kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Kaçan kişi yada kişileri yakalamak için çalışmalar sürüyor.

Görüntü dökümü:

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-Olayın olduğu site

-Abdülkadir Kaya\'nın akrabaları

-Polis ekipleri

-Olay yeri inceleme polisleri

-Cenazenin götürülmesi

-Kaya\'nın vesikalık fotosu

-Genel ve detaylar

06.02.2018 - 03.10 Haber Kodu : 180206004

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3- YÜKSEK GERİLİM HATTINDA KORKUNÇ ÖLÜM...

Haber - Kamera: Ramazan EĞRİ / İstanbul DHA

Tuzla İçmeler\'de yüksek gerilim hattına çıkan bir kişi, akıma kapılıp hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Olay dün saat 18.00 sıralarında Tuzla İçmeler tren istasyonunda meydana geldi. Kimliği belirsiz bir kişi, istasyonda bulunan yüksek gerilim hattına çıktı. 24 bin voltluk elektrik hattındaki akıma kapılan kişi, yanarak hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine İtfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yüksek gerilimin kesilmesinin ardından yaklaşık 1 saatlik çalışma sonrası yanan vatandaşın cansız bedenini halat yardımıyla indirdi. Kimliği belirsiz kişi, gerekli incelemenin ardından Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Yaşanan olay nedeni ile tren seferleri durduruldu. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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-İtfaiye ekiplerinin çalışması

-Cesedin indirilmesi

-Cesedin ambulansa taşınması

-Vatandaşlarla röp

-Genel ve Detay



05.02.2018 - 21.36 Haber Kodu : 180205189

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4- DEV PLATFORM 3. KÖPRÜNÜN ALTINDAN GEÇTİ

Haber-Kamera: Özgür EREN / İstanbul DHA

\'GSP Saturn\' isimli dev petrol platformu Yavuz Sultan Selim Köprüsü\'nün altından geçti.

İstanbul Boğazı\'ndan geçtiğimiz çarşamba günü geçmeyi deneyen ancak başarılı olamayan 5 bin 235 groston hacminde, 52.4 metre uzunluğunda Panama bayraklı \'GSP Saturn\' isimli dev petrol platformu dün sabah tekrar Boğaz\'a girdi. Dev platform, dün saat 10.00 sıralarında Marmara Denizi\'nden Boğaz\'a girdi. Kuleleri alçaltılan platform saat 12.00 sıralarında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü\'nün altından geçti. 15.00 sıralarında da Fatih Sultan Mehmet Köprüsü\'nün altından geçen petrol platformu, saat 18.45 sıralarında Yavuz Sultan Selim Köprüsü\'nün altından geçti.

Görüntü Dökümü:

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-Platformun Boğaz\'da ilerleyişi

-FSM\'nin altından geçişi

-Yavuz Sultan Selim Köprüsü altından geçişi

05.02.2018 - 18.59 Haber Kodu : 180205177

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5- BAĞCILAR\'DA SAHTE PARFÜM OPERASYONU

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ / İstanbul DHA

Bağcılar\'da bir iş yerine düzenlenen operasyonda çok sayıda sahte parfüm ele geçirilirken 1 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bağcılar\'da bir dükkanda sahte parfüm imalatı yapıldığı ihbarını aldı.

Ekipler, Göztepe Mahallesi Pınar Sokak üzerinde bulunan 3 katlı binanın altındaki dükkana baskın düzenledi. Yapılan baskında ünlü markalar taklit edilerek üretilmiş çok miktarda sahte parfüm, kimyasal maddeler ve bir adet parfüm dolum makinesi ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



Görüntü Dökümü

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-Operasyon yapılan dükkan

-Parfüm kutuları ve şişeleri

-Kimyasal maddeler

-Parfüm dolum makinesi

-Polis ekipleri arama yapması

-Genel ve detaylar

05.02.2018 - 22.48 Haber Kodu : 180205197

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6- ÇİN \'MUTLU BAHAR\' BAYRAMI MALTEPE\'DE KUTLANDI

Haber-Kamera:Mehmet İlkay ÖZER / İstanbul DHA

Çin takvimine göre yeni yılın başlangıcı olan \'Mutlu Bahar\' bayramı, Maltepe\'de düzenlenen etkinlikle kutlandı. Çin Halk Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı, Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği ve Maltepe Belediyesi\'nce, Çin \'Mutlu Bahar\' bayramı için Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi\'nde bir etkinlik düzenlendi. Etkinliğe, Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Kültür Müsteşarı Ruilin Shi, Türkiye Çin Dostluk Vakfı müdürü Gamze Dürmez ile çok sayıda davetli katıldı.

Etkinlik kapsamında Beijing Modern Dans Topluluğu, sahne aldı. Gao Yanjinzi\'nin \'Gece yarısı yağmuru: Arzu\' adlı eserini sahneleyen dans grubu izleyenleri büyüledi.

Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Kültür Müsteşarı Ruilin Shi, gösteri öncesi yaptığı açıklamada, \"1971 yılından itibaren gerek siyasi, gerek ekonomik, gerekse kültürel anlamda çok büyük aşama kaydettik. Bu yıl Çin\'de Türk turizm yılı. Türkiye\'de de Çin, birçok kültürel faaliyet yapmaktadır. Biz iki ülkenin dostluk ilişkilerini geliştirmek amacıyla, Türkiye\'ye Beijing Modern Dans Topluluğu\'nu gönderdik. Hem Çin Bahar Bayramı\'nı kutlama hem de dostluk ve iş birliğimizi geliştirmek için\" dedi.

Türkiye Çin Dostluk Vakfı müdürü Gamze Dürmez ise, \"Çin Halk Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı, Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği ve Maltepe Belediyesi\'nin ortak işbirliği ile yapılan, Çin Kültür Festivali kapsamındaki bir etkinlik. Biz de Türkiye Çin Dostluk Vakfı olarak etkinliğe işbirliğinde bulunuyoruz. Bu akşam Beijing Modern Dans Topluluğu\'nun gösterisi sergilenecek\" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Kültür Müsteşarı Ruilin Shi ile röportaj

-Türkiye Çin Dostluk Vakfı müdürü Gamze Dürmez\'in açıklamaları

-Gösteriden görüntüler

05.02.2018 - 21.54 Haber Kodu : 180205195

