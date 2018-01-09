DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1 

1- İSTANBUL\'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU



Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan Ural-Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik geniş çaplı operasyon başlattı. Önceden belirlenen adreslere giren ekipler çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziosmanpaşa ve Fatih ilçelerinde daha önceden tespit edilmiş 30 adrese eş zamanlı operasyon yaptı. Sabah saat 05.30 sıralarında başlayan operasyonda torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu satıcıları hedef alındı. Helikopter destekli yapılan operasyona Özel Harekat ekipleri de katıldı.



ADRESLERE TEK TEK GİRİLDİ

Narkotik ekipleri daha önce yaptıkları istihbarat çalışmaları neticesinde tespit ettikleri 39 şüphelinin kaldığı adresleri tek tek belirledi. Sabah saatlerinde de operasyon başladı. Ekipler belirlenen adreslere girerken bazı şüplelilerin kapıyı açmadıkları görülürken, polis ekipleri çok sayıda kişiyi gözaltına alarak sorgulanmak üzere emniyete götürdü.

Görüntü Dökümü:

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FATİH

(Gemiciler Sokak)

-Özel harekat timleri adrese girmesi

-Operasyon yapılan bina

-Narkotik polisleri

-Polis helikopteri

-Özel harekat timleri çevrede güvenlik önlemi alması

-Bir kişi gözaltına alınması

-Genel ve detaylar

(Sarmaşık Çıkmazı)

-Operasyona gidilmesi

-Adreslere operasyon düzenlenmesi

-Özel harekat polisleri

-Narkotik polisleri

-Çevik kuvvet polisleri

-Sokakta polisin önlem alması

-Gözaltına alınanlar

-Genel ve detaylar

09.01.2018 - 06.45 Haber Kodu : 180109004

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2- İSTANBUL\'DA \"YEDİTEPE HUZUR\" DENETİMİ

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Ersan SAN-Zeki GÜNAL-Ali Kerem BENGİ / İstanbul, (DHA)

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen 36\'ncı \"Yeditepe Huzur Denetimi\" kapsamında 39 ilçe, 200 noktada şüpheli araç, kişi ve mekânlarda aramalar yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen denetime; İlçe Emniyet Müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Foto Filim Şube Müdürlüğü ve Havacılık Şube Müdürlüğü personeli katıldı.



POLİS ARAMA YAPTI

39 ilçe, 200 noktada 5 Bin polisin katılımıyla yapılan denetim kapsamında araçlar durdurularak aramalar yapıldı. Araç içerisindeki kişilere yönelik Genel Bilgi Taraması(GBT) sorgulaması gerçekleştirildi. Polis helikopteri ise denetim noktalarını havadan kontrol etti. Fatih\'teki denetimlerde, taksinden indirilerek aranan yabancı uyruklu 1 kişinin üzerinden bir miktar uyuşturucu çıktı. 2 şüpheli gözaltına alındı.

Beyoğlu Perşembe Pazarı\'ndaki denetimlerde bir kişinin otomobilde kurusıkı tabanca bulundu. Bu kişi gözaltına alınarak Karaköy Polis Merkezi\'ne götürüldü.

DENETİMİN BİLANÇOSU

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen 36\'ıncı \"Yeditepe Huzur Denetimi\" kapsamında 107 kişi gözaltına alındı.

Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, İstanbul\'da yapılan denetimler sonucunda 11 bin 996 kişi kimlik kontrolünden geçirilirken hakkında yakalama kararı bulunan 107 kişi gözaltına alındı. Durdurulan araç ve kişilerin üzerinde yapılan aramada 4 silah, 4 kurusıkı tabanca, 54 gram ve 5 adet uyuşturucu hapı ele geçirildi. Denetlenen 355 işyerinden 26 hakkında adli ve idari işlem yapılırken yine denetlenen 3 bin 344 araçtan 81\'ine işlem yapıldı. Denetlemeler sonunda araç ve işyerlerine toplam 176 bin 964 lira para cezası uygulandı.



Görüntü Dökümü:

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-Durdurulan araçlar

-Araçlar ve kişilerin üzerinde yapılan aramalar

-Helikopterin denetimlere destek vermesi

-Ele geçirilen uyuşturucu madde

-Uyuşturucu çıkan iki kişinin gözaltına alınması

-Bir araçtan çıkan kurusıkı tabanca

-Aracında kurusıkı çıkan kişi

-Polis helikopteri

-Genel ve detay görüntüler

Detaylar

08.01.2018 - 21.04 Haber Kodu : 180108203

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3- KADIKÖY\'DE İŞYERİNE SİLAHLI BASKIN: 2 YARALI



Haber - Kamera: Ramazan EĞRİ / İstanbul DHA

Kadıköy Kozyatağın\'da aralarında alacak-verecek meselesi olduğu kişinin işyerine gelerek korumasını silahla yaralayan kişi, işyerindekiler tarafından darp edilerek etkisiz hale getirildi.

Olay saat 18.00 sıralarında Kadıköy Kozyatağı Bayar Caddesi üzerinde bulunan bir iş merkezinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Mutlu Karakaya adlı kişiye ait iş yerine aralarında alacak verecek meselesi olan Nevzat Güntekin adlı kişi geldi ve elindeki silahla Karakaya\'nın koruması olan emekli polis memuru Ömer Tatar\'ı ayağından vurdu. Bu sırada şirket çalışanları saldırı düzenleyen Nevzat Güntekin\'i darp ederek elindeki silahı aldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ömer Tatar ve Nevzat Güntekin olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Polis, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.



Görüntü Dökümü:

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-Yaralı Emekli Polisin çıkarılması

-Darp edilen saldırganın çıkarılması

-Yaralıların Ambulansa bindirilmesi

-Görgü Tanığı ile röp

-Genel ve Detay

08.01.2018 - 19.25 Haber Kodu : 180108190

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4- FATİH\'TE TRAFİK KAZASI: 1\'İ KADIN 3 YARALI

Haber - Kamera: Ersan SAN - Ali Kerem BENGİ / İstanbul DHA

Fatih\'te meydana gelen trafik kazasında 1\'i kadın 3 kişi yaralandı.

Kaza, İskender Paşa Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı Aksaray istikametinde saat 21.15 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, orta şeritte ilerlerken sürücüsünün kontrolünden çıkan 59 ZC 287 plakalı otomobil, sol şeritte ilerleyen 34 PB 8475 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle sol şeritteki otomobil, orta refüjdeki trafik lambalarına vurarak durabildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, İtfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Yaralanan 1\'i kadın 3 kişi, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle Adnan Menderes Bulvarı Aksaray istikametinde trafik yoğunluğu yaşanırken, trafik akışı iki şeritten sağlandı. Kazaya karışan araçların caddeden kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Görüntü Dökümü

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-Kaza yeri

-Yaralı sürücü sedye ile ambulans konulması

-İtfaiye ve Polis ekipleri

-Kazayı izleyen vatandaşlar

-Oluşan trafik

-Görgü tanıyla röp.

-Trafik lambaları

-Genel ve Detaylar

08.01.2018 - 22.09 Haber Kodu : 180108210

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5-- FATİH\'TE İŞ HANINDA YANGIN

* Yangında çok sayıda iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Haber- Kamera : Alper KORKMAZ / İSTANBUL DHA

Fatih\'te çok sayıda iş yerinin bulunduğu ve tekstil ürünlerinin satıldığı bir handa yangın çıktı. İtfaiye ekiplerince kısa sürede kontrol altına alınan yangında çok sayıda iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Yangın sabah saatlerinde Mollaferani Mahallesi\'nde bulunan ve tekstil ürünlerinin satıldığı bir iş hanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre. handa görevli güvenlik görevlileri henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangını farketti. Durum hemen itfaiye ekiplerine haber verildi. Alanın geniş olması nedeniyle 5 ilçeden itfaiye ekipleri ihbarın geldiği ve çok sayıda iş yerinin bulunduğu hana hareket etti. Hatalı parklar ve dar sokaklar itfaiye ekiplerinin yangına ulaşmasını zorlaştırdı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı. Yangında can kaybı yaşanmazken çok sayıda iş yerinde maddi zarar meydana geldi.

Görüntü dökümü:

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-İtfaiye ekiplerinin olay yerine gidişi

-Ekiplerin hatalı parktan dolayı ilerleyemeyişi

-İtfaiye ekiplerinin çalışmaları

-Vatandaş ile röportaj

-Sokaktan ve handan görüntü

-Diğer detaylar

09.01.2018 - 07.49 Haber Kodu : 180109006

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6- İBB MECLİSİNDE BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ PROTESTOSU

Haber - Kamera: Özgür Deniz KAYA / İSTANBUL (DHA)

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi\'nin bugünkü oturumunda, Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar\'ın görevden alınması protesto edildi. CHP Grup Başkan Vekili Ertuğrul Gülsever\'in, \"Bundan sonra bazı şeyleri mecliste söylemenin hiçbir anlamı kalmadı. Bazı şeyleri halka anlatmanın yolunu bulacağız\" şeklindeki konuşmasının ardından CHP\'li meclis üyeleri oturumu terk etti.

AK Parti Grup Başkan Vekili Temel Başalan ise \"Bu konunun fitilini ateşleyen CHP\'li milletvekilleridir, teşkilat mensuplarıdır.\" dedi.

İBB Meclisi\'nin Ocak ayı oturumu, CHP\'li meclis üyelerinin protestosu ile başladı. İBB CHP Grup Başkan Vekili Ertuğrul Gülsever, Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar\'ın görevden alınmasına tepki gösterdi. Gülsever\'in konuşmasının ardından CHP\'li meclis üyeleri oturumu terk etti. CHP\'li meclis üyeleri, geçtiğimiz ay da Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi\'nin görevden alınması üzerine İBB Meclisi\'ni terk etmişti.

Gülsever, şunları söyledi:

Artık herhalde bundan sonra, bugün bu hafta yaşadığımız olumsuzlukları dile getirmek zorunda kalacağız. Bildiğiniz gibi yine bir belediye başkanımız ve meclis üyesi bir arkadaşımız görevden uzaklaştırıldı. Artık KHK\'larla yönetilen bir devlet anlayışı maalesef ülkemizde hâkim durumdadır. Bu nereye kadar gidecek? Nasıl olacak? Arkadaşlarımız, belediye başkanları, sizin arkadaşlarınız, seçilenler, halkın oyuyla gelenler, her ay bir bir görevden alınıyor, uzaklaştırılıyorlar. Bu arkadaşlarımızın bir hataları, kusurları, yanlışları olabilir. Onların hiçbir tanesini kalkıp \'şöyleydi, böyleydi\' diye savunmak istemiyoruz. Biz meselenin özü ile ilgileniyoruz. Eğer insanların hataları, suçları varsa, bunların görüşüleceği yerler bağımsız mahkemelerdir. Bu mahkemelerde, eğer üzerlerinde bir suç varsa, bağımsız yargıçlar, bilgileri incelerler, tartışırlar. Belgeleri, bilgileri toplarlar. Bunlar çerçevesinde eğer suçlu bulunurlarsa, o zaman kanunun emrettiği bir şekilde yargılanır, o zaman cezalandırılırlar. Ama bunların hiçbirisi tartışılmadan, \'şöyle dediler, böyle dediler, iddialar var\' gibi bir akılla, anlayışla, bu hâle getirilmesi sürdürülebilir değildir. Bunu doğru bulmuyoruz, kabul etmiyoruz. Seçimle gelenlerin, mutlaka seçimle gönderilmelerinin bir zaruret olduğunu düşünüyoruz. Bu anlayışı bir kez daha protesto ediyoruz. Arkadaşlarımızla birlikte, geçen sefer yaptığımız gibi, uyarı olsun diye bugünkü meclis çalışmasına da, bu toplantının devamı sonrasın da katılmayarak tavrımızı göstereceğiz. Bunların son bulmasını diliyorum. Bundan sonra zamanında yapılacak bir seçimde, kim değiştirilecekse, bir tek iradenin değil, halkın iradesi kimi değiştirmek istiyorsa onun değiştirilmesi gerektiğini düşünüyoruz.

AK PARTİ: FİTİLİ CHP\'Lİ MİLLETVEKİLLERİ ATEŞLEDİ

Daha sonra kürsüye gelen AK Parti Grup Başkan Vekili Temel Başalan, şöyle konuştu:

Aslında geriye dönerseniz, buraya nasıl gelindi? Hatırlayın, CHP milletvekilleri, teşkilat mensupları bizzat Sayın Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar hakkında açıklamalar yaptı. Hırsızlık, rüşvet, adam kayırma, FETÖ/PDY mensubu diye Murat Hazinedar hakkında açıklamalar yaptılar. Murat Bey\'in bunlara ilişkin açıklamalarını da Beşiktaş Belediye Meclisi\'nde herhalde herkes gördü. Kamuoyu bunu yakinen takip etti. Orada da Murat Hazinedar, kendi milletvekilleri, partisinin ilgilileri hakkında ağza alınmayacak şekilde küfür ve hakaretlerde bulundu. Bununla ilgili birçok milletvekili sosyal medyasında bunu paylaştılar. İçişleri Bakanlığının gerekçesinde de gözüküyor ki, bu konunun fitilini ateşleyen CHP\'li milletvekilleridir, teşkilat mensuplarıdır. Hırsızlıkla, yolsuzlukla ilgili, rüşvet iddiaları ile ilgili ve FETÖ/PDY yapılanmasına mensup olmakla ilgili ilk şikayetleri kendileri yaptı. Dolayısıyla bakanlık da bu şikayetleri değerlendirerek, en son geçen hafta içerisindeki almış olduğu kararı valiliğe gönderiyor ve ilgililere tebligat yapılıyor.

Bu bir hukuki karardır. Beşiktaş Belediye Başkanı da Ataşehir Belediye Başkanı\'nın yapmış olduğu gibi İçişleri Bakanlığının almış olduğu bu karara itirazda bulunabilir. Hukuki karara hereksin saygı göstermesi gerekir.

CHP: BAZI ŞEYLERİ MECLİS\'TE SÖYLEMENİN ANLAMI KALMADI

Daha sonra yeniden söz alan Gülsever, \"Bir suç varsa, bu suçun görüleceği yer devletin mahkemelerdir. Bir suç vardır ya da yoktur diye bugünden kalkıp da bir yargıda bulunma hakkına sahip değiliz. Eğer gerçekten bir suç varsa, buna karar verecek olan, mahkemedir. Mahkeme kararını verir. Siyasiler o karara uyar. Mahkemenin yerine kendisini koyup siyasilerin karar vermesini doğru bulmuyorum. Anlaşılıyor ki, siyaseti buralarda yapamayacağız. Siyaseti yapabilmenin yolu, halka gitmektir. Halkın bize verdiği görevi yerine getirmek istiyorsak, bundan sonra bazı şeyleri Meclis\'te söylemenin hiçbir anlamı kalmadığını anladığımız için, bütün görevlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz; ama bazı şeyleri halka anlatmanın yolunu bulacağız.\" dedi.



Görüntü Dökümü:

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-Ertuğrul Gülsever\'in konuşması

-Temel Başalan\'ın konuşması

-CHP\'li meclis üyelerinin salonu terk etmesi

08.01.2018 - 18.50 Haber Kodu : 180108187

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7- UBER SÜRÜCÜLERİNİN \"RUHSAT İPTALİ\" PROTESTOSU

Haber-Kamera:Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA

Akıllı telefonlarda indirilen UBER uygulaması üzerinden özel araç hizmeti sunan sürücülerin Fatih\'te yapmak istediği eylem polis tarafından engellendi.

Yenikapı Miting Alanı\'nda saat 21.00\'dan itibaren bir araya gelen sürücüler, yol güzergah belgesi, şoför kartı ve yurtiçi tarifesiz yolcu taşımacılığı yapmak için verilen D2 belgesinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi\'nce iptal edildiğini öne sürürerek eylem yapmak istedi. Kısa süre sonra eylemin yapılacağı yere trafik polislerinin gelmesinin ardından sürücüler eylemi yarım bırakıp korna çalarak miting alanını terk etti.

Görüntü Dökümü

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-Uber araçlarından detaylar

-Toplanan kalabalık grup

-Trafik polisi gelmesi

-Grubun dağılması

-Uberciler korna basarak eylem yapmaları

-Genel ve detaylar



09.01.2018 - 02.14 Haber Kodu : 180109002

