DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1

1- ALİBEYKÖY\'DE BEYAZ EŞYA DEPOSUNDA YANGIN

Haber-Kamera: Sinan BİLGİLİ / İSTANBUL DHA

Eyüp, Alibeyköy Fatih Sultan Mehmet Caddesi üzerindeki 2 katlı beyaz eşya deposuda saat 06.45 civarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek bütün depoyu sardı. Alev alev yanan depoyu gören vatandaşlar hemen itfaiyeye haber verdi. Olay yerine aralarında Eyüp, Bahçelievler, Bakırköy, Kağıthane, Sultangazi, Sarıyer ve Esenler ilçelerinden olmak üzere birçok ilçeden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Görüntü dökümü:

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-Alev alev yanan depo

-İtfaiyenin müdahalesi

-Genel ve detaylar

03.12.2017 - 07.19 Haber Kodu : 171203012

03.12.2017 - 07.47 Haber Kodu : 171203013

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2- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, FİLİSTİN DEVLET BAŞKANI ABBAS İLE GÖRÜŞTÜ

Haber: Gülseli KENARLI / İSTANBUL DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, bu akşam gerçekleşen görüşmede başta Kudüs\'ün statüsü olmak üzere Filistin\'deki son gelişmeler hakkında fikir teatisinde bulunuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ortadoğu\'da kalıcı barış ve istikrarın sağlanabilmesi için, 1967 sınırları dahilinde başkenti Doğu Kudüs olan bir bağımsız ve egemen bir Filistin devleti kurulmasının elzemiyetine dikkati çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kudüs\'ün ve Harem-i Şerif\'in kutsiyetinin ve tarihi statüsünün muhafazasının tüm İslam ülkeleri için önemli olduğuna işaret ederek, bu hassas konuda uluslararası hukukun ve BM kararlarının ihlal edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Türkiye\'nin Filistinli kardeşlerini haklı davalarında her zaman için desteklemekte olduğuna değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze\'ye yönelik kısıtlamaların kaldırılmasının da barışa önemli bir katkı olacağını belirtti. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas\'ın ise Cumhurbaşkanı Erdoğan\'a duyarlılığından dolayı teşekkür ettiği öğrenildi.

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3- FETÖ SORUŞTURMASI: 85 ASKER TUTUKLANDI

Haber: Ümit TÜRK-Özden ATİK İstanbul/ DHA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttüğü FETÖ\'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturmada 85 şüpheli tutuklandı.

Fetullahçı Terör Örgütü\'nün TSK içerisindeki yapılanmaya yönelik soruşturmada geçtiğimiz günlerde hakkında gözaltı kararı verilen 360 kişiden 95\'i, bugün emniyetteki işlemleri tamamlanarak adli makamlara sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 85\'i \"Silahlı Terör Örgütü üyeliği\" suçlamasıyla tutuklanırken, 7\'si etkin pişmanlıktan yararlanmak üzere 10 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan 17 şüphelinin de soruşturma aşamasında etkin pişmanlıktan yararlanmak istemeleri üzerine emniyetten serbest bırakıldığı öğrenildi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınanlardan 153 kişinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği, önümüzdeki günlerde adliyeye sevk edilecekleri belirtildi.

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4- CELAL ADAN: EKSENİNE TÜRKİYE\'Yİ ALMAYAN HER DÜŞÜNCE BİZİM DÜŞMANIMIZDIR

Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER / İstanbul DHA

Milliyetçi Hareket Partisi Şişli İlçe Başkanlığı Üye Katılım Töreni\'nde konuşan, MHP Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan, \"Biz, bütün Türkiye\'deki siyasetçilere bir şey söyledik. Siz 1900 ile 1920\'yi iyi inceleyin. Türk devletinin kuruluş iradesi ile çatışmayın. Siz adaleti getirin, birliği sağlayın. Gelir dağılımındaki adaleti sağlayın. Hırsızı, arsızı, şerefsizi devlet hayatından uzak tutun. Türkiye Cumhuriyeti Devleti\'nin kuruluş iradesine sonuna kadar sahip çıkın, dedik. Büyük bir mutlulukla ifade etmek isterim ki bizim görüşümüz çerçevesinde çok büyük bir toparlanma var\" dedi.Milliyetçi Hareket Partisi Şişli İlçe Başkanlığı, partiye katılan 630 kişi için üye katılım töreni düzenleyerek, parti rozeti taktı. Şişli\'de bir otelde düzenlenen törene MHP Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan, MHP İstanbul İl Başkanı Mehmet Bülent Karataş, MHP Şişli İlçe Başkanı Yavuz Tellioğlu ve İl Başkan Yardımcıları ile MYK üyeleri katıldı.

Törende Adan partililere hitaben bir konuşma yaptı. \"\'Eksenine Türkiye\'yi almayan her düşünce bizim düşmanımızdır\" diyen Adan, \"Önümüze partimizi koyarak değil, Türk Milletini, Türk Devletini koyarak, düşüncelerimizi geliştirmemiz lazım. Bu kötü gidiş karşısında bile fırsatlar kollayan, pusucu olan, sinsi çıkışlarıyla Türkiye\'yi biraz daha karıştırma gayreti içinde olanlar Türkiye\'ye zarar vermektedir\" ifadelerini kullandı.

ADAN:MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ, EZANI HÜR BAYRAĞI HÜR TÜRKİYE\'NİN SİGORTASIDIR

\"İstanbul\'da gelir dağılımdaki adaletsizlik, insanlarımıza büyük sıkıntı veriyor\" diyen Adan şöyle devam etti: Adaletin bağımsızlığı konusunda bir takım sıkıntıların olduğu ifade ediliyor. Milliyetçi Hareket Partisi, ezanı hür bayrağı hür Türkiye\'nin sigortasıdır. Milliyetçi Hareket Partisi, Allah\'ın izniyle adaletin de sigortası olacaktır. Gelir dağılımındaki adalete öncülük yaparak, Türkiye\'nin başındaki iki büyük belayı def edeceğiz. Bunun bir tanesi bölücülük, bölücülere sığınan alçaklık. Bir diğeri ise ekmekten dolayı, aştan ve işsizlikten dolayı namerdin önünde boyun eğmeyen Türkiye, bizim namus borcumuz. Devletin içine sızmış bulunan aşağılık iradenin, hırsıza, arsıza teslim olmuş birilerinin MHP iktidarında nefes alması mümkün değildir. Gelir dağılımındaki adaletin, basın özgürlüğünün, yargıdaki bağımsızlığın teminatı MHP olacaktır.

\"FATİH SULTAN MEHMET DE BİZİM, MUSTAFA KEMAL DE BİZİM\"

Celal Adan Türkiye\'nin kurucu değerlerine ortak paydada sahip çıkılması gerektiğini belirterek, \"Biz, yok oluşta var olduk. Bir devlet kurduk. Kurduğumuz devletin adı Türk Devleti. Tarih bütünlüğü içinde İstanbul\'u bize kazandıran Fatih Sultan Mehmet de bizim, \'Bir Türk dünyaya bedeldir\' diyen Mustafa Kemal de bizim. Biz hiç bir zaman ikisiyle birlikte bir problem yaşamadık. Biz, bütün Türkiye\'deki siyasetçilere bir şey söyledik. Siz 1900 ile 1920\'yi iyi inceleyin. Türk devletinin kuruluş iradesi ile çatışmayın. Siz adaleti getirin, birliği sağlayın. Gelir dağılımındaki adaleti sağlayın. Hırsızı, arsızı, şerefsizi devlet hayatından uzak tutun. Türkiye Cumhuriyeti Devleti\'nin kuruluş iradesine sonuna kadar sahip çıkın, dedik. Büyük bir mutlulukla ifade etmek isterim ki bizim görüşümüz çerçevesinde çok büyük bir toparlanma var. 70 bin caminin, imamının aylığını veren devlete dinsiz diyen şerefsizler, Mustafa Kemal\'i yerden yere vurarak onu küçültmek isteyen onursuzlar, Mustafa Kemal ülkenin ortak paydasıdır. Türk devletinin, Türk tarihinin yetiştirdiği en büyük devlet adamıdır\" dedi.

KARATAŞ\'TAN İYİ PARTİ YORUMU: GİDENLER DALDAKİ FAZLALIKLARDIR, KIRILDILAR, GİTTİLER

Üye katılım töreninde MHP İstanbul İl Başkanı Mehmet Bülent Karataş\'te bir konuşma yaptı. MHP\'den ayrılan muhalif kanadın kurduğu İYİ Parti hakkında konuşan Karataş, \"Türkiye 10 yılda, 15 yılda bir yönetimlere el koyulma dönemleri yaşadı. Milliyetçi Hareket\'te kendi siyaseti içinde her 10 yılda, 5 yılda bir bunları yaşar. 12 Eylül sonrası yapılanmada , 90\'lı yıllarda Büyük Birlik Partisi, Başbuğ\'un ölümüyle adını unuttuğumuz bir parti kuruluyor. Şimdi de bir parti kuruluyor. Çınar ağacının dalları kurursa, o daları budadıkça daha fazla filizlenir. Tarih bunun gerçeklerini ortaya koymuştur. Bugün bu gidenlerde belki daldaki fazlalıklardır. Kırıldılar, gittiler. Yeniden filizlenip, önümüze bakacağız. Üye olan bu arkadaşlarımızla birlikte MHP son bir buçuk ayda 22 bini aşkın yeni üye kazanmış. İstifa edenlerin sayısı, 660 toplam istifa var. Bunun içinde devlete işe girmek için de istifalar var. Parti için 400 kişi istifa etmiş. 16 milyonluk nüfusta 400 tane çoğunu tanımadığımızın istifasını konuşuyorlar da, Şişli\'de \'MHP zamanı\' diyen Yavuz Tellioğlu ve arkadaşlarının 630 üyesini kim konuşacak?\" dedi.

\"ATATÜRK KONUSUNDA SAMİMİ İSELER, TÜRKİYE CUMHURİYETİ\'NİN DEVAMI İÇİN DE SAMİMİ OLACAKLAR\"

İl Başkanı Karataş, konuşmasının devamında Cumhuriyet Halk Partisi hakkında açıklamalarda bulundu. Karataş, \"Türk Milliyetçiliği ideolojisi üzerinden kurulan Türkiye Cumhuriyeti\'nin anlayışına karşı olan bir parti mensubumuz yok. Bu üniter yapının ötesinde Misak-ı Milli çizgilerimizi kabul etmeyen bir üyemiz yok. Ama CHP\'lilere Şişli\'de sormanızı istiyorum, Atatürk\'ün Türk Milliyetçiliği üzerine kurduğu Cumhuriyette, Cumhuriyeti yıkmak, yok etmek, parçalamak isteyen Sezgin Tanrıkulu\'nun o partide ne işi olduğunu sorun. Atatürk konusunda samimi iseler, Türkiye Cumhuriyeti\'nin devamı için de samimi olacaklar\" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Milliyetçi Hareket Partisi\'ne üye olanlara parti rozeti takıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Celal Adan\'ın salona gelişi

-Salonda görüntüler

-Adan\'ın açıklamaları

-İl Başkanı Karataş\'ın konuşması

-Partiye üye olanlara rozet takılması

-Genel ve detay görüntüler

02.12.2017 - 22.40 Haber Kodu : 171202201

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5- CANAN KARATAY: BANA ŞARLATAN DİYENLERE CEVAP VERİYORUM



*İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay;

\"Üç kitabım Harvard Üniversitesi Kütüphanesi\'ne girdi. Bu kitaplar, bana şarlatan diyenlere cevaptır\"

\"Turpu veya havucu çiğ olarak beyaz peynirle beraber yiyin, yanına da zeytin koyun; düz duvara tırmanırsınız. Fıstık yerseniz de fıstık gibi olursunuz\"

Haber ve Kamera: Özgür Deniz KAYA / İSTANBUL,(DHA)

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen Kariyer Eğitim Günleri\'nin 25.\'si, Prof. Dr. Canan Karatay\'ın katılımıyla gerçekleşti. İstanbul Üniversitesi (İÜ) Fen Fakültesi Prof. Dr. Cemil Bilsel Konferans Salonu\'nda düzenlenen etkinlikte konuşan Prof. Dr. Karatay, kendisini eleştirenlere cevap verdi. Üç kitabının Harvard Üniversitesi Kütüphanesi\'ne girdiğini açıklayan Karatay, \"2011\'de ilk kitabım çıktı. Çeşitli yerlerde bana bana hâlâ \'şarlatan\' ve \'bilimsel konuşmuyor\' diyorlar. İşte size bilimsel olduğunun ispatı… Bu kütüphanede 20 milyon kitap var. Buraya üç kitabım da Türkçe olarak girdi\" ifadelerini kullandı.



\"DÜZ DUVARA TIRMANIRSINIZ\"

Gençlere beslenme önerilerinde de bulunan Prof. Karatay, \"Turpu veya havucu çiğ olarak beyaz peynirle beraber yiyin, yanına da zeytin koyun; düz duvara tırmanırsınız. Fıstık yerseniz de fıstık gibi olursunuz\" dedi. Gazlı içeceklerin zararlarına değinen Canan Karatay, \"Üç yaşındaki çocuğu şeker komasından kaybettik. Bir kutu gazlı içecekte 22 paket şeker var. Lütfen bunlardan uzak durun. Gençliğinizin kıymetini bilin. Meyve sularında da aynı şekilde şeker var. İnanmayın ki onların içinde C vitamini var. Çok büyük bir kalori var. O kalori vücuda girince, siz kendinizi güçlendirilmiş zannediyorsunuz\" diye konuştu. Zeytinyağı tüketiminin önemine değinen Karatay, şunları söyledi:



\"Zeytinyağı yetişkinlerin ana sütüdür. Riviera işlenmiştir, yenmemelidir. Virjin, yani doğal zeytinyağı ise kanser hücrelerini öldürür. Zeytin ise bol bol yenmeli. Kalorisi yok. Zeytin dalı ve yaprağı da önemli. En güçlü doğal antiboyotik... Zeytin ağacı, tüm zor şartlara direnerek 2 bin 500 yıl yaşıyor. Hâlâ da meyve veriyor. Biz 80-100 yıl yaşıyoruz. Sık sık grip olmamak ve kulak ağrısı çekmemek için zeytinyağı yiyin\"



İBB GENEL SEKRETERİ\'NDEN GENÇLERE: CUMHURBAŞKANI\'NIN SÖZÜNÜ ÇOK İYİ BİLMENİZ GEREKİYOR

Daha sonra kürsüye gelen İBB Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı ise \'Herkesin Bir Hikâyesi Olmalı\' başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. Baraçlı, \"Doğma büyüme Fatihliyim. Endüstri mühendisiyim. Liseyi de imam hatipte bitirdim. Bunlar benim farkındalığımı ortaya çıkarabilmek adına, kişiliğimi oluşturmasına katkı sağladı. Büyük hedeflere, güçlü motivasyonlarla, sağlam bir altyapı ile ulaşılır. Sürekli kendinizi geliştirmeniz gerekiyor\" dedi. \"Dünya hızla değişiyor\" diyen Baraçlı, \"Bu değişim rüzgarı içerisinde dünyanın 5\'ten büyük olduğunu ısrarla söyleyen Cumhurbaşkanı\'mızın dünyada değişimin bir manifestosunu ortaya çıkardığını da çok iyi bilmeniz gerekiyor\" ifadelerini kullandı.



BİN 500 KATILIMCIYA SERTİFİKA VERİLDİ

Kariyer Eğitim Günleri programında bugüne kadar 196 üniversiteden yaklaşık 30 bin öğrenci eğitim aldı. 25. Kariyer Eğitim Günleri programı 11 Kasım\'da Anadolu Yakası\'nda Üsküdar Bilim Merkezi\'nde, Avrupa Yakasında ise Bakırköy Cem Karaca Kültür Merkezi\'nde eş zamanlı olarak başladı. Dört hafta süren eğitimler kapsamında beden dilinden diksiyona, kariyer planlamasından öz geçmiş hazırlamaya kadar birçok alanda akademisyen ve sektör temsilcileri, gençlerle bir araya geldi. Kariyer Eğitim Günleri, bin 500 katılımcıya sertifika verilmesiyle sona erdi.



Görüntü dökümü:

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-Prof. Dr. Canan Karatay\'ın konuşması

-İBB Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı\'nın konuşması

-Genel ve detaylar

02.12.2017 - 21.42 Haber Kodu : 171202195



