DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1 

1- 15 TEMMUZ KÖPRÜSÜ\'NDEKİ ŞÜPHELİ ÇANTA POLİSİ ALARMA GEÇİRDİ; KÖPRÜ 20 DAKİKA ÇİFT YÖNLÜ KAPATILDI

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ/ İstanbul DHA

15 Temmuz Şehitler Köprüsü\'nde bulunan şüpheli çanta polisi alarma geçirdi. Köprü çift yönlü olarak kapatıldı. Uzman ekiplerin kontrol ettiği çantadan herhangi bir şüpheli duruma rastlanmadı. Çantanın alınmasıyla köprü 20 dakikanın ardından açıldı.

Alınan bilgiye göre, Avrupa Yakası\'ndan Anadolu istikametinde seyir halindeki bir sürücü, saat 22.04 sıralarında köprü üzerinde, orta şeritte, bir çanta görüp polise bildirdi. Köprü Koruma polisleri, köprüyü çift yönlü olarak trafiğe kapattı. Ardından şüpheli çantanın bulunduğu alan şerit çekilerek güvenlik altına alındı. Köprünün kapatılması nedeniyle, köprü girişlerinde, her iki yönde trafik durdu. Çağrılan bomba imha uzmanlarının kontrol ettiği çantadan herhangi bir olumsuz duruma rastlamadı. Çantanın alınmasıyla 20 dakikanın ardından köprü açıldı. Köprünün açılmasının ardından da trafik normale döndü.

Öte yanda, araçlarından inen bazı kişilerin gelişmeleri, cep telefonu kameralarına kaydettikleri görüldü.

Görüntü Dökümü:

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-Köprüden görüntüler

-Duran trafik

-Polis ekiplerinin çalışmaları

-Vatandaşların cep telefonlarıyla görüntü alması

-Bomba imha uzmanları

-Metrobüs araçlar

29.11.2017 - 22.27 Haber Kodu : 171129192

29.11.2017 - 23.04 Haber Kodu : 171129193

29.11.2017 - 23.07 Haber Kodu : 171129194

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2- PENDİK\'TE YOL ÇALIŞMASI SIRASINDA FECİ KAZA: 7 YAŞINDAKİ ÖĞRENCİ ÖLDÜ

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ / İstanbul DHA

Pendik\'te okul çıkışı annesi ve ablası ile birlikte yapım çalışması olan yolda yürüyen 7 yaşındaki çocuk inşaat demirlerinin altında kalarak hayatını kaybetti.

Olay, saat 19.00 sırlarında Kavakpınar Mahallesi Papağan Sokak üzerinden meydana geldi. İddiaya göre, okul çıkışı annesi ve aynı okulda öğrenci olan 9 yaşındaki ablasıyla çalışma yapılan yolda yürüyen 7 yaşındaki Talha Aksoy, TIR\'ın boşalttığı inşaat demirlerinin altında kaldı. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Orada çalışma yapan kepçe ile inşaat demirleri küçük çocuğun üzerinden kaldırıldı. Sağlık ekipleri, Talha Aksoy\'un hayatını kaybettiğini belirledi. Polis olay yeri inceleme ekipleri ceset ve çevresinde inceleme yaparken Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntüler

-Ceset

-Polis ekipleri

-İnşaat demirleri

-İş makinesi

-Görgü tanıklarıyla röp.

Detaylar

29.11.2017 - 22.22 Haber Kodu : 171129191

29.11.2017 - 21.13 Haber Kodu : 171129182

29.11.2017 - 20.47 Haber Kodu : 171129178



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3- ATAŞEHİR\'DE POLİS SOYGUNCULARLA ÇATIŞTI: 1 SOYGUNCU ÖLDÜ, 1\'İ POLİS 2 YARALI

- Soygun anı güvenlik kamerasına yansıdı

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ - Çağatay KENARLI / İstanbul DHA

Ataşehir\'de bir marketi soymaya çalışan şüpheliler kendilerini takip eden polisle çatıştı. Çatışmada 1 şüpheli ölü ele geçirildi, 1 yaralı 5 şüpheli ise yakalandı. Hafif yaralanan 1 polis memuru ise hastaneye kaldırıldı. Soygun anı marketin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, saat 20.30 sıralarında, Ataşehir, Esatpaşa Mahallesi Hacıbekir Caddesi\'nde meydana geldi. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ve Ataşehir Asayiş Büro Amirliği ekipleri, daha önce de market soygununa karıştığı belirlenen Ferhat Erdoğan, Samet Y. ile Ömer B.\'yi teknik ve fiziki takibe aldı. Takip sırasında şüpheli 3 kişi, soygun için girdikleri markette, polisi fark edince dışarı çıktı. Şüpheliler, teslim ol uyarısında bulunan polise ateşle karşılık verdi. Şüphelilerden Ferhat Erdoğan ölürken bir polis memuru yaralandı. Şüphelilerden, Samet Y. ile Ömer B gözaltına alındı. Silah sesleri nedeniyle çevredekiler panik ve korkuyla kaçıştılar.



YAKINLARDA BULUNAN DEPOYA SAKLANDILAR

Polis, soyguncularla irtibatları olduklarını belirlediği kişilere, Örnek Mahallesi, Güldeste Sokakta bulunan bir depoya baskın yaptı. Teslim olmayan şüpheliler ile polis arasında burada da çatışma çıktı. Çatışmada Mahir K. yaralandı. Turan K. ile Enes K.\'da gözaltına alındı.

Yaralı polis memuru ile Mahir K. çevredeki hastanelere kaldırıldı.

4 şüpheli sorgulanmak üzere Emniyete götürüldü. Yaralı polis memuru ile Mahir K.\'nın tedavileri sürüyor.

SOYGUN ANI GÜVENLİK KAMERASI TARAFINDAN KAYDEDİLDİ

Öte yandan, soygun anı ise marketin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde marketin içine giren iki kişi, silah zoru ile kasiyeri kasaya doğru götürüyor. Kasanın açılmasından sonra ellerinde eldiven bulunan soygunculardan biri bozuk paralar da dâhil olmak üzere, kasada bulanan paraları alıyor.

Görüntü Dökümü

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(AKTÜEL GÖRÜNTÜ)

-Polis ekiplerinin çalışmaları

-Olay yerinden detaylar

-Yaralı polisin hastaneye girişi

-Şüphelilerin fotoğrafları

(GÜVENLİK KAMERASI)

-Markete giren silahlı soyguncular

-Kasiyerin kasayı açması

-Kasadaki paraları torbaya dolduran hırsız



29.11.2017 - 23.27 Haber Kodu : 171129202

29.11.2017 - 23.37 Haber Kodu : 171129204

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4- POLİSİN \'DUR\' İHTARINA UYMADILAR, KAZA YAPINCA YAYA OLARAK KAÇTILAR

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU /İSTANBUL DHA

Bahçelievler\'de gece saatlerinde polisin \'dur\' ihtarına uymayarak kaçan bir otomobil içindeki şüpheliler, izlerini kaybettirdikten kısa bir süre sonra bir taksiye çarparak durdu. Kaza sonrası otomobilde bulunan 3 kişi yaya olarak kaçarken, taksi sürücüsü de yaralandı.

Kaza, Bahçelievler\'de gece saat 00.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı devriye polis ekipleri, içinde 3 kişinin bulunduğu 34 ZZ 339 plakalı otomobilden şüphelenerek dur ihtarından bulundu. Dur ihtarını dikkate almayan araç sürücüsü ve beraberindekiler polis ekiplerinden kaçmaya başladı. Polis ekiplerinden kaçan şüpheliler, bir süre sonra izlerini ara sokaklarda kaybettirdi. Polis ekipleri şüphelileri yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. Bir süre sonra polisten kaçan araç sürücüsü Meltem Caddesi üzerine geldiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek önce 34 THZ 81 plakalı taksiye sonra da park halindeki bir otomobile çarparak durdu. Kaza sonrası ismi öğrenilemeyen taksi sürücüsü hafif yaralanırken, araçta bulunan 3 şüpheli de otomobilden inerek yaya olarak kaçtı. Çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri taksi sürücüsüne ilk müdahaleyi yaparak Bahçelievler Devlet Hastanesi\'ne kaldırdı. Tedavi altına alınan taksi sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

ARAÇTA ELDİVEN, KESKİ, TORNAVİDA VE LEVYE BULUNDU

Kaza sonrası polis ekiplerinin araçta yaptığı incelemeler sonucunda, otomobilden eldiven, keski, tornavida ve levye bulundu. Bu sırada polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için bölgedeki ekiplere de anons ederek çalışma başlattı. Polis ekipleri şüphelilerin terk ederek bıraktığı araçta olay yeri çalışması yaptı. Ayrıca aracın üzerinde takılı olan plakanın rakamlarıyla oynanmış olması dikkat çekti. Polisin çalışmasının ardından kazaya karışan otomobiller çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

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- Devriye gezen polis ekibinden görüntü

- Polisin olay yerine gelişi

- Şüphelilerin kaza yaptığı lüks araç

- Şüphelilerin çarptığı taksi ve otomobil

- Vatandaş ile röp

- Polisin çalışması

- Araçların kaldırılması

- Genel ve detaylar

30.11.2017 - 06.36 Haber Kodu : 171130004

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5- TEM OTOYOLU\'NDA ZİNCİRLEME KAZA: 2 YARALI

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA

TEM Otoyolunda 4 aracın karıştığı zincirleme kazada iki kişi hafif şekilde yaralandı. Kaza nedeniyle otoyolda trafik bir süre kontrollü sağlandı.

Kaza, TEM Otoyolu, Edirne istikameti Seyrantepe Mevkii\'nde saat 00.30 sıralarında meydana geldi. Kazada aşırı hızlı olduğu iddia edilen otomobil, Seyrantepe\'de bulunan Türk Telekom Spor Kompleksi kavşağında, önünde bulunan araca arkadan çarptı. Arkadan gelen iki araç daha duramayarak kaza yapan araçlara çarptı. Toplam 4 aracın karıştığı kazada 2 kişi hafif yaralandı.

ARABAYI BIRAKIP KAYIPLARA KARIŞTI

Kazanın ardından olay yerine gelen trafik polisleri, kazayla ilgili bilgi toplarken bir aracın sürücüsüne ulaşamadı. İddiaya göre kazanın ardından otomobil sürücüsü hızla olay yerinden uzaklaştı.

İLK MÜDAHALE OLAY YERİNDE

Kazada yaralanan iki kişiye ilk müdahaleleri 112 sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapıldı. Kaza sırasında bulunduğu otomobilin arka koltuğunda oturan küçük çocuk da kafa travması geçirmiş olabileceği şüphesiyle sağlık ekipleri tarafından kontrol edildi ancak bir bulguya rastlanılmadı. Yaralanan diğer iki kişi ise ambulanlarla Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı.

POLİS KAÇAN SÜRÜCÜNÜN PEŞİNDE

Kazanın ardından trafik bir süre kontrollü olarak sağlanırken, kazaya karışan araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Kazaya ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor.

Görüntü Dökümü

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-Kaza yapan araçlardan detaylar

-Sağlık ve polis ekipleri

-Yaralı ambulansa konulması

-Ufak çocuğa sağlık ekiplerin müdahalesi

-Oluşan trafik

-Kaza başında bekleyen vatandaşlar

-Genel ve detaylar

30.11.2017 - 05.31 Haber Kodu : 171130003

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6- FATİH\'TE AHŞAP BİNA ALEV ALEV YANDI

Haber-Kamera: İbrahim AKTÜRK - Murat SOLAK - Özgür EREN - Mehmet İlkay ÖZER - Soner HASIRCIOĞLU/İstanbul,(DHA)

Fatih\'te, 4 katlı ahşap binanın birinci katında çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu. Kısa sürede büyüyen yangın, yan tarafta bulunan binaya da sıçradı. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın güçlükle söndürüldü.

Yangın, saat 20.30 sıralarında, Hoca Gıyasettin Mahallesi Küçük Pazar Mektebi Sokak üzerindeki 4 katlı bir binanın birinci katında meydana geldi. Henüz bilinmeyen sebeple çıkan yangın, kısa sürede büyüdü ve üst katlara sıçradı. Bunun üzerine çevredekiler durumu, hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Bu arada, bina hemen boşaltıldı. Alevler kısa süre içinde yanda bulunan binaya da sıçradı. İtfaiye ekipleri, olay yerine gelerek yangına müdahale etti. Güçlükle kontrol altına alınan yangında ölen ya da yaralanan olmadı. Yangında bazı vatandaşlar dumandan etkilendi. Yangın nedeniyle ahşap bina kullanılamaz hale gelirken, alevlerin sıçradığı yandaki binada da hasar meydana geldi. Görgü tanıkları, \"Dükkandaydık, bir anda patlama sesleri duyduk. Bir anda her tarafı alev sardı. Yan tarafa sıçradı, herkes bir anda can havline düştü. Burada Suriyeliler falan kalıyor herhalde. Bir kadın, mevlit kandili olduğundan dolayı evde okuyormuş. Atlarken yaralanmış, onu ambulansla hastaneye götürdüler\" dediler.

Polis, yangınla ilgili inceleme başlattı.



Görüntü dökümü:

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-Yangından alevli görüntüler

-İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi

-Çevredeki kalabalıktan görüntüler

-Panik yaşayanlar

-Yaralı kadının ambulansa konularak götürülmesi

-Polis ekiplerinden detaylar

-Görgü tanıklarıyla röportajlar

-Yanan binadan detay görüntüler

-Genel ve detaylar

29.11.2017 - 21.05 Haber Kodu : 171129180

29.11.2017 - 21.06 Haber Kodu : 171129181

29.11.2017 - 21.54 Haber Kodu : 171129188



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7 - FETÖ\'NÜN SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI\'NI İŞGAL GİRİŞİMİ DAVASINDA KARAR

-8 SANIĞA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET, 20 SANIĞA MÜEBBET…



Haber: Özden ATİK / İstanbul, DHA

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'nın (FETÖ/PDY) 15 Temmuz Darbe Girişimi sırasında Sabiha Gökçen Havalimanı\'nı ele geçirmeye çalıştıkları iddiasıyla 28 tutuklu askerin yargılandığı dava, karara bağlandı. Mahkeme heyeti oy birliğiyle verdiği kararında, 8 rütbeli asker sanığa \"Anayasayı ihlal\" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. 20 sanığa ise aynı suçtan ayrı ayrı müebbet hapis cezası verildi.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi\'nce Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumu\'nun karşısındaki binada görülen duruşmaya, tutuklu 28 sanık ve taraf avukatları katıldı. Gün boyunca süren duruşmada, sanık avukatlarının savcının mütalaasına yönelik savunmaları alındı.

BERAATLERİNİ TALEP ETTİLER

Daha sonra son sözleri sorulan sanıklardan bir kısmı, \"FETÖ üyesi olmadığını\", bir kısmı da, \"Kandırıldığını\" söyleyerek beraatını talep etti.



MAHKEME BAŞKANI TEŞEKKÜR ETTİ

Son sözlerin de tamamlanmasının ardından mahkeme heyeti, kararını açıklamak üzere ara verdi. Heyet, üç saatlik değerlendirmesinden sonra kararını bildirdi. Mahkeme Başkanı, sanık avukatlarına davaya katkıda bulunduklarını ve farklı bakış açısı sunduklarını ifade ederek teşekkür etti.



KARAR OY BİRLİĞİYLE ALINDI

Oy birliğiyle alınan kararda, sanıklar eski yüzbaşı Emre Eryüz ile üsteğmenler Cemil Esen, Mehmet Ali Akyan ve Uğur Can Bekhan ile eski astsubaylar Recep Özcan, Sinan Torunoğlu, Erkan Taşdemir, Sadullah Gökçe hakkında \"Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası\'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs\" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Sanıkların fiilden sonraki davranış biçimleri, yargılama sürecinde pişmanlıklarının gözlenmemesi nedeniyle haklarında indirim yapılmasına yer olmadığına hükmedildi.



20 SANIĞA MÜEBBET HAPİS CEZASI VERİLDİ

Heyet, uzman erbaşların bulunduğu diğer 20 sanığa ise \"Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası\'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs\" suçundan önce ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Ancak sanıkların yargılama sırasında gözlemlenen tutum ve davranışları, verilen cezanın gelecekleri üzerindeki olası etkisini dikkate alarak cezayı ayrı ayrı müebbet hapis cezasına indirdi. Tüm sanıkların tutukluluklarının devamına karar verildi.



MAL VARLIKLARI ÜZERİNDEKİ EL KOYMA KARARININ KALDIRILMASINA

Heyet, tüm sanıklar hakkında \"TC hükümetini ve TBMM\'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs\" ve \"Silahlı terör örgütüne üye olmak\" suçundan da dava açılmışsa da \"Anayasayı ihlal\" suçundan mahkumiyet verildiği için diğer suçların bu suç içinde eridiğini belirtti. Sanıkların iddianameye konu olay nedeniyle herhangi bir mal varlığı değeri elde ettikleri yönünde delil bulunmadığından mal varlıkları üzerindeki el koyma kararlarının kaldırılmasına hükmedildi.



DAVANIN GEÇMİŞİ

İddianamede, 28\'i rütbeli subay ve astsubay ile 34 erin, \"Anayasa\'yı, TBMM\'yi ve hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs suçundan 3\'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi talep ediliyordu. Bazılarının \"Silahlı terör örgütüne üye olmak\" ve \"Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek\" suçlarından 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep ediliyordu. Mahkeme heyeti, davanın 10. duruşmasında tutuksuz yargılanan 34 erin dosyasının ayrılmasına hükmetmişti.

Görüntü Dökümü:

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-Davayla ilgili arşiv görüntüler

29.11.2017 - 18.15 Haber Kodu : 171129167

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8- UNICEF\'İN İYİ NİYET ELÇİSİ \"AYI PADDİNGTON\" İÇİN SURİYELİ ÇOCUKLARA ÖZEL GÖSTERİM



Haber-Kamera: Murat DELİKLİTAŞ-Mehmet İlkay ÖZER / İstanbul DHA

İstanbul\'da yaşayan Suriyeli çocuklara, UNICEF\'in iyi niyet elçisi \"Ayı Paddington\"un maceralarını anlatan serinin ikinci filminin özel gösterimi yapıldı. Filmi izlemeye aileleri ile birlikte gelen savaş mağduru 150 Suriyeli çocuk keyifli anlar geçirdi.

UNICEF\'in organizasyonunda, 150 Suriyeli çocuğa, bu hafta gösterime giren, UNICEF\'in iyi niyet elçisi, animasyon kahramanı \"Ayı Paddington\"ın ikinci filmi için bir alışveriş merkezinde özel gösterim yapıldı. Gösterim öncesi çocuklar \"Ayı Paddington\"un maskotu ile hatıra fotoğrafı çekildi. Çocuklar, maskotla tokalaşmak ve burnuna dokunmak için birbirleriyle yarıştı.

Suriyeli çocuklar, herkesin içindeki iyiyi göstermeye davet çıkaran; doğa ile iç içe birlik beraberlik, mutluluk ve iyilik mesajlarını içeren animasyonu keyifle izledi.

Gösterimi organize eden kuruluşlardan UNICEF\'in Türkiye Milli Komitesi İletişim Direktörü Gülcem Bayer Deniz, proje hakkında açıklamalarda bulundu. Filmin iyilik ve hoşgörü hakkında olduğunu belirten Deniz, \"Film geçtiğimiz yıl içinde UNICEF\'in iyi niyet elçilerinden biri oldu. Dünyaya iyilik ve hoşgörü ile mesajları yaymak için UNICEF\'e destek oluyor diyebiliriz. Dünyanın birçok yerinde savaş var. Savaş ve çatışmalar yüzünden yerlerinden edilmiş 28 milyondan fazla çocuk var. Ülkemizde de 1.5 milyon savaş mağduru çocuk yaşıyor. UNICEF bütün dünyada bu çocukların, çocukluklarını yaşaması için çalışıyor. Öncelikle bu çocuklar temel haklarından mahrum. Korunmaları, temel ihtiyaçlarına erişmeleri gerekiyor. Eğitim, bunun çok önemli bir parçası. Eğitim ve oyunla çocuklar normalleşiyor, çocukluklarını yaşayabiliyorlar. UNICEF, çocukların hem temel ihtiyaçlarına erişebilmeleri, hem de çocukluklarını yaşayabilmeleri için çok çeşitli alanlarda çocukları destekliyor. Ülkemizde 1.5 milyon mülteci çocuk yaşıyor. Ama hala 350 bin çocuk ne yazık ki, okula gidemiyor ülkemizde. Bu çocukların, eğitime ulaşması lazım. Biz UNICEF olarak, ortaklarımızla birlikte çalışıyoruz. Ve eğer insanlar \'UMUT\' yazıp, 3005\'e SMS gönderirlerse UNICEF\'in çalışmalarına 10 Lira destek verebilirler\" diye konuştu.

Geçtiğimiz hafta da Osmaniye\'deki geçici barınma merkezinde kalan 200 Suriyeli Türkmen çocuğa ilk defa sinema deneyimi yaşatılmıştı.

Görüntü Dökümü:

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-Gülcem Bayer Deniz ile röportaj

-Çocukların salona gelmesi

-Çocuklar ve ailelerinden detaylar

-Çocukların maskot ayı ile fotoğraf çekilmeleri

-Çocuklar ile röportaj

-Film gösterimi

-Filmin fragmanı

-Genel ve detay görüntüler

29.11.2017 - 20.36 Haber Kodu : 171129176