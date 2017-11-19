DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1

1 - (ÖZEL)- YOL AYRIMINDA AKRABALARINI BEKLERKEN OTOMOBİL ÇARPTI: 1 ÖLÜ, 3 YARALI

Haber-Kamera: Hakan KAYA-Ali Kerem BENGİ/İSTANBUL,(DHA)

TEM Otoyolu Kavacık Mevkii\'nde kontrolden çıkan otomobil yol ayrımında bekleyen kadına çarptı. Kazada otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybederken, otomobildeki 3 kişi de yaralandı. Kaza TEM otoyolu Kavacık Mevkii Beykoz yol ayrımında saat 23.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre TEM otoyolu, Beykoz ayrımında araçtan inen Sevgi Ay, yol ayrımında akrabalarını arayarak araçla kendisini almasını istedi.

AKRABALARINI BEKLERKEN OTOMOBİL ÇARPTI

Yol ayrımında akrabalarının gelmesini beklemeye başlayan Sevgi Ay\'a, bu sırada Şahin Bilir yönetimindeki 34 VA 3492 otomobil çarptı. Ay\'a çarpan araç, ardından bariyerlere girdi. İhbar üzerine kaza yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yerde hareketsiz şekilde yatan Sevgi Ay\'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada otomobilde bulunan sürücü Şahin Bilir, Uğur Özden, ve Ogün Çıracı da yaralandı. Yaralılar ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

ÖLEN KİŞİNİN AKRABALARI SİNİR KRİZLERİ GEÇİRDİ

Bu sırada Sevgi Ay\'ı almaya gelen akrabaları da kaza yerine geldi. Yerde yatan kişinin Sevgi Ay olduğunu öğrenin akrabaları kaza yerinde sinir krizleri geçirdi. Kazada hayatını kaybeden Ay, cenaze aracına konularak, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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-Kaza yerinden görüntü

-Yerdeki ceset

-Olay yeri inceleme

-Yaralı kişin ambulans içerisinden görüntü

-Aile yakınların sinir krizi geçirmesi

-Genel ve detaylar

19.11.2017 - 07.12 Haber Kodu : 171119007

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2 - (ÖZEL) FATİH\'TE KAZA YAPAN ARAÇ ALEV ALEV YANDI

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU/İSTANBUL DHA

Fatih\'te sabaha karşı sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, park halindeki kamyonete çarparak durdu. Kaza sonrası otomobilin motor kısmında yangın çıkarken araçtan çıkan iki kişi olay yerinden kaçtı. Kaza Fatih, Dervişali Mahallesinde sabaha karşı 05:30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, isimleri öğrenilemeyen 2 kişinin bulunduğu 34 HSH 99 plakalı araç Draman Caddesi üzerinde seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkıp park halindeki bir kamyonete çarparak durdu. Kaza sonrası aracın motor kısmı yanmaya başladı. Araçta bulunduğu öğrenilen 2 kişi otomobilden inerek hızla olay yerinden uzaklaştı. Kazanın gürültüsüne uyanan mahalle sakinleri, yanan aracı görünce durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan araca müdahale etti. İtfaiye ekipleri, kaza sonrası araçta çıkan yangını büyümeden söndürülerek soğutma çalışması yaptı. Kaza da ölen yada yaralanan olmazken, otomobilde maddi hasar meydana geldi. Olay anı bir vatandaşın çektiği cep telefonu görüntülerine yansıdı. Görüntülerde kamyonete çarpan aracın alev aldığı, bu sırada da vatandaşların \'kaçtılar\' diye bağırdığı görülüyor. İtfaiye ekiplerinin de yanan araca müdahale ederek söndürmesi görünüyor. Polis ekipleri de kaçan iki kişi ile ilgili çevreden bilgi topladığı görüldü. Kazaya karışan araç olay yerinden çekici yardımıyla kaldırıldı.

Polis ekiplerinin kaza sonrası soruşturma başlattığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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(CEP TELEFONU GÖRÜNTÜSÜ)

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- Vatandaşın cep telefonu görüntüsü

- Alev alev yanan aracın görüntüsü

- Vatandaşların bağırması

- İtfaiye ekiplerinin yangını söndürmesi

- Genel ve detaylar

(AKTÜEL)

- Kazaya karışan araç

- İtfiaye ekiplerinin çalışması

- Vatandaş ile röp

- Polis ekiplerinin çalışması

- Genel ve detaylar

19.11.2017 - 07.49 Haber Kodu : 171119008

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3 - BEYOĞLU\'NDA SİLAHLI KAVGA: 2 YARALI

Haber-Kamera: Hakan KAYA-Ali Kerem BENGİ/İSTANBUL,(DHA)

Beyoğlu\'nda gece kulübüne girmek isteyen bir grup ile kapıdaki güvenlik görevlileri arasında çıkan silahlı kavgada biri kadın 2 kişi yaralandı. Olay anı bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Olay Beyoğlu, Hüseyinağa Mahallesi, Balo sokakta saat 03.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokaktaki bir gece kulübüne girmeye çalışan bir grup ile kapıdaki güvenlik görevlileri arasında tartışma yaşandı.

1\'İ KADIN 2 KİŞİ YARALANDI

Tartışma bir anda büyüyerek kavgaya dönüştü. Silahların kullanıldığı kavgada o sırada yoldan geçen bir kadın kolundan, Mehmet Emin Babacan ise bacağından yaralandı. Olayı gerçekleştiren kişi ise koşarak uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Öte yandan olay anı bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde gece kulübünün önünde bir grup ile güvenlik görevlileri arasında kavga yaşandığı görülüyor. Kavganın ardından ise bir kişinin etrafa ateş açtığı kameralara yansıyor.

OLAYI GERÇEKLEŞTİREN KİŞİ ARANIYOR

Güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri olayı gerçekleştiren kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü dökümü: (GÜVENLİK KAMERASI)

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- Gece kulübü önünde yaşanan kavga

-Bir kişinin etrafa ateş açması

19.11.2017 - 07.56 Haber Kodu : 171119009

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4 - (ÖZEL) 30 SANİYEDE 13 BİN LİRALIK TELEFONU BÖYLE ÇALDILAR

Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER / İSTANBUL DHA

Üsküdar\'da cep telefonu satan bir dükkana giren yüzleri maskeli üç hırsız 30 saniye içinde maddi değeri 13 bin lira olan cep telefonlarını çaldı. Telefon hırsızlığı dükkanın güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, 15 Kasım tarihinde Ferah Mahallesi\'nde cep telefonu satan bir dükkanda meydana geldi. Gece 03.07\'de dükkanın kepenklerini açan yüzleri maskeli üç kişi camı kırarak dükkana girdi. Hırsızlardan biri kasaya yöneldi. Kasada bulunan bozuk paraları almaya değer bulmayan hırsız diğerlerine yardıma gitti. 30 saniye gibi çok kısa bir sürede sergide bulunan telefonları alan hırsızlar dükkandan ayrılmadan önce masada bulunan bilgisayarı da çaldı. Bu anlar dükkanın güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

\"HIRSIZLARIN EN KISA SÜREDE YAKALANMASINI İSTİYORUZ\"

Dükkan sahibi Ümit Sarıoğlu olayı şöyle anlattı: \"3 tane hırsız kepengi ve camı kırarak içeriye giriyor. Telefonlarımızı ve bilgisayarımızı alıyor. 13 bin lira civarında maddi kaybımız var. Olaydan gece 04.00 gibi komşularımız tarafından haberdar edildik. Polise haber verdik. Emniyet güçlerinden hırsızların en kısa sürede yakalanmasını istiyoruz\" Polis hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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(GÜVENLİK KAMERASI)

- 4 farklı açıdan soygun anı

-Kasayı açan hırsız

-Hırsızların camı kırması

-Tezgahta bulunan telefonları torbaya koymaları

-Bilgisayarı almaları

-Dükkandan çıkmaları

(AKTÜEL GÖRÜNTÜ)

-Dükkan sahibi ile röportaj

-Dükkandan detay görüntüler



18.11.2017 - 21.44 Haber Kodu : 171118198

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5 - ŞEMSUDİN KUÇEVİÇ\'İ ANMA PROGRAMI DÜZENLENDİ

Haber: İstanbul DHA

Bayrampaşa Belediyesi ile Bosna Sancak Kültür ve Yardımlaşma Derneği tarafından Sırbistan\'ın Sancak bölgesindeki Tutin kentinin belediye başkanlığını yapmış ve 11 Ekim\'de trafik kazasında hayatını kaybeden Şemsudin Kuçeviç\'i anma programı düzenlendi. Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi\'nde düzenlenen programa, Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Kuçevic\'in eşi Bedrija Kuçevic, kızları ve Sancak\'tan yakınlarının yanı sıra vatandaşlar katıldı. Anmada Gülistan İlahi Grubu da mini bir konser verdi.

Anma töreninde konuşan Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu,\"Sancaklı kardeşlerimiz, Avrupa\'nın ortasında ve güneydoğusunda kendi dinleri ve kültürleriyle, barışın ve istikrarın sembolü olarak görülmelidir. Cumhurbaşkanımızın son seyahatlerinde Sırbistan Cumhuriyetiyle imzalanan anlaşmaların önemli bir kısmı Sancak\'taki kardeşlerimizin ekonomik refahlarını sağlamaya yöneliktir\" dedi. \"Sancak\'ın Peşter Yaylası\'ndan 5 bin ton et ithal etmek üzere imzalanan anlaşma, hiç şüphesiz Sancak\'ın ekonomisine ciddi bir katkı sağlayacaktır\" diyen Çavuşoğlu sözlerine şöyle devam etti: \"Ülkemiz ve hükümetlerimiz Avrupa\'daki Müslüman azınlıkların bulunduğu ülkelerde, asimilasyona uğramamaları konusunda ciddi hassasiyet göstermektedir. Ancak bunun tersine, bulundukları ülkeler ile tam bir entegrasyon içinde bulunarak, o ülkelerin refah ve istikrarına katkı veren bir kültürel zenginlik olmaları konusunda her türlü desteği vermektedir. Sancaklı kardeşlerimiz de çalışkanlıklarıyla, zengin kültürleri ve dini hassasiyetleriyle Sırbistan\'da ve hatta Karadağ\'da ülkelerinin refah ve barışının anahtarı haline gelmişlerdir. İnşallah ülkemizin ve hükümetimizin de destekleriyle Sancaklı kardeşlerimiz Avrupa\'nın ortasında Müslüman kimlikleriyle örnek bir toplum olarak tarihi misyonlarını yerine getirmeye devam edeceklerdir.\"Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner,Boşnak Milli Konseyi Başkanı Süleyman Ugljanin ve Bosna Sancak Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Muhammed Sancaktar da anmada birer konuşma yaptı.

Görüntü dökümü:

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-Anmadan görüntü

-Hakan Çavuşoğlu\'nun konuşması

-Konuşmalardan detay

-Genel ve detaylar

19.11.2017 - 01.53 Haber Kodu : 171119004

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6 - BAĞCILAR\'DA BOŞ BİNANIN ÇATISI YANDI

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA

Bağcılar\'da akşam saatlerinde kentsel dönüşüm için boşaltılan bir binanın çatı katında yangın çıktı. Olay Bağcılar, Demirkapı Mahallesinde akşam saat 18:30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 1648. sokak üzerinde kentsel dönüşümden dolayı yıkılacak olan 4 katlı boş bir binanın çatı katından henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Mahalle sakinleri binanın çatısından çıkan alevleri görünce durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Bu sırada polis ekipleri çevrede önlem alırken, sağlık görevlileri de herhangi bir olumsuzluğa karşı hazır beklediği görüldü. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 30 dakikalık çalışması sonucu yangın söndürüldü. Yangın bir vatandaşın cep telefonu görüntülerine de yansıdı. Görüntülerde binanın çatısında alevler olduğu görüldü. İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, polis ekiplerinin de olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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- Yangının çıktığı boş bina

- İtfaiye ekiplerinin çalışması

- Vatandaş ile röp

- Sağlık ekiplerinin beklemesi

- Genel ve detaylar

18.11.2017 - 20.19 Haber Kodu : 171118190



