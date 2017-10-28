DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1

(ÖZEL)

1- ARNAVUTKÖY VE ESENYURT\'TA ŞÜPHE UYANDIRAN PATLAMALAR

* Arnavutköy ve Esenyurt\'taki iki ayrı evde yarım saat arayla meydana gelen patlamalar, terör polisini harekete geçirdi.

* Ekipler, tüp ve benzin bidonları bulunan dairelerde saatlerce inceleme çalışması yaptı.

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU - Çağatay KENARLI - Ali Kerem BENGİ - Hakan KAYA / İstanbul DHA

Arnavutköy ve Esenyurt\'ta iki dairede yarım saat arayla patlama meydana geldi. Patlamalarda birlikte çıkan yangını söndüren itfaiye ekipleri her iki evde benzin bidonları ve tüpe rastladı. Terörle Mücadele, Olay Yeri İnceleme ile Bomba İnceleme ve İmha Şube Müdürlüğü ekipleri dairelerde saatlerce inceleme yapıp delil topladı.

Arnavutköy\'de saat 19.30 sıralarında 4 katlı bir binanın en üst katında patlama oldu. Paniğe neden olan patlamayla birlikte dairede yangın çıktı. Çevre sakinleri durumu polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Alevleri kontrol altına alıp söndüren itfaiye, evde benzin bidonu ve tüpe rastladı.

ESENYURT\'TA PATLAMA YAŞANDI

Arnavuktöy\'deki olaydan yaklaşık yarım saat sonra Esenyurt\'ta da 4 katlı bir binanın giriş katında da patlama yaşandı. Burada da patlamayla birlikte yangın çıktı. Alevlere müdahele eden itfaiye ekipleri evde tüp ile benzin bidonları buldu.

TERÖR VE BOMBA EKİBİNDEN İNCELEME

Ölen ya da yaralananın olmadığı benzer patlamaların ardından adreslere Terörle Mücadele, Olay Yeri İnceleme ile Bomba İnceleme ve İmha Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Her iki bina da tahliye edildi.

İNCELEME ÇALIŞMASI SAATLERCE SÜRDÜ

Polis, Esenyurt\'taki patlamanın yaşandığı dairenin bulunduğu sokağı inceleme boyunca yaya ve araç trafiğine kapattı. Uzman ekiplerin buradaki inceleme çalışmaları saat 03.30\'a kadar sürdü. İki daireden toplanan deliller incelenmek üzere emniyete götürüldü.

Görüntü Dökümü:

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ARNAVUTKÖY

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-Amatör kamera tarafından kaydedilen amatör kamera kaydı

-Patlamanın yaşadığı daire

-Apartmandan detaylar

-Apartmanın önünde bekleyen polis ekibi

-Patlama sonrası dışarıya savrulan cam kırıkları

-Patlama sonrası dışarıya savrulan giysiler

ESENYURT

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-Olayın meydana geldiği yer

-İtfaiye ekiplerinin çalışması

-Polis ekiplerinin çalışması

-Bomba uzmanı polislerin çalışması

-Polis ekiplerinin olay yeri çalışması

-Vatandaş ile röp

-Olay yerinden çıkarılan deliller ve bidonlar

-Genel ve detaylar

28.10.2017 - 05.52 - Haber Kodu : 171028011

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2- TEM\'DE TERS ŞERİTTE İLERLEYEN \'TIR\' DEHŞETİ; O ANLAR KAMERADA

* Polis kovalamaca sırasında art arda havaya ateş açtı.

* Kaçan TIR kıvılcımlar saçarak hızla ilerleyişini sürdürdü.

* TIR, FSM Körüsü çıkışı Etiler yol ayrımında durdurulabildi.

Haber: Hakan KAYA - Kamera: Ali Kerem BENGİ / İstanbul DHA

TEM Otoyolu\'nda tekerliği patlak şekilde uzun süre ters istikamette ilerleyen ve diğer sürücülerin hayatını hiçe sayan TIR ile polis arasında kovalamaca yaşandı. Polisler, aracı havaya ateş açarak durdurmaya çalıştı. TIR şoförü tekerleği patlak bir şekilde hızla seyrini sürdürdü. Bu anlarda aracın ön tekerleğinden etrafa kıvılcımlar saçıldığı görüldü. O anlar da cep telefonuyla kayıtta olan bir amatör kamera tarafından saniye saniye görüntülendi.

Olay, saat 04.00 sıralarında TEM otoyolu Ankara istikametinde meydana geldi. Ümraniye TEM Otoyolu\'ndan ters yönde ön tekerliği patlak şekilde ilerleyen 31 KNZ 90 plakalı TIR, polis ekiplerini harekete geçirdi.

TEKERLEĞİNDEN KIVILCIMLAR SAÇARAK İLERLEDİ

Polisin \'Dur\' ikazına rağmen tekerleğinden kıvılcımlar saçarak ilerlemeye devam eden TIR şoförü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü\'ne doğru yoluna devam etti.

POLİS HAVAYA ATEŞ AÇARAK DURDURMAYA ÇALIŞTI

Köprü üzerinde araçların arasından hızla geçen TIR\'ı polis ekipleri art arda havaya ateş açarak durdurmaya çalıştı. Uzun süre polis ekipleri tarafından kovalanan TIR şoförü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Ankara İstikameti Etiler yol ayrımında durdurulabildi.

O anlar ise yolda seyir halindeki bir amatör kamera tarafından görüntülendi.

UYUŞTURUCU MADDE BULUNDU

Şoför gözaltına alınarak Etiler Şehit Naci Soydan Polis Merkezi Amirliği\'ne götürüldü. Araçta yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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AMATÖR KAMERA

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-TIR\'ın ters şeritten ilerlemesi

-TIR\'ın tekerinden saçılan kıvılcım

-Havaya açılan ateş sesi

AKTÜEL GÖRÜNTÜ

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-Durdurulan TIR

-Polis ekiplerinden detay

-TIR\'da yapılan arama

-Ele geçen uyuşturucu madde

-Çekiciye yüklenen TIR

28.10.2017 - 05.37 - Haber Kodu : 171028009

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3 - ŞİŞLİ\'DE TÜP PATLAMASI: 2 YARALI

Haber: Murat DELİKLİTAŞ - Kamera: Ali Kerem BENGİ / İstanbul DHA

Şişli\'de, 4 katlı bir binanın bodrum katında piknik tüpü patladı. Patlamada, yaralanan iki kişi kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı.

Olay, Feriköy Yayla Mahallesi Gediz Sokak 18 numarada dün saat 21.00 sıralarında meydana geldi. 4 katlı binanın bodrum katındaki bir dairede, piknik tüpü gaz sıkışması nedeniyle büyük bir gürültüyle patladı. Çevre sokaklardan da duyulan patlamanın ardından, evde bulunan Cem Karacan\'ın yüzünde, Hasan Mızrak\'ın ise göğüs kısmında yanıklar meydana geldi. Karacan ile Mızrak, olay yerine gelen ambulanslarla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Patlama sonrası bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Polis çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ve itfaiye ekipleri patlamanın meydana geldiği dairede incelemelerde bulundu.

Görüntü Dökümü:

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-Ambulanstan görüntü

-Polisin zırhlı araçları

-Apartmanın önünde toplanan vatandaşlar

-Olayın meydana geldiği bodrum kat

-Polis ve itfaiye ekipleri incelemesi

-Apartmanın önünde bulunan cam kırıkları

-Vatandaşlarla röp.

-Olay yeri inceleme ekipleri apartmana girmesi

-Sokaktan görüntü

-Genel ve detaylar

27.10.2017 - 21.33 - Haber Kodu : 171027222

27.10.2017 - 21.45 - Haber Kodu : 171027228

27.10.2017 - 23.09 - Haber Kodu : 171027240

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4- İNŞAAT ALANINDA TOPRAK KAYDI, 12 BİNA BOŞALTILDI

Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER / İstanbul DHA

Esenyurt\'ta belediyeye ait otopark, pazar ve eğitim binası inşaatının temel kazısında toprak kayması meydana geldi. Çevrede bulunan evlerde çatlaklar oluşurken, 12 bina tedbir amacıyla tahliye edildi.

İncirtepe Mahallesi\'nde Esenyurt Belediyesi otopark, pazar ve eğitim binası inşaatının temel kazısında önceki gün gece toprak kayması yaşandı. Toprak kayması nedeniyle çevrede bulunan evlerin duvarlarında çatlaklar oluştu; inşaatın yanında bulunan yolda çökme meydana geldi. Binaların arasında da derin boşluklar oluştu. Zabıta ekipleri tedbir amaçlı 12 binayı tahliye etti, kapılarını mühürledi.

Evlerine giremeyenler otellere yönlendirildi.

\"EVLERİMİZDE HUZURSUZUZ\"

Çöken yolun yanındaki binada oturan bir kişi tedbir alınmadan kazı yapıldığını belirterek, \"Yol çöktü. Binayı mühürlediler, gece 2\'den beri evimize giremiyoruz\" dedi. Evini tahliye eden bir başka sakin ise şöyle konuştu:

\"Aylar öncesinden burasının hafriyatını açmaya başladılar. Fakat herhangi bir tedbir alınmadığından dolayı binalarımızda ciddi anlamda hasar oluştu. Biz mahalle sakinleri olarak evlerimizde huzursuzuz.\"



Görüntü Dökümü:

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-Evlerini boşaltıp, sokakta bekleyenler

-İnşaat alanında devam eden çalışma

-Çöken yol

-Binalarda oluşan çatlaklar

-Evlerini boşaltanlar ile röportaj

-Genel ve detaylar

27.10.2017 - 19.51 - Haber Kodu : 171027204

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5- İSTANBUL\'DA \'YEDİTEPE HUZUR\' DENETİMİ



Haber-Kamera: Uğur AYAZSIN - İbrahim AKTÜRK - Ali Kerem BENGİ - Soner HASIRCIOĞLU / İstanbul DHA

İstanbul\'da 40\'ıncısı gerçekleştirilen \'Yeditepe Huzur Denetimi\' kapsamında 200 noktada şüpheli araç ve kişiler üzerinde denetim yapıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı 5 bin polis, dün 200 noktada \'Yeditepe Huzur\' adı verilen genel asayiş denetimi gerçekleştirdi. Oluşturulan polis noktalarında şüpheli görülen kişiler üst aramasından ve Genel Bilgi Tarama (GBT) kontrolünden geçirildi.

Durdurulan araçlar da didik didik arandı, sürücülerine alkol muayenesi yapıldı. Ayrıca sürücü belgesi ve araç evrakları kontrol edildi. Denetimler geceyarısı son buldu.

Görüntü Dökümü:

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-Kadıköy, Fatih, Şişli ve Eyüp\'te denetim noktaları

-Araçların durdurulması

-Polislerden detay

-GBT sorgulaması yapılması

-Araçların aranması

-Çantaların aranması

-Polis helikopterinden detay

-Genel ve Detay

27.10.2017 - 21.40 - Haber Kodu : 171027227

27.10.2017 - 21.53 - Haber Kodu : 171027229



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6- 11 YAŞINDAKİ KAYIP MUHAMMET BULUNDU

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İstanbul DHA

Fatih\'te perşembe akşamı kaybolan 11 yaşındaki Muhammet Usuk Şirinevler\'de bulundu.

5 kardeşten ortancası olan Oruç Gazi Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Muhammet Usuk önceki gün okuldan çıktıktan sonra evine gelerek çantasını bıraktı. Muhammet daha sonra saat 15.00 sıralarında kahvehanedeki babasının yanına giderek 5 lira harçlık aldı. Babasının yanından ayrılarak arkadaşlarının yanına giden Muhammet Usuk kayıplara karıştı. Muhammet\'in akşam eve gelmemesi üzerine anne ve babası polise başvurdu.

AKSARAY METRO ÇEVRESİNDE GÖRÜLDÜ

11 yaşındaki Muhammet en son arkadaşları tarafından Aksaray Metro istasyonun çevresinde görüldü. Muhammet\'in bu bölgede kaybolmadan önceki görüntüleri de güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

MUTLU HABER GELDİ

Mutlu haber 32 saat sonra geldi. Muhammet dün 23.00 sıralarında Şirinevler\'de bir sokakta 2 kişi tarafından bulunup ailesine teslim edildi.

Görüntü Dökümü:

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-Muhammet\'in güvenlik kameralarına yansıyan görüntüsü

-Anne Usuk ile röportaj

-Baba Usuk ile röportaj

-Sokaktan görüntüler

-Aksaray metrosundan görüntüler

-Çocuğun fotoğrafları

-Çocuğun videosu

-Genel ve detay görüntüler

27.10.2017 - 19.15 - Haber Kodu : 171027202

27.10.2017 - 22.39 - Haber Kodu : 171027233

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7- ÜSKÜDAR\'DA ÇATI YANGINI

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ / İstanbul DHA

Üsküdar\'da bir binanın çatısında çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu.

Üsküdar, Çengelköy Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı bir apartmanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kıvılcımları farkeden çevre sakinleri durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Bölgeye ulaşan itfaiye bir yandan yangına müdahale etti, bir yandan da polis ekipleriyle birlikte megafonla evlerinde uyuyan sakinleri uyandırdı. Binada kalan vatandaşlar kısa sürede tahliye edildi. Alevler yaklaşık 30 dakikada kontrol altına alınarak söndürüldü. Binanın çatısında maddi hasar oluştu.

Görüntü Dökümü:

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-İtfaiye ekiplerinin çalışması

-Görgü tanığı ile röp

-İtfaiye ekiplerinin gelmesi (Cep Telefonu kamerası)

-Çatının yanması (Cep Telefonu Kamerası)

-Genel ve Detay

28.10.2017 - 05.47 - Haber Kodu : 171028010

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8- 54. ULUSAL YARIŞMA ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU

Haber-Kamera: İstanbul DHA

Antalya Film Festivali\'nden ulusal yarışmanın çıkarılmasının ardından, festivalin bu kategorisi birçok sinemacının öncülüğünde gerçekleştirilen Ulusal Yarışma, İstanbul\'da düzenlendi. \"Bir gün yine döneceğim o şehre\" sloganıyla düzenlenen yarışmanın ödül töreni önceki akşam gerçekleştirildi. 7 dalda ödüllerin verildiği törende en iyi film ödülünü Onur Saylak\'ın \'Daha\' filmi aldı.

54. Ulusal Yarışma\'ya katılan filmler 20-27 Ekim tarihleri arasında Beyoğlu Sineması\'nda izleyiciyle buluştu. Altın Portakal En İyi Film ödülünün ilk sahibi olan Gurbet Kuşları\'yla açılışını yapan Ulusal Yarışma\'daki gösterimler hafta boyunca oyuncu, yönetmen ve film ekiplerinin katılımıyla yoğun ilgi gördü. Hülya Uçansu, Kadir İnanır, Nihal Yalçın, Sarkis, Sevin Okyay ve Tayfun Pirselimoğlu\'ndan oluşan 54. Ulusal Yarışma jürisi Gênco, Mr. Gay Syria, Kar, Körfez, Daha, Put Şeylere, Blue ve Benim Varoş Hikayem filmlerini değerlendirildi. 26 Ekim Perşembe akşamı düzenlenen törende ödüller sahiplerini buldu.

YILDIRIM ÖNAL ANI ÖDÜLÜ USTA OYUNCU AYŞEN GRUDA\'YA VERİLDİ

Yıldırım Önal Anı Ödülü usta oyuncu Ayşen Gruda\'ya verildi. Ayşen Gruda\'ya ödülünü vermek üzere Çağdaş Sinema Oyuncuları Derneği adına sahneye çıkan Nur Sürer, \"Bu ödülü burada verdiğimiz için çok mutluyum\" dedi ve ödülün hikâyesini şöyle anlattı: \"Bir gün dernekte toplantı yaparken genç biri gelip \'Bunu size vermek istiyorum\' dedi. Ben esasında ödülü tanıyamadım, kapkara bir şeydi. \'Bunu Yıldırım Önal, babama bırakmış daha sonra alırım diye. Babam vefat etti, ben de burayı sevdim ve buraya getirdim\' dedi. Sonrasında Antalya Film Festivali\'yle konuştuk ve 1999\'dan beri ÇASOD olarak bu ödülü veriyoruz. Yıldırım Önal tiyatro ağırlıklı ama sinema da yapan bir oyuncu, dolayısıyla ödül bu tür oyunculara verilsin diye düşündük. O sebeple bu yıl Ayşen Gruda\'yı seçtik.\" dedi.

SİYAD ÖDÜLÜNÜ MR. GAY SYRİA İSİMLİ BELGESEL ALDI

Tül Akbal Süalp, Okan Arpaç ve Ali Deniz Şensöz\'den oluşan Sinema Yazarları Derneği jürisi 54. Ulusal Yarışma Siyad Ödülü\'nü Ayşe Toprak\'ın yönettiği Mr. Gay Syria isimli belgesele verdi. Tül Akbal Süalp, jüri adına ödülü verirken şu gerekçelerle: \"Tarihin belli anlarında toplumsal deneyimler imbiklerden sızar ve bazı sözleri bize bırakır. Bunlar slogan değildir, aforizma değildir, bazı anlamları vardır. Sustukça sıranın bize gelmesi bu yüzdendir. Zalimle mazlumun çok hızlı yer değiştirdiğini de biliyoruz. Dünün zalimi bugünün mağduru olunca kolay aklanmıyor. Dolayısıyla uzun bir hikayenin herhangi bir yerindeyiz. Bu hikaye, Antalya\'da belgesele uygulanan zorbalıkla başladı, önce belgeseli engellediler. Biz de buna dair bir karar vardık. Politik bir karar aldık, her karar politiktir zaten.\"

AHMET MÜMTAZ TAYLAN VE HAYAT VAN ECK EN İYİ ERKEK OYUNCU ÖDÜLÜNÜ PAYLAŞTI

54. Ulusal Yarışma En İyi Erkek Oyuncu ödülü Daha filminin oyuncuları Ahmet Mümtaz Taylan ve Hayat Van Eck arasında paylaştırıldı. Sanatçı Cevdet Erek oyunculara ödüllerini takdim ederken onlar için özel bir eser yapacağını söyledi. Ahmet Mümtaz Saylan ödül konuşmasında \"Gördüğüm en güzel ödül töreni. Festival Antalya\'ya döndüğü zaman da biz buna bir isimle devam edelim. Kültür Bakanı\'nın, belediyenin, festival başkanının konuşmadığı bir festival ilk kez görüyorum\" sözlerini söyledi. Genç oyuncu Hayat Van Eck ise bu ödülü almasına ana sebep olan yönetmeni Onur Saylak\'a teşekkür etti.

EN İYİ KADIN OYUNCU ÖDÜLÜ HAZAR ERGÜÇLÜ\'NÜN

En İyi Kadın Oyuncu ödülü Kar filmindeki performansıyla Hazar Ergüçlü\'ye verildi. Ödülü Ergüçlü\'ye Sevin Okyay verdi. Ergüçlü, \"Bu tarihi gecede bu ödüle sahip olmak çok önemli. Emre Erdoğdu\'ya bana Müzeyyen\'i verdiği için çok teşekkür ederim. Bu anı hiç unutmayacağım.\" sözleriyle mutluluğunu dile getirdi.

EN İYİ SENARYO ÖDÜLÜ KÖRFEZ FİLMİYLE EMRE YEKSAN VE AHMET BÜKE\'NİN

Körfez filmiyle En İyi Senaryo ödülünü kazanan Emre Yeksan ve Ahmet Büke adına ödülü filmin yapımcısı Anna Maria Aslanoğlu aldı ve \"Bu senaryoya inanan emek veren dayanışma gösteren herkes adına bu ödülü alıyorum. Dayanışma olmasaydı olmazdı, dayanışmanın her daim olması dileğiyle\" sözleriyle teşekkür etti.

EN İYİ YÖNETMEN ÖDÜLÜNÜ PUT ŞEYLERE FİLMİYLE ONUR ÜNLÜ\'NÜN OLDU

En İyi Yönetmen ödülünü Put Şeylere filmiyle Onur Ünlü\'ye veren Gülsün Karamustafa ödülü vermeden önce \"Burada bu akşam Yeşilçam ruhunu hissettim. Yeşilçam ve onun dayanışması burada. Bu akşamı düzenleyen herkese teşekkürler, çok güzel bir şey paylaşıyoruz.\" sözleriyle 54. Ulusal Yarışma\'ya dair düşüncelerini dile getirdi. Onur Ünlü teşekkür konuşmasında şunları söyledi: \"Burada olmak çok güzel, harika bir jüri vardı çok teşekkürler. Hep beraber burada tarihe geçtik, cesur davrandık. Benim saçma sapan filmlerime gözünü kırpamadan tahammül eden oyuncularıma ödülü adamak istiyorum.\"

KADİR İNANIR, \"SİZ VARKEN KORKMAYIN KİMSE BİR ŞEY YAPAMAZ\"

En İyi Film ödülünü Kadir İnanır açıkladı. İnanır kazananı açıklamadan önce yaptığı konuşmada, \"Siz varken korkmayın kimse bir şey yapamaz. Sanatçı bir gücün arkasında duran değil yarattığı eserin gücüyle büyüyendi\" dedi. İnanır daha sonra kazananı açıklayarak, En İyi Film ödülünü Daha filmine verdi. Ödülü almak için sahneye çıkan filmin yönetmeni Onur Saylak, \"Bu ülkede kimlerin nerelerden döndüğünü çok iyi biliyoruz, bu festival yerine geri dönecek\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Mabel Matiz\'in konseri

-Ödül töreni

-Ödül alanların konuşmaları

-Toplu fotoğraf çekimi

-Genel ve detay görüntüler

27.10.2017 - 22.19 - Haber Kodu : 171027230

