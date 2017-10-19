DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1 

1- İSTANBUL\'DA TERÖR OPERASYONU

Haber-Kamera: Hakan KAYA-Ozan URAL /İSTANBUL,(DHA)

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütleri MLKP ve TKP/ML\'ye yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 16 kişi gözaltına alındı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri gece saatlerinde İstanbul\'da 20 adreste MLKP ve TKP/ML\'ye operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 3 adet silah ve çeşitli örgütsel dökümanlar ele geçirilirken, 16 kişi de gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sivil polis araçlarıyla Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne getirildi. Burada sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler daha sonra Fatih Vatan Caddesi\'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü.

Görüntü dökümü:

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-Şüphelilerin hastaneye getirilmesi

-Genel ve detaylar

19.10.2017 - 06.16 Haber Kodu : 171019010

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2- GAZİOSMANPAŞA\'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU

Haber-Kamera: Sinan BİLGİLİ / İSTANBUL DHA

Gaziosmanpaşa\'da düzenlenen özel harekat destekli uyuşturucu operasyonunda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sabah erken saatlerde Gaziosmanpaşa\'da çok sayıda adrese uyuşturucu operasyonu düzenledi. Operasyona özel harekat polisleri de destek verdi. Operasyon kapsamında Kazım Karabekir Mahallesi 863. Sokak\'taki bir adrese de baskın düzenlendi. Baskın yapılan evdeki şüpheliyi özel harekat polisleri etkisiz hale getirdikten sonra narkotik polisleri evde arama yaptı. Arama sonrası evdeki şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Görüntü Dökümü::

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-Özel harekat polisleri

-Binaya girmeleri

-Narkotik polisleri

-Şüphelinin çıkarılması

-Polis aracına bindirilmesi

-Detaylar

19.10.2017 - 07.37 Haber Kodu : 171019012

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3- İSTANBUL\'DA TAPU ŞEBEKESİNE OPERASYON: 4 GÖZALTI



*İstanbul\'da sahte belge düzenleyerek başkalarına ait arsa ve arazileri satmaya çalışan 4 kişi gözaltına alındı.



Çağatay KENARLI, İstanbul DHA

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine arsasının kendisinden habersiz bir şekilde satıldığını öğrenen bir kişi şikayetçi oldu. Polis ekipleri yaptığı fiziki ve teknik takiple satışta ismi geçen şüphelileri belirledi. Polis ekipleri takip ettiği kişilerin bir arsanın satışını yapmak üzere Tapu Dairesi\'nde alıcılarla buluştuğunu belirleyerek baskın düzenledi. Yapılan operasyonda polis ekipleri Tapu Dairesi\'nde satış işlemi yapan 4 kişiyi suçüstü yakalanarak gözaltına aldı.



PİYASA FİYATININ ÇOK ALTINA SATIŞ

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin maddi değeri yüksek arsa ve arazileri belirleyerek sahiplerinin kimlik bilgilerine ulaştıktan sonra kendi fotoğraflarına uygun şekilde sahte kimlik ve sahte vekaletnamelerle başka kişilere fiyatının çok altında satış yaptıklarını tespit etti.

AYNI YÖNTEMLE BAŞKALARINI DA DOLANDIRMIŞLAR

Şüphelilerin, yakın geçmişte aynı yöntemle farklı ilçelerde 4 kişiyi daha mağdur ettikleri ileri sürüldü. Polis ekiplerinin, şüphelilerin adreslerindeki aramaları devam ediyor. Gözaltı sayısının artması bekleniyor.

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4- TÜRKİYE\'NİN OSCAR ADAYI \"AYLA\" FİLMİNİN GALA GÖSTERİMİ YAPILDI

Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER / İstanbul DHA

Türkiye\'nin Oscar adayı olan ve Kore Savaşında yer alan Astsubay Süleyman Dilbirliği\'nin başından geçen gerçek hikayeden esinlenilerek beyazperdeye aktarılan \"Ayla\" filminin galası yapıldı.

Senaryosunu Yiğit Güral\'ın yazdığı, yönetmenliğini Can Ulkay\'ın yaptığı, başrollerinde Çetin Tekindor, İsmail Hacıoğlu ve Kim Seol\'ün oynadığı \"Ayla\" filmi için bu akşam Maslak Uniq Hall\'da gala gösterimi yapıldı. Galaya, hayat hikayesinin anlatıldığı astsubay Süleyman Dilbirliği ve Ayla\'nın yanı sıra film oyuncuları ile davetliler katıldı. Gösterim öncesi filmin oyuncuları ile Süleyman Dilbirliği ve Ayla basının önüne çıktı. Yıllar sonra bir kez daha karşılaşan Ayla, Süleyman Dilbirliği\'nin uzun süre elini tuttu.

Gala gösterimine katılanlar arasında Güney Kore Büyükelçisi Yunsoo Cho da vardı. Büyükelçi Cho, etkileyici bir hikaye olduğunu belirterek film hakkında şöyle konuştu: Güney Kore\'de can vermiş şehitlerimizi bir kez daha anıyoruz. Sadece gelip, savaşmak değil küçük çocukları da kucaklayarak, eğitim fırsatı vermişler. Çok etkileyici bir hikaye olduğunu düşünüyorum. 2015 yılında Bodrum sahilinde ölü bulunan Aylan\'ı ve Halep\'te enkazdan çıkarılan Ümran\'ı gördükçe aklıma Ayla geliyor. Türk askerleri olmasaydı Ayla da aynı kaderi paylaşacaktı.

Filmin başrol oyuncularından İsmail Hacıoğlu ise, \"Ayla\' filmi çok pozitif bir film oldu. Barış çağrısında bulunan bir film oldu. Savaşların olmadığı bir ülkeye ve dünyaya uyanmak dileğiyle diye filme başladık. Süleyman Astsubay koca yürekli biri. Oynamak bana nasip oldu\" diye konuştu.

FİLM KADROSU

Türkiye\'nin Oscar adayı olan \"Ayla\" filminin oyuncu kadrosunda ise şu isimler yer alıyor: Süleyman Dilbirliği\'nin gençliğini İsmail Hacıoğlu, günümüzdeki halini ise Çetin Tekindor, Ayla\'yı Kim Seol canlandırıyor. Ali Atay, Murat Yıldırım, Taner Birsel, Mehmet Esen, Caner Kurtaran, Burç Kümbetlioğlu, Altan Erkekli, Büşra Develi, Damla Sönmez, Duygu Yetiş, Sinem Uslu, Esra Dermancıoğlu, Meral Çetinkaya ve Nilgün Kasapbaşoğlu filmin yerli oyuncuları arasında yer alıyor. Eric Roberts, Cade Carradine, Lee Kyung Jin, Johnny Young, Claudia Memory Monroe ise rol alan yabancı oyunculardan bazıları.

FİLMİN KONUSU

Süleyman Astsubay ve Koreli yetim kız çocuğu Ayla\'nın yaşamından esinlenilerek beyazperdeye aktarılan filmin konusu ise şöyle, 1950 yılında savaşta yer alan Süleyman Astsubay savaş meydanında küçük bir kız bulur. 5 yaşındaki bu Koreli kız yetimdir, nereye gideceğini bilmemektedir. Süleyman Astsubay kızı yanına alır ve Ayla ismini verir. Birliğin neşesi haline gelen Ayla ile Süleyman kısa sürede baba-kız gibi olurlar. Ancak 15 ay sonunda birliğin Türkiye\'ye geri dönme kararı çıkar. Ayla\'yı bırakıp dönmek istemeyen Süleyman Astsubay her yolu denese de Kore kanunlarını aşamaz. Küçük kızı geride bırakmak zorunda kalan Süleyman Astsubay ve yetimlere uygulanan sisteme dahil olarak yetimhaneye verilecek olan Ayla son vedalarında tekrar bir araya gelmeye söz verirler. Yıllar ikiliyi yeniden buluşturacak mıdır?

Görüntü Dökümü:

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-Galaya katılanlar

-Süleyman Dilbirliği\'nin gelişi

-Güney Kore Büyükelçisi Cho ile röportaj

-Ayla ve Ayla\'nın çocukluğunu canlandıran Kim Seol\'ün galaya gelişi

-Oyuncuların basının önünde poz vermesi

-Ayla ve Süleyman Dilbirliği\'nin poz vermeleri

-Oyuncuların film hakkındaki açıklamaları

-Film fragmanı

-Genel ve detay görüntüler

18.10.2017 - 21.57 Haber Kodu : 171018242

