DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1

(ek bilgilerle)

(ÖZEL)

1- İSTANBUL\'DA \'DEAŞ\' OPERASYONU : 39 GÖZALTI

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ - Çağatay KENARLI - İstanbul DHA -

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, DEAŞ terör örgütüne yönelik olarak 8 ilçede düzenlediği operasyonda 32\'si yabancı uyruklu toplam 39 kişiyi gözaltına aldı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri terör örgütü DEAŞ\'a yönelik gece 01.00 sıralarında 8 ilçede bulunan 15 adrese operasyon düzenledi. Edinilen bilgiye göre; TEM ekipleri çatışma bölgelerinde bulunan örgüt elemanlarına maddi yardımda bulunan, örgüte adam kazandıran ve lojistik ihtiyaçlarını giderdiği öne sürülen 7 kişi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital malzeme, örgütsel doküman ele geçirildi. Gözaltına alınan 7 kişi sorgulanmak üzere Vatan Caddesi\'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü\'ne getirildi.

YABANCI UYRUKLU 32 KİŞİNİN SINIRDIŞI İŞLEMLERİ BAŞLATILDI

Polis ayrıca operasyon yaptığı 15 adreste bulunan ve çatışma bölgelerine gideceğini değerlendirdiği yabancı uyruklu 32 kişiyi de gözaltına aldı. Gözaltına alınan yabancı uyruklu 32 kişi hakkında sınırdışı işlemleri başlatıldığı öğrenildi.

FATİH\'TEKİ OPERASYON KAMERADA

Operasyon kapsamında, Fatih\'te İskenderpaşa Mahallesi Molla Hüsrev Sokak\'ta saat 00.15 sıralarında dört katlı bir binanın giriş katındaki daireye giren özel harekat timleri, içeride yaklaşık 1 saat boyunca arama yaptı. Polis ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, binanın bulunduğu sokak araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Operasyonda gözaltına alınan 8\'i kadın 2\'si çocuk 2\'si erkek toplam 12 kişi sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne getirildi. Gözaltına alınanan kişiler, hastanedeki işlemlerin ardından sorgulanmak üzere Vatan Caddesi\'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü.

Görüntü Dökümü

---------------

-Operasyon yapılan evden görüntü

-Çevrede güvenlik önlemi alınması

-Polisin operasyon yapılan yerin sokağını yaya ve araç trafiğine kapatması

-Gözaltına alınan kişilerin polis araçlarına bindirilmesi

-Özel harekat timlerinin evden ayrılması

-Gözaltına alanların hastaneden sağlık kontrolünden geçirilmesi

-Gözaltına alınan kişilerin pasaportlarından görüntü

-Hastaneden genel görüntü

-Genel ve detaylar

16.10.2017 - 03.53 Haber Kodu : 171016002_

==================================

2- 17 YAŞINDAKİ HELİN PALANDÖKEN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ YERDE ANILDI

Pendik\'te tren istasyonu girişinde Mustafa Yetgin tarafından pompalı tüfek ile öldürülen 17 yaşındaki Helin Palandöken, öldürüldüğü yerde anıldı. Helin\'in yakınları ve arkadaşları gözyaşlarını tutamadılar.



Haber-Kamera: Uğur AYAZSIN / İstanbul DHA

Pendik\'te önceki gün okuldan çıktıktan sonra öldürülen 17 yaşındaki lise öğrencisi Helin Palandöken için İstanbul Kadın Meclisi tarafından bir anma gerçekleştirildi. Anmaya birçok kadın meclisi üyesinin yanı sıra, Helin\'in akrabaları ve arkadaşları da katıldı.

AÇIKLAMA YAPTILAR

Grup, \"Helin Palandöken için sessiz kalmıyoruz\" yazılı pankart açtı. Daha sonra grup adına İstanbul Kadın Meclisi üyesi Beyza Aksoy, açıklama yaptı. Açıklamada, \"Helin, bu ülkede öldürülen kadınlardan yalnızca biri. Sadece Ekim\'in ilk 10 gününde 20 kadın öldürüldü. Bu cinayetlerden kadınları korumayanlar sorumludur\" dedi.

\"DAVANIN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ\"

\"Helin\'in katili daha evvel birçok davada gördüğümüz gibi mahkemeye çıkıp \'çok seviyordum, pişmanım\' diyecek kravat takıp mahkemeye gelecek ve indirim almaya çalışacak\" diyen Aksoy, açıklamasının devamında şunları söyledi; \"Helin\'in davasının takipçisi olacağız. Biz, bu indirimler de uygulanmasın, var olan sorunlar giderilsin diye mücadele ederken ve her gün yaşadıklarımız ortadayken çözüm üretmek yerine hayatlarımızı daha da zorlaştırmaya çalışıyorlar. Helin yaşadıklarını sosyal medyada anlatıp \'sokağa çıkamıyorum\' diye paylaşımda bulunmuştu. Ne Helin\'in ne başka bir kadının sokağa çıkmaya korkmadığı günleri yaratmaktan hepimiz sorumluyuz. Kadınların sokaklara çıkmaktan tedirgin olduğu bir ortamda, kadınları korumakla yükümlü olanların derdi ise ne yazık ki Müftülük Yasası oldu. Hala çıkıp bu kadın düşmanı yasa için \'isteseler de istemeseler de o yasa Meclis\'ten geçecek\' diyorlar. Biz bu yasayı reddediyoruz\"

Açıklamanın ardından anmaya katılanlar Helin\'in öldürüldüğü yere çiçek ve fotoğraflarını bıraktılar. Helin\'in teyzesi Fethiye Akın ise eylem sırasında Helin\'in öldürülmesine isyan etti.



Görüntü Dökümü:

-----------------

-Toplanan grup

-Açılan pankart

-Slogan atılması

-Helin\'in akrabaları

-Helin\'in teyzesinin feryadı

-Basın açıklaması

-Helin\'in öldüğü yere çiçek bırakılması

-Genel ve detay





15.10.2017 - 18.11 Haber Kodu : 171015105

==================================

3- BAŞBAKAN YILDIRIM HELİN\'İN AİLESİNİ ZİYARET ETTİ

Haber: Gülseli KENARLI İstanbul DHA

Başbakan Binali Yıldırım, Pendik\'te Amine Hatun Camisi\'nin açılışını yaptıktan sonra Tuzla Aydınlı Mahallesi\'ne geçti. Pendik\'teki bir okulda silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden lise öğrencisi Helin Palandöken\'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Ziyaret, Evin yakınındaki taziye evinde gerçekleşti. Yıldırım, Baba Nihat Palandöken yakınları ve mahalle halkına başsağlığı dileklerini iletti. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Helin Palandöken için Kuran\'ı Kerim okudu ve dua etti.

Görüntü Dökümü:

----------------------

-Başbakan Yıldırım\'ın ziyareti

-Başbakan Yıldrım\'ın aileye taziyede bulunması

-Diyanet İşleri Başkanı Erbaş\'ın Kur\'an okuması

15.10.2017 - 18.35 Haber Kodu : 171015111

============================

4 - HELİN PALANDÖKEN\'İN CENAZESİNDE HAVAYA ATEŞ EDEN KİŞİ YAKALANDI

Haber - Kamera: Cengiz ÇOBAN / İSTANBUL DHA

Pendik\'te pompalı tüfek Saldırısı sonucu öldürülen lise öğrencisi 17 yaşındaki Helin Palandöken\'in cenazesi mezarlığa götürüldüğü sırada yaşanan gerginlik sırasında havaya ateş eden kişi yakalandı. Şüpheli, polisteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Pendik\'te pompalı tüfek saldırısı sonucu öldürülen lise öğrencisi 17 yaşındaki Helin Palandöken için dün Hakev Cemevi\'nde cenaze töreni düzenlendi. Kadınların taşıdığı cenaze cemevinden çıkarıldığı sırada kalabalık ile bir sürücü arasında gerginlik çıktı. Cenazeye katılanlar sürücüye tepki gösterdi. Kalabalıkla sürücüsü arasında arbede çıktığı sırada bir kişi havaya ateş etti. Bunun üzerine cenaze katılanlar havaya ateş eden kişiye tepki gösterdi. Araya girenler, kalabalığı sakinleştirdikten sonra havaya ateş açan kişi uzaklaştırdı.

Tuzla Emniyet müdürlüğüne bağlı ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucunda havaya ateş eden kişiyi, kısa sürede yakalandı. Yakalanan 20 yaşındaki S.A.K, polisteki işlemlerinin ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcılığı\'na gönderildi. S.A.K. savcılık tarafından \"Cenaze töreninde havaya ateş etmek suretiyle genel güvenliği kasten tehlikeye düşürme\" suçlamasıyla tutuklanması istendi.

S.A.K. nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü:

--------------

-Cenaze sırasında yaşanan gerginlik

-Zanlının araçtan indirilmesi

-Polis merkezine girişi

-Genel ve detay görüntüler

14.10.2017 - 16.14 Haber Kodu : 171014121

==============================

5- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VE BAŞBAKAN YILDIRIM NİKAH ŞAHİTLİĞİ YAPTI

Haber: Özgür EREN / İstanbul DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım, Erdoğan\'ın programlarında da sunuculuk yapan Metin Kaptanoğlu\'nun nikah şahitliğini yaptı.

Haliç Kongre Merkezi\'nde Metin Kaptanoğlu-Nisanur Sarımehmet çiftinin nikahını İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal kıydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başbakan Yıldırım da Kaptanoğlu\'nun nikah şahitleri arasında yer aldı.

Törene Ak Partili birçok isim de katıldı.

Görüntü Dökümü:

---------------------

-Törenden fotoğraflar

15.10.2017 - 21.57 Haber Kodu : 171015132

===============================

6- SİHİRLİ MACUN ATÖLYESİ\'NDE, SİHİRLİ MACUNLAR YAPTILAR

Haber-Kamera: Çağatay KENARLI / İSTANBUL DHA

ATAŞEHİR Belediyesi Düştepe Oyun Müzesi\'nde yaşları 4-14 arasında değişen çocuklar için Engineering For Kids (EFK) tarafından sihirli macun atölyesi düzenlendi. Gruplar halinde düzenlenen etkinlikte eğitimciler tarafından çocuklara Kimya Mühendisliği hakkında bilgiler verildi. Çocuklara teknolojik ve teknolojik olmayan ürünlerin ayrımını anlatıldı. Daha sonra eğitimcilerin gözetiminde çocuklar rengarenk sihirli macunlar yaptı.

ÇOCUKLARI BİLİMLE BULUŞTURUYORUZ

Engineering For Kids (EFK) eğitmeni Ayşegül Saraçoğlu, Ataşehir Belediyesi\'nin Düştepe Oyun Müzesi\'nde kimya mühendisliği anlatılarak sihirli macun atölyesi düzenlediklerini belirterek, \"Bu atölyede çocuklarımız teknolojik ve teknolojik olmayan ürünlerin ayrımını öğrendi. Çocuklarımız eğitim sonrasında çocuklarımız bizlerin gözetiminde sihirli macunlar yaptı. Dünyada yeni bir eğitim akımı olan \'STEM\' (Fen, Teknoloji, Mühendislik, Matematik) baş harflerinden oluşan bir eğitim felsefesi. 4-14 yaş arasındaki çocuklara yaşlarına göre anlatımla fen ve matematik derslerinde öğrendikleri teorik bilgileri günümüz problemleri için kullanmaları esastır. Bu etkinliklerde çok sayıda çocuğu bilimle buluşturuyoruz \"dedi.

STEM NEDİR?

STEM disiplinler arası bir öğrenim yaklaşımıdır. (Science-Fen), (Technology-Teknoloji), (Engineering-Mühendislik) ve (Mathematics-Matematik) alanlarının baş harflerinden oluşmakta ve bu alanların birbirine entegre edilmesinde ortaya çıkan bir kavramdır. STEM, teorik bilgilerin pratiğe dönüştürülmesi yani yeni bir ürün ortaya koyulmasına denir.

Görüntü Dökümü

--------

- Ayşegül Saraçoğlu\'nun açıklamaları

-Eğitimden görüntü

-Çocuklardan görüntü

-Çocukların sihirli macun yapması

-Çocuklarla röportaj

-Genel ve detaylar

15.10.2017 - 18.12 Haber Kodu : 171015106