DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1 

(aktüel görüntüyle)

1- KÜÇÜKÇEKMECE\'DE SERVİS MİNİBÜSÜ METROBÜS DURAĞINA GİRDİ: 3 YARALI (1)

Haber-Kamera: Sinan BİLGİLİ / İSTANBUL DHA

D-100 Karayolu Küçükçekmece mevkiinde servis minibüsü metrobüs yolnu girdi. Serviste bulunan 3 kişi yaralandı. Kaza saat 06.45 sıralarında meydana geldi. D-100 Karayolu Edirne istikametinde seyreden servis minibüsü henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün hakimiyetinden çıkarak metrobüs yoluna oradanda metrobüs durağına girdi. Kazanın ardından olay yerine ambulans itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada servis minibüsündeki 3 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı. Kazanın ardından metrobüs seferleri de bir süre yapılamadı. Ardından ise seferler tek yönden kademeri olarak yapılmaya başladı. D-100 Karayolunda da trafik oluştu

Görüntü dökümü: (ÖZEL)

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-Yaralıların görüntüsü

-Metrobüs durağından görüntü

-Genel ve detaylar

12.10.2017 - 07.22 Haber Kodu : 171012013

12.10.2017 - 07.57 Haber Kodu : 171012017_

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2- BAŞBAKAN YILDIRIM MÜSİAD\'IN GALA YEMEĞİNDE KONUŞTU

*Başbakan Binali Yıldırım,

\" (TEOG) Bir sınavla öğrencilerin bir sonraki adımını belirlemek öğrencilere de haksızlıktır, okula da haksızlıktır, veliye de haksızlıktır.

\"15 Temmuz, yaptığı tahribat bakımından 1960 ve 1980 darbelerinden daha yıkıcı bir olaydır. Sonuçları itibarıyla söylüyorum ve bugün bir yıldan, 15 aydan beri biz bunun doğurduğu hasarları ortadan kaldırmak için çalışıyoruz.\"

\"Güney sınırlarımızda yeni bir kuşak oluşturulmaya çalışılıyor, yeni bir baş ağrısı oluşturulmaya çalışılıyor hem Irak\'ta hem Suriye\'de; ama biz buna izin vermeyeceğiz. Bu bizim milli güvenlik meselemizdir.\"

Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER / İstanbul DHA

Başbakan Binali Yıldırım, MÜSİAD\'ın \"Vizyoner 2017 Programı\"nın Gala yemeğinde konuştu. Programa Başbakan Yıldırım\'ın yanı sıra Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu da katıldı.

Yıldırım, Gala yemeğine katılanlara hitaben bir konuşma yaptı. Sözlerine \"Bir ülkenin büyümesi ve önüne koyduğu hedeflerini gerçekleştirmesinin olmazsa olmaz şartı; o ülkede idareye duyulan güven ve ülkenin yönetimindeki istikrardır\" diyerek başlayan Yıldırım şöyle devam etti: 2002 yılından bu yana 186 milyar dolarlık yatırım yapıldı. Çünkü yatırımcı bu ülkeye güveniyor. Bizim iki tane açığımız var. Birincisi ticaret, ikincisi bütçe açığımız. Bu iki açığı olabildiğince, ne kadar küçültebilirsek ekonomimiz o kadar büyür, geleceğe bakışımız o kadar daha kuvvetli olur. Tarıma destek bugün 15 milyara çıkmış durumda. Katma değeri yüksek ürünleri ön plana çıkarıyoruz.

\"ÖĞRENCİLERİN KADERİNİ BİR SINAVIN STRESİNE BAĞLAMAK İSTEMİYORUM\"

Başbakan Yıldırım, orta öğretime geçiş sınavı TEOG\'un kaldırılmasının öğrencilerin önünü açacağını belirterek, \"Eğitimde de 300 bin yeni derslik yaptıklarını, 500 bin yeni öğretmen atadıklarını ve üniversitelerin sayısını 76\'dan 85\'e çıkardıklarını kaydeden Yıldırım, bu anlamda \"muazzam bir altyapı eksikliğini giderdiklerini\" ancak içerik konusunda hala yapılacak işlerimiz var. Herkesin normal lise ile geleceğini planlaması büyük bir açmazdı. Gelişmiş ülkelerde temel öğretimden ortaöğretime geçerken, yüzde 70\'i öğrencilerin kararını veriyor. İlim adamı mı olacak, zanaatkar mı olacak, meslek sahibi mi olacak, bunun kararını veriyor. Biz liseyi bitirinceye kadar ne olacağımıza karar vermiyoruz. Onun için bu TEOG meselesini bu çerçevede görmek lazım. Bir sınavla öğrencilerin bir sonraki adımını belirlemek öğrencilere de haksızlıktır, okula da haksızlıktır, veliye de haksızlıktır. Bu bir süreç. Ta ilkokula başladığı günden başlıyor, ortaöğretim, yani bizim anladığımız şekliyle lise yıllarına gelinceye kadar öğrencinin şekillenmesi lazım. Kabiliyeti ne, nereye gidecek? Bunu da aile, okul, öğrenci birlikte inşa edecek. İşte yapmak istediğimiz bu. Bir sınav yaparak, kaderini bir sınavın stresine öğrencileri bağlamak istemiyoruz\" diye konuştu.

\"HERKES YAPTIĞININ HESABINI VERECEK\"

Başbakan Yıldırım, \"15 Temmuz, yaptığı tahribat bakımından 1960 ve 1980 darbelerinden daha yıkıcı bir olaydır. Sonuçları itibarıyla söylüyorum ve bugün bir yıldan, 15 aydan beri biz bunun doğurduğu hasarları ortadan kaldırmak için çalışıyoruz. Yeni yeni hasarın büyüklüğü ortaya çıkıyor. Bakın müebbet hapisler ardı ardına geliyor, istediğin kadar sen rüya tabirleri gönder, umut pompala. Herkes yaptığının hesabını verecek. Türkiye hukuk devleti, hukuk devletinde olması gereken neyse o olacak.\" diye konuştu.

\"GÜNEY SINIRLARIMIZDA YENİ BİR KUŞAK OLUŞTURULMAYA ÇALIŞILIYOR\"

Başbakan Yıldırım Türkiye\'nin Güney sınırında yeni bir kuşak oluşturulmaya çalışıldığına dikkat çekerek, \"Bölgede yeni planların, gözümüzün önünde nasıl hayata geçirilmeye çalışıldığını görüyorsunuz. Güney sınırlarımızda yeni bir kuşak oluşturulmaya çalışılıyor, yeni bir baş ağrısı oluşturulmaya çalışılıyor hem Irak\'ta hem Suriye\'de; ama biz buna izin vermeyeceğiz. Bu bizim milli güvenlik meselemizdir. Ülkemizin, milletimizin geleceğidir. Onun için bir olacağız, beraber olacağız, iri olacağız, diri olacağız, birlikte Türkiye olacağız.\" diye konuştu.



Görüntü Dökümü:

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-Başbakan Yıldırım\'ın konuşması

-Detaylar

11.10.2017 - 21.02 Haber Kodu : 171011210

11.10.2017 - 21.05 Haber Kodu : 171011211

11.10.2017 - 21.06 Haber Kodu : 171011212

11.10.2017 - 22.06 Haber Kodu : 171011217

11.10.2017 -22.13 Haber Kodu : 171011218

11.10.2017 - 22.15 Haber Kodu : 171011219

11.10.2017 - 22.18 Haber Kodu : 171011220

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3- TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ: 1\'İ AĞIR, 2 YARALI

Haber-Kamera: Hakan KAYA-Ramazan EĞRİ / İSTANBUL,(DHA)

Ümraniye\'de Türkmenistan uyruklu 1\'i kadın 4 kişi arasında çıkan bıçaklı kavgada 1\'i ağır 2 kişi yaralandı. Olayı gerçekleştiren kişi ise polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

Olay saat 02.00 sıralarında Ümraniye Esenşehir Mahallesi, Leylak sokakta bulunan üç katlı binanın giriş katında bulunan dairede meydana geldi. İddiaya göre Türkmenistan uyruklu Gül Yağmurova, Muhammed Azizov ve akraba olduğu öğrenilen Babahan Ereşov ile İkram Ereşov evde alkol almaya başladı. Bir süre sonra Muhammed Azizov ile İkram Ereşov arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Tartışmaya Babahan Ereşov da katıldı. Tartışmanın büyümesi üzerine Muhammed Azizov mutfaktan aldığı bıçakla İkram Ereşov ile Babahan Ereşov\'a saldırdı. İkram Ereşov aldığı darbeler nedeniyle ağır şekilde yaralanırken, Babahan Ereşov ise çeşitli yerlerinden hafif şekilde yaralandı. Olayın ardından Gül Yağmurova ise dışarı çıkarak yardım istedi. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Olayı gerçekleştiren Muhammed Azizov ise olay yerine gelen polis ekipleri tarafından evde yakalandı. Yerde kanlar içerisinde yatan İkram ve Babahan Ereşov ambulansla Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.Olayı gerçekleştiren Muhammed Azizov ise sogulanmak üzere Dudulu Şehit İsmail Akkoyun Polis Merkezi Amirlği\'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü dökümü:

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-Yerde kanlar içerisinde yatan İkram Ereşov

-Polisin olay yerinde inceleme yapması

-Çekim yapan gazetecilere polisin engel olmaya çalışması

-Ambulanstan görüntü

-Olayı gerçekleştirdiği iddia edilen Muhammed Azizov\'un polis aracına bindirilmesi

-Polis merkezinden görüntüler

-Olayın yaşandığı binanın girişinden görüntü

-Genel ve detaylar

12.10.2017 - 05.56 Haber Kodu : 171012011

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4 - GAZİOSMANPAŞA\'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU

Haber-Kamera: Ozan URAL / İstanbul DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sabah saatlerinde Gaziosmanpaşa\'da 11 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Vatan Caddesi\'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğünde toplanan ekipler, sabah saat 06. 00 sıralarında operasyon için düğmeye bastı. Ekipler konvoylar halinde operasyon yapılacak adreslere doğru yola çıktı. Düzenlenen operasyon kapsamında Gaziosmanpaşa Yeni Mahalle 551 Sokak\'ta bulunan bir apartmanın farklı iki dairesine özel harekat polislerinin desteğiyle operasyon düzenlendi. Kapıları koçbaşı ve levye yardımıyla kırılarak girilen dairelerde aramalarda bulunuldu. Operasyon yapılan sokaklar da geniş güvenlik önlemleri alındı. Gözaltı ve adreslerdeki aramalar devam ediyor.

Görüntü dökümü:

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Operasyona gidilmesi

Adreslere girilmesi

Evdeki gözaltılar

Güvenlik önlemleri

Genel ve detaylar

12.10.2017 - 07.26 Haber Kodu : 171012014

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5- GÜLHANE\'DE OTELİN ÇATISINDA YANGIN

Haber - Kamera: Murat DELİKLİTAŞ - Özgür EREN / İSTANBUL (DHA)

Sirkeci\'de bir otelin çatı katında yapılan tadilat sırasında çıkan yangın daha önceden otel olarak kullanılan boş ahşap binanın çatı katına da sıçradı. Kısa sürede söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmadı. Tramvay seferleri Sultanahmet durağından itibaren Kabataş istikametine bir süre durdu.

Eminönü\'nde dün saat 18.00 sıralarında Gülhane Tramvay Durağı karşısında bulunan bir otelin çatı katında yapılan tadilat sırasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın daha önceden otel olarak kullanılan 4 katlı boş ahşap binanın çatı katına da sıçradı. Dumanları gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Çatı yangınına çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede yangını kontrol altına alan itfaiye ekipleri binanın çatısına bir süre soğutma çalışması yaptı.

Yangın nedeniyle Tramvay seferleri Bağcılar istikametinde bir aksama yaşanmazken Kabataş istikametinde Sultanahmet tramvay durağından itibaren Kabataş istikametine bir süre seferler yapılamadı.

Yangın nedeniyle daha önce otel olarak kullanılan ahşap binanın çatısından maddi hasar medyana geldi.

Görüntü Dökümü

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-Yangın çıkan otelden detay görüntü

-İtfaiye ekiplerinden detay görüntü

-İtfaiye araçlarından detay görüntü

-Tramvaydan detay görüntü

-Genel ve yakın detaylar

11.10.2017 - 18.38 Haber Kodu : 171011195

11.10.2017 - 18.48 Haber Kodu : 171011197

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6- TÜRKÜCÜ GÖKHAN DOĞANAY, D-100 KARAYOLU\'NDA SİLAHLI SALDIRIYA UĞRADI



Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Hakan KAYA / İstanbul DHA

Türkücü Gökhan Doğanay, D-100 Karayolu\'nda aracında silahlı saldırıya uğradı. Hastaneye kaldırılan Doğanay\'ın vücuduna 3 kurşun isabet ettiği durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

Olay saat 03.00 sıralarında Maltepe D-100 Karayolu, Huzurevi Mevkii, Kadıköy istikametinde meydana geldi. İddialara göre Doğanay Kartal\'da bir türkü barda sahne aldıktan sonra arkadaşlarıyla birlikte 34 YN 9027 plakalı lüks marka araca binerek D-100 Karayolu\'na çıktı. Doğanay\'ın ön koltuğunda oturduğu araç Maltepe Huzurevi mevkiine geldiği sırada kimliği henüz belirsiz kişilerin bulunduğu bir araçtan ateş açıldı. Ön koltukta oturan Doğanay saldırıda yaralandı. Yaralı Gökhan Doğanay\'ı arkadaşları Ataşehir Fatih Sultan Mehmet Hastanesi\'ne kaldırdı. Gökhan Doğanay\'ın bacağında ve kalçasından 3 kurşunla yaralandığı öğrenildi. Saldırı haberini alan türkücünün yakınları hastaneye akın etti. Polis Doğanay\'ın bindiği araçta 12 adet mermi izi tespit etti. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.



Görüntü dökümü:

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-Kurşunlanan lüks araç

-Araçtaki kurşun izleri

-Hastaneye gelen polisler

-Hastaneye gelen Doğanay\'ın yakınları

-Doğanay\'ın fotoğrafları

-Genel ve Detay

12.10.2017 -06.39 Haber Kodu : 171012012

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7- ÜSKÜDAR\'DA DENİZE DÜŞEN GENÇ KIZ HORTUMLA KURTARILDI

Haber: Uğur AYAZSIN / İstanbul DHA

Üsküdar sahilde arkadaşlarıyla birlikte yürüyen genç kız, ayağının takılması sonucu denize düştü. Çevredekiler tarafından uzatılan hortumla kurtarılarak hastaneye götürülen genç kızın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Genç kızın denize düştüğü bölgedeki aydınlatma lambalarının yanmadığı görüldü

Olay, Üsküdar sahil nikah sarayı karşısında dün saat 20.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, arkadaşlarıyla sahilde yürüyen Üsküdar Üniversitesi öğrencisi Elif Bağcı, ayağının takılması sonucunda dengesini kaybederek denize düştü.

HORTUMLA KURTARILDI

Suda çırpınan Elif\'in yardımına çevredekiler yetişti. Sahildeki vatandaşlar bir iş yerinden getirilen hortum yardımıyla genç kızı denizden çıkartı. Oldukça üşüyen genç kız, ağlamaya başladı.

DURUMU İYİ

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri, Elif Bağcı\'yı ambulans ile Haydarpaşa Numune Hastanesi\'ne götürdü. Burada tedavi altına alınan genç kızın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri ise olayla ilgili soruşturma başlattı.



AYDINLATMA LAMBALARININ YANMADIĞI GÖRÜLDÜ

Elif Bağcı\'nın denize düştüğü bölgede aydınlatma lambalarının yanmadığı görüldü.

Olayı gören kişiler ise genç kızın ayağının takıldığını belirtirken, bölgedeki aydınlatma lambalarının yanmadığını ve daha önce ilgililere bilgi verdiklerini söylediler.



Görüntü Dökümü:

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-Denize düşen genç kız

-Sahilyolu

-Yanmayan aydınlatma lambaları

-Vatandaşların güçlükle yürümesi

-Polis

-Sağlık ekipleri

-Genç kızın ambulansa koyulması

-Genel ve detay



11.10.2017 - 21.17 Haber Kodu : 171011213

