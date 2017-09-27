DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1 

1- BEYOĞLU VE ŞİŞLİ\'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU

Haber- Kamera :Ozan URAL Soner HASIRCIOĞLU/ İstanbul DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sabah saatlerinde Beyoğlu ve Şişli\'de 30 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyona Özel Harekat Şube Müdürlüğünün yanı sıra çok sayıda sivil ekip de destek verdi. Vatan Caddesi\'ndeki Emniyet Müdürlüğü\'nde toplanan ekipler sabah saat 05.30 sıralarında operasyon için düğmeye bastı. Ekipler konvoylar halinde operasyon yapılacak adreslere doğru yola çıktı. Düzenlenen operasyon kapsamında Beyoğlu Sururi Mehmet Efendi Mahallesi, Tennure Sokak\'ta bir apartman dairesine ve Şişli Gülbahar Mahallesi, Karanfil Sokak\'ta bulunan başka bir adrese özel harekat desteğiyle operasyon düzenlendi. Adreslerde arama yapılırken özel harekat polislerinin de çevrede geniş güvenlik önlemi aldığı görüldü.

Operasyonda 15 şüpheli gözaltına alınırken, 13 kilo esrar, 40 paket satışa hazır hale getirilmiş kokain ve 5 tabanca ile çokk sayıda mermi ele geçirildi.

Görüntü dökümü:

-----------------

-Operasyona gidilmesi

-Adreslere girilmesi

-Sokakta alınan güvenlik önlemleri

-Genel ve detaylar

-Polisin ele geçirdiği uyuşturucu maddelerin görüntüsü(EK)

27.09.2017 - 06.15 Haber Kodu : 170927023

===================================

(ÖZEL)

2- ÜMRANİYE\'DE DEHŞET ANLARI; KAVGA ETTİĞİ KİŞİYİ DEFALARCA BIÇAKLADI

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ / İstanbul DHA

Ümraniye\'de sokak ortasında kavga ettiği 66 yaşındaki Alim Sürücü\'yü defalarca bıçaklayarak ağır yaralayan Cevdet Yıldız, polise teslim oldu. Dehşet anları bir işyerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Alınan bilgiye göre, Ümraniye\'de sokak üzerinde saat 12.30\'da yanında bir kadınla kaldırımda yürüyen Cevdet Yıldız (55), Alim Sürücü ile bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Cevdet Yıldız, cebinden çıkardığı bıçağı Alim Sürücü\'ye defalarca sapladıktan sonra olay yerinden ayrıldı. Bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Alim Sürücü\'yü ambülansla Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırdı. Alim Sürücü\'nün yoğun bakım ünitesindeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Cevdet Yılmaz, olayın ardından yaralama olayında kullandığı bıçakla birlikte Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekiplerine teslim oldu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

DEHŞET ANI KAMERADA...

Öte yandan, dehşet anının bir işyerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdığı ortaya çıktı. Görüntülerde, bir kadın ile gelen Cevdet Yıldız\'ın Alim Sürücü ile tartıştığı, ardından kavga eden ikiliden Cevdet Yıldız\'ın cebinden çıkardığı bıçağı defalarca sapladığı görülüyor. Alim Sürücü\'nün kanlar içinde kalmasının ardından Cevdet Yıldız\'ın kaçmaya başladığı da görüntüye yansıyor.



Görüntü Dökümü:

-----------------------

GÜVENLİK KAMERA GÖRÜNTÜLERİ

-İkilinin tartışmanın ardından kavga etmeleri

-Cevdet Yıldız\'ın cebinden çıkardığı bıçağı saplaması

-Alim Sürücü\'nün kanlar içinde kalmasıyla Cevdet Yıldız\'ın olay yerinden uzaklaşması

-Cevdet Yıldız\'ın uzaklaşırken yere düşmesi

-Yaralanan Alim Sürücü\'nün Cevdet Yıldız\'ın arkasından gitmesi

- Sokakta yaşanan hareketlilik

26.09.2017 - 23.04 Haber Kodu : 170926226

======================================

3 - İSTANBUL\'U ŞİMŞEKLER AYDINLATTI

Haber-Kamera: Sinan BİLGİLİ-Ramazan EĞRİ-Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA

İstanbul\'da gece gökyüzünü şimşekler aydınlattı. Şimşekler birbirinden güzel görüntüler oluşturdu. Akşam saatlerinde art arda çakan şimşekler hem korkuttu, hem büyüleyici görüntüler oluşturdu.

Görüntü dökümü:

--------------

-Çakan şimşek görüntüsü

-Genel ve detaylar

27.09.2017 - 00.58 Haber Kodu : 170927010

27.09.2017 - 02.28 Haber Kodu : 170927016

=====================================

4- BEŞİKTAŞLI TARAFTARLAR GALİBİYETİ COŞKUYLA KUTLADI

Haber-Kamera: Hakan KAYA-Ozan URAL / İSTANBUL,(DHA)

UEFA Şampiyonlar Ligi G grubu ikinci maçında Beşiktaş, sahasında RB Leipzig\'i 2-0 mağlup etti. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte çok sayıda Beşiktaş taraftarı galibiyeti coşkuyla kutladı.

Vodafone Park\'ta oynan Beşiktaş-RB Leipzig karşılaşması Beşiktaş\'ın 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte çok sayıda Beşiktaş taraftarı Çarşı\'da bulunan kartal heykelinin önünde toplandı. Taraftarlar meşaleler yakarak marşlar eşliğinde galibiyeti coşkuyla kutladı.

Görüntü dökümü:

--------------

-Beşiktaş meydanı

-Toplanan taraftarlar

-Taraftarın meşale yakması

-Slogan atmaları

-Genel ve detaylar

27.09.2017 - 00.42 Haber Kodu : 170927003

=============================

5- KURTLAR VADİSİ VATAN FİLMİNİN GALASI YAPILDI

* Başrol oyuncusu Necati Şaşmaz,

\"Şu günlerde sınır ötesinde, Erbil ve o civarda yaşanan gündeme de bir göndermesi oldu filmin. 15 Temmuz\'un perde arkasında yaşanılanın aslında bir işgal olabilme ihtimalini biz vermiştik. Yine filmi izleyenler bu coğrafyada nasıl bir şeyler yaşandığını daha net anlayacaklar.\"

\"Kurtlar Vadisi Darbe diye bir isim almıştık. Biz onu 17-25 Aralık ve 7 Şubat MİT krizi ile ilgili bir sinema filmi yapalım düşüncesiyle Darbe ismini almıştık.\"

Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER İstanbul DHA

15 Temmuz\'daki darbe girişimi ve eş zamanlı olarak Türkiye sınırında yaşanan olaylar konu edinen Kurtlar Vadisi Vatan filminin gala gösterimi yapıldı. Yapımcılığını PANA Film\'in yaptığı filmin yönetmenliğini Serdar Akar yaparken, başrolünde serinin diğer filmlerinde olduğu gibi Necati Şaşmaz rol alıyor.

\"FİLMİ İZLEYENLER BU COĞRAFYADA NASIL BİR ŞEYLER YAŞANDIĞINI DAHA NET ANLAYACAKLAR\"

Kurtlar Vadisi Vatan için bu akşam Beşiktaş\'ta bulunan Kanyon alışveriş merkezinde gala gösterimi yapıldı. Gösterime rol alan oyuncular, teknik ekip ile davetliler katıldı. Gösterim öncesi oyuncular basının karşısına geçti. Başrol oyuncusu Necati Şaşmaz film hakkında şöyle konuştu:

Kurtlar Vadisi Vatan filmi ile tekrar karşınızda olduk. Allah utandırmasın. Umarım herkesin beğenebileceği, gururlanabileceği bir film olmuştur.

8 hafta gibi bir sürede çekildi. Antalya yöresinde genel itibarıyla çekildi. Yalnız Polat\'ı ilk göreceğiniz yer Erbil olacak. Erbil\'de bir operasyonla başlıyor filmimiz. Sonra Büyükada, İstanbul, okyanus ötesi ve Kıbrıs\'ı konuk ettik filmimize. Yine aksiyonumuz var. Özellikle Kurtlar Vadisi seyircilerinin çok mutlu olacağına inandığım bir aksiyon filmi oldu. Ayrıca gündemimiz ile ilgili bir durumu var. Şu günlerde sınır ötesinde, Erbil ve o civarda yaşanan gündeme de bir göndermesi oldu filmin. 15 Temmuz\'un perde arkasında yaşanılanın aslında bir işgal olabilme ihtimalini biz vermiştik. Yine filmi izleyenler bu coğrafyada nasıl bir şeyler yaşandığını daha net anlayacaklar.

\"17-25 ARALIK VE 7 ŞUBAT MİT KRİZİ İLE İLGİLİ BİR SİNEMA FİLMİ YAPALIM DÜŞÜNCESİYLE DARBE İSMİNİ ALMIŞTIK\"

Şaşmaz, ayrıca 15 Temmuz darbe girişimi öncesinde \"Kurtlar Vadisi Darbe\" isminin haklarını satın almalarından sonra yaşanan tartışmalara ilişkin konuştu. Şaşmaz alınan ismin 15 Temmuz darbe girişimiyle alakası olmadığını belirterek, \"Kurtlar Vadisi Darbe diye bir isim almıştık. Biz onu 17-25 Aralık ve 7 Şubat MİT krizi ile ilgili bir sinema filmi yapalım düşüncesiyle \'Darbe\' ismini almıştık. Ancak domainini (dijital alanda satın alınan isim hakkı) almış. Bu domainini satanlar, onlar Kurtlar Vadisi uzantısı olan her şeyi alıp, sonra satmak gerekçesiyle başvuruyorlar. Onu biz gece 12\'de ekarte edip almayı başardık. Ancak bunu aldığımızdan dolayı patent başkanlığı bize suç duyurusunda bulundu. Biz daha öncesinden nasıl biliyor muşuz gibi. Biz de o örgütle beraber adım atmışız? suçlamasında bulunuldu. Büyük ihtimalle bu suçlamayı yapan ve buna benzer suçlamaları yapanların kendilerini gizleme amaçlı yaptıklarını düşünmekteyim. Savcılıktan takipsizlik kararını aldık. Özetle filmin adını \'Kurtlar Vadisi Vatan\' olarak değiştirmeye karar verdik. Kurtlar Vadisi Filistin, Kurtlar Vadisi Irak filmlerinin ardından ülkemizde geçen bu trajik olayı yaşatmak, anlatmak için Kurtlar Vadisi Vatan demeyi tercih ettik\" diye konuştu.

KURTLAR VADİSİ VATAN\'IN KONUSU...

Kurtlar Vadisi Vatan\'ın konusu ise şöyle: 15 Temmuz 2016… Türk Milletinin vatan sevgisiyle destan yazdığı o meşum gece...O gece… Darbeci hainlerin zaferini bekleyen düşman, Türkün toprağını işgal etmek için pusuya yatmıştı. Ele geçirilen Türkiye haritasında askeri birlikler ve özel harekât merkezleri gibi stratejik önemi olan onlarca hedefin yanı sıra sınırdaki bir nokta da işaretlenmiştir: Yalavuz… Asırlardır Türkün toprağını işgal etmek için fırsat bekleyen düşman, koca bir orduyla sınırımıza dayanmış, darbeden gelecek haberi beklemektedirler. Polat Alemdar ve ekibi, Türk Milleti ile birlikte içerdeki ve dışardaki düşmanlara karşı zorlu bir mücadele verecektir.

Başrollerini Necati Şaşmaz, Sinem Uslu, Nezih Işıtan, Cahit Kayaoğlu ve Erhan Ufak paylaştığı Kurtlar Vadisi Vatan filmi 29 Eylül\'de vizyona girecek.

Görüntü Dökümü:

-------------------

-Kırmızı halıda yürüyenler, poz verenler

-Filmde rol alan oyuncuların film afişi önünde poz vermeleri

-Başrol oyuncusu Necati Şaşmaz\'ın açıklamaları

26.09.2017 - 23.51 Haber Kodu : 170926230