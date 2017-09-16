DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1

1- (ÖZEL) AMATÖR FUTBOLCU SAHADA \'YORGUN MERMİ\' İLE VURULDU

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İstanbul DHA

Esenler\'de amatör futbolcu, takımının akşam antrenmanı sırasında nereden geldiği belli olmayan \'yorgun merminin\' isabet etmesiyle sağ bacağından yaralandı. Şans eseri hayati bir yara almayan genç futbolcu, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay, Esenler-Kemer Mahallesi\'nde bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Esenler Stadyumu\'nda dün saat 22.00 sıralarında meydana geldi. 1. Amatör Lig takımı İstanbul Esenler Tokatspor\'un oyuncusu Barış Karamustafa, antrenman sırasında, sağ bacağının diz ile kalça arasının üst kısmında bir anda acı hissetti. Ne olduğunu anlamayan amatör futbolcu, elini bacağına götürdüğü sırada kan görünce kendisini yere bıraktı. Antrenman yapan diğer oyuncular, hemen takım arkadaşlarına yardıma koştu. Uzaktan atıldığı için \'yorgun mermi\' olarak adlandırılan kurşunun, 26 yaşındaki Barış Karamustafa\'nın sağ bacağına isabet ettiğini gören takım arkadaşları kısa süreli şaşkınlık yaşadı. Takım antrenörü ve oyuncuları durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

SAĞLIK GÖREVLİLERİ İLK MÜDAHALEYİ SAHA İÇERİSİNDE YAPTI

Olay yerine gelen polis ekipleri kurşunun nereden geldiğini araştırırken, sağlık görevlileri de yaralı futbolcuya ilk müdahaleyi saha içerisinde yaptı. Sağlık görevlilerinin gelmesi ve müdahale etmesi, takım oyuncularından birinin cep telefonu ile çektiği görüntülere yansıdı. Hayati tehlikesi bulunmayan amatör futbolcu olay yerine gelen ambulans ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi İstanbul Eğitim Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı.

\"ALLAH KORUDU BİZİ\"

Olay sırasında sahada bulunan ve antrenör olduğu öğrenilen Serkan Toygar, \"Bu akşam saat 22:00 sıralarında dışarıdan gelen bir mermi ile bir futbolcu arkadaşımız yaralandı. Biz, İstanbul Esenler Tokatspor olarak antrenman yapıyorduk. Antrenmanın son anlarıydı artık, o sırada çocuklarımız da vardı onları da çıkardık dışarıya. Daha sonra arkadaşımıza yorgun mermi gelince bir anda yere yığıldı. Yere yığılınca bizde başına toplandık ve ambulans ile polise haber verdik. Tabi ikisi de geç geldiler. Ama bizim stadımızın etrafında bazı sıkıntılar var, bunlardan dolayı bizde sorun yaşıyoruz. Stadımızın arka tarafından geldi mermi. Ayrıca orada daha başka sıkıntılar da oluyor ama Allah korudu bizi. Stadın arkasında tinerciler, baliciler var biz bundan çok rahatsısız. Biz orada spor yapıyoruz çünkü, spordan başka bir amacımız yok. Böyle olayları yaşamamız mı gerekiyor? Olay sırasında ben oradaydım. Ben o takımda antrenörüm, en son açma ve germelerimizi yaptıktan sonra evimize gidecektik. Böyle bir olay olunca arkadaşımıza yardımcı olmak için kaldık\" dedi.

TEDAVİSİ YAPILAN FUTBOLCU GECE SAATLERİNDE HASTANEDEN TABURCU EDİLDİ

Tedavi altına alınan Karamustafa\'nın ailesi, hastane bahçesinde endişe ile bekledi. Ayrıca, takım yöneticilerinin de hastaneye gelerek oyuncularının sağlık durumu hakkında bilgi aldığı öğrenildi. Hastanede kısa bir operasyon ile bacağına isabet eden mermi çekirdeği çıkarılan Karamustafa, bir süre müşahede altında tutuldu. Tedavisi biten Karamustafa, gece saatlerinde taburcu edilirken ailesi ve takım arkadaşları da kendisini yalnız bırakmadı.

Polis ekipleri çevrede araştırma yaparken, olay sonrası geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Hastaneden görüntü

-Antrenör ile röp (Serkan Toygar)

-Futbolcunun babası ile röp (Çetin Karamustafa)

-Yaralı futbolcu ile röp

-Genel ve detaylar

-Saha içerisine giren sağlık görevlileri

-Yerdeki futbolcunun görüntüsü

-Yaralının sedye ile taşınması

16.09.2017 - 05.55 - Haber Kodu : 170916007

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2- \"BİLİMSEL VE LAİK EĞİTİM HAREKETİ\" STANDINA SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Haber-Kamera: Ramazan Eğri / İstanbul DHA

\"Bilimsel ve Laik Eğitim Hareketi\"nin \"Bilim Dışı Müfredatı Durduralım\" eylemine çağrı için Kadıköy\'de açtığı standa bir grup saldırdı. Polis yaptığı çalışmada, kısa süre sonra olay yerine yakın bir noktada 4 kişiyi gözaltına aldı.

Kadıköy, Kalkedon Meydanı\'nda açılan standa gelen 4 kişi önce stantta açılan imza defterinin başında bulunanlara sözlü sataşmada bulundu. Grup, stand görevlilerinin ikazına aldırmayınca iki taraf arasında arbede başladı. Stantları ve döviz koyulan şovalye ahşap parçaları alan saldırganlar stand görevlilerine attı. Stand görevlileri de üzerlerine atılan parçaları saldırganlara fırlattı. Yaşanan olayın ardından saldırganlar olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Polis yaptığı çalışmada saldırganları kısa süre sonra olay yerine yakın bir noktada 4 kişiyi gözaltına aldı. Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Rıhtım Polis Merkezi\'ne götürülen Ugur S., Burak T., Mustafa A. ve Bilal T.\'nin çeşitli suçlardan çok sayıda poliste kaydının bulunduğu öğrenildi. Saldırganlardan üçünün ise madde bağımlısı olduğu tespit edildi. Polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Saldırganların sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.



Görüntü Dökümü:

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-Saldırı anının güvenlik kamera görüntüleri

-Polis merkezini görüntüsü

15.09.2017 - 20.23 - Haber Kodu : 170915188

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3- MİLLİ EĞİTİM BAKANI İSMET YILMAZ: BU YIL İSTİFA EDEN ÖĞRETMEN SAYISI 207

Haber-Kamera: İhsan YALÇIN / İstanbul DHA

Küçükçekemece\'de bir açılışta konuşan Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, \"Kaliteli eğitim için bütçemizden çok büyük bir kaynak ayırdık. Sağlıktan ve savunmadan da fazla\" dedi. Bakan Yılmaz konuşmasında çok sayıda öğretmenin istifasını verdiği iddialarının da gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Küçükçekmece Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Şehit Fethi Sekin Öğretmenevi\'nin açılışı, şehidin babası Mehmet Zeki Sekin, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ve İstanbul Valisi Vasip Şahin\'in katılımıyla gerçekleşti. Burada konuşan Bakan Yılmaz, \"Bakanlığımıza bağlı 547 öğretmenevimiz var. Bu öğretmenevlerimizin 500\'ünün bünyesinde de akşam sanat okulu var. Öğretmenevlerimiz 10 bin 980 oda ve 23 bin 462 yatak kapasitesine sahip. Geçen yıl bu kurumlarımızda toplam 2 milyon 189 bin öğretmenimize, bakanlık mensubumuza ve 1 milyon 756 bin vatandaşımıza hizmet ettik. Buralarda 1368 öğrencimize staj ve kurs imkanı sağlandı. 3 bin 875 işçimiz istihdam edilmekte\" dedi.

\"EĞİTİM İÇİN BÜYÜK KAYNAK AYIRDIK\"

\"Ülkemizi çağdaş uygarlık seviyesinin üzerine çıkarmak istiyoruz\" diyen Bakan Yılmaz, \"Bunun için eğitimin şart olduğunu da biliyoruz. Ülkelerin gücü iyi eğitim almış nitelikli insan gücünden gelmektedir. Bunun için daha kaliteli bir eğitime ve eğitimde fırsat eşitliğine büyük önem veriyoruz. Bilimin yol göstericiliğinde; bu yolda önemli mesafe aldık. Kaliteli eğitim için bütçemizden çok büyük bir kaynak ayırdık. Sağlıktan ve savunmadan da fazla\" ifadesini kullandı.

İDDİALARA CEVAP VERDİ

Konuşmasında çok sayıda öğretmenin istifasını istediği iddialarına da değinen Bakan Yılmaz, \"Bir milletvekili başbakana soru soruyor; \'40 bin öğretmen istifasını istedi mi?\' diye. Bu doğru değildir. Bu yıl istifa eden öğretmen sayısı 207. Biraz insaf derler değil mi? Yani hadi biraz atıyorsun da 207 nere, 40 bin nere. 207\'nin yerine 400 desen belki anlarız. Geçen yıl istifa eden sayısı da 561. AK Parti iktidara geldiğinden bu yana istifa edenlerin toplam sayısı 10 binin altında\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Açılış

-Açılışa katılanlar

-Bakan İsmet Yılmaz\'ın konuşması

-Genel ve detaylar

15.09.2017 - 20.25 - Haber Kodu : 170915189

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4- ULUSLARARASI HRANT DİNK ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU

Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER / İstanbul DHA

Uluslararası Hrant Dink Ödülü\'nün dokuzuncusunu Avukat Eren Keskin ile, Çinli sanatçı Ai Weiwei aldı. Keskin ödüle insan hakları ihlallerini hem Türkiye\'nin hem de uluslararası toplumun gündemine taşıdığı, Weiwei ise eserleriyle tüm dünyada yaşanan eşitsizliklere ve insan hakları ihlallerine dikkat çektiği için layık görüldü. Agos gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink\'in Şişli\'de bulunan gazete binası girişinde öldürülmesinin ardından, her yıl Dink\'in doğum günü olan tarihlerde adına Uluslararası Hrant Dink Ödülü düzenleniyor. Hrant Dink\'in 60\'ıncı doğum gününde Uluslararası Hrant Dink Ödülü\'nün dokuzuncusu sahiplerine verildi. Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı\'nda düzenlenen törene Dink\'in eşi ve Hrant Dink Vakfı Başkanı Rakel Dink, HDP Milletvekili Hüda Kaya, CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Türkiye Katolik Ermenileri Ruhani Lideri Başepiskopos Levon Zekiyan, Başepiskopos Karekin Bekçiyan, Episkopos Sahak Maşalyan ile davetliler katıldı.

RAKEL DİNK: DOĞRULUK VE ADALET YOLU ÇETİNDİR, DAR VE DİKENLİDİR

Törenin açılış konuşmasını Hrant Dink Vakfı Başkanı Rakel Dink yaptı. Dink konuşmasında şu ifadelere yer verdi: \" Bu gezegeni cennete dönüştürmek ümidiyle yaşamları pahasına riske giren, mücadele etmekten vazgeçmeyen cesur ve güzel insanlara yine ödül vermek, onları cesaretlendirmek, teşvik etmek ve onurlandırmak üzere bir araya geldiğimiz için seviniyoruz. Devletler, yönetimler, hükümdarlar şan, şöhret, üstünlük, güç ve yetki peşindeler, kimse dönüp geriye bakmıyor. Hakkı, adaleti arayanları değil korumak, yaşam hakkı bile tanımıyorlar. Tanrılaşmak istiyorlar, halbuki insanlıklarını da yitirdiklerinin de farkında değiller. Ne yazık ki hiç değiller. Halbuki iktidarlar, savaşlarda, silah yapımında gösterdikleri gayreti, ayrımcılığı körüklerken kaçınmadıkları teşviki ve bunlar için yapılan harcamaları barış için kullansalardı ve erdemi arzulasalardı, erdeme bilgiyi, bilgiye özdenetimi, özdenetime dayanma gücünü, dayanma gücüne kardeşseverliği ve sevgiyi katsalardı, katabilselerdi, dünya cennet olurdu.Doğruluk ve adalet yolu çetindir, dar ve dikenlidir, onun için onu seçenler azdır.\"

KESKİN: BİR GÜVERCİN TEDİRGİNLİĞİ VAR HEPİMİZDE

Ai Weiwei ve Eren Keskin\'e, ödülleri, jüri üyeleri Murathan Mungan ve Diyarbakır Barosu\'nu temsilen Ahmet Özmen tarafından verildi. Ödülü ilk olarak Ai Weiwei aldı. Weiwei ödülünü aldıktan sonra bir teşekkür konuşması yaptı. Daha sonra Eren Keskin\'e ödülü takdim edildi. Keskin ödülünü aldıktan sonra yaptığı konuşmada şunları söyledi, \" Hrant Dink benim gözümde, naifliğin ve cesaretin temsilcisi bir isim! Cesaret, her zaman radikal davranış ve sözleri gerektirmiyor. İnsanların hiç kabul etmeyecekleri, duymak istemeyecekleri gerçekleri, cesurca ve naif bir dille de anlatabilirsiniz. Hrant Dink bunu yaptı, yaşamını buna adadı. Hrant Dink\'in güzel ifadesiyle, \'bir güvercin tedirginliği var hepimizde.\' Ancak, bu tedirginlik, cesurca inandıklarımızı söylememizi de engellememeli… Aynı Hrant Dink\'in yaptığı gibi! Teşekkürler Hrant Dink, bize bıraktığın sevgi, iyilik ve cesaret için.\"

Görüntü Dökümü:

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-Törene katılanlardan detay

-Rakel Dink\'in konuşması

-Ödül töreni

-Ödül alan Ai Weiwei ve Eren Keskin\'in konuşması

-Genel ve detay görüntüler

15.09.2017 - 23.48 - Haber Kodu : 170915214

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5- KİLİSE HIRSIZLARI YAKALANDI

Haber: Çağatay KENARLI / İstanbul DHA

Beyoğlu\'nda bulunan Latin Katolik Kilisesi\'nde dün sabah saatlerinde hırsızlık yapan 4 şüpheli Zeytinburnu\'nda yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü\'nden yapılan yazılı açıklamada, \"Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalar neticesinde A.H., O.A.K., B.M. ve Özbekistan Uyruklu A.H. Zeytinburnu\'nda hırsızlığa konu olan malzemelerle birlikte yakalanmıştır\" denildi. Hırsızlarla birlikte çaldıkları 1 adet Hz. İsa figürlü tablo, 1 adet Hz. İsa figürlü istavroz, 1 adet Meryem Ana heykeli, 4 adet Düstur kitabı, 1 adet halı da ele geçirildi.

Görüntü Dökümü:

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-Çalınan eşyaların fotoğrafları

16.09.2017 - 00.04 - Haber Kodu : 170916001

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6- KÜÇÜKÇEKMECE\'DE KAÇAK SİGARA OPERASYONU: 7 GÖZALTI

Haber: Çağatay KENARLI - Kamera: İstanbul DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan kaçak sigara operasyonunda piyasa değeri 130 bin TL olan 12 bin 577 paket kaçak sigara ele geçirildi. Küçükçekme\'de bir adrese yapılan operasyonda gizli bölmelere saklanmış sigaraların bulunması polis kamerasına yansıdı. Operasyon kapsamında biri Suriye uyruklu 7 şüpheliye adli işlem uygulandı.

Görüntü Dökümü:

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(Polis Kamerası)

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-Polisin sigaraların saklı olduğu yerleri bulması

-Kapıların balyozla kırılması

-Sigara paketleri

-Genel ve detaylar

16.09.2017 - 00.42 - Haber Kodu : 170916002