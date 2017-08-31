DHA İSTANBUL BÜLTENİ -  1 

1- HAYVAN PAZARINDAN KAÇAN BOĞA KARŞIDAN KARŞIYA GEÇEN KADINA SALDIRDI

* O anlar cep telefonu ve güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber: Ramazan EĞRİ - Kamera: İstanbul DHA

Maltepe Bağlarbaşı Mahallesi Bağdat Caddesi\'nde dün 13.30 sıralarında meydana geldi. Maltepe Tugay yolu\'nda bulunan hayvan pazarından kaçan boğa, minübüs yoluna girdi. Uzun süre sahipleri tarafından kovalanan boğa, karşıdan kaşıya geçmekte olan bir kadına saldırdı. Boğanın arkasından gelişini fark etmeyen kadını vatandaşlar uyarması yeterli olmadı. Ayakları yerden kesilen kadın, düştü. Yaralı kadına çevreden gelen vatandaşlar ilk müdahaleyi yaptı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Özlem Erdem\'i hastaneye kaldırdı. Kartal Lütfü Kırdar Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Erdem\'in kalçasında kırık olduğu tespit edildi. Erdem tedavisinin ardından taburcu edildi.



Görüntü dökümü:

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-Cep telefonu kamerası

-Boğanın saldırma anı

-Yere düşen kadın

-Güvenlik kamerası(ÖZEL)

-Kadının ayakalarının yerden kesilmesi

-Etrafına toplanan kalabalık

EK GÖRÜNTÜ:

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-Bir esnaf ile röp

-Olay yeri

-Genel ve detaylar



30.08.2017 - 22.59 Haber Kodu : 170830226

30.08.2017 - 23.38 Haber Kodu : 170830234

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2- ZİNCİRLİKUYU MEZARLIĞI\'NDA TECAVÜZ GİRİŞİMİ

Haber: Ali AKSOYER İstanbul DHA

Zincirlikuyu Mezarlığı\'nda Hollandalı üniversite öğrencisi 19 yaşındaki H.G.\'ye tecavüz etmeye çalışan şüpheli polis tarafından yakalandı. Genç kızın teşhis ettiği şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Zincirlikuyu Mezarlığında önceki gün meydana gelen olayda turist olarak İstanbul\'a gelen Hollanda uyruklu H.G. bir arkadaşını ziyaret ettikten sonra evine dönmek üzere Zincirlikuyu mezarlığının içinden geçmek istedi. Polis kayıtlarına göre mezarlık kenarında bekleyen bir kişi, genç kızın peşine düşerek onu takip etmeye başladı. H.G.\'nin yanına yaklaşarak konuşmak isteyen karşı koyunca cinsel tacizde bulunan şüpheli genç kızın bağırmaya başlayıp mücadele etmesi üzerine korkarak kaçtı.

Ancak şüpheli fazla uzaklaşamadan ihbar üzerine polis olay yerine gelen polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Poliste verdiği ifadesinde suçlamaları kabul etmeyen şüpheli E.G. genç kız tarafından teşhis edildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü dökümü:

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-H.G\'nin fotoğrafı

-E.G\'nin fotoğrafı

-Zincirlikuyu mezarlığının görüntüsü

-Genel ve detaylar

30.08.2017 - 23.22 Haber Kodu : 170830229

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3- BEŞİKTAŞ\'TA 30 AĞUSTOS GELENEKSEL \"FENER ALAYI\" İLE KUTLANDI

Haber-Kamera: İstanbul DHA

Beşiktaş Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı\'nı her yıl geleneksel hale getirdiği \"Fener alayı\" ile kutladı. Balmumcu Kavşağı\'ndan başlayan yürüyüşte binlerce vatandaş, fener alayı ve Türk bayrakları ile birlikte Barbaros Meydanı\'na yürüdü. Yolun bir şeridi araçlara ayrılarak yapılan yürüyüşte vatandaşlar sloganlar attı. Barbaros Meydanı\'nda son bulan fener alayına Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, siyasi parti temsilcileri, STK\'lar da katıldı.

Hazinedar, 30 Ağustos\'un Türk tarihindeki önemine dikkat çektikten sonra, \"85 yıl önce 8 tümenlik düşman ordusunu bir vuruşta 3\'e bölüp 5\'ini yok eden, kalan 3\'ünü 9 günde 400 KM sürüp denize döken yüce komutran ve yüce ordusunun ruhu şad olsun. Ama bu büyük zaferin sorumluluğunu unutmamalıyız. \'Hatt-ı müdafaa yoktur, sath-ı müdafaa\' vardır. Aziz atatürk\'ün ifadesini mesajını doğru almak zorundayız\" dedi.

Yürüyüşe katılan vatandaşların coşkulu anlar yaşadığı gözlenirken, sahneye çıkan halk oyunları ekibi folklor gösterisi yaptı. Zeybek oynayanların arasında makyajla Atatürk\'e benzetilmiş bir oyuncu vatandaşların yoğun ilgisini çekti. Enbe Orkestrasının konserinin ardından program tamamlandı.

Görüntü dökümü:

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-Yürüyüşten detaylar

-Hazinedar\'ın yürüyüşü

-Meşalalerden görüntü

-Zeybek gösterisi

-Hazinedar\'ın konuşması

-Konserden detaylar

30.08.2017 - 22.17 Haber Kodu : 170830223

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4- MALTEPE\'DE 30 AĞUSTOS FENER ALAYI

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ İstanbul DHA

Maltepe Belediyesi tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı\'nın 95\'inci yıldönümünü nedeniyle Fener Alayı düzenlendi.

Zaferin 95\'inci yıldönümüne özel olarak yapılan etkinlikler kapsamında, belediye önünden meydana doğru vatandaşlar ellerinde meşaleler ve pankartlarla fener alayı gerçekleştirdi.

Yürüyüş sırasında bir açıklama yapan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç,\" Ülkemizin, milletimizin diriliş yıldönümü. Bundan 95 Yıl önce Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ile birlikte Anadolu halkı adına yola çıkarak mazlum milletler adına bir tarih yazdı. 95 yıldır bu gökkubenin altında başımız dik alnımız açık bir şekilde, hem İstiklal Marşımızı söylüyorsak, hem özgürlük şarkılarını söylüyorsak bunu Atatürk\'e, İsmet İnönü\'ye ve silah arkadaşlarına borçluyuz. Bize düşen bu Cumhuriyet\'e hep beraber sahip çıkmaktır\" dedi.

Etkinlikler çerçevesinde ilçe meydanında ünlü sanatçı Onur Akın da konser verdi.

Görüntü dökümü:

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-Yürüyüşten görüntü

-Ali Kılıç ile röp

-konserden detaylar

-Genel ve detaylar

30.08.2017 - 23.20 Haber Kodu : 170830228



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5- BAKIRKÖY\'DE 150 TEKNE ATATÜRK DENİZ KÖŞKÜ\'NÜ SELAMLADI

*Bakırköy Belediyesi tarafından düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinliğinde teknelerle Florya Atatürk Deniz Köşkü önüne gidildi. Tekne sahibi ve teknelerdeki vatandaşlar Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk\'ü selamladı.



Haber-Kamera: İstanbul DHA

Bakırköy Belediyesi tarafından düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinliğinde Yaklaşık 150 tekne denize açılarak Florya Atatürk Deniz Köşkü önünde Mustafa Kemal, silah arkadaşları ve şehitleri andı. Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı münasebetiyle gerçekleştirilen etkinliğe Bakırköy\'deki balıkçı barınaklarındaki yüzlerce balıkçı ve tekne sahiplerinin destek verdiğini bildirdi. Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu teknede yaptığı açıklamada şunları söyledi: \"Türkiye Cumhuriyeti\'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının onurlu mücadelesi sonunda bizlere hediye ettikleri 30 Ağustos Zafer\'inin yıldönümünde Atamızı ziyaret ediyoruz.150 tekne dolusu Cumhuriyet yurttaşı ile Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk\'ün hayatının son yıllarını geçirdiği Florya Atatürk Deniz Köşkü\'ne geldik ve ebedi önderimizin şahsında şanlı zaferinizi taçlandıran şehitlerimizi selamladık. Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşlarını ve bütün kahraman şehitlerimizi saygıyla, minnetle, şükranla ve özlemle anıyoruz\"



DENİZDE BAYRAK AÇILDI

Etkinlik sırasında Bakırköy Belediyesi yüzme okulu öğrencisi 6 genç de denizde Türk Bayrağı açtılar.

Görüntü Dökümü:

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-Vatandaşların teknelere binmesi

-Teknelerin ilerlemesi

-Denize çelenk ve çiçek atılması

-Denizde açılan bayrak

-Kerioğlu\'nun konuşmasından detaylar

30.08.2017 - 19.54 Haber Kodu : 170830199

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6- İSTANBUL VALİLİĞİNDEN 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI RESEPSİYONU

Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER İstanbul DHA

İstanbul Valiliği 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında, zaferin 95\'inci yılında Haliç Kongre Merkezi\'nde bir resepsiyon verdi. Resepsiyona İstanbul Valisi Vasip Şahin, 1\'inci Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, siyasi parti temsilcileri ile şehit yakınları ve gaziler katıldı.

\"MİLLETİMİZİN BÜTÜN DÜNYAYA ÖRNEK OLAN MÜCADELE AZMİ, CUMHURİYETİMİZİN EN BÜYÜK TEMİNATIDIR\"

Program Vali Şahin\'in konuşması ile başladı. Sözlerine, \"30 Ağustos, 19 Mayıs\'ta tutuşturulan hürriyet meşalesinin Dumlupınar\'da zafer sancağına dikildiği muhteşem bir destandır\" diyerek başlayan Şahin şöyle devam etti, \"Esarete, yağmaya boyun eğmeyen Türk milleti; 26 Ağustos 1071\'den beri sahibi olduğu Anadolu topraklarına bir kez daha mührünü vurmuş, bir kez daha \"Ya İstiklâl, Ya Ölüm!\" diyerek vatan idealini tüm dünyaya haykırmıştır. Milletimizin bütün dünyaya örnek olan mücadele azmi, Cumhuriyetimizin en büyük teminatıdır.\"

\"HÜRRİYETİMİZ, MİLLETİMİZİN CESARETİNE EMANETTİR\"

Şahin, Vatanımızın ve milletimizin birliğini, dirliğini, bütünlüğünü muhafaza etmek adına hiçbir fedakârlıktan kaçınmayaklarını belirterek, \"Dün de bugün de inanmış ve tek yürek olmuş Türk milletini durdurmaya kimsenin gücü yetmemiştir, yetemez. Bağımsızlığın bedelini bu millet dün de kanıyla ödedi. Bugün de kanı ile ödemekten hiçbir şartta tereddüt etmemektedir. Hürriyetimiz, milletimizin cesaretine emanettir. Dün de böyleydi. Bugün de böyledir.Harici düşmanlar gibi dâhili düşmanlar da milletin cesur göğsüne çarpıp paramparça olmuşlardır ve olacaklardır. 15 Temmuz darbe girişimi, bu hakikati bir kez daha gözler önüne sermiştir. Tarihin her döneminde işgali, zulmü ve zorbalığı reddetmiş milletimizin 15 Temmuz gecesinde bu hain maşaların oyunlarını tersine çevirmek için birlik, beraberlik ve dayanışma içinde verdiği mücadele; İstiklâl ruhunun ne kadar canlı olduğunun bir ifadesidir. Bizler hürriyete âşık bir milletiz. Bağımsızlık bu büyük milletin karakteridir ve bu karakterini ilelebet kaybetmeyecektir\" ifadelerini kullandı.

\"İSTİKLAL HARBİMİZ, BİZİM BAĞIMSIZLIK TUTKUMUZUN ŞEREF TABLOSUDUR\"

Şahin konuşmasına şöyle devam etti, \"İstiklal Harbimiz, bizim bağımsızlık tutkumuzun şeref tablosudur. Bitti denilen, yenildi zannedilen millet, Mustafa Kemal Paşa\'nın liderliğinde dimdik ayakta olduğunu dünya âleme ispat etmiştir. Cumhuriyetimiz; millet ve devlet olarak bizim bağımsızlık istek ve irademizin nişanesidir. Ama sadece bununla da sınırlı değildir. Cumhuriyet, Emperyalist devletlerin zalim pençelerine düşen bütün mazlum milletlerin istiklal meşalesidir. Binlerce şehidimiz istiklâl uğruna kara toprağa düşerken aynı zamanda bütün mazlumların haysiyetini savunmuştur. Esir milletlere örnek olmuştur. Esaret altına düşmenin ve esir yaşamanın kader olmadığını ispatlamıştır.\"

Vali Şahin\'in konuşmasının ardından askeri bando ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi mehter takımı sahne aldı. Birlikte marşlar seslendiren iki grup davetlilerden alkış aldı.

Görüntü Dökümü:

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-Vali Şahin\'in gelenleri karşılaması

-Vali Şahin\'in konuşması

-Konserden görüntüler

-Genel ve detay görüntüler

30.08.2017 - 22.06 Haber Kodu : 170830222

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7- ÜNLÜ SUNUCUNUN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ OLAYA İLİŞKİN YAYIN YASAĞI GETİRİLDİ

Haber: Ümit TÜRK İstanbul DHA

Beşiktaş\'ta otel odasında ünlü sunucu ve oyuncu Vatan Şaşmaz ile Filiz Aker\'in öldüğü olaya ilişkin yayın yasağı getirildi. Beşiktaş\'taki Conrad Otel\'de ünlü sunucu ve oyuncu Vatan Şaşmaz, Filiz Aker tarafından silahla öldürülmüş, ardından da Aker\'in aynı silahla intihar ettiği belirlenmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmanın gizliliğini ihlal ettiği gerekçesiyle olaya ilişkin görüntü ve haberlere yayın yasağı getirilmesini talep etmişti.

İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliği, Başsavcılığın talebi üzerine Şaşmaz ve Aker\'in öldüğü olaya ilişkin basın ve yayın yasağı getirilmesine karar verdi. Kararda şu ifadelere yer verildi; \"Soruşturma kapsamında ya da başka bir şekilde çekilen görüntülerin yazılı ve görsel medya-basın yayın araçlarıyla farklı kişiler-kurumlar tarafından paylaşıldığı, bu durumun soruşturmanın gizliliğini ihlal edebilecek nitelikte olabileceği nedeniyle yayın yasağı kararı verilerek hem soruşturmanın yasanın ön gördüğü şekilde yürütülmesi hem de ölenlerin kamuoyunca bilinen şahıslar olaması, şüphelilerin yakalanmasının, irtibatlarının deşifre edilmesinin, olayın aydınlatılmasının engellenmesi dolayısıyla kamu düzeninin bozulması riskinin meydana geleceği dikkate alınarak basın ve yayın yasağı konulmasına...\"

