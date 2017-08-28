DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1

- ÜNLÜ SUNUCU VE OYUNCU VATAN ŞAŞMAZ ÖLDÜRÜLDÜ

Haber-Kamera: Ali AKSOYER - Çağatay KENARLI - Hakan KAYA-Ozan URAL / İstanbul DHA

Beşiktaş\'ta Conrad Otelin bir odasında ünlü sunucu Vatan Şaşmaz kadın arkadaşı Filiz Aker tarafından öldürüldü. Aker daha sonra aynı silahla intihar etti.

Olay Beşiktaş\'ta bulunan Conrad Otel\'de saat 20.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre bir dönem mankenlik yapan 55 yaşındaki Filiz Aker 17.00 sıralarında yeğeni Dora Ercan ile otelde yemek yerken gelen bir telefon mesajı ile odasına çıktı. Aker\'den uzun süre haber alamayan yeğeni durumu otel görevlilerine ve polise bildirdi. Kapıyı açan otel görevlileri 43 yaşındaki Vatan Şaşmaz ile Filiz Aker\'i kanlar içerisinde yerde yatarken buldu. Otel görevlileri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yerde kanlar içerisinde yatan Şaşmaz ve Aker\'in hayatlarını kaybettiğini belirledi.

Polis, Filiz Aker\'in Şaşmaz\'ı vurduktan sonra ruhsatlı tabancası ile intihar ettiğini tespit ederken Vatan Şaşmaz\'ın sırtından 4 kurşunla, Filiz Aker\'in ise başından tek kurşun ile yaşamlarını yitirdiklerini belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri yaklaşık 3.5 saat süren çalışmalarının ardından otelden ayrıldı

Şaşmaz ve Aker\'in cenazelerinin bulunduğu araç ise polis eşliğinde Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgu\'na götürüldü.

FİLİZ AKER\'İN YEĞENİ O ANLARI ANLATTI

Vatan Şaşmaz\'ı öldürüp ardından intihar eden Filiz Aker\'in yeğeni Dora Ercan, cinayetin ardından yaşananları anlattı. Olayın yaşandığı otelin çıkışında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Dora Ercan şunları söyledi: \"İkisi için de çok üzüldüm. Allah Vatan\'ın ailesine sabır versin. Biz zaten burada eşimle beraber oturuyorduk. O da bizimleydi. Yukarı çıktı. \'Yarım saat işim var geleceğim sonra\' dedi. Sonra aradım telefonu kapalı. Zaten duygusal konuşmalar da yapıyordu. Dedim \"Acaba kendine zarar mı verecek\" diye. Biz sonra güvenliği aldık yanımıza yukarı çıktık. Sonra Vatan\'ın yerde cenazesini gördüm. Kapı kapalıydı. Dedim ki herhalde camdan atlamış olması lazım Çünkü içeriden kapı kilitliydi. Herhalde dedim o da kendisine zarar verdi. Ben Vatanla hiç görüşmedim. Arkadaşım gelecek dediği kişi Vatanmış\" dedi.

\"BENİMLE VEDALAŞIR GİBİ KONUŞUYORDU\"

Ercan, \"Benimle vedalaşır gibi konuşuyordu. Amerika\'ya gidecekti. \'Bugün çok mutluyum falan, bu mutluluğum seni üzebilir\' dedi. \'Sakin ol\' dedi, \'Güçlü ol\' dedi. Böyle bir şey yapacağı hiç aklıma gelmedi. Ailesinin içi rahat olsun\" dedi.

\"PİSİKOLOJİK PROBLEMLERİ VARDI\"

Dora Ercan\'ın eşi ise, \"Biz saat 1\'de buraya geldik. Eşiyle 3-5 saat gibi bir zaman geçirdik. Teyzesi de dedi ki \'Yarım saat bir işim var çocuklar bekleyin ben geleceğim\'. Yarım saat sonra da biz telefon açtık. Dedi ki \'5 dakika sonra geliyorum\' aradan bir 45 dakika geçti. Telefonuna ulaşamayınca tekrar resepsiyondan aradık. Dedik acaba bayıldı mı? Çünkü psikolojik problemleri vardı. Allah yardımcısı olsun ben Vatan\'ın ailesine sabır diliyorum. Allah yardımcısı olsun\" dedi.

Öte yandan ABD\'de Green Kart ile yaşayan ve eski mankenlerden Filiz Aker\'in , 1 ay önce İstanbul\'a gelerek Conrad Otel\'e yerleştiği öğrenildi.

Görüntü dökümü:

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-polis aracında bekleyen şahıs

-polis aracının hareket etmesi

-Saruhan Hünel ile röportaj

-Vatan Şaşmaz\'ın arabası

-cenaze aracının gelmesi

-cenaze aracının otele girmesi

-genel ve detaylar

-olay yeri inceleme ekiplerinin ayrılması

-cenaze aracının çıkışı

-genel ve detaylar

-Filiz Aker\'in yeğeninin açıklamaları

-Şaşmaz\'ın arşiv görüntüleri

-genel ve detay

28.08.2017 - 00.22 - Haber Kodu : 170828003

27.08.2017 - 23.40 - Haber Kodu : 170827170

27.08.2017 - 23.35 - Haber Kodu : 170827166

27.08.2017 - 23.32 - Haber Kodu : 170827165

27.08.2017 - 22.51 - Haber Kodu : 170827163

27.08.2017 - 23.11 - Haber Kodu : 170827164

27.08.2017 - 21.56 - Haber Kodu : 170827157

27.08.2017 - 22.09 - Haber Kodu : 170827159

27.08.2017 - 21.42 - Haber Kodu : 170827156

27.08.2017 - 21.19 - Haber Kodu : 17082715

27.08.2017 - 20.58 -Haber Kodu : 170827151

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- FİLİZ AKER\'İN YEĞENİ DORA ERCAN YAŞANANLARI ANLATTI

Hakan KAYA-Ozan URAL / İstanbul DHA

Vatan Şaşmaz\'ı öldürdükten sonra intihar eden Filiz Aker\'in en son yemek yediği yakını Dora Ercan, otel önünde bekleyen basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Olayın yaşandığı otelin çıkışında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Dora Ercan şunları söyledi:

\"İkisi için de çok üzüldüm. Allah Vatan\'ın ailesine sabır versin. Biz zaten burada eşimle beraber oturuyorduk. O da bizimleydi. Yukarı çıktı. \'Yarım saat işim var geleceğim sonra\' dedi. Sonra aradım telefonu kapalı. Zaten duygusal konuşmalar da yapıyordu. Dedim \"Acaba kendine zarar mı verecek\" diye. Biz sonra güvenliği aldık yanımıza yukarı çıktık. Sonra Vatan\'ın yerde cenazesini gördüm. Kapı kapalıydı. Dedim ki herhalde camdan atlamış olması lazım Çünkü içeriden kapı kilitliydi. Herhalde dedim o da kendisine zarar verdi. Ben Vatanla hiç görüşmedim. Arkadaşım gelecek dediği kişi Vatanmış\" dedi.

\"BENİMLE VEDALAŞIR GİBİ KONUŞUYORDU\"

Ercan, \"Benimle vedalaşır gibi konuşuyordu. Amerika\'ya gidecekti. \'Bugün çok mutluyum falan, bu mutluluğum seni üzebilir\' dedi. \'Sakin ol\' dedi, \'Güçlü ol\' dedi. Böyle bir şey yapacağı hiç aklıma gelmedi. Ailesinin içi rahat olsun\" dedi.

\"PİSİKOLOJİK PROBLEMLERİ VARDI\"

Dora Ercan\'ın eşi ise, \"Biz saat 1\'de buraya geldik. Eşiyle 3-5 saat gibi bir zaman geçirdik. Teyzesi de dedi ki \'Yarım saat bir işim var çocuklar bekleyin ben geleceğim\'. Yarım saat sonra da biz telefon açtık. Dedi ki \'5 dakika sonra geliyorum\' aradan bir 45 dakika geçti. Telefonuna ulaşamayınca tekrar resepsiyondan aradık. Dedik acaba bayıldı mı? Çünkü psikolojik problemleri vardı. Allah yardımcısı olsun ben Vatan\'ın ailesine sabır diliyorum. Allah yardımcısı olsun\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Ercan\'ın açıklamaları

28.08.2017 - 00.22 - Haber Kodu : 170828003

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- ÜNLÜ SUNUCU VE OYUNCU VATAN ŞAŞMAZ ÖLDÜRÜLDÜ (ek)

DORA ERCAN: VATAN\'IN HİÇBİR SUÇU YOK

İSTANBUL DHA - Vatan Şaşmaz\'ı öldürüp ardından intihar eden Filiz Aker\'in yeğeni Dora Ercan, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Ercan, \"Vatan\'ın hiçbir suçu yok\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Dora Ercan\'ın açıklaması

-Detaylar

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- SANAYİ SİTESİNİ SİLAH VE SOPALARLA BASAN ŞEHİR EŞKİYALARI YAKALANDI

Haber: Çağatay KENARLI-İbrahim AKTÜRK İSTANBUL DHA

Başakşehir\'de bir sanayi sitesinde dün öğle saatlerinde yaşanan park etme tartışması sonrası, kamyonetle tekrar olay yerine gelerek pompalı tüfek ve sopalarla 3 işyeri ve 6 otomobile zarar veren şüpheliler yakalandı.

9 SALDIRGAN BELİRLENDİ, 6\'SI GÖZALTINA ALINDI

Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili yaptığı çalışmalarda işyerlerine ve araçlara zarar veren akraba oldukları öğrenilen E.K., E.K., E.E., M.C., K.T., T.K., E.K., M.K. ve T.H.B. isimli şüphelileri belirledi. Polis ekipleri 6 şüpheliyi düzenlediği eş zamanlı operasyonla yakalayarak gözaltına aldı. Ekipler yaptıkları aramalarda saldırganların sanayi sitesine gittikleri kamyoneti ve olayda kullanılan pompalı tüfeği buldu. Polis ekipleri 3 şüphelinin de yakalanması için çalışmalara devam ediyor. Gözaltına alınan 6 şüpheli Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne getirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardın yarın adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor.

Görüntü Dökümü

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(Polis Kamerası)

-Polis araçlarının emniyete girmesi

-Şüphelilerin polis merkezine girmesi

-Genel ve detaylar

DÜN GEÇİLEN GÖRÜNTÜLER

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CEP TELEFONU GÖRÜNTÜSÜ:

-Bir zanlının elindeki pompalı tüfek

-Saldırganın işyerine doğru art arda ateş açması

-Bir zanlının elindeki kesici alet

-Çevredeki kalabalık

-Genel görüntüler

AKTÜEL GÖRÜNTÜLER

-Polis ekiplerinin inceleme çalışmalarından görüntüler

-Zarar gören işyerleri ve arabalar

-Yerdeki boş fişekten görüntü

-Çalışanlarla röportajlar

-Detaylar

26.08.2017 - 15.56 - Haber Kodu : 170826124

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- HEDİYELİK EŞYA DEPOSUNDA YANGIN

Haber:İbrahim AKTÜRK / İstanbul DHA

Başakşehir\'de, hediyelik eşya deposunda çıkan yangın paniğe yol açtı. İtfaiye ekipleri yangını yaklaşık bir saatte kontrol altına alabildi. Edinilen bilgiye göre, saat 17.30 sıralarında, Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan 108 No\'lu binanın alt katında hediyelik eşya deposu olarak kullanılan işyerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine Şişli, Başakşehir, İkitelli, Bağcılar ve Kocasinan itfaiye grubuna bağlı ekipler geldi. Ekipler yaklaşık bir saat sonra yangını kontrol altına alabildi. Görgü tanıkları, deponun baca kısmının yandığını ve yangın tüpüyle müdahale ettiklerini, daha sonra ise itfaiye ekiplerine durumu bildirdiklerini anlattı. Polis, yangınla ilgili inceleme başlattı.



Görüntü dökümü:

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-Yükselen yoğun dumanlar

-İtfaiye ekiplerinden görüntü

-Yanan işyerinden detaylar

-Polis ekiplerinden detaylar

-İtfaiye araçlarından görüntüler

-Görgü tanıkları ile röportajlar

-Çevredeki kalabalıktan detaylar

-Genel görüntüler

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- TUZLA\'DA KORKUTAN ÇATI YANGINI...

Haber-Kamera: Uğur AYAZSIN / İstanbul, DHA

Tuzla\'da bir sitede bitişik haldeki 4 binanın çatısı alev alev yandı. İtfaiye ekipleri yangını yaklaşık 1 saatte kontrol altına aldı. Yangın, Tuzla Yayla Mahallesi Şinasi Dural Caddesi\'nde bulunan Penguen Sitesi\'nde bulunan bir binanın çatısında saat 15.00 sıralarında çıktı.

Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle bitişikteki 3 binanın çatısına sıçradı ve alevler kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler 4 binanın yanan çatısını söndürmek için sitenin dört tarafından müdahalede bulundu. Polisler, çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri de hazır bulundu. Yangında yaralanan olmadı.

Yangın, yaklaşık 1 saatlik çalışma sonunda kontrol altına alındı. Görgü tanıkları, yangına çatıda mangal yakan bir kişinin sebep olduğunu iddia ettiler.

Görüntü Dökümü:

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-Yanan çatılar

-İtfaiyenin müdahalesi

-Yangını izleyenler

-Site sakinleri ile röportajlar

-İtfaiye

-Polis

-Cep telefonu görüntüsü

-Çatının alev alev yanması

-Genel ve detaylar



