DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1

1- BEYKOZ\'DA 33 KATLI BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI

Haber-Kamera: Hakan KAYA-Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL,(DHA)

Beykoz\'da bir site içerisinde 33 katlı inşaat halindeki bir binanın çatısında izolasyon malzemelerinin tutuşması sonucu yangın çıktı. Yangına müdahale etmekte güçlük çeken İtfaiye ekipleri, birbirine monte ederek vinç yardımıyla yukarı çıkarttıkları hortumla yangını söndürebildi. Beykoz, Acarlar Mahallesi\'nde bulunan bir site içerisindeki 33 katlı inşaat halindeki bir binanın çatısında saat 00.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle izolasyon malzemelerinin tutuşması sonucu yangın çıktı. Binanın yandığını gören sitenin güvenlik görevlileri durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine yangın yerine Kavacık, Çavuşbaşı, Kadıköy ve Ümraniye\'den itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri binanın çok katlı olması nedeniyle yangına müdahale edemedi. Bir süre sonra araçlardaki hortumları birbirine monte ederek binadaki vinç yardımıyla hortumu yukarı çıkaran itfaiye ekipleri yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından yangını söndürebildi. Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, binanın çatısında maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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-Çatısı yanan binanın görüntüsü

-Seyir halindeki itfaiye ekiplerinin görüntüsü

-Genel ve detaylar

27.08.2017 - 02.23 Haber Kodu : 170827007



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2- BEŞİKTAŞ\'TA SEYİR HALİNDEKİ MİNİBÜS ALEV ALEV YANDI

Haber-Kamera: Murat DELİKLİTAŞ-Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA

Beşiktaş\'ta seyir halindeki minibüsün motor kısmı henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Minibüs kısa sürede alevler içinde kalırken, şoför son anda kendini dışarı atarak yanmaktan kurtuldu. Olay, Konaklar Mahallesi Orgeneral İzzettin Aksalur Caddesi Mimoza Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 M 1970 plakalı minibüsüyle Baltalimanı-Reşitpaşa- 4. Levent hattında çalışan Tahir Özgül, son seferini yaptıktan sonra evine gitmek için yola çıktı. Mimoza Sokak üzerine geldiği sırada minibüsün motor kısmında dumanlar yükselmeye başladı. Özgül\'ün frene basmasına rağmen minibüs durmazken, alevler bir anda tüm aracı sardı. Şoför, Tahir Özgül, kapıyı açıp kendini dışarı atarak yanmaktan son anda kurtuldu. Yangını gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Beşiktaş ve Ortaköy İtfaiye Amirliğine bağlı ekipler yangına müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürülürken, minibüs tamamen kullanılmaz hale geldi.

ALEV ALEV YANDI

Minibüste meydana gelen yangın bir vatandaşa ait cep telefonu kamerası tarafından da saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde minibüsün alev alev yanması görülüyor.



Görüntü dökümü:

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- Olayın meydana geldiği yer

- Alev alev yanma minibüs

- İtfaiye ekiplerinin çalışması

- Vatandaşların itfaiyeye yardım etmesi

- Görgü tanığı ile röportaj

- Minibüsün soğutma çalışması

- Genel ve detaylar

(Cep telefonu kamerası)

-Alev alev yanan minibüs

-Vatandaşların izlemesi

-Detaylar

26.08.2017 - 23.48 Haber Kodu : 170826203



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3- (ÖZEL) ŞEHİR EŞKİYALARININ SİLAHLI SOPALI SANAYİ SİTESİ BASKINI KAMERADA

* Başakşehir\'de bir sanayi sitesindeki park etme tartışması silahlı baskınla sonuçlandı.

* Şehir eşkiyaları pompalı tüfek, bıçak ve sopalarla bastıkları sanayi sitesinde dehşet saçtı.

* Saldırganlar, 3 işyeri ve 6 otomobile zarar vererek kaçtı.

* O anlar cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.

Haber:İbrahim AKTÜRK/İstanbul-DHA

Başakşehir\'de, sanayi sitesinde park etme tartışması kavgaya dönüştü. Kavganın ardından sanayi sitesini basan grup , iş yerlerine ve araçlara pompalı tüfekle rastgele ateş açtı. Sopa ve kesici aletlerle de dehşet saçan saldırganlar, 3 işyeri ve 6 otomobile zarar vererek kaçtı. O anlar cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.

Olay, dün saat 13.00 sıralarında Başakşehir\'deki bir sanayi sitesinde meydana geldi. Sanayi sitesine gelen 2 kişi, bir işyerinin önüne araçlarını park etmek istedi. İşyeri çalışanları, bu kişileri park etmemeleri yönünde uyardı. Bunun üzerine kısa süreli yaşanan tartışma çevredekilerin araya girmesiyle yatıştırıldı.

DÜKKANLARA VE ARAÇLARA ZARAR VERDİLER

Kavga eden 2 kişi bir süre sonra sanayi sitesine arkadaşlarıyla birlikte geldi. Grup, pompalı tüfeklerle işyerlerine rastgele ateş açıp ellerindeki sopalarla araçların camlarını kırdı. Saldırganlar daha sonra hızla olay yerinden kaçtı. Olayda bir kişi hafif şekilde yaralandı.

ÇEVREDEKİLER O ANLARI GÖRÜNTÜLEDİ

Sanayi sitesindekiler o anları cep telefonuyla görüntülediler. Görüntülerde, elinde pompalı tüfek olan saldırganın işyerlerini hedef alarak art arda ateş ettiği görülüyor. Bu arada, bazı saldırganların elinde ise kesici aletler görülüyor. Olay yerine gelen polis ekipleri, saldırganların yakalanması için delil çalışması yaptı. Polis, iş yerlerindeki güvenlik kamera görüntülerine de el koydu. Sanayi çalışanları, tartışmanın ardından saldırganların tekrar olay yerine gelerek çevreye silah ve kesici aletlerle zarar verdiğini söyledi. Sanayideki 3 işyeri ve 6 otomobile zarar veren zanlıların yakalanması için polisin inceleme çalışmaları devam ediyor.



Görüntü dökümü:

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CEP TELEFONU GÖRÜNTÜSÜ:

-Bir zanlının elindeki pompalı tüfek

-Saldırganın işyerine doğru art arda ateş açması

-Bir zanlının elindeki kesici alet

-Çevredeki kalabalık

-Genel görüntüler

AKTÜEL GÖRÜNTÜLER

-Polis ekiplerinin inceleme çalışmalarından görüntüler

-Zarar gören işyerleri ve arabalar

-Yerdeki boş fişekten görüntü

-Çalışanlarla röportajlar

-Detaylar



26.08.2017 - 15.56 Haber Kodu : 170826124

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4- SOSYAL MEDYADA \"PHOTOSHOP\" DOLANDIRICILARINA DİKKAT

* Sosyal medya üzerinden duyurulan kampanya görsellerini photoshopla değiştiren dolandırıcılar, kendi banka hesaplarına para toplamaya başladı

Haber-Kamera: Enver ALAS - İstanbul,DHA

Dolandırıcılar, valilikten onaylı hasta çocuklar için başlatılan yardım kampanyalarıyla çeşitli vakıf ve derneklerin kurban bağışı kampanyalarına göz dikti. Özellikle sosyal medya üzerinden duyurulan kampanya görsellerini photoshopla değiştiren dolandırıcılar kendi banka hesaplarına para toplamaya başladı. Durumu fark eden kampanya sahipleri, yardım severleri uyardı.

Sosyal medya üzerinden gerçekleşen dolandırıcılığın en son kurbanlarından biri de Tüm Yardımlaşma Derneği (TÜMYAD) oldu. Kampanya için hazırladıkları ve kurumun sosyal medya hesaplarında paylaştıkları görseller üzerinde bulunan derneğe banka ait hesap numaraları, bir dolandırıcı tarafından \'photosop\' tekniğiyle değiştirildi. \'M. Ali Yanmaz\' adının yazılı olduğu ve bir bankaya ait hesap numarasının bulunduğu görsel bu kez dolandırıcılar tarafından dolaşıma sokuldu.

BAĞIŞÇILAR UYARILDI

Dolandırıcıların hedefi olan TÜMYAD, olayın ortaya çıkmasının ardından bağışçılarını ilk olarak sosyal medya hesaplarından uyardı. Ayrıca derneğin avukatları dolandırıcıların yakalanması için de savcılığa suç duyurusunda bulunmaya hazırlanıyor.

\"ASLA ŞAHIS ADINA HESAPLARA PARA YATIRILMAMALI...

Olayın ardından TÜMYAD Genel Sekreteri Dilek Başyeşil, derneğin Fatih\'teki merkezinde açıklamalarda bulundu. Kurban bağışçılarını sahte hesaplara karşı dikkatli olmaları konusunda uyaran Başyeşil, \"Kurban Bayramı nedeniyle bir bağış kampanyası başlattık. Öncelikle bağışçılar derneğin resmi olmasına mutlaka dikkat etmeleri gerekir. Faaliyet belgelesini istesinler. Bağışlar için banka hesap numaraları dernek adına olmalıdır. Asla şahıs adına hesaplara para yatırılmamalı ya da derneğe gelerek bizzat makbuz karşılığı bağış yapabilirler. Ayrıca derneğimizin resmi sosyal medya hesaplarından doğru bilgiye ulaşabilirler\" dedi.

65 TIR YARDIM GÖNDERİLDİ

Dernek olarak yaklaşık bir buçuk yıldır faaliyette olduklarını belirten Dilek Başyeşil, bu süre içerisinde gıdadan, giysiye, çeşitli ihtiyaç ürünlerine kadar toplam 65 TIR yardım gerçekleştirdiklerini belirtti. Başyeşil, \"Bunların yarıya yakını Suriye Türkmenleri\'ne diğerlerini de Türkiye içinde tespit ettiğimiz ihtiyaç olan bölgelere gönderdik\" diye konuştu..

Görüntü Dökümü

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-Dernekten görüntüler

-Hazırlanan yardım kolileri

-Dilek Başyeşil ile röp

-Kurban etlerinin paketlenmesi

-Poşet içindeki kurban etleri

-Dernekten görüntüler

-Dernek yetkililerinin çalışmaları

-Kurban bağışı kampanyasının broşürleri

-Dolandırıcıların hazırladığı sahde görsel

-Sosyal medya üzerinden yapılan duyurular

-Genel ve detaylar

26.08.2017 - 17.56 Haber Kodu : 170826171



