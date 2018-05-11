DHA İSTANBUL BÜLTEN - 5

1- ÇAVUŞOĞLU\'DAN \"İSRAİL-İRAN\" AÇIKLAMASI (1)

* Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,

\"En son İsrail-İran gerginliğinde, hem de üçüncü bir ülke üzerindeki gerginlikten dolayı ön plana çıkanlar hep sert güç. Oysa sert güç, lazım olduğu zaman kullanılabilir ama burada da ölçülü, adaletli olmak lazım, uluslararası hukuka uygun olması gerekiyor\"

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Harun UYANIK / İstanbul DHA

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, \"Günümüz Dünyasında Yükselen Türkiye\" konferansına katıldı. İstanbul Aydın Üniversitesi\'nde düzenlenen konferansta bir konuşma yapan Bakan Çavuşoğlu, \"Çatışmalardan, terörle mücadeleden dolayı en son İsrail-İran gerginliğinde hem de üçüncü bir ülke üzerindeki gerginlikten dolayı ön plana çıkanlar hep sert güç. Oysa sert güç, lazım olduğu zaman kullanılabilir ama burada da ölçülü, adaletli olmak lazım, uluslararası hukuka uygun olması gerekiyor. Esas kalıcı güç yumuşak güçtür. Bugün Türkiye, yumuşak gücünü dünyada en etkin kullanan ülkedir. Bunu çok iddialı bir şekilde söylüyorum ve doğru söylüyorum\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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- Çavuşoğlu\'nun konuşması

- Detaylar

11.05.2018 - 17.19 Haber Kodu : 180511196

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2- KARAMOLLAOĞLU, FATİH SULTAN MEHMET\'İN KABRİNİ ZİYARET ETTİ

- Bir kadın, Karamollaoğlu\'na tepki gösterdi

Haber: İhsan YALÇIN - Kamera: İdris TİFTİKCİ / İstanbul DHA

Seçim startını İstanbul\'da veren Saadet Partisi\'nin Cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu, Fatih Sultan Mehmet\'in türbesini ziyaret etti. Karamollaoğlu, dua ettiği sırada 15 Temmuz şehidi İbrahim Yılmaz\'ın eşi Esma Yılmaz\'ın tepkisiyle karşılaştı. Karamollaoğlu, \"Benim kocam şehit oldu. 15 Temmuz\'a tiyatro diyenlerle bir arada olmak size yakışmıyor\" diyen Esma Yılmaz\'ın yanına gitti. Esra Yılmaz\'ın tepkisinin devam etmesi üzerine Karamollaoğlu, \"Kızım sana Allah akıl fikir versin\" diyerek karşılık cevap verdi. Esma Yılmaz, gruptan bazı kişiler tarafından buradan uzaklaştırıldı. Temel Karamollaoğlu, \"İnsanlar yakınlarını kaybedince o acıyla hakikatten makul düşünemiyorlar. Diyecek bir şey yok\" ifadesini kullandı. \"Bana \'provokasyon yapmaya mı geldin?\' diyorlar\" diyen Esra Yılmaz ise amacının provokasyon olmadığını belirtti.

Görüntü Dökümü:

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-Karamollaoğlu\'nun dua etmesi

-Esma Yılmaz\'ın tepkisi

-Karamollaoğlu\'nun Esma Yılmaz\'ın yanına gitmesi

-Yaşanan tartışma

-Esma Yılmaz\'ın uzaklaştırılması

-Karamollaoğlu\'nun konuşması

-Esma Yılmaz ile röp.

-Genel ve detaylar

11.05.2018 - 17.18 Haber Kodu : 180511194

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3- OKULDA \"TACİZ\" İDDİASI

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN -İSTANBUL-DHA

Ataşehir\'de bir ortaokulun konferans salonunun tadilatında çalışan bir işçinin, kız öğrencilerin fotoğrafını çektiği ve sözlü tacizde bulunduğu iddiası velilerin tepkisine neden oldu. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan C.A adli kontrol şartıyla serbest kaldı

Olay Esatpaşa Mahallesi\'nde bulunan bir ortaokulda meydana geldi. İddialara göre okulun konferans salonun tadilatı için çalışan bir işçinin cep telefonuyla kız öğrencilerin fotoğraflarını çektiği ve sözlü tacizde bulunduğu iddia edildi. Öğrenciler durumu ailelerine bildirdi. Polisin arayan veliler okula geldi. Polis, C.A.\'yı gözaltına aldı. Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen C.A. çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Okul önünde toplan veliler, işçinin serbest kalmasına tepki gösterdi. Veliler, öğrencilerin psikolojisinin bozulduğunu öne sürdü.

Görüntü Dökümü

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-Okuldan görüntü

-Toplanan velilerden görüntü

-Öğrencilerden görüntü

-Veliler ile röp

-Genel ve detay görüntüler

11.05.2018 - 16.41 Haber Kodu : 180511169

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4- HELİN PALANDÖKEN\'İN ÖLDÜRÜLMESİ DAVASINDA SANIĞA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTENDİ (1)



Haber-Kamera: Yüksel KOÇ/İSTANBUL DHA

Lise öğrencisi Helin Palandöken\'i öldürdüğü iddiası ile tutuklu yargılanan Mustafa Yetgin\'in ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalandırılması istendi. Pendik\'te lise öğrencisi Helin Palandöken\'i öldürüp iki arkadaşını da yaralamaktan yargılanan Mustafa Yetgin ile Yetgin\'i araçla olay yerine götüren arkadaşı Halis Can Dağarslan\'ın davasına devam edildi. Savcı, Mustafa Yetgin için delillerin toplandığını belirterek, esas hakkındaki mütalaasını sundu ve Yetgin\'in ağırlaştırılmış müebbetle cezalandırılmasını istedi.

Görüntü Dökümü:

-Eylemden görüntü

-Basın açıklaması

-Detaylar

11.05.2018 - 17.19 Haber Kodu : 180511197

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5- BU GÖRÜNTÜLER AZ ÖNCE TAKSİM\'DE ÇEKİLDİ

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA)

Taksim Meydanı\'nın üstünden geçen gri ve siyah bulutlar ilginç görüntüler oluşturdu. O anlar kamerayla kaydedildi.



Görüntü dökümü:

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-Taksim Meydanı

-Bulutların geçişi (Hızlandırılmış görüntü)

-Normal çekim gri ve siyah bulutlar

11.05.2018 - 16.39 Haber Kodu : 180511168

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6- TIR İÇİNDE ÖLÜ BULUNDU

Murat SOLAK - Yılmaz BEZGİN / İstanbul DHA

Bahçelievler Yenibosna\'da cadde üzerinde park halindeki TIR\'ın için de sürücüsü ölü bulundu.

Ahmet Taner Kışlalı Caddesi üzerinde park halindeki 17 RB 551 plakalı TIR\' içerisinde hareketsiz şekilde yatan birini gören vatandaşlar, polis ekiplerini aradı. Olay yerine gelen ekipler, TIR\'ın şoför koltuğunda yatan kişinin, hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından hayatını kaybeden kişinin, TIR şoförü 35 yaşlarında Bahadır Kopdağ olduğunu tespit edildi. Ayrıca yapılan incelemelerde, Kopdağ\'ın vücudunda herhangi bir kesici ve delici ize rastlanmadı.

Kopdağ\'ın cenazesi yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morgu\'na kaldırıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntü

-Polis ekiplerin çalışmaları

-Tırdan görüntü

-Genel ve detaylar

11.05.2018 - 17.25 Haber Kodu : 180511205