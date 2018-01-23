DHA İSTANBUL BÜLTEN - 5

1-(Geniş Haber) PİYALEPAŞA BULVARI\'NDA ÇÖP KAMYONU DEHŞETİ : 3 YARALI

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL - İSTANBUL DHA

Şişli Piyalepaşa Bulvarı\'nda sürücünün kontrolünü kaybettiği İstanbul Büyükşehir Belediyesi\'ne ait çöp kamyonu, 3 araca çarptıktan sonra orta refüje çıkarak durdu. Kazada 2\'si temizlik işçisi 3 kişi yaralandı.

Kaza saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Çağlayan\'dan Piyalepaşa\'daki çöp arıtma tesisine giden İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait çöp kamyonu, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı. Kamyonun arkasındaki 2 temizlik işçisinden Mehmet Kuk araçtan düşüp yaralandı, diğeri atlayarak kurtuldu. Kamyon seyir halindeki 3 araca çarptıktan sonra orta refüje çıktı. Yan dönen çöp kamyonu içinde sıkışan sürücü Hasan Karakazan çevredekilerin yardımı ile çıkarıldı. Kazada, 2 temizlik işçisiyle kamyonun çarptığı araçlardan birinde bulunan bir kadın yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

BİRİ DÜŞTÜ DİĞERİ ATLAYIP KURTULDU

Çöp kamyonunun arkasında bulunan temizlik işçisi \"Biz çöp kamyonunun arkasındaydık, birden bire söför dengesini mi kaybetti ne olduysa sarsılmayla arkadaşım düştü. Ben kendimi yere attım\" diye konuştu. Polis kaza sonrası soruşturma başlattı.

Görüntü dökümü:

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-Kazaya karışan araçlar

-Kaza yerindeki polis,itfaiye ve sağlık ekipleri

-Kazaya karışan araçlardan birinin içindeki kadın ve çocuk

-Ambulans içindeki yaralı kadın

-Çöp kamyonundan atlayan temizlik işçisi ile röportaj

-Orta refüje çıkıp devrilen çöp kamyonu

-Ambulanstaki çöp kamyonu sürücüsü

-Görgü tanığı ile röportaj

-Genel ve detay görüntüler

23.01.2018 - 15.30 Haber Kodu : 180123121

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2- EŞİNİ TORNAVİDA İLE YARALAYAN SANIK HAKİM KARŞISINA ÇIKTI…

*SANIK: BÜŞRA\'YA VURUP VURMADIĞIMI HATIRLAMIYORUM

*ŞİKAYETÇİ EŞ: BANA TORNAVİDAYI SAPLARKEN RESMEN ZEVK ALIYORDU

Haber: Serpil KIRKESER / İstanbul DHA

Bağcılar\'da 2 yıl önce boşanmak üzere olduğu eşi Büşra G.\'yi (23) barışma teklifini reddettiği için tornavida ile yaraladığı iddia edilen tutuksuz sanık Davut G.\'nin (24) yargılanmasına başlandı. Sanık Davut G. olay günü elinde arabanın anahtarı olduğunu belirterek, \"Ne yaptığımı bilmiyorum, Büşra\'ya vurup vurmadığımı hatırlamıyorum\" dedi. Şikayetçi Büşra G. ise \"Barışmamız mümkün değil\' dedim. Boğazımı sıktı, burnumu ısırdı ve cebinden tornavidayı çıkardı. 4-5 kez ayılıp bayıldım. Bana tornavidayı saplarken resmen zevk alıyordu\" diye konuştu. Tornavidayı silahtan sayan savcı, iddianamede Davut G.\'nin 1 yıldan 3,5 yıla kadar hapsini istiyor.

İDDİANAMEDE OLAY ANLATILDI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca hazırlanan iddianameye göre olay şöyle oldu: Esenler\'de 5 yıllık evli Büşra G. (23) Ve Davut G.(24) çifti boşanmaya karar verdi ve ayrı yaşamaya başladı. 6 Eylül 2016 tarihinde araç ile adliyeye gidecekleri sırada Davut G., Büşra G.\'ye barışmak istediğini söyledi. Ancak barışma teklifini Büşra G. kabul etmedi. Bunun üzerine Davut G. sinirlendi ve aracın torpidosundan tornavida alıp, cebine koydu. Karı-koca daha sonra aracı park edip, Esenler\'de otoban kenarındaki çimlerin bulunduğu bölüme geçti. Davut G. burada Büşra G.\'yi yere yatırıp boğazını sıktı ve burnunu ısırdı ve \"Ecelin benim elimden olacak\" dedi. Davut G. cebinden çıkardığı tornavida ile Büşra G.\'yi yaraladı. Büşra G. olayın ardından şikayetçi oldu.

SAVCILIK TORNAVİDAYI SİLAHTAN SAYDI

Soruşturma sonunda savcılık hazırladığı iddianamede, ele geçirilmese de meydana gelen yaranın niteliğini de dikkate alarak, şüpheli Davut G.\'nin eylemini silahtan sayılan alet ile gerçekleştirdiğini kaydetti. İddianamede şüpheli Davut G.\'nin \"Tehdit\", \"Kasten eşini silahtan sayılan tornavida ile yaralama\" suçlarından 1 yıldan 3,5 yıla kadar hapsini talep etti.

DURUŞMA GÖRÜLDÜ

Bakırköy Adalet Sarayı\'nda bulunan 37. Asliye Ceza Mahkemesi\'nde görülen duruşmada tutuksuz sanık Davut G. ile şikayetçi Büşra G. katıldı.

\"BÜŞRA\'YA VURUP VURMADIĞIMI HATIRLAMIYORUM\"

Davut G. duruşmada şöyle ifade verdi: 7 aydır evliyim. Aramızda daha sonra bazı sorunlar çıktı. Kendisiyle konuşmak için önce telefon açtım daha sonra babasının evine gittim. Birlikte çay içtik, Büşra bana \'Dışarı çıkalım, orada konuşalım\' dedi. Bunun üzerine arabamla Bayrampaşa\'da çimenlik bir alana gittik, oturduk. Orada güzel bir şekilde konuşurken beni özel bir numara aradı. Büşra\'nın arkadaşı Selvi olduğunu anladım. Bana \'Siz ne yapmaya çalışıyorsunuz?\' dedi. Ben de \'Eşimle güzel bir şekilde konuşuyoruz\' dedim. O da bana \'Büşra\'nın ailesi sizi polise verecek\' dedi. Eşim de bu konuşmaları duydu. Ardından eşim bana \'Seni aldattım\" diyerek hakaret etti. Yüzüme tükürdü, üzerime yürümeye başladı. Bu esnada elimde arabanın anahtarı vardı. Ne yaptığımı bilmiyorum, Büşra\'ya vurup vurmadığımı hatırlamıyorum.

\"BANA TORNAVİDAYI SAPLARKEN RESMEN ZEVK ALIYORDU\"

Büşra G. \"Ambulansa eşim haber vermedi. Ben ona kesinlikle \'Seni aldattım\' diye bir şey söylemedim. Ben sadece ona \'Hakkını helal et, ben artık gidiyorum. Barışmamız mümkün değil\' dedim. Bu sözleri söylerken sanık yerde oturuyordu, ben de kendisine sarılmak üzere kendisine doğru gittim. Boğazımı sıktı, burnumu ısırdı ve cebinden tornavidayı çıkardı. Hala yüzümde ve vücudumun bazı yerlerinde izler mevcuttur. 4-5 kez ayılıp bayıldım. Bana tornavidayı saplarken resmen zevk alıyordu. En son ayıldığımda sigara içiyordu, elinde tornavida vardı. \'Seni hastaneye götüreyim\' diye dalga geçti. Sonra sigarayı üzerime fırlatıp çıktı. \'Kelime-i şehadet getir. Ecelin benim elimden olacak\' dedi. Sonra da tekrar boğazımı sıkmaya başladı. Ben de bayılmışım. Ayıldığımda ayağa kalkamıyordum, yuvarlandım. Kendimi otoban kenarına attım. Birisi ambulansı aradı. 5-6 gün hastanede tedavi gördüm. Sonra polisler geldi ve korkmamamı sanığın tornavida ile teslim olduğunu söylediler. Şikayetçiyim\" dedi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Davanın Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı\'na ihbar edilmesine karar veren mahkeme, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu\'nun suçtan zarar gören sıfatı taşımadığı gerekçesi ile katılma talebini reddetti.

Mahkeme, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

\"SANIĞIN EN AĞIR CEZAYI ALMASI İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ\"

Davanın ardından Kadın Cinayetleri Durduracağız Platformu Derneği\'nin Avukatı Gül Erdoğmuş yaptığı açıklamada Büşra G.\'nin tornavida ile öldürülmeye çalışıldığını, vücuduna her tarafına tornavida ile darbeler aldığını söyledi. Avukat Erdoğmuş, davaya Asliye ve Ağır Ceza Mahkemelerinin görevsizlik kararı vermesi üzerine, dosyanın İstinaf Mahkemesine gittiğini anlatarak, \"Üst mahkemede Asliye Ceza Mahkemesi\'nin görevli olduğuna kanaat getirdi. Bugün davanın ilk celsesiydi. Sanık savunmasını yaptı. Çok ciddi yaralama söz konusu. Büşra 5 gün boyunca hastanede tedavi görmek zorunda kaldı. Gözünden boynuna kadar bacaklarına kadar her tarafından tornavida saplantı izleri vardı. En ağır cezayı alması için elimizden geleni yapacağız. Gerçek adaletin yerini bulmasını istiyoruz\" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü:

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Avukat Erdoğmuş\'un açıklaması

Büşra G.\'den görüntü

Büşra G.\'nin yaralı fotoğrafları

Genel ve detaylar

23.01.2018 - 16.47 Haber Kodu : 180123159

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3- TEM OTOYOLU METRİS KAVŞAĞI\'NDA YAN YOL KÖPRÜ ÇALIŞMASI BU GECE BAŞLIYOR; 2 ŞERİT 30 GÜN KAPANACAK

Özgür Deniz KAYA / İSTANBUL (DHA)

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), TEM Otoyolu Metris Kavşağı\'ndaki çalışmalar sebebiyle iki şeridin bu geceden itibaren 30 gün boyunca kapalı olacağını duyurdu.

İBB\'den yapılan açıklamada, şöyle denildi:

\"Metris Kavşağı\'nda trafik akışını rahatlatacak önemli bir soruna neşter vuruyor. TEM Otoyolu Metris Kavşağı Sultangazi yönünde oluşan trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla 4.5 kilometre yan yol ve köprü çalışması bu gece yarısı başlıyor. İnşaat süresince TEM otoyolu birer şerit daraltılacak. İBB Altyapı Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yapılan Metris kavşağı 30 günde tamamlanması planlanıyor. Çalışmalar süresince işaret ve işaretçilere uyulması ve inşaat sahasında daha dikkatli araç sürülmesi önemle duyurulur.\"

Görüntü döküm:

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-TEM Otoyolu Metris Kavşağı\'ndan görüntüler

-Bariyerle çevrilen çalışma alanı

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4- MOBİLYA SEKTÖRÜNDE DİJİTAL DÖNÜŞÜM

Haber: Cansel KİRAZ Kamera: İdris TİFTİKÇİ / İSTANBUL DHA

14. İMOB Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci\'nin katılımıyla Yeşilköy CNR EXPO\'da açıldı. Fuarda, mobilya sektöründeki dijital gelişmeler dikkat çekti.

NABIZ ÖLÇEN MOBİLYALAR ÇIKACAK

Dijital gelişmeler pek çok sektörde olduğu gibi mobilya sektöründe de etkisini gösterdi. Teknolojinin hayatın her noktasına girdiğini belirten Mobilya Sanayi İşadamları Derneği (MOBSAD) Başkanı Nuri Gürcan, fuarda bulunan ve oturan kişinin kilosunu yorumlayan koltuk ile ilgili olarak \"Biliyorsunuz teknoloji şu anda hayatımızın her noktasına girmiş bulunmakta. Biz de MOBSAD olarak, bunun artık neden mobilyada uygulanmayacağı ile ilgili biraz kafa yorduk. Bununla ilgili de birkaç tane üniversiteyle mobilyada neler yapılabilir, bununla ilgili çalışmalar başlattık. Burada bir bar taburemiz var, bu sandalye de olabiliyor, kilogramınızı ölçüp, cep telefonunuza aktivasyon yapıp görebiliyorsunuz. Kilonuzla ilgili yorumlar da yapabiliyor. \'Fazla kilo almışsınız\', \'Kilo vermeniz gerekiyor\' gibi. Daha ileriki dönemlerde daha nabzınızı ölçen ve yediğiniz yemeklerle ilgili kalori ölçen mobilyalar çıkacak\" şeklinde konuştu.

SALLANAN KOLTUK ENERJİ ÜRETİYOR

Fuarda dikkat çeken bir diğer ürün ise, sallandığında telefon ve tablet gibi cihazları şarj edebilen, sallanan koltuk oldu. MOBSAD Başkan Yardımcısı Harun Karahan ise konuyla ilgili olarak, \"Klasik bir üründe koltuğumuz kendi enerjisini kendisi üretiyor. Koltuğumuz sallandıkça alttaki mekanizmayla birlikte telefonumuzu, tabletimizi hem şarj edebiliyoruz hem de istirahat edebiliyoruz.\" dedi.

14. Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı 28 Ocak 2018 tarihine kadar açık olacak.

Görüntü Dökümü

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MOBSAD Derneği Başkanı Nuri Gürcan röportajı

MOBSAD Başkan Yardımcısı Harun Karahan ile röportaj

Kilo yorumlayan koltuk detay

Enerji üreten koltuk detay

Fuardan genel ve detaylar

23.01.2018 - 17.22 Haber Kodu : 180123187