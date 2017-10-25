DHA İSTANBUL BÜLTEN - 5

1 -(Geniş Haber) BEŞİKTAŞLI FUTBOLCULAR SAVCIYA İFADE

Haber - Kamera: Ümit TÜRK / İstanbul DHA

Beşiktaşlı futbolcular Anderson Talisca ve Dusco Tosic haklarında başlatılan iki ayrı soruşturma kapsamında bugün adliyeye gelerek savcıya ifade verdi.

Beşiktaşlı futbolcular Anderson Talisca\'nın Volkan Demirel\'e el hareketi yapması nedeniyle ile Dusco Tosic\'in ise kırmızı kart gördüğü halde başka bir kişinin akreditasyon kartı ile saha kenarında maçı izlediği gerekçesiyle haklarında başlatılan soruşturma kapsamında savcılığa ifade verdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Spor Suçları Soruşturma Bürosu Savcısı Asım Ekren tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında Fenerbahçe kalecesi Volkan Demirel\'e el hareketi yaptığı gerekçesiyle hakkında başlatılan soruşturmada ifadeye gitmediği kaydedilen Anderson Talisca hakkında zorla getrime kararı çıkarılmıştı. Savcıya ifade veren Talisca hakkındaki zorla getirilme kararı kaldırıldıktan sonra adliyeden ayrıldı.

Daha sonra Beşiktaşlı futbolcu Dusco Tosic savcıya ifade verdi. Tosic\'in ise, 5 Şubat günü Beşiktaş-Fenerbahçe arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında kırmızı kart gördüğü halde başka bir kişinin akreditasyon kartı ve kapüşonla geri dönerek saha kenarından maçı izlediği gerekçesiyle hakkında başlatılan soruşturma kapsamında ifadesinin alındığı belirtildi.

Her iki futbolcu da ifade verdikten sonra adliyeden ayrıldı.

Görüntü Dökümü:

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- Talisca\'nın görüntüsü

- Tosic\'in görüntüsü

- Genel ve detay görüntüler

25.10.2017 - 16.06 Haber Kodu : 171025146

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2 - İSTANBUL\'DA YAĞMUR ETKİSİNİ GÖSTERMEYE BAŞLADI

Nurcan KIRCALI / İstanbul DHA

İstanbul\'da beklenen yağmur etkisini göstermeye başladı. Şile\'de öğleden sonra başlayan yağmur zaman zaman etkisini gösterdi. Şile açıklarında avlanan balıkçılar, havanın bozmasıyla birlikte Şile Balıkçı barınağında yağmur ve fırtınanın durmasını beklemeye başladı.

Şile sahillerinde dalgaların yükseldiği görüldü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün İstanbul\'da sağanak yağışın öğleden sonra etkisini artıracağını bildirilmişti.

Görüntü Dökümü:

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-Şile\'den yağmur görüntüsü

-Balıkçı barınağında bekleyen balıkçılar

-Sahilde dalgaların yükselmesi

25.10.2017 - 17.13 Haber Kodu : 171025181

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3 - GAZİOSMANPAŞA\'DA POLİS DENETİMİ

Haber-Kamera: Çağatay KENARLI, İstanbul DHA

Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri , \'Güvenli Gaziosmanpaşa Eylem Planı\' kapsamında ilçenin çeşitli notalarında denetim

yaptı. Geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri şüpheli araçları durdurarak kontroller yaptı. Polis ekipleri araç sürücülerinin ve araçlarda bulunan kişilerin üst aramalarını gerçekleştirdi. Polis ekipleri evrakları uygun olmayan ve eksik evrakla yola çıkan kişilere işlem yaptı. Bir hafif ticari araçta yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca bulunması görüntülere yansıdı. Aracında tabanca bulunan sürücü gözaltına alındı.

Görüntü Dökümü

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-Polis ekiplerinin denetim yapması

-Araçların durdurulması

-Polis ekiplerinin sürücülerin üst aramalarını yapması

-Araçlarda yapılan aramalar

-Hafif bir ticari araçta ele geçirilen tabanca

-Araç sürücüsünün gözaltına alınması

-Genel ve detaylar

DHA FEED

25.10.2017 - 17.13 Haber Kodu : 171025182

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4 - (Ek bilgilerle yeniden) LİSE ÖĞRENCİLERİNE UYUŞTURUCU SATAN YABANCI UYRUKLU ÇETE ÇÖKERTİLDİ

Ali AKSOYER/İSTANBUL,(DHA)

İstanbul\'da liselerin önünde çocuklara uyuşturucu madde sattıkları tespit edilen bir çete polisin eş zamanlı operasyonu ile suçüstü yakalandı. Çetenin 2\'si Faslı,16\'sı Suriyeli 18 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerle birlikte satışa hazır halde 3 kilo 507 gram esrar, 2 bin 306 hap ve hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler Çocuk Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 13\'ü tutuklandı.

18 KİŞİLİK ÇETE YAKALANDI

Zeytinburnu ve Fatih ilçelerinde bazı liseler önünde yaşı küçük çocuklara uyuşturucu madde sattıkları tespit edilen 18 kişi gözaltına alındı. Çocuk Şube Müdürlüğüne gelen ihbar üzerine hareket geçen ekipler bölgedeki okul önlerinde çalışma başlattı. Fiziki takibe alınan şüphelilerden birisi okul önünde bir öğrenciyle pazarlık yaptığı sırada gözaltına alındı. Şüphelinin üzerinden bir miktar satışa hazırlanmış esrar maddesi ve haphlar ele geçirildi.

OPERASYON YAPILDI

Gözaltına alınan şahsın ifadesi uyuşturucu satan bir çeteyi ortaya çıkardı. Polis çete üyesi 12 kişiyi Fatih\'te 6 kişiyi de Zeytinburnu\'nda düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına aldı. Operasyon sırasında 3 kilo 507 gram esrar, 2 bin 306 adet uyuşturucu hap, 3 hassas terazi ile birlikte uyuşturucu madde satışından elde edilen 23 bin Türk lirası, 3 bin 415 Dolar, 80 Euro ve 1 tabanca ele geçirildi.

ÇETE LİDERİ SURİYE UYRUKLU

Şebekenin liderliğini Suriye uyruklu Muhammed S. (43), yardımcılıklarını ise Yemen Azize (23) ile Fas uyruklu Fatıme Ettayyar (19) ın yaptığı belirlendi. Çocuk Şube Müdürlüğünde sorgulanan şüpheliler işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Çağlayan Adalet sarayına sevk edilen şüphelilerden 13\'ü tutuklanırken diğer şüpheliler adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Polis olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü belirtti.

Görüntü Dökümü:

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-Şüphelilerin emniyetten çıkışı

-Genel ve detaylar

25.10.2017 - 15.38 Haber Kodu : 171025133

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5 - FETÖ\'NÜN İŞ DÜNYASI YAPILANMASI DAVASI\'NDA 3. GÜN…

Haber: Serpil KIRKESER / İstanbul DHA

Fetullahçı Terör Örgütü\'nün (FETÖ) iş dünyası yapılanmasına yönelik kapatılan Türkiye İşadamları ve Sanayiciler Konfederasyonu (TUSKON) ve üye şirketlerine yönelik 86 sanık hakkında açılan davanın 3. duruşmasında sanıklar savunmasını yaptı.

\"BANKASYAYA PARA YATIRMAM SÖZ KONUSU DEĞİLDİR\"

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları Yerleşkesi\'nin karşısında bulunan duruşma salonunda görülen duruşmanın öğleden sonraki oturumunda tutuklu sanık Barış Şengül ifade verdi. Başkan Rızanur Meral\'in, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı\'nı alenen tehdit ettiği TUSKON 5. Olağan Genel Kurulu\'na katıldığı iddiasıyla gözaltına alındığını belirten sanık Şengül, \"O konuşmada bulunsaydım salonu terk ederdim\" dedi. TUSKON ödemelerini Bankasya hesabından çektiğini, ayrıca hesap açmadığını söyleyen Sanık Şengül , \"İstanbul Büyükşehir Belediyesi\'nde çalışan eşimle Ekim 2013\'de tanışarak, evlendim. Ardından da (devlet\'in) bankasından ev kredisi çektim. Bankasya\'daki 12 bin TL\'mi de çekerek ev aldım. Bankasya\'ya para yatırmam söz konusu değildir\" şeklinde konuştu. Üniversite hayatında cemaat yurtlarında kalmadığını belirten sanık Şengül, \"Örgütün haberleşme programı ByLock\'u kullanmadım. ByLock veya başka bir programı telefonuma indirmedim, ihtiyaç da duymadım. ByLock\'dan dolayı bir yıldır tutukluyum. Tahliyemi talep ediyorum\" dedi.

\"DARBE GİRİŞİMİYLE BİR İLGİM YOKTUR\"

Tutuklu sanık Ruhi Gürer de dava konusu TUSKON 5. Olağan Genel Kurulu\'na katılmadığını söyleyerek, \"Örgüt üyesi değilim. Evimde aleyhime bir şey bulanmadı. Hain darbe giriminde doğrudan ya da dolaylı ilgim yoktur. Bu mümkün değildir. Olmaz olamaz\" dedi.

\"HAİN DARBE GİRİŞİMİNİ LANETLİYORUM\"

Gürer, \"Tutuklanmam iş düzenimi altüst etti, zarara uğradım. Atölyemizi kapatmak zorunda kaldık. Maddi ve manevi olarak yıprandım. Terör soruşturması geçirmem nedeniyle çocuklarımın ve ailemin yanında olamadım. Bu durum beni ve ailemi de yıprattı. Sevenlerim ve ben cezalandırıldım. Oturduğum ev kira, eşim çalışmıyor şu an bir gelirimiz yok. Ben bunu hak edecek bir şey yapmadım. Hain darbe girişimini lanetliyorum. 14 aydır tutukluyum, haksızlığa uğradım. Adalete seslenerek bu haksızlığın büyümemesini talep ediyorum. Tahliyemi talep ediyorum\" ifadelerini kullandı.



SEMİH SADIR: FETÖ\'NÜN GÜÇLÜ OLDUĞU DÖNEMDE DAVALAR KAYBETTİM

Tutuklu sanık Semih Sadır, Bankasya\'da hesap açmadığını ve para yatırmadığını söyleyerek,\"FETÖ\'nün güçlü olduğu dönemde davalar kaybettim. Kimseden talimat almadım. Hiçbir örgütün talimatıyla hareket etmedim. ByLock ile iletişim kurmadım. Himmet vermedim, örgütün yurt ve cemaatlerinde kalmadım. Buradaki sanıklarla ilk kez gözaltında karşılaştım. Yurtdışına kaçanlarla temasım ve iletişimim olmamıştır\" diyerek suçlamaları reddetti.



SUÇLAMALARI REDDETTİ

Sanık Emrullah Emre Topal da Bankasya hesabında artış olduğu iddiasını reddederek, \"Hayatım boyunca terör örgütleriyle irtibatım olmamıştır. Atılı suçlamaları reddediyorum\" dedi. İlk 3 günde 10 sanığın ifadesi tamamlanmış oldu. Duruşma yarın sabah saat 10.00\'a ertelendi.

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6 - AZİZ YILDIRIM\'A 1 YIL, IŞIK EYİGÜNGÖR\'E İSE 9 AY CEZA İSTENDİ



Yüksel KOÇ/İstanbul DHA

Yakındoğu Üniversitesi ile oynanan bayan basketbol maçında kulübün başkanı Işık Eyigüngör\'e fiili saldırıda bulunduğu gerekçesi ile Aziz Yıldırım hakkında, \"Kasten yaralama\" suçundan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

İddianamede, Yıldırım\'a karşılık veren Işık Eyigüngör hakkında da, \"kasten yaralamaya teşebbüs\" suçundan da 9 aya kadar hapis cezası istendi.

Yakındoğu Üniversitesi ile Fenerbahçe Spor Kulüpleri arasında oynanan basketbol maçında iki kulübün başkanları arasında yaşanan olaylara ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede her iki kulübün başkanları hakkında ceza istendi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianmede, Aziz Yıldırım\'ın Yakın Doğu Üniversitesi-Fenerbahçe maçında çıkan olaylarda rakip kulübün Başkanı Işık Eyigüngör\'e fiili müdahalede bulunduğu belirtildi. İddianamede, Işık Eyigüngör\'ün de karşılık verdiği ancak fiili müdahalede bulunamadığı anlatıldı.

YILDIRIM İÇİN 1 YIL, EYİGÜNGÖR İÇİN DE 9 AY HAPİS CEZASI İSTENDİ

Şüphelilerin dosyasının uzlaştırma kapsamında bulunması dolayısı ile Uzlaştırma Bürosu\'n gönderildiği, ancak tarafların uzlaşmayı kabul etmediği belirtilen iddianamede, Aziz Yıldırım\'ın, \"kasten yaralama\" suçundan 4 aydan 1 yıla, Işık Eyigüngör\'ün de, \"kasten yaralamaya teşebbüs\" suçundan 1 aydan 9 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi.

İddianamede, yargılama sonucu şüpheliler hakkında hüküm kurulması durumunda, her iki şüphelinin de 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun\'un 18. maddesi kapsamında seyirden men edilmesi talep edildi.

NE OLMUŞTU ?

Bu yıl 7 Mayıs tarihinde oynanan, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi play-off final serisinde iki tarafın başkanları arasında fiili müdahale ile sonuçlanan olaylar yaşanmıştı.Olaylardan sonra taraflar karşılıklı olarak birbirlerinden şikayetçi olmuş, şikayet üzerine de taraflar hakkında soruşturma başlatılmıştı.





