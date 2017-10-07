DHA İSTANBUL BÜLTEN - 1

1- KÜÇÜKÇEKMECE\'DE TRAFİK KAZASI, 1 ÖLÜ 3 YARALI

- Yardıma geldi, canından oldu.

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU - DHA/İSTANBUL

Küçükçekmece\'de D-100 Karayolu üzerinde kaza yapan araçları kaldırmak için olay yerine giden çekiciye arkadan gelen bir taksi çarptı. Kaza sonrası çekici operatörü araçlar arasında sıkışarak hayatını kaybederken, takside bulunan 3 kişi de yaralandı.

Kaza, Küçükçekmece\'de D-100 Karayolu Sefaköy Beşyol mevkiinde meydana geldi. 34 PV 4280 ve 34 SD 066 plakalı iki araç saat 04.15 sıralarında maddi hasarlı kaza yaptı. Kaza sonrasında sürücüler kazaya karışan araçlarını yoldan kaldırmak için çekici çağırdı.

ARAÇLARI TAŞIYAN ÇEKİCİYE TAKSİ ÇARPTI

Olay yerine gelen trafik çekici operatörü, kazaya karışan araçları olay yerinden kaldırmak için çalışma başlattı. Çekici operatörü, araçlardan birini yüklerken, diğer lüks aracı ise arkasına bağladı. Çekicinin arkasına bağladığı aracı sabitlemeye çalışan Kamber Can, arkadan gelen Fatih Baykal\'ın kullandığı taksinin çarpması sonucu çekici ile lüks araç arasına sıkıştı. Kaza sonrası yaralanan taksi sürücüsü Fatih Baykal ile yolcu Nurdan Aslan ve ismi öğrenilemeyen bir kişi daha yaralandı. Kazayı gören sürücüler, çekici operatörünün yardımına koşarken, bir yandan da durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık görevlileri yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. İtfaiye ekipleri de araçlar arasına sıkışan çekici operatörünü kurtarmak için çalışma başlattı. Bu sırada polis ekipleri D-100 Karayolu Ankara istikametini kısa süreliğine araç geçişine kapattı. İtfaiye ekipleri çekici operatörü Kamber Can\'ı sıkıştığı yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerinin incelemesi sonucu Kamber Can\'ın hayatını kaybettiğini belirlendi. Yaralılar olay yerinde bulunan ambulanslarla Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılırken, Kamber Can\'ın cansız bedeni ise Yenibosna Adli Tıp morguna kaldırıldı. Kazayı haber alan alan Kamber Can\'ın meslektaşlarının olay yerine geldiği görüldü. Kamber Can\'ın çekici aracı meslektaşları tarafından götürülürken, yol temizlenerek araç geçişine açıldı.

Polis ekiplerinin kaza sonrası soruşturma başlattığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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- Kazaya karışan araçlar

- Sağlık görevlilerinin yaralılara müdahalesi

- Vatandaşlar ile röp

- Araçların temizlenmesi

- Genel ve detaylar

07.10.2017 - 07.29 Haber Kodu : 171007009

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2- GAZİOSMANPAŞA\'DA SİLAHLI ÇATIŞMA: 1 YARALI

Haber-Kamera: Ersan SAN / İstanbul DHA

Gaziosmanpaşa\'da, iki grup arasında meydana gelen silahlı çatışmada 1 kişi yaralandı.

Olay saat 19.00 sırlarında Salih Efendi Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, cadde üzerinde karşılaşan iki grup araçlarından inerek birbirleriyle kavga etti. Daha sonra birbirlerine silahla ateş etti. Çatışmada 1 kişi yaralandı. İki gruptan kişiler de, yanlarında yaralıyı da alarak geldikleri araçlarla olay yerinden uzaklaştı. Bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis, olay yerine şerit çekerek çevre güvenliği aldı, caddeyi araç ve yaya trafiğine kapattı. Olay yeri inceleme ekiplerince yapılan incelemede, 11 adet mermi çekirdeği ve yerde kan izleri bulundu. Polis, görgü tanıklarının ifadelerine başvururken, çevredeki güvenlik kamera görüntülerini ineceliyor.



Görüntü Dökümü

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-Olay yerinden görüntüler

-Zırhlı araçlar

-Polis

-Olay yeri incleme

-Görgü tanıklarıyla röp.

06.10.2017 - 19.24 Haber Kodu : 171006222

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3- KADINLARDAN \"MÜFTÜLÜK YASASI GERİ ÇEKİLSİN\" EYLEMİ

Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER / İstanbul DHA

Beşiktaş Müftülüğü önünde toplanan kadınlar, müftülere resmi nikah kıyma yetkisinin verilmesini de öngören yasa tasarısının Meclis gündemine gelmesini protesto etti.

İçerisinde Müftülere resmi nikah kıyma yetkisini de barındıran Nüfus Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı geçtiğimiz günlerde Meclis İçişleri Komisyonunda görüşülmüş ancak kabul edilmeyip Alt Komisyona gönderilmişti. Alt komisyonun tasarıyı onaylayıp İçişleri Komisyonuna göndermesini İstanbul Kadın Meclisleri üyesi bir grup kadın protesto etti. 19.00\'da Beşiktaş İlçe Müftülüğü önünde toplanan kadınlar \"Müftü Resmi Nikah Kıyamaz\" sloganıyla eylem yaptı. Sık sık sloganlar atılan eylemde bir basın açıklaması okundu. Okunan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Kadınların yaşam hakkı söz konusu olduğunda dahi bu kadar hızlı karar almayan Meclis, Alt Komisyonu toplayarak söz konusu yasa tasarısını onayladı. Tasarı artık Meclis\'te görüşülecek. Bizler haklarımıza yönelik saldırıları arttıracak bu uygulama karşı sessiz kalmayacağız. Bu düzenleme iptal edilinceye kadar her yerde gerek doğabilecek sonuçları gerekse düzenlemeyi yapanların asıl amaçlarını açığa çıkaracağız.

Yapılan açıklamanın ardından kadınlar Müftülük önünden ayrıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Müftülük önünde toplanan kadınlar

-Slogan atanlar

-Basın açıklamasının okunması

-Genel ve detay görüntüler

06.10.2017 - 20.30 Haber Kodu : 171006225

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4 - SURİYELİ ANNE KIZIN KATİL ZANLISI CİNAYET ÖNCESİ VE SONRASI KAMERADA...

Haber-Kamera: Ali AKSOYER/İSTANBUL DHA

Üsküdar\'daki evlerinde boğazlarından bıçaklanarak öldürülen Suriye\'nin muhalif aktivisti Orouba Barakat ile 22 yaşındaki gazeteci Halla Barakat cinayetinin şüphelisi Ahmet Barakat\'ın cinayet öncesi ve sonrası güvenlik kameralarına yakalandığı ortaya çıktı.

CİNAYETİN İŞLENDİĞİ EVDEN FARKLI KIYAFETLE ÇIKMIŞ

Cinayetle ilgili yapılan çalışmalar kapsamında cinayetin meydana geldiği çevredeki güvenlik kamera kayıtları incelendi. Şüphelinin eve yakın güvenlik kameralarına yakalandığı tespit edildi. Görüntülerde şüphelinin, 19 Eylül tarihinde saat 23.41\'de eve girdiği, 20 Eylül tarihinde saat 11.41\'de evden çıktığında kıyafetini değiştirdiği görüldü. Elinde bir poşetle evden çıktığı görüntülere yansıyan şüphelinin bir daha kameraya yakalandığında elindeki poşet görülmedi.

Dedektifler şüphelinin içinde kanlı elbiseler bulunan poşeti bir çöp konteynırına attığını değerlendiriyor.

Görüntü Dökümü:

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Güvenlik kamera görüntüleri

-Şüphelinin cinayetin işlendiği eve gelmesi

-Şüphelinin cinayetin ardından oradan uzaklaşması

06.10.2017 - 20.26 Haber Kodu : 171006224

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5- SURİYELİ ANNE KIZIN KATİL ZANLISI TUTUKLANDI

-Ahmet Barakat, mahkemedeki ifadesinde cinayeti itiraf etti.

Haber-Kamera: Ali AKSOYER/İSTANBUL,(DHA)

Üsküdar\'daki evlerinde boğazlarından bıçaklanarak öldürülen Suriye\'nin muhalif aktivisti Orouba Barakat ile 22 yaşındaki gazeteci Halla Barakat cinayetinin şüphelisi Ahmet Barakat çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü\'ndeki işlemlerinin ardından İstanbul Adalet Sarayı\'na sevk edilen Ahmet Barakat, çıkarıldığı nöbetçi mahkemede cinayetin detaylarını anlattı.

ANNE KIZI PARA İÇİN ÖLDÜRMÜŞ

Suriyeli anne kızı öldürdüğünü itiraf ettiği ifadesinde Barakat; Suriye\'de bir kız ile evlenmek için İstanbul\'daki Oroubba Barakat\'la telefonla konuşup para istediğini, Oroubba Barakat\'ın kendisine para vereceğini söylemesi üzerine de İstanbul\'a geldiğini söyledi.

Ahmet Barakat, parayı almak için Oroubba Barakat\'ın kaldığı eve geldiğini, akşam para konusunu açtığında net bir cevap alamadığını, sabah mutfakta tekrar konuyu açtığını ancak para konusunda olumlu cevap alamadığını, bunun üzerine sinirlenerek mutfakta bulunan bıçakla Oroubba Barakat\'ı öldürdüğünü, olayı görüp bağıran Halla Barakat\'ı da aynı bıçakla öldürdüğünü anlattı.

Ahmet Barakat, ifadesinin ardından mahkemece tutuklanarak Maltepe Cezaevine konuldu.

Görüntü Dökümü:

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-Şüphelinin emniyetten çıkışı

06.10.2017 - 18.24 Haber Kodu : 171006211