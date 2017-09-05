DHA İSTANBUL BÜLTEN - 1

1- SULTANGAZİ\'DE ASAYİŞ VE NARKOTİK DENETİMİ YAPILDI

Murat DELİKLİTAŞ - Ali Kerem BENGİ / İstanbul, (DHA)

Sultangazi\'de, bayramın son günü, park, kahvehane ve metruk binalarda, narkotik ve asayiş denetimi yapıldı. İki saat süren denetime özel harekat timleri de destek verdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa gerçekleştirdiği denetimde, önceden belirlenen park, kahvehane ve metruk binalarda arama yapıldı. Özel harekat timlerinin de destek verdiği aramalarda 11 noktada 98 kişiye genel bilgi taraması (GBT) yapıldı.

Uğur Mumcu Mahallesi\'ndeki Ahmet Tepeli Parkında yapılan denetimde de, şüpheli görülen kişilere GBT yapılırken, narkotik köpeği eşliğinde çevrede arama gerçekleştirildi.

Görüntü Dökümü

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-Ahmet tepeli parkında detaylar

-Narkotik polisleri park çevresinde aramaları

-Narkotik köpeği çöp konteynerinda arama yapması

-Polis ekipleri şühpeli gördükleri kişileri üst aramaları

-GBT sorgulaması

-Özel harekat timleri parkta güvenlik önlemi alması

-Genel ve Detaylar

04.09.2017 - 22.03 Haber Kodu : 170904126

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2- PENDİK\'TE SİLAHLI KAVGA; 1 ÖLÜ 1 YARALI

Uğur AYAZSIN, İstanbul DHA

Pendik\'te, 17 yıl önce boşandığı eşi Gönül Çapan\'ın kardeşi Tahsin Çapan ve oğlu Nahsen Çapan\'a girdikleri silahlı kavgada tabanca ile ateş eden Salin Çınar ile Yasin Çınar kayıplara karıştı. Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan iki yaralıdan Nahsen Çapan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay, Pendik Kurtköy Mahallesi Ankara Caddesi\'nde bir kafenin önünde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Salih Çınar, ile Gönül Çapan 17 yıl önce boşandı. Ancak, Gönül Çapan bir başkasıyla evli Salih Çapan ile aynı evde yaşamayı sürdürdü. Yaklaşık 1 ay önce Gönül Çapan, Salih Çınar ile yaşadıkları tartışmanın ardından erkek kardeşi Tahsin Çapan\'ın evine gitti. Sorunları konuşmak için bugün kardeşi Yasin Çınarı da yanına alan Salih Çınar, Gönül Çapan\'ın kardeşi Tahsin Çapan ve oğlu Nahsen Çapan ile Kurtköy de buluştular. Buluştukları yerde kısa süre konuşan taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışma sonucu her iki taraf birbirlerine silah çekti. Silahlı kavgada Tahsin Çapan ve oğlu Nahsen Çapan yaralandı. Salih ve Yasin Çınar kardeşler kayıplara karıştı. Olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulans ile Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürüldü. Burada tedavi altına alınan yaralılardan 34 yaşındaki Nahsen Çapan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın görgü tanıklarından olan Zehra Çapan, dayısı ve kuzenini babası Salih Çınar\'ın yaraladığını belirterek, “17 yıl önce annemle babam boşanmıştı. Babam 17 yıldır annemi ikinci bir kuma ile aynı evde yaşatma kararı almıştı. Yaklaşık 1 ay önce annem evdeki dayak olsun, gayrimeşru cümleler olsun, gerek ablam üzerine atılan iftiralar olsun evi terk etme kararı aldı. Yalnız evden çıkarken darp edilerek kaçarak abisinin yanına geldi. Bizimle konuşmak istediler. Arabulmak için. Kuzenim ve dayım konuşmak için meydana gittiler. Açık bir alandı. Orada tabiri caizse iki kuzenim ve dayımı pusuya düşürdüler ve tabancalarıyla taradılar\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Olay Yeri

-Polis

-Olay yerindeki otomobil

-Yaralının yeğeni ile röportaj

-Genel ve detaylar



04.09.2017 - 17.02 Haber Kodu : 170904092

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3- KİLYOS\'TA DALGALARA KAPILAN GENÇ KIZ BOĞULDU

Mustafa ÖZDABAK-Hasan YILDIRIM / İSTANBUL,(DHA)

İstanbul Sarıyer\'de akrabalarıyla birlikte denize giren 19 yaşındaki Gaye Koçtürk, boğularak hayatını kaybetti. Sarıyer\'in Kilyos beldesindeki Kurtköy Piknik ve Sahil Alanı\'na akrabalarıyla birlikte gelen ve burada denize giren 19 yaşındaki Gaye Koçtürk, dayısı Gültekin Nural, dayısının oğlu Alper Nural ve komşuları İsmail Keskin ile birlikte dalgalara kapıldı. Çevredekilerin jandarmaya haber vermesinin ardından olay yerine jandarma, sahil güvenliğe bağlı DEGAK timi, deniz polisi geldi. Ekipler, Gültekin Nural, Alper Nural ve İsmail Keskin\'i kurtarılırken, yüzdükleri yerin 50 metre uzağında ise Gaye Koçtürk\'ün cesedine ulaşıldı. Hayati tehlikeleri bulunmayan Alper Nural ve İsmail Keskin hastaneye kaldırıldı.



Görüntü Dökümü:

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Kumköy sahilden görüntü

Sahilde hazır bekleyen ambulanslar

Jandarma ekipleri

Jandarma sualtı ekipleri

Kıyı Emniyetine bağlı botun arama kurtarma çalışması

Dalgıçların denizden cesedi çıkarması

Cesedin sahile çıkarılması

Gaye Koçtürk\'ün dayısı Gültekin Nural\'ın ambulans başında beklemesi

Ambulansın gidişi

Genel ve detaylar

04.09.2017 - 15.40 Haber Kodu : 170904084

