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DHA İSTANBUL- BEYLİKDÜZÜ'NDE ÜST GEÇİTLERDE TUZLAMA ÇALIŞMASI

Haber-Kamera: Ersan SAN - Alper KORKMAZ - İSTANBUL DHA İstanbul'da sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu

12 Aralık 2018 17:46

Haber-Kamera: Ersan SAN - Alper KORKMAZ - İSTANBUL DHA
İstanbul\'da sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu.
Sıcaklığın düşmesiyle birlikte özellikle Silivri, Çatalca ve Beylikdüzü\'nde kar yağışı etkili oldu. Beylikdüzü\'nde kar lapa lapa yağdı. Sürücüler zor anlar yaşarken üst geçitler bir anda beyaza büründü. Kısa sürede yol kenarları ve evlerin çatıları beyaza büründü. Beylikdüzü\'nde metrobüs üst geçiri kar tutunca belediye ekipleri tuzlama çalışması yaptı

Görüntü Dökümü:
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-Kar yağışından görüntüler
-Kar tutan metrobüs üst geçidi
-Belediyenin tuzlama yapması

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