DHA İSTANBUL -BEŞİKTAŞ'TA YEŞiLLİK ALANDA ÖLÜ BULUNDU

Haber - Kamera: Özgür EREN / İSTANBUL DHA

Beşiktaş Nispetiye Metro İstasyonu girişinde, bir kişi ölü bulundu. Olay yeri incelemesinin ardından ceset adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Polis ölümle ilgili soruşturma başlattı.

Nispetiye Caddesi üzerinde Nİspetiye Metro İstasyonu girişinde yeşillik alanda saat 16.30 sıralarında vatandaşlar uzun süredir yerde yatan birini görüp polise haber verdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yerde yatan kişinin, öldüğünü belirledi. Polis ekipleri, olay yerinin çevresine güvenlik şeridi çekerek ölen kişinin üzerinde ve çevresinde incelemelerde bulundu. Üzerinden kimlik çıkmayan ve erkek olduğu anlaşılan kişinin evsiz olduğu ve olayın yaşandığı çevrede hayatını sürdürdüğü öğrenildi.

Sahibi olduğu ileri sürülen köpeğin ise, cesedin yanından ayrılmadığı görüldü.

ceset, kimliği ve kesin ölüm sebebi belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu\'na kaldırıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Ölen kişiden genel ve yakın detaylar

-Polis ekiplerinden detay görüntü

-Olay yerinden genel ve yakın detaylar

-Köpekten genel ve yakın detaylar

