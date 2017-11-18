DHA İSTANBUL- BAŞSAVCILIKTAN ABD'Lİ 2 SAVCI HAKKINDA SORUŞTURMA

Haber: Ümit TÜRK İstanbul DHA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Rıza Sarraf davasının eski savcısı Preet Bharara ve savcı Joon H. Kim hakkında, soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Başsavcılık tarafından yapılan yazılı basın açıklamasında, \"ABD\'nin Newyork Güney Bölge Mahkemesinde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları hakkında devam eden yargılamada, Cumhuriyet Başsavcılığımızca daha önce soruşturmaya konu bir takım soruşturmalardaki bilgi, belge ve kayıtların delil olarak kullanıldığı iddiası üzerine yapılan inceleme ve araştırmada, avukat Cathy Fleming\'in Newyork Güney Bölge Mahkemesi\'nde vermiş olduğu 30.10.2017 tarihli yeminli ifadeden de anlaşıldığı üzere, \'Yargılama dosyasına sunulan belge ve delillerin çalıntı, sahte içerikli ve kaynağı belli olmayacak nitelikte olduğunu\' beyan ettiği tespit edilmiş, söz konusu 15 sayfadan ibaret yeminli ifade ABD adli sisteminden internet üzerinden temin edilerek ifadede bahsi geçen verilen kim tarafından ne şekilde elde edildiği ve mahiyetinin ne olduğu konusunda soruşturma başlatılmıştır\" denildi.

\"İÇ HUKUKUMUZA AÇIKÇA AYKIRI OLAN BU EYLEMLER NEDENİYLE... \"

Başsavcılığın açıklamasında, \"ABD adli makamlarına Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı aracılığıyla herhangi bir belge, içerik ve ses kaydı verilmediği de gözetilerek; Cumhuriyet Başsavcılığımızca Adalet Bakanlığı\'na yazılan 17.11.2017 tarihli adli yardım talebini içerir resmi yazı ile ifadede bahsi geçen ve ABD\'deki yargılamada kullanıldığı anlaşılan belge, ses kaydı ve içeriklerin ne şekilde ve ne zaman elde edildiği kim ya da kimlerden temin edildiği bu kişilerin nerede olduğu ve bu konudaki yazılı ifadelerin nelerden ibaret olduğu sorulmuştur. Bu kapsamda uluslararası hukuka, iç hukukumuza açıkça aykırı olan bu eylemler nedeniyle Türk Ceza Kanunu\'nun ilgili maddeleri uyarınca Newyork Güney Bölgesi eski savcısı Preet Bharara, savcı Joon H. Kim ve diğer savcılık görevlileri hakkında soruşturma başlatılmıştır\" ifadedeleri yer aldı

Görüntü Dökümü:

--------------

-Sarraf\'ın arşiv görüntüleri