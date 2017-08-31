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DHA İSTANBUL- BAŞBAKAN YILDIRIM'DAN KABİR ZİYARETLERİ

  Haber: Özgür ALTUNCU Kamera: İstanbul DHA Başbakan Yıldırım ile eşi Semiha Yıldırım, 15 Temmuz Şehitler Makamı, Feriköy ve Çengelköy mezarlıklarını ziyaret ederek dua etti

31 Ağustos 2017 23:34

 

Haber: Özgür ALTUNCU Kamera: İstanbul DHA
Başbakan Yıldırım ile eşi Semiha Yıldırım, 15 Temmuz Şehitler Makamı, Feriköy ve Çengelköy mezarlıklarını ziyaret ederek dua etti. Bazı akraba ve şehitlerin kabirlerini eşi Semiha Yıldırım ile ziyaret eden Başbakan Yıldırım, ilk önce Şişli\'deki Feriköy Mezarlığı\'na geldi. Burada babaannesi Nazife Yıldırım\'ın da aralarında bulunduğu akrabalarının kabirlerini ziyaret eden Başbakan Yıldırım, akrabalarının kabirleri başında dua etti. 

15 TEMMUZ ŞEHTİLER MAKAMI\'NA ZİYARET
Daha sonra 15 Temmuz Şehitler Köprüsü\'nün Anadolu Yakası çıkışındaki 15 Temmuz Şehitler Makamı\'na gelen Başbakan Yıldırım, burada da bir süre dua etti. 

SÜRÜCÜYE YARDIMCI OLDU
Daha sonra Çengelköy Mezarlığı\'na yönelen Başbakan Yıldırım\'ın konvoyu, Çengelköy\'den geçerken, Yıldırım\'ın isteği üzerine makam aracı durdu. Burada vatandaşlarla ve esnafla bir süre sohbet eden Başbakan Yıldırım, vatandaşların bayramlarını kutladı, onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Başbakan Yıldırım, daha sonra Çengelköy Mezarlığı\'nda eşi Semiha Yıldırım\'ın aile kabristanı ile 15 Temmuz darbe girişiminde şehit düşenlerin mezarlıklarını ziyaret edip dua etti, 15 Temmuz şehitlerinin kabirlerine karanfil bıraktı. 
Başbakan Yıldırım mezarlıktaki yoğunluk sırasında geri manevra yapan bir aracın sürücünü yönlendireek yardımcı oldu. 


Görüntü dökümü:
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-Ziyaretlerden detaylar
-Başbakan ve eşinin mezarlıkta dua etmesi
-Vatandaşlarla görüşmesi
-Selamlaşmalar
-Aracın sürücüsüne yardım etmesi
-Genel ve detaylar

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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