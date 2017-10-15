DHA İSTANBUL- BAŞBAKAN YILDIRIM, PENDİK'TE AMİNE HATUN CAMİİ'NİN AÇILIŞINI YAPTI

Haber-Kamera: Uğur AYAZSIN / İstanbul DHA

Başbakan Binali Yıldırım, İstanbul Pendik\'te yapımı tamamlanan Amine Hatun Camii\'nin açılışını yaptı. Camiinin açılış törenine Başbakan Binali Yıldırım, eşi Semiha Yıldırım, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ak Parti milletvekilleri, belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Camii çevresinde yoğun güvenlik önlemi alındı. Basına kapalı gerçekleştirilen açılış töreninin ardından Başbakan Yıldırım, vatandaşlara aşure dağıttı. Öğle namazını da burada kılan Başbakan Binali Yıldırım, yaklaşık 3 saatin ardından tören alanından ayrıldı.



Görüntü Dökümü:

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-Başbakan Binali Yıldırım\'ın konvoyunun gelişi

-Yıldırım\'ın vatandaşları selamlaması

-Yıldırım\'ın eşi Semiha Yıldırım\'ın konvoyu

-Milletvekillerinin gelişi

-Tören alanı

-Camii

-Vatandaşlar

-Güvenlik önlemi

-Genel ve detay



