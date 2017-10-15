T24 LogoT24 Logo
Gündem

DHA İSTANBUL- BAŞBAKAN YILDIRIM, PENDİK'TE AMİNE HATUN CAMİİ'NİN AÇILIŞINI YAPTI

Haber-Kamera: Uğur AYAZSIN / İstanbul DHA Başbakan Binali Yıldırım, İstanbul Pendik'te yapımı tamamlanan Amine Hatun Camii'nin açılışını yaptı

15 Ekim 2017 18:15

Haber-Kamera: Uğur AYAZSIN / İstanbul DHA
Başbakan Binali Yıldırım, İstanbul Pendik\'te yapımı tamamlanan Amine Hatun Camii\'nin açılışını yaptı. Camiinin açılış törenine Başbakan Binali Yıldırım, eşi Semiha Yıldırım, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ak Parti milletvekilleri, belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Camii çevresinde yoğun güvenlik önlemi alındı. Basına kapalı gerçekleştirilen açılış töreninin ardından Başbakan Yıldırım, vatandaşlara aşure dağıttı. Öğle namazını da burada kılan Başbakan Binali Yıldırım, yaklaşık 3 saatin ardından tören alanından ayrıldı.
 
Görüntü Dökümü:
-----------------------
-Başbakan Binali Yıldırım\'ın konvoyunun gelişi
-Yıldırım\'ın vatandaşları selamlaması
-Yıldırım\'ın eşi Semiha Yıldırım\'ın konvoyu
-Milletvekillerinin gelişi
-Tören alanı
-Camii
-Vatandaşlar
-Güvenlik önlemi
-Genel ve detay
 
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

HaberKamera Uğur AYAZSINDHA Başbakan Binali YıldırımPendikAmine Hatun CamiiCamiininBaşbakan Binali YıldırımSemiha Yıldırım DiyanetBaşkanı Prof Dr Ali Erbaş Ak PartiCamiiBasınaBaşbakan YıldırımDökümü Başbakan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24