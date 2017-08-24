DHA İSTANBUL- BARSELONA'DA YARALANAN EMRE EMİROĞLU TÜRKİYE'DE

Haber-Kamera: Murat ÇAKIR - Faik KAPTAN İstanbul DHA

İspanya\'nın Barselona kentindeki terör saldırısında yaralanan Türk işadamı Emre Eroğlu, bugün THY\'nin tarifeli seferiyle İstanbul\'a getirildi.

Özel bir sedye ile saat 16.20\'de THY\'nin TK 1854 sefer sayılı uçağının arka bölümünde Türkiye\'ye getirilen Emre Eroğlu(33) sağlık durumunun her gün biraz daha iyiye gittiğini belirtti ve \"Çok iyiyim\" dedi. Uçaktan kendisine refakat eden bir arkadaşı ile inen Emre Eroğlu, arkadaşından ambulansa binerken fotoğrafının çekilmesini istedi. Arkadaşı da bu isteği gülerek karşıladı. Daha sonra uçak altına getirilen bir ambülansa bindirilen Emre Emiroğlu havalimanından ayrıldı. Emre Emiroğlu\'nun hastaneden kontrolden geçtikten sonra evine gideceği öğrenildi.

Görüntü dökümü:

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-Uçağın gelişi

-Uçağın altında hazır bekleyen ambulans

-Uçaktan sedyeyle Erdoğan\'ın alınması ve indirilmesi

-Eroğlu\'nun kısa konuşması

-Eroğlu\'nun ambulansa bindirilmesi

