DHA İSTANBUL- BALYOZ DAVASI SAVCISINA 15 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Haber: Özden ATİK / İstanbul, DHA

\"Balyoz Planı\" davası savcılarından Savaş Kırbaş\'ın, \"FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak\", \"Anayasayı ihlal\", \"TBMM\'yi ve hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs\" suçlarından yargılandığı davada, savcı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Savcı, sanık Kırbaş\'ın \"FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak\" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Tahliye talebi reddedilen sanık Kırbaş\'ın, son savunmasını yapması için duruşma ertelendi.

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi\'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Savaş Kırbaş ve avukatı katıldı. Sanık Savaş Kırbaş, halen görevde olan savcı ve hakimlerden oluşan 10 kişinin tanık olarak dinlenmesini talep etti. Bylock kullanmadığını ileri süren sanık Kırbaş, \"Bylock\'a ilişkin raporlarda tutarsızlıklar var. Ben uzman değilim, siz de değilsiniz. Yeniden bilirkişi raporu aldırılmasını talep ediyorum. Bu rapor, Bylock kullandığımı belirtirse cezaya razıyım\" dedi.

SAVCI MÜTALAASINI AÇIKLADI

Daha sonra duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasını bildirdi. Mütalaada, sanık Savaş Kırbaş\'ın örgütün gizli haberleşme programı Bylock\'u kullandığının tespit edildiği, bu programa örgütün gizli talimatıyla dahil olduğu, HSYK\'daki seçimlere ilişkin oylamalar hakkında yazışmalarda bulunduğu, Balyoz davasında savcılık yaptığı, sanığın FETÖ / PDY örgütünün hiyerarşik yapılanmasına dahil olduğu, sanığın üzerine kayıtlı telefon hattında Bylock IP\'lerine 55 kez bağlantı yaptığı, FETÖ çıkarları doğrultusunda hareket ettiği belirtildi. Mütalaada, sanık hakkında \"Anayasayı ihlal\", \" Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya teşebbüs\" ve \"Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetini ortadan kaldırmaya teşebbüs\" suçlarından dava açılmışsa da, bu suçların \"Silahlı terör örgütüne üye olmak\" suçunu oluşturduğu belirtilerek TCK\'nin 314/2. ve Terörle Mücadele Kanunu\'nun 5. maddesi uyarınca 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamı talep edildi.

TAHLİYESİNİ TALEP ETTİ

Mütalaaya karşı söz alan sanık Savaş Kırbaş, Balyoz davasında savcı olmasının onu suçlu yapmayacağını söyledi. Kırbaş, \"Özel olarak o mahkemeye atanmadım. Zaten 3,5 yıldır görev yaparken bu dava mahkememize düştü. 27 aydır tutukluyum. Eğer hakkımda ceza verilirse ve kesinleşirse şeref sözü veriyorum, gelip yatacağım. Benim tanık olarak gösterdiğim, sözüne itibar edilebilecek 10 kişi dinlenmemiştir. Hakkımda delil yoktur. Cezaevinde 7 kişilik yerde, 35 kişi kalıyoruz. Siroz, böbrek hastalığım ve yüksek tansiyonum vardır, bunlara ilişkin Adli Tıp Kurumu raporu 4 aydır gelmemiştir. Gerekirse adli kontrolle veya ev hapsi uygulanarak tahliyemi talep ediyorum\" dedi. Sanık Kırbaş\'ın avukatı da mütalaa için süre ve müvekkilinin tahliyesini talep etti.

TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

Sanığın tanık dinletme taleplerinin değerlendirilmesine karar veren mahkeme heyeti, sanığın son savunmasını hazırlaması için süre verilmesine hükmetti. Sanığın tutukluluk halinin devamına da karar veren heyet, duruşmayı erteledi.