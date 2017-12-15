DHA İSTANBUL -(AKTÜEL GÖRÜNTÜLERLE)ERDOĞAN İLK SÜRÜCÜSÜZ METRO İLE ÜSKÜDAR'DAN ÜMRANİYE'YE GİTTİ 

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İstanbul DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ile birlikte, Türkiye\'nin ilk sürücüsüz metro hattı olan Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy-Sancaktepe metrosuna bindi. Erdoğan ve Yıldırım Üsküdar\'da düzenlenen metronun açılış töreninin ardından Üsküdar\'daki istasyonda metroya binerek Ümraniye\'ye geçti.

Erdoğan\'a, beraberindeki Başbakan Binali Yıldırım\'ın yanı sıra Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş eşlik etti.

Üsküdar\'dan metroya Erdoğan ve beraberindekiler, Ümraniye\'ye geçti.

İLK SÜRÜCÜSÜZ METRO

Türkiye\'nin ilk sürücüsüz metro hattı olan 16 duraklı Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy-Sancaktep hattının 9 durağı hizmete açıldı. Uzunluk: 10,5 kilometre olan hattın, hizmete açılan istasyonları, Üsküdar, Fıstıkağacı, Bağlarbaşı, Altunizade, Kısıklı, Bulgurlu, Ümranıye, Çarşı, Yamanevler istasyonları. Günlük 700 bin yolcu taşıması planan hattın Üsküdar\'da Marmaray, Marmaraydan, Yenikapı-Hacıosman ve Altunizade\'de metrobüse entegre olacak. Kalan 7 istasyon 2018 Haziran ayında açılacak.

Görüntü Dökümü:

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- Açlış töreninden görüntüler

- Erdoğan ve beraberindekilerin görüntüsü

- Yıldırım\'ın görüntüsü

- Metrodan görüntüler

- Metronun içinden görüntüler

- Detaylar

