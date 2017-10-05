T24 LogoT24 Logo
Gündem

DHA İSTANBUL-  AHMET DAVUTOĞLU, '15 TEMMUZ ŞEHİDİ MUSTAFA CAMBAZ FOTOĞRAF SERGİSİ'Nİ GEZDİ

Haber - Kamera: Erhan TEKTEN / İstanbul DHA Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Çengelköy'de şehit olan foto muhabiri Mustafa Cambaz'ın çektiği fotoğraflardan oluşan sergiyi gezdi

05 Ekim 2017 19:29

Haber - Kamera: Erhan TEKTEN / İstanbul DHA
Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Çengelköy\'de şehit olan foto muhabiri Mustafa Cambaz\'ın çektiği fotoğraflardan oluşan sergiyi gezdi. Uluslararası Kültür ve Sanat Derneği (UKSD) tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı\'nın desteğiyle TBMM Milli Saraylar Dolmabahçe Sanat Galerisi\'nde açılan \'15 Temmuz Şehidi Mustafa Cambaz Fotoğraf Sergisi\'ni ziyaret eden Davutoğlu\'na Cambaz\'ın oğlu Alparslan Cambaz eşlik etti. Babasının çektiği fotoğrafları Davutoğlu\'na tanıtan Cambaz ziyaret sonrası, babasının çektiği bir fotoğrafı Davutoğlu\'na hediye etti.
 
\"MUSTAFA CAMBAZ BİR KAHRAMANDIR\"
Davutoğlu ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, \"Çok derin bir his dünyası içinde sergiyi ziyaret ettik. Mustafa Cambaz bir kahramandır. İnsanlar nasıl yaşarlarsa öyle vefat ederler. Bu sergide gördüğüm üç ana özellik var. Birincisi Mustafa Cambaz\'ın doğadaki ve kainattaki güzellikleri, yaratılıştaki sırrı aramak üzerine, o güzellikler için çektiği resimler. İkincisi eşref-i mahlukat olan insanın yüzlerinin en güzel yansıtıldığı resimler. Üçüncüsü de bizim medeniyetimizin kültürel birikiminin estetiğini yansıtan şeyler. Bu da gösteriyor ki Mustafa Cambaz kardeşimiz aslında güzelliğin peşindeydi. Güzel bir insan olarak hep güzeli resmetmeye çalıştı. Gönlündeki güzelliği resimlere yansıttı.\" dedi. Davutoğlu ziyaretçiler için açılan hatıra defterine duygu ve düşüncelerini yazdı. Sergi, 7 Ekim\'e kadar ziyaret edilebilecek.

Görüntü dökümü:
-------------------
-Davutoğlu\'nun sergiyi gezmesi
-Alparslan Cambaz\'ın sergi hakkında bilgi alması
-Davutoğlu\'nun hatıra defterine yazması 
-Davutoğlu\'nun açıklamaları

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

HaberKamera Erhan TEKTENDHA Eski Başbakan Ahmet DavutoğluTemmuzMustafa CambazUluslararası KültürSanat Derneği UKSDKültürTurizm BakanlığıTBMM Milli Saraylar Dolmabahçe Sanat GalerisiMustafa Cambaz Fotoğraf Sergisi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24