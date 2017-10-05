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DHA İSTANBUL- ABD'NİN İSTANBUL BAŞKONSOLOSLUĞU GÖREVLİSİ TUTUKLANDI...

Haber: Özden ATİK / İstanbul, DHA Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 17-25 Aralık kumpasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, firari eski savcı Zekeriya Öz ve haklarında dava açılan eski polis müdürleri ile irtibatı olduğu iddia edilen ABD'nin İsta

05 Ekim 2017 02:22

Haber: Özden ATİK / İstanbul, DHA
Fetullahçı Terör Örgütü\'nün (FETÖ) 17-25 Aralık kumpasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, firari eski savcı Zekeriya Öz ve haklarında dava açılan eski polis müdürleri ile irtibatı olduğu iddia edilen ABD\'nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin T. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından FETÖ\'nün 17-25 Aralık 2013\'teki kumpasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, gözaltına alınan ABD\'nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin T. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye getirildi. Savcılıkça sorgulanan şüpheli Metin T., tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. 

ÜÇ AYRI SUÇLAMADAN TUTUKLANDI
Şüpheli Metin T., \"Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs\", \"Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından, niteliği itibarıyla, gizli kalması gereken bilgileri, siyasal veya askeri casusluk maksadıyla temin etmek\" ve \"Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs\" suçlarından tutuklandı.


 

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