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DHA İSTANBUL- "BİLİMSEL VE LAİK EĞİTİM HAREKETİ' STANDINA SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

  Haber-Kamera: Ramazan Eğri, İstanbul DHA "Bilimsel ve Laik Eğitim Hareketi"nin "Bilim Dışı Müfredatı Durduralım" eylemine çağrı için Kadıköy'de açtığı standa bir grup saldırdı

15 Eylül 2017 22:55

 

Haber-Kamera: Ramazan Eğri, İstanbul DHA
\"Bilimsel ve Laik Eğitim Hareketi\"nin \"Bilim Dışı Müfredatı Durduralım\" eylemine çağrı için Kadıköy\'de açtığı standa bir grup saldırdı. Polis yaptığı çalışmada kısa süre sonra olay yerine yakın bir noktada 4 kişiyi gözaltına aldı. 
Edinilen bilgiye göre 18.00 sıralarında Kadıköy Kalkedon Meydanı\'nda açılan standa gelen 4 kişilik bir grup önce stantta açılan imza defterinin başında bulunanlara sözlü sataşmada bulundu. Grup, stand görevlilerinin ikazına aldırmayınca iki taraf arasında arbede başladı. Stantları ve döviz koyulan şovalye ahşap parçaları alan saldırganlar stand görevlilerine attı. Stand görevlileri de üzerlerine atılan parçaları saldırganlara fırlattı. Yaşanan olayın ardından saldırganlar olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Polis yaptığı çalışmada saldırganları kısa süre sonra olay yerine yakın bir noktada 4 kişiyi gözaltına aldı. Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Rıhtım Polis Merkezi\'ne götürülen Ugur S., Burak T., Mustafa A. ve Bilal T.\'nin çeşitli suçlardan çok sayıda poliste kaydının bulunduğu öğrenildi. Saldırganlardan üçünün ise madde bağımlısı olduğu tespit edildi. Polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.
Saldırganların sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
 
Görüntü dökümü:
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-Saldırı anının güvenlik kamera görüntüleri
-Polis merkezini görüntüsü
 

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