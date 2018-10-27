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DHA İSTANBUL- 10 İLDE FETÖ OPERASYONU: 22 KİŞİYE GÖZALTI KARARI

*Operasyon kapsamında 7 şüpheli gözaltına alınırken, 15 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor

27 Ekim 2018 16:48

*Operasyon kapsamında 7 şüpheli gözaltına alınırken, 15 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Haber: Çağatay KENARLI-İSTANBUL DHA
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı FETÖ soruşturması kapsamında, 10 ilde 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ\'nün şifreli mesajlaşma programı \'Bylock\' çözümleri yapılan ve kamudan ihraç edilen polis memuru, öğretmen ile öğretim görevlilerinin arasında bulunduğu şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Polis ekipleri İstanbul merkezli 10 ilde yaptığı operasyon kapsamında 7 kişiyi yakalayarak, gözaltına aldı. Ekipler hakkında gözaltı kararı bulunan 15 şüphelinin yakalanması için çeşitli illerde çalışmalarını sürdürüyor. Gözaltına alınan 7 şüpheli Vatan Caddesi\'nde bulunan Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü\'ne getirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
 

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