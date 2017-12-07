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DHA İSTANBUL - YOLCU KABİN MEMURUNUN FOTOĞRAFINI ÇEKTİ, UÇAK GERİ DÖNDÜ

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL,(DHA) Malaga-İstanbul seferini yapan Türk Hava Yolları’na ait uçakta bulunan bir yolcu, kalkış öncesi kabin memurunun fotoğrafını çekti

07 Aralık 2017 21:24

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL,(DHA)
Malaga-İstanbul seferini yapan Türk Hava Yolları’na ait uçakta bulunan bir yolcu, kalkış öncesi kabin memurunun fotoğrafını çekti. Bunun üzerine pilot, pist başından geri dönme kararı aldı.
Edinilen bilgiye göre, Türk Hava Yolları’nın(THY) Malaga – İstanbul seferini yapan Boeing 737 tipi uçağı Malaga Havalimanı’ndan yolcu alıp kalkış için pist başına ilerlediği sırada, bir yolcu görevli kabin memurunun fotoğrafını çekmeye başladı. Yolcunun fotoğraf çekme isteği kabin memurunu rahatsız edince, durum uçağın pilotuna bildirildi. Kalkış için pist başına ilerleyen uçağın pilotu, Malaga Havalimanı kontrol kulesi ile irtibata geçerek geri dönmek izin istedi. Pist başından geri dönen THY uçağına polis çağrılarak, kabin memurunun fotoğrafını çeken yolcu uçaktan indirildi. Yolcu uçaktan indirilmesinin ardından THY uçağı 1 saat rötarla İstanbul seferini yapmak üzere Malaga Havalimanı’ndan havalandı.
 

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