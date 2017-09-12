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DHA İSTANBUL -  YENİ AKİT GENEL YAYIN YÖNETMENİ KADİR DEMİREL'İN KATİL ZANLISI DAMADI İSTANBUL'A GETİRİLDİ 

  Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM - Mustafa ÖZDABAK İSTANBUL (DHA) Yeni Akit Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kadir Demirel'i öldüren damadı  Cemil Yavuz Karanfil İstanbul'a getirildi

12 Eylül 2017 12:02

 

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM - Mustafa ÖZDABAK İSTANBUL (DHA)
Yeni Akit Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kadir Demirel\'i öldüren damadı  Cemil Yavuz Karanfil İstanbul\'a getirildi.
Demirel\'i öldüren eşi Esma Karanfil\'i ise ağır yaralayan Cemil Yavuz Karanfil dün İzmir\'de yakalandı. Saat 08.45 sıralarında Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü\'ne getirilen Cemil Yavuz Karanfil, emniyete sorulurken gazetecilerin sorularını yanrıtsız bıraktı

Görüntü Dökümü:
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-Cemil Yavuz Karanfil\'in şubeye girişi
-Soruları yanıtsız bırakması
-Genel ve detaylar

12.09.2017 - 08.52 Haber Kodu : 170912015

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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