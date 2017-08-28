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DHA İSTANBUL - VATAN ŞAŞMAZ'IN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ OTEL ODASINA GİRERKEN SON GÖRÜNTÜLERİ

  Çağatay KENARLI, İstanbulDHA Şaşmaz'ın öldürüldüğü oteldeki farklı güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler ortaya çıktı

28 Ağustos 2017 15:38

 

Çağatay KENARLI, İstanbulDHA
Şaşmaz\'ın öldürüldüğü oteldeki farklı güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler ortaya çıktı. Otelin girişi ve cinayetin işlendiği kattaki kameralara yansıyan görüntülerde kırmızı gömlekli ve güneş gözlüklü Vatan Şaşmaz\'ın güvenlik kontrolünden geçerek otele girişi görülüyor. Kattaki kamera kaydında da Vatan Şaşmaz ve Filiz Aker\'in art arda odaya girişi görülüyor. Daha sonraki görüntüler Vatan\'ı öldüren Aker\'in aynı silahla intihar etmesinden sonrasına ait. Görüntülerde kısa süre önce Aker\'le aynı masada yemek yiyen yeğeninin ihbarı üzerine otel görevlilerinin odanın bulunduğu kata geldikleri, onların arasında yeğen Dora Ercan\'ın da olduğu görülüyor. 

Görüntü Dökümü
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giriş ve kattaki güvenlik kamerası kayıtlarından olayın öncesi ve sonrası


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