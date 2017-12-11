DHA İSTANBUL - ÜNLÜ YÖNETMEN EVİNDE ÖLDÜRÜLDÜ

Haber-Kamera: Nurcan KIRCALI - İSTANBUL DHA

Ünlü yönetmen Mustafa Kemal Uzun, Şile\'deki evinde başına beyzbol sopası vurularak ve bıçaklanarak öldürüldü.

Olay bu gece saatlerinde yaşandı. Ünlü yönetmen Mustafa Kemal Uzun (58), evinde başına beyzbol sopası vurularak ve kalbinden bıçaklanarak öldürüldü. Uzun’u, yönetmenliğini yaptığı bir dizide figüran olarak rol alan Osman A. (19)’nın öldürdüğü belirlendi. Osman A., Beylikdüzü\'nde polis merkezine giderek teslim oldu. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Şile\'deki evin görüntüsü

-Komşularının açıklaması

-Uzun\'un fotoğrafı



