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DHA İSTANBUL - UNKAPANI KÖPRÜ GİRİŞİNDE KAZA: 2 YARALI

Haber - Kamera: Ozan URAL / İstanbul DHA Beyoğlu Unkapanı köprüsü girişinde, takla atarak yanan otomobilde iki kişi yaralandı

06 Kasım 2017 03:55

Haber - Kamera: Ozan URAL / İstanbul DHA
Beyoğlu Unkapanı köprüsü girişinde, takla atarak yanan otomobilde iki kişi yaralandı.
Kaza,  saat 00:00 sıralarında Unkapanı Köprüsü\'nün Şişhane girişinde meydana geldi. Şişhane\'den Aksaray istikametinde seyir halinde olan 59 EB 490 plakalı, adı öğrenilemeyen sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği otomobil, orta bariyerlere çarparak takla attı. Sürücü ile 1 kişinin daha olduğu otomobil, yanmaya başladı. Kazayı gören sürücüler, otomobilde sıkışan 2 kişiyi hemen çıkardıktan sonra yangın tüpleri ile otomobili söndürdü. Haber verilmesi üzerine olay yerine; polis, İtfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri,
yaralıları Haseki Eğitim Ve Araştırma hastanesine kaldırdı. İtfaiye ekipleri, sönen otomobilde soğutma çalışması yaptı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmazken, kaza sonrası oluşan trafik, kaza yapan otomobilin kaldırılmasıyla normale döndü.
Polisin kazayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Görüntü dökümü:
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-Kaza yeri 
-İtfaiye ekipleri
-Polis ekipleri
-Sağlık ekipleri
-Oluşan trafik
-Röportaj
-Genel ve detaylar


 

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