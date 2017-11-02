DHA İSTANBUL - ÜMRANİYE'DE SOYGUNCULAR İLE POLİS ÇATIŞTI: 1 POLİS YARALI (3)

Haber - Kamera: Cengiz ÇOBAN-Ramazan EĞRİ / İSTANBUL DHA

Ümraniye\'de bir markete giren maskeli ve silahlı 3 kişi soygun gerçekleştirdi. Markette bulunan ve istirahatli olan polis memuru ile soyguncular arasında çatışma çıktı. Polis memuru bacağından yaralanırken, soyguncular kaçtı.

Olay, Saat 19.00 sıralarında Site Mahallesi Cevahir Caddesi Üzerinde bulunan bir marketler zincirinin şubesinde meydana geldi. İddialara göre, maskeli ve silahlı 3 kişi, silah tehditliyle çalışanları etkisiz hale getirdi. Kasadan bir miktar para, sigara ve alkol alan soyguncular, kaçmaya başladı. Bu sırada, markette alışveriş yapan ve izinli olduğu öğrenilen polis memuru Salih Aycan, soyguncuları fark ederek silahını çekti. Polisin dur ihtarına uymayan soyguncular da silahlarını çekince çatışma çıktı. Çatışmada, polis memuru bacağından yaralanırken soyguncular yaya olarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Özel harekat polisleri de olay yerine gelerek çevrede güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekipleri, yaralı polis memurunu ambulansla Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırdı. Tedavisi süren yaralı polis memurunun hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Soygun sırasında markette büyük korku ve panik yaşandı. Çatışma sırasında soyguncuların çaldığı sigara ve içkiler yola saçıldı. Polis kaçan soyguncuları yakalamak için çevrede geniş çaplı araştırma başlattı.

Olay yerinden ayrılan bir polis aracı arıza yaptı. Çevredekiler, polis aracını iterek motorunun çalışmasına yardımcı oldu.

Bir görgü tanığı, \"Arkadaşımla konuştuğum sırada silahların patladığını duydum. Çatışma yaşandı. Polis memuru bacağını tutuyordu, bacağından yaralandı.\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Yaralı polisin görüntüsü

-Ambulansa bindirilmesi

Olay yerine gelen ekiplerden görüntü

-Marketten görünü

-Yere saçılan sigara ve alkol şişeleri

-Özel harekat polislerinden görüntü

-Olay yeri inceleme çalışması

-Çevredekilerin, polis aracını itmeleri

-Görgü tanığı röp.

-Genel ve detay görüntüler



