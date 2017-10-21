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DHA İSTANBUL - TRAMVAY SEFERLERİ ONARIMIN ARDINDAN NORMALE DÖNDÜ

Mehmet İlkay ÖZER- Soner HASIRCIOĞLU / İstanbul DHA Beyazıt'ta enerji sağlayan telin kopması nedeniyle Eminönü ile Yusufpaşa durakları arasındaki bölgede çift taraflı olarak tramvay seferleri durdu

21 Ekim 2017 03:08

Mehmet İlkay ÖZER- Soner HASIRCIOĞLU / İstanbul DHA
Beyazıt\'ta enerji sağlayan telin kopması nedeniyle Eminönü ile Yusufpaşa durakları arasındaki bölgede çift taraflı olarak tramvay seferleri durdu.
Beyazıt\'ta saat 21.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenle tramvaya enerji sağlayan tel koptu. Eminönü ile Yusufpaşa durakları arasında tramvay seferleri çift taraflı olarak durdu. Elektrik ekiplerinin telleri onarmasıyla birlikte 3 saat  yapılamayan tramvay seferleri normale döndü.
İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Tramvay hattında enerji sağlayan katener telinin Beyazıt istasyonunda koptuğu, Tramvay seferlerinin Bağcılar - Yusufpaşa ile Kabataş - Eminönü arasında yapılabildiği belertildi.

Görüntü Dökümü:
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-Ekiplerin onarım çalışmaları
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20.10.2017 - 22.25 Haber Kodu : 171020247
20.10.2017 - 22.01 Haber Kodu : 171020243

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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