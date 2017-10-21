DHA İSTANBUL - TRAMVAY SEFERLERİ ONARIMIN ARDINDAN NORMALE DÖNDÜ

Mehmet İlkay ÖZER- Soner HASIRCIOĞLU / İstanbul DHA

Beyazıt\'ta enerji sağlayan telin kopması nedeniyle Eminönü ile Yusufpaşa durakları arasındaki bölgede çift taraflı olarak tramvay seferleri durdu.

Beyazıt\'ta saat 21.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenle tramvaya enerji sağlayan tel koptu. Eminönü ile Yusufpaşa durakları arasında tramvay seferleri çift taraflı olarak durdu. Elektrik ekiplerinin telleri onarmasıyla birlikte 3 saat yapılamayan tramvay seferleri normale döndü.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Tramvay hattında enerji sağlayan katener telinin Beyazıt istasyonunda koptuğu, Tramvay seferlerinin Bağcılar - Yusufpaşa ile Kabataş - Eminönü arasında yapılabildiği belertildi.

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-Ekiplerin onarım çalışmaları

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20.10.2017 - 22.25 Haber Kodu : 171020247

20.10.2017 - 22.01 Haber Kodu : 171020243